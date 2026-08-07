МАККАРТИЗМ

МАККАРТИЗМ - по­ли­ти­ка административных и су­деб­ных пре­сле­до­ва­ний в США в конце 1940-х - середине 1950-х годов, на­прав­лен­ная на борь­бу с ле­вы­ми и ле­во­ли­бе­раль­ны­ми си­ла­ми, главным образом с Ком­му­ни­сти­че­ской пар­ти­ей США .

На­зва­на по име­ни се­на­то­ра-рес­пуб­ли­кан­ца Дж.Р. Мак­кар­ти .

По­ли­ти­ка маккартизма за­ро­ди­лась в ус­ло­ви­ях обо­ст­ре­ния ме­ж­ду­народной на­пря­жён­но­сти, раз­вёр­ты­ва­ния «хо­лод­ной вой­ны» и ос­но­вы­ва­лась на ло­зун­ге «спа­се­ния де­мо­кра­тии от уг­ро­зы ми­ро­во­го ком­му­низ­ма». В 1947 году Ко­мис­сия по рас­сле­до­ва­нию ан­ти­аме­ри­кан­ской дея­тель­но­сти под­го­то­ви­ла спи­сок лиц, по­доз­ре­вае­мых в ком­му­ни­стических взгля­дах. Ука­зом пре­зи­ден­та Г. Тру­мэ­на от 21 марта 1947 года этим ли­цам бы­ло за­пре­ще­но по­сту­пать на государственную служ­бу.

В ию­не 1947 года Кон­гресс США при­нял Таф­та - Харт­ли за­кон, су­ще­ст­вен­но ог­ра­ни­чи­вав­ший пра­ва ра­бо­чих и проф­сою­зов (в ча­ст­но­сти, за­ко­но­дательные со­б­ра­ния шта­тов по­лу­чи­ли воз­мож­ность за­пре­щать фор­мы проф­со­юз­ных га­ран­тий, раз­ре­шён­ные фе­де­раль­ным за­ко­но­да­тель­ст­вом).

В 1949 году по ини­циа­ти­ве пра­ви­тель­ст­ва был ор­га­ни­зо­ван су­деб­ный про­цесс над ли­де­ра­ми КП США, об­ви­нён­ны­ми в при­зы­вах к свер­же­нию американского пра­ви­тель­ст­ва.

В сентябре 1950 года Кон­гресс США, пре­одо­лев пре­зи­дент­ское ве­то, при­нял «За­кон о внут­рен­ней без­опас­но­сти», пре­ду­смат­ри­вав­ший соз­да­ние специального управ­ле­ния по кон­тро­лю над под­рыв­ной дея­тель­но­стью. Всем чле­нам КП США пред­пи­сы­ва­лось за­ре­ги­ст­ри­ро­вать­ся в Министерстве юс­ти­ции в ка­че­ст­ве аген­тов иностранной дер­жа­вы. Од­но­вре­мен­но раз­вер­ну­лась ши­ро­кая кам­па­ния в СМИ; ос­веща­лись рас­сле­до­ва­ния се­нат­ской ко­мис­сии по во­про­сам дея­тель­но­сти пра­ви­тельственных уч­ре­ж­де­ний, по ре­зуль­та­там ко­то­рых многие государственные слу­жа­щие бы­ли ли­ше­ны ра­бо­ты или аре­сто­ва­ны. Под по­доз­ре­ние по­па­да­ли так­же дея­те­ли нау­ки и искусства (фи­зи­ки Р. Оп­пен­гей­мер, А. Эйн­штейн, ак­тёр Ч. Ча­п­лин и другие).

С при­хо­дом к вла­сти в 1953 году рес­пуб­ли­кан­ца Д.Д. Эй­зен­хау­эра , зая­вив­ше­го в хо­де пред­вы­бор­ной кам­па­нии о под­держ­ке дея­тель­но­сти Се­на­та по «очи­ст­ке пра­ви­тель­ст­ва от ком­му­ни­стов», влия­ние мак­кар­ти­стов на по­ли­тический курс фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва уси­ли­лось. В 1953-1954 годы бы­ло уво­ле­но несколько ты­сяч со­труд­ни­ков фе­де­раль­ных ве­домств. Хэм­фри - Бат­ле­ра за­кон 1954 года за­пре­тил чле­нам КП США со­сто­ять на фе­де­раль­ной служ­бе, ра­бо­тать на во­енных за­во­дах, вы­ез­жать за гра­ни­цу, вы­дви­гать­ся кан­ди­да­та­ми на фе­де­раль­ных вы­бо­рах и другое.

В конце 1954 года мак­кар­ти­сты об­ви­ни­ли пра­ви­тель­ст­во Эй­зен­хау­эра в «мяг­ко­те­ло­сти» и раз­вер­ну­ли кам­па­нию по «по­ис­ку» ком­му­ни­стов сре­ди выс­ших со­труд­ни­ков государственного ап­па­ра­та, а так­же в Пен­та­го­не. Дис­кре­ди­та­ция ор­га­нов фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва мак­кар­ти­ста­ми, а так­же сис­те­ма­тические на­ру­ше­ния ими гражданских прав за­ста­ви­ли Эй­зен­хау­эра вы­сту­пить с осу­ж­де­ни­ем маккартизма, по­сле че­го пре­сле­до­ва­ния пред­ста­ви­те­лей ле­вых и ле­во­ли­бе­раль­ных взгля­дов в США бы­ли фак­ти­че­ски пре­кра­ще­ны.

В 1967 году ре­ше­ни­ем Вер­хов­но­го су­да США все ан­ти­ком­му­ни­стические за­ко­ны, при­ня­тые в пе­ри­од маккартизма, бы­ли при­зна­ны не­кон­сти­ту­ци­он­ны­ми.

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