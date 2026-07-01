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МАККАВЕИ
МАККАВЕИ (Хасмонеи) - священнический род в Иудее.
Название Маккавеи род Хасмонеев получил от имени Иуды Маккавея (Молота) - 3-го сына главы рода священника Маттафии.
После смерти отца (166 год до нашей эры) Иуда Маккавей возглавил народное восстание 167-142 годов до нашей эры (восстание Маккавеев), вспыхнувшее в подвластной Селевкидам Иудее. Восстание было вызвано политикой принудительной эллинизации селевкидского царя Антиоха IV Эпифана, запретившего отправление иудейских обрядов и превратившего Иерусалимский храм в святилище бога Зевса.
Смотри в статье Хасмонеи.
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