МАККАРТИ ДЖОЗЕФ РЕЙМОНД

МАККАРТИ ДЖОЗЕФ РЕЙМОНД - по­ли­тический дея­тель США .

Из се­мьи фер­ме­ра.

По окон­ча­нии в 1935 году университета Мар­кетт (штат Вис­кон­син) ра­бо­тал ад­во­ка­том, судь­ёй; в 1942 году слу­жил в морской пе­хо­те. В 1946 году из­бран в Се­нат от Рес­пуб­ли­кан­ской пар­тии США (пе­ре­из­бран в 1952 году).

В 1950 году объ­я­вил, что рас­по­ла­га­ет спи­ском из 205 ком­му­ни­стов, ра­бо­таю­щих в Го­су­дар­ст­вен­ном де­пар­та­мен­те США (впо­след­ст­вии спи­сок до­пол­нял­ся). При под­держ­ке Ко­мис­сии по рас­сле­до­ва­нию ан­ти­аме­ри­кан­ской дея­тель­но­сти раз­вер­нул ши­ро­кую кам­па­нию с ис­поль­зо­ва­ни­ем средств мас­со­вой ин­фор­ма­ции, це­лью ко­то­рой бы­ло пуб­лич­ное ра­зо­бла­че­ние государственных слу­жа­щих США, по­доз­ре­вае­мых в со­чув­ст­вии ком­му­ни­стам (смотри в статье Мак­кар­тизм ). В 1953-1954 годы воз­глав­лял се­нат­скую ко­мис­сию по во­про­сам дея­тель­но­сти пра­ви­тельственных уч­ре­ж­де­ний и её по­сто­ян­ную под­ко­мис­сию по рас­сле­до­ва­ни­ям.

Вы­сту­пал за уже­сто­че­ние внеш­не­по­ли­тического кур­са США, осо­бен­но с на­ча­лом Ко­рей­ской вой­ны 1950-1953 годов ; в 1954 году об­ви­нил выс­шие ар­мей­ские кру­ги в шпио­на­же в поль­зу иностранных го­су­дарств. 2 декабря 1954 по­ве­де­ние Маккарти как не­со­вмес­ти­мое со зва­ни­ем се­на­то­ра бы­ло осу­ж­де­но верх­ней па­ла­той Кон­грес­са США. В по­сле­дую­щие го­ды, ос­та­ва­ясь се­на­то­ром, фак­ти­че­ски был ли­шён воз­мож­но­сти уча­ст­во­вать в по­ли­тической жиз­ни.