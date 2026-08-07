МАККАРТИЗМ
МАККАРТИЗМ - политика административных и судебных преследований в США в конце 1940-х - середине 1950-х годов, направленная на борьбу с левыми и леволиберальными силами, главным образом с Коммунистической партией США.
Названа по имени сенатора-республиканца Дж.Р. Маккарти.
Политика маккартизма зародилась в условиях обострения международной напряжённости, развёртывания «холодной войны» и основывалась на лозунге «спасения демократии от угрозы мирового коммунизма». В 1947 году Комиссия по расследованию антиамериканской деятельности подготовила список лиц, подозреваемых в коммунистических взглядах. Указом президента Г. Трумэна от 21 марта 1947 года этим лицам было запрещено поступать на государственную службу.
В июне 1947 года Конгресс США принял Тафта - Хартли закон, существенно ограничивавший права рабочих и профсоюзов (в частности, законодательные собрания штатов получили возможность запрещать формы профсоюзных гарантий, разрешённые федеральным законодательством).
В 1949 году по инициативе правительства был организован судебный процесс над лидерами КП США, обвинёнными в призывах к свержению американского правительства.
В сентябре 1950 года Конгресс США, преодолев президентское вето, принял «Закон о внутренней безопасности», предусматривавший создание специального управления по контролю над подрывной деятельностью. Всем членам КП США предписывалось зарегистрироваться в Министерстве юстиции в качестве агентов иностранной державы. Одновременно развернулась широкая кампания в СМИ; освещались расследования сенатской комиссии по вопросам деятельности правительственных учреждений, по результатам которых многие государственные служащие были лишены работы или арестованы. Под подозрение попадали также деятели науки и искусства (физики Р. Оппенгеймер, А. Эйнштейн, актёр Ч. Чаплин и другие).
С приходом к власти в 1953 году республиканца Д.Д. Эйзенхауэра, заявившего в ходе предвыборной кампании о поддержке деятельности Сената по «очистке правительства от коммунистов», влияние маккартистов на политический курс федерального правительства усилилось. В 1953-1954 годы было уволено несколько тысяч сотрудников федеральных ведомств. Хэмфри - Батлера закон 1954 года запретил членам КП США состоять на федеральной службе, работать на военных заводах, выезжать за границу, выдвигаться кандидатами на федеральных выборах и другое.
В конце 1954 года маккартисты обвинили правительство Эйзенхауэра в «мягкотелости» и развернули кампанию по «поиску» коммунистов среди высших сотрудников государственного аппарата, а также в Пентагоне. Дискредитация органов федерального правительства маккартистами, а также систематические нарушения ими гражданских прав заставили Эйзенхауэра выступить с осуждением маккартизма, после чего преследования представителей левых и леволиберальных взглядов в США были фактически прекращены.
В 1967 году решением Верховного суда США все антикоммунистические законы, принятые в период маккартизма, были признаны неконституционными.