МАККАБИ
МАККАБИ - спортивные клубы, созданные в конце XIX - начале XX веков, объединявшие спортсменов-евреев.
Названы в честь руководителя восстания в Иудее в 167 году до нашей эры Иуды Маккавея.
Первый клуб открыт в Константинополе (1895 год). В начале XX века такие клубы были созданы в Болгарии, Венгрии, Австрии, Швейцарии, России, впоследствии в Северной Америке и во многих городах Израиля. Всего (на 1 марта 2011 года) действует 50 клубов «Маккаби» в 21 стране.
Среди клубов «Маккаби» наиболее известен баскетбольный клуб из Тель-Авива (основан в 1932 году), выступает на «Нокиа Арена» (11700 мест); многократный чемпион Израиля, победитель Кубка европейских чемпионов (1977, 1981 годы), Супролиги (2001 год) и Евролиги (2004, 2005 годы).
Старейший в истории Израиля футбольный клуб «Маккаби» (Тель-Авив) основан в 1906 году; выступает на стадионе «Блумфилд» (15700 мест), 20-кратный чемпион страны (в 1923-2003 годы) и 22-кратный обладатель Кубка страны (в 1929-2005 годы); 2-кратный победитель Кубка азиатских чемпионов (1969, 1971 годы), участник группового турнира Лиги чемпионов (2004/2005 годы).
Лучшие спортсмены «Маккаби» принимают участие в традиционных всемирных еврейских спортивных играх - Маккабиадах. 1-я состоялась в 1932 году в Тель-Авиве; в ней приняли участие 400 спортсменов из 18 стран. 2-я Маккабиада прошла в 1935 году, 3-я - в 1950 году, 4-я - в 1953 году, впоследствии стала традиционной и проводится раз в 4 года.
В 2009 году (13-23 июля) в Тель-Авиве состоялась 18-я Маккабиада. В ней приняли участие 5300 спортсменов из 55 стран, в том числе свыше 2 тысяч из Израиля. В программе 18-й Маккабиады - состязания по 30 видам спорта, в том числе лёгкой атлетике, баскетболу, крикету, хоккею на траве, гольфу, триатлону, бейсболу, велосипедному спорту, шахматам, настольному теннису, теннису, волейболу, фехтованию, спортивной гимнастике, футболу.