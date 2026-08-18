МАККИНДЕР ХАЛФОРД ДЖОН
МАККИНДЕР СЭР ХАЛФОРД ДЖОН - британский географ и геополитик.
Изучал естественные науки и современную историю в Оксфордском университете (1880-1884 годы), получил звание адвоката в колледже общества Иннер-Темпл в Лондоне (1886 год). В 1887-1905 годы читал лекции по географии в Оксфордском университете; в 1892-1903 годы первый директор Университетского колледжа в Рединге, графство Беркшир, созданном при колледже Крайст-черч Оксфордского ун-та (ныне Университет Рединга); первый директор Оксфордской школы географии (основана в 1899 году, ныне Школа географии и окружающей среды при Центре окружающей среды Оксфордского университета). Занимался научной и преподавательской деятельностью в Лондонской школе экономики и политических наук (в 1895-1925 годы), директор (в 1903-1908 годы); профессор (1923 год).
Член Палаты общин британского парламента (1910-1922 годы). В 1920 году возведён в рыцарское достоинство. Представитель Имперского комитета по судоходству (1920-1945 годы), Имперского экономического комитета (1926-1931 годы). С 1929 года член Тайного совета.
Становление геополитики как самостоятельного направления политической науки связано с публикацией доклада Маккиндера «Географический стержень (ось) истории» (1904 год), прочитанного на заседании Королевского географического общества 25 января 1904 года (в своих трудах Маккиндер использовал термин «геостратегия»). Маккиндер считал, что, наблюдая реальную зависимость между политическими событиями и географическими факторами в мировом масштабе, можно найти формулу, устанавливающую определённую причинно-следственную связь между географией и всемирной историей. Общемировой геополитический сценарий, предложенный Маккиндером, основан на его концепции «хартленда» (английский Heartland - «сердцевина земли», термин ранее ввёл в научную литературу британский географ Дж. Фэргрив). «Хартлендом» Маккиндер называл центральные и северные области Евразии, включая пространства от Арктики на севере до пустынь Центральной Азии на юге и равнинных территорий современной Польши и Северной Германии на западе. Маккиндер считал, что в начале XX века с развитием транспорта (в первую очередь железнодорожного сообщения) вектор геополитический сил меняется в пользу государств, контролирующих центральные районы Евразийского континента. Изменение равновесия сил в пользу какого-либо центрального государства (или объединения нескольких государств) вследствие его экспансии к границам Евразии позволяет использовать огромные континентальные ресурсы для строительства военно-морского флота, что открывает перспективы создания мировой империи. По мнению Маккиндера, эта гипотеза могла бы осуществиться в случае союза Германии с Россией. В качестве примера он приводит также гипотетическую возможность создания мировой империи Китаем в случае овладения им («…с помощью японцев…») северными и центральными районами Евразийского континента; такая сверхдержава одновременно могла бы обладать преимуществами контроля над «хартлендом» и доступа к мировым морским коммуникациям через порты своего побережья.
Концепция «хартленда» была пересмотрена и развита в конце 1918 года в работе «Демократические идеалы и действительность» (1919 год), в которой Маккиндер сформулировал основной постулат: кто контролирует Восточную Европу, тот управляет «хартлендом»; кто контролирует «хартленд», тот управляет «мировым островом» («world island»), то есть Евразией и Африкой; кто контролирует «мировой остров», тот управляет всем миром. Наиболее вероятным кандидатом для попытки доминирования над «хартлендом» в 1904 и в 1919 годы Маккиндер считал Германию. Он призывал дипломатов ведущих стран, победивших в 1-й мировой войне, к разделу Восточной Европы таким образом, чтобы воспрепятствовать возможности установления контроля любой нации или государства над этим регионом мира.
В годы Гражданской войны 1917-1922 годов в должности британского верховного комиссара Маккиндер совершил поездку на Юг России (декабрь 1919 - январь 1920 годов), где встречался с генералом А.И. Деникиным. По возвращении в Великобританию заявлял, что Россия под властью большевиков сделает мир «неудобным местом для демократических государств». Для сокращения потенциальной советской мощи предлагал британскому правительству план, нацеленный на создание новых государств в Восточной Европе и на Кавказе (Украина, Юг России, Грузия, Армения, Азербайджан, а также, возможно, Белоруссия и Дагестан).
В статье Маккиндера «Земной шар и достижение мира» (1943 год) кардинально пересматривается будущее мировое устройство после окончания 2-й мировой войны. В этой работе Маккиндер определяет США как новый центр мирового могущества, обосновывает идею создания геополитических блоков государств, предсказывает образование двух противостоящих друг другу мировых осей (сверхдержав) - Соединённых Штатов и Советского Союза («хартленда»).
Сочинения:
Britain and the British Seas. S. l., 1902;
Географическая ось истории // Элементы. Евразийское обозрение. 1996. № 7.