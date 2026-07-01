МАККАВЕИ

МАККАВЕИ (Хас­мо­неи) - свя­щен­ни­че­ский род в Иу­дее.

Название Маккавеи род Хас­мо­не­ев по­лу­чил от име­ни Иу­ды Мак­ка­вея (Мо­ло­та) - 3-го сы­на гла­вы ро­да свя­щен­ни­ка Мат­та­фии.

По­сле смер­ти от­ца (166 год до нашей эры) Иу­да Мак­ка­вей воз­гла­вил народное вос­ста­ние 167-142 годов до нашей эры (вос­ста­ние Мак­ка­ве­ев), вспых­нув­шее в под­вла­ст­ной Се­лев­ки­дам Иу­дее. Вос­ста­ние бы­ло вы­зва­но по­ли­ти­кой при­ну­ди­тель­ной эл­ли­ни­за­ции се­лев­кид­ско­го ца­ря Ан­ти­оха IV Эпи­фа­на, за­пре­тив­ше­го от­прав­ле­ние иу­дей­ских об­ря­дов и пре­вра­тив­ше­го Ие­ру­са­лим­ский храм в свя­ти­ли­ще бо­га Зев­са.

Смотри в статье Хас­мо­неи.

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