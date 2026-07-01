МАККАБИ

МАККАБИ - спор­тив­ные клу­бы, соз­дан­ные в конце XIX - начале XX веков, объе­ди­няв­шие спорт­сме­нов-ев­ре­ев.

Наз­ва­ны в честь ру­ко­во­ди­те­ля вос­ста­ния в Иу­дее в 167 году до нашей эры Иу­ды Мак­ка­вея.

Пер­вый клуб от­крыт в Кон­стан­ти­но­по­ле (1895 год). В начале XX века та­кие клу­бы бы­ли соз­да­ны в Бол­га­рии, Венг­рии, Ав­ст­рии, Швей­ца­рии, Рос­сии , впо­след­ст­вии в Северной Аме­ри­ке и во многих го­ро­дах Из­раи­ля. Все­го (на 1 марта 2011 года) дейст­ву­ет 50 клу­бов «Маккаби» в 21 стра­не.

Сре­ди клу­бов «Маккаби» наи­бо­лее из­вес­тен бас­кет­боль­ный клуб из Тель-Ави­ва (ос­но­ван в 1932 году), вы­сту­па­ет на «Но­киа Аре­на» (11700 мест); мно­го­крат­ный чем­пи­он Из­раи­ля, по­бе­ди­тель Куб­ка ев­ропейских чем­пио­нов (1977, 1981 годы), Суп­ро­ли­ги (2001 год) и Ев­ро­ли­ги (2004, 2005 годы).

Ста­рей­ший в ис­то­рии Из­раи­ля фут­боль­ный клуб «Мак­ка­би» (Тель-Авив) ос­но­ван в 1906 году; вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Блум­филд» (15700 мест), 20-крат­ный чем­пи­он стра­ны (в 1923-2003 годы) и 22-крат­ный об­ла­да­тель Куб­ка стра­ны (в 1929-2005 годы); 2-крат­ный по­бе­ди­тель Куб­ка ази­атских чем­пио­нов (1969, 1971 годы), уча­ст­ник груп­по­во­го тур­ни­ра Ли­ги чем­пио­нов (2004/2005 годы).

Луч­шие спорт­сме­ны «Маккаби» при­ни­ма­ют уча­стие в тра­диционных все­мир­ных еврейских спор­тив­ных иг­рах - Мак­ка­биа­дах. 1-я со­сто­я­лась в 1932 году в Тель-Ави­ве; в ней при­ня­ли уча­стие 400 спорт­сме­нов из 18 стран. 2-я Мак­ка­биа­да про­шла в 1935 году, 3-я - в 1950 году, 4-я - в 1953 году, впо­след­ст­вии ста­ла тра­ди­ци­он­ной и про­во­дит­ся раз в 4 го­да.

В 2009 году (13-23 ию­ля) в Тель-Ави­ве со­стоя­лась 18-я Маккабиада. В ней при­ня­ли уча­стие 5300 спорт­сме­нов из 55 стран, в том числе свыше 2 тысяч из Из­раи­ля . В про­грам­ме 18-й Мак­ка­биа­ды - со­стя­за­ния по 30 ви­дам спор­та, в том числе лёг­кой ат­ле­ти­ке, бас­кет­бо­лу, кри­ке­ту, хок­кею на тра­ве, голь­фу, три­ат­ло­ну, бейс­бо­лу, ве­ло­си­пед­но­му спор­ту, шах­ма­там, на­столь­но­му тен­ни­су, тен­ни­су, во­лей­бо­лу, фех­то­ва­нию, спор­тив­ной гим­на­сти­ке, фут­бо­лу.

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