МАКИНТОШ ЧАРЛЗ РЕННИ
МАКИНТОШ ЧАРЛЗ РЕННИ - шотландский архитектор и дизайнер.
Учился в мастерской архитектора Дж. Хатчинсона (1884-1888 годы), одновременно посещал вечерние курсы в Школе искусства Глазго.
Работал в архитектурной мастерской «Хониман & Кеппи» (1889-1913 годы). В 1891 году посетил Италию.
Первый реализованный проект Макинтоша - «Маяк» (здание редакции газеты «Glasgow Herald»; ныне - центр современной архитектуры и дизайна; 1895 год, совместно с Дж. Кеппи), где соединились элементы неоготики и стиля модерн. В здании школы Святых мучеников в Глазго (1895-1897 годы, совместно с Кеппи) мотивы модерна сочетаются с лаконичными формами, предвещающими зрелый стиль Макинтоша. В 1895 году он выиграл конкурс на проект здания Школы искусства Глазго (1896-1899 годы; библиотека, 1907-1909 годы), в котором стиль модерн получил рационалистическую интерпретацию, ярко проявилась выразительность конструкции и природных свойств материала.
В 1890-е годы Макинтош совместно с Г. Макнэром и сёстрами Ф. и М. Макдоналд основал группу «Четвёрка», которая занималась графическим дизайном, живописью, декоративно-прикладным искусством. Её стиль (так называемый стиль Глазго) отличали подчёркнутая линеарность, вертикализм, использование флоральных и кельтских мотивов, влияние японнского декоративного искусства (плакаты Макинтоша для журнала «Scottish Musical Review», 1896 год, и другое); он повлиял на работы художников венского Сецессиона. «Четвёрка» участвовала в 8-й выставке этого объединения в Вене (1900 год) и в Международной выставке декоративного искусства 1902 года в Турине.
В конце 1890-х - начале 1900-х годов по заказу К. Кренстон Макинтош оформил интерьеры 4 чайных в Глазго (сохранилась только «Уиллоу», 1903-1904 годы), включая проекты мебели; в этих работах преобладали прямоугольные, графические формы. Дом Хилл- хаус в Хеленсборо (1902-1904 годы) сочетает традиционную планировку и облик с оформлением интерьера и мебели в духе «стиля Глазго». В здании школы на Скотланд-стрит в Глазго (1904-1906 годы) мотивы модерна соединяются с активным использованием фасадного застекления, предвещающего идеи современного движения.
В 1914 году Макинтош переехал в загородный дом в Суффолке, в 1915 году - в Лондон; практически оставил архитектуру, занялся живописью и дизайном текстиля. В 1923 году перебрался на Юг Франции, в Пор-Вандр, где писал пейзажи и штудии цветов акварелью.