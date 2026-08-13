МАККАРТИ ДЖОЗЕФ РЕЙМОНД
МАККАРТИ ДЖОЗЕФ РЕЙМОНД - политический деятель США.
Из семьи фермера.
По окончании в 1935 году университета Маркетт (штат Висконсин) работал адвокатом, судьёй; в 1942 году служил в морской пехоте. В 1946 году избран в Сенат от Республиканской партии США (переизбран в 1952 году).
В 1950 году объявил, что располагает списком из 205 коммунистов, работающих в Государственном департаменте США (впоследствии список дополнялся). При поддержке Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности развернул широкую кампанию с использованием средств массовой информации, целью которой было публичное разоблачение государственных служащих США, подозреваемых в сочувствии коммунистам (смотри в статье Маккартизм). В 1953-1954 годы возглавлял сенатскую комиссию по вопросам деятельности правительственных учреждений и её постоянную подкомиссию по расследованиям.
Выступал за ужесточение внешнеполитического курса США, особенно с началом Корейской войны 1950-1953 годов; в 1954 году обвинил высшие армейские круги в шпионаже в пользу иностранных государств. 2 декабря 1954 поведение Маккарти как несовместимое со званием сенатора было осуждено верхней палатой Конгресса США. В последующие годы, оставаясь сенатором, фактически был лишён возможности участвовать в политической жизни.