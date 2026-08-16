МАККЬЯЙОЛИ

МАККЬЯЙОЛИ - груп­па итальянских жи­во­пис­цев, офор­мив­шая­ся во Фло­рен­ции к 1860 году и на­зван­ная так за сво­бод­ную жи­во­пис­ную ма­не­ру её мас­те­ров.

Рас­па­лась в 1880-х годах Ве­ду­щие пред­ста­ви­тели груп­пы (жи­во­пис­цы Т. Синь­о­ри­ни, Дж. Фат­то­ри, С. Ле­га ; скульп­тор А. Че­чо­ни - тео­ре­тик груп­пы; ху­дожественный кри­тик Д. Мар­тел­ли), близ­кие Ри­сорд­жи­мен­то, про­ти­во­пос­та­ви­ли пом­пез­но­сти ака­де­миз­ма и от­вле­чён­ной ли­те­ра­тур­но­сти позд­не­го ро­ман­тиз­ма не­по­средственное об­ра­ще­ние к со­вре­мен­но­сти, ра­бо­ту на пле­нэ­ре (под влия­ни­ем французских мас­те­ров бар­би­зон­ской шко­лы), де­мо­кра­тизм сю­же­тов.

Главными те­ма­ми искусства маккьяйоли ста­ли эпи­зо­ды не­дав­не­го национально-ос­во­бо­дительного дви­же­ния, жан­ро­вые сце­ны, порт­ре­ты, сель­ские и городские пей­за­жи. По­ми­мо тос­кан­ских жи­во­пис­цев (К. Бан­ти, О. Бор­ра­ни, С. де Ти­во­ли) к груп­пе при­сое­ди­ни­лись так­же ху­дож­ни­ки из других об­лас­тей Ита­лии (Дж. Аб­ба­ти, Дж. Кос­та, А. Фон­та­не­зи, В. Кабь­ян­ка, Р. Сер­не­зи, В. Д’Ан­кона, Г. Чи­ар­ди, Дж. Боль­ди­ни и другие). Для сти­ли­сти­ки маккьяйоли ха­рак­тер­ны жиз­ненная кон­крет­ность мо­ти­вов, ла­ко­низм и как бы слу­чай­ность ком­по­зи­ции, сво­бод­ное со­че­та­ние соч­ных цве­то­вых и све­то­вых пя­тен, чёт­кий, ино­гда кон­тур­ный ри­су­нок.

Искусство маккьяйоли мно­ги­ми чер­та­ми пред­вос­хи­ти­ло итальянский ве­ризм; ряд мас­те­ров (Ф. Дзан­до­ме­не­ги, Дж. Де Нит­тис) под влия­ни­ем современной французской жи­во­пи­си об­ра­тил­ись к им­прес­сио­низ­му .

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