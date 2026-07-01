МАКИНТОШ ЧАРЛЗ РЕННИ

МАКИНТОШ ЧАРЛЗ РЕННИ - шотландский ар­хи­тек­тор и ди­зай­нер.

Учил­ся в мас­тер­ской архитектора Дж. Хат­чин­со­на (1884-1888 годы), од­но­вре­мен­но по­се­щал ве­чер­ние кур­сы в Шко­ле искусства Глаз­го.

Ра­бо­тал в ар­хитектурной мас­тер­ской «Хо­ни­ман & Кеп­пи» (1889-1913 годы). В 1891 году по­се­тил Ита­лию.

Пер­вый реа­ли­зо­ван­ный про­ект Макинтоша - «Ма­як» (зда­ние ре­дак­ции газеты «Glasgow He­rald»; ны­не - центр современной ар­хи­тек­ту­ры и ди­зай­на; 1895 год, совместно с Дж. Кеп­пи), где со­еди­ни­лись эле­мен­ты нео­го­ти­ки и сти­ля мо­дерн. В зда­нии шко­лы Святых му­че­ни­ков в Глаз­го (1895-1897 годы, совместно с Кеп­пи) мо­ти­вы мо­дер­на со­че­та­ют­ся с ла­ко­нич­ны­ми фор­ма­ми, пред­ве­щаю­щи­ми зре­лый стиль Макинтоша. В 1895 году он вы­иг­рал кон­курс на про­ект зда­ния Шко­лы искусства Глаз­го (1896-1899 годы; библиотека, 1907-1909 годы), в ко­то­ром стиль мо­дерн по­лу­чил ра­цио­на­ли­стическую ин­тер­пре­та­цию, яр­ко про­яви­лась вы­ра­зи­тель­ность кон­ст­рук­ции и при­род­ных свойств ма­те­риа­ла.

В 1890-е годы Макинтош совместно с Г. Мак­нэ­ром и сё­ст­ра­ми Ф. и М. Мак­до­налд ос­но­вал груп­пу «Чет­вёр­ка», ко­то­рая за­ни­ма­лась гра­фическим ди­зай­ном, жи­во­пи­сью, де­ко­ра­тив­но-при­клад­ным искусством. Её стиль (так называемый стиль Глаз­го) от­ли­ча­ли под­чёрк­ну­тая ли­не­ар­ность, вер­ти­ка­лизм, ис­поль­зо­ва­ние фло­раль­ных и кельтских мо­ти­вов, влия­ние японнского де­ко­ра­тив­но­го искусства (пла­ка­ты Макинтоша для журнала «Scottish Musical Review», 1896 год, и другое); он по­вли­ял на ра­бо­ты ху­дож­ни­ков вен­ско­го Се­цес­сио­на. «Чет­вёр­ка» уча­ст­во­ва­ла в 8-й вы­став­ке это­го объ­е­ди­не­ния в Ве­не (1900 год) и в Ме­ж­ду­народной вы­став­ке де­ко­ра­тив­но­го искусства 1902 года в Ту­ри­не.

В конце 1890-х - начале 1900-х годов по за­ка­зу К. Крен­стон Макинтош офор­мил ин­терь­е­ры 4 чай­ных в Глаз­го (сохранилась толь­ко «Уил­лоу», 1903-1904 годы), вклю­чая про­ек­ты ме­бе­ли; в этих ра­бо­тах пре­об­ла­да­ли пря­мо­уголь­ные, гра­фические фор­мы. Дом Хилл- ха­ус в Хе­ленс­бо­ро (1902-1904 годы) со­че­та­ет тра­диционную пла­ни­ров­ку и об­лик с оформ­ле­ни­ем ин­терь­е­ра и ме­бе­ли в ду­хе «сти­ля Глаз­го». В зда­нии шко­лы на Скот­ланд-стрит в Глаз­го (1904-1906 годы) мо­ти­вы мо­дер­на со­еди­ня­ют­ся с ак­тив­ным ис­поль­зо­вани­ем фа­сад­но­го за­стек­ле­ния, пред­ве­щаю­ще­го идеи со­вре­мен­но­го дви­же­ния.

В 1914 году Макинтош пе­ре­ехал в за­го­род­ный дом в Суф­фол­ке, в 1915 году - в Лон­дон; прак­ти­че­ски ос­та­вил ар­хи­тек­ту­ру, за­нял­ся жи­во­пи­сью и ди­зай­ном тек­сти­ля. В 1923 году пе­ре­брал­ся на Юг Фран­ции, в Пор-Вандр, где пи­сал пей­за­жи и шту­дии цве­тов ак­ва­ре­лью.