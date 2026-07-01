МАКИ ФУМИХИКО
МАКИ ФУМИХИКО - японский архитектор и теоретик архитектуры.
Окончил архитектурный факультет Токийского университета, где учился у К. Тангэ (1952 год), художественную академию Кранбрук в Блумфилд-Хилс (1953), Гарвардский университет (1954 год).
Работал в 1954-1956 годы в архитектурной мастерских «Скидмор, Оуингс и Меррилл» в Нью-Йорке и Х.Л. Серта в Кембридже, штат Массачусетс. Преподавал в университете Вашингтона в Сент-Луисе (1956-1962 годы), где реализовал свой первый проект - корпус Стейнберг-холл (1959-1960 годы) в русле позднего модернизма; преподавал в Гарварде (1962-1965 годы). В 1965 году Маки вернулся в Токио, где открыл собственную мастерскую.
Маки был членом движения метаболизма (с 1960 году), что отразилось на его интересе к проблемам градостроительства и модульным конструкциям. Однако вместо использования характерных для метаболистов массивных «мегаструктур» он предложил идею «коллективной формы», предполагающей сохранение даже в крупных сооружениях человеческого масштаба. Так, в жилом комплексе «Хилсайд террас» (1967-1998 годы, Токио), сочетающем формы модернизма и традиции японской архитектуры, созданы озеленённые дворики и переходы, продолжающие планировку улиц окружающих кварталов. В проектах Мемориального зала Тойота-Курагайке (1974 год, Тойота) и художественного музея Ивасаки (1978-1987 годы, Ибусуки) Маки связал постройки лаконичных геометрических форм с природным окружением, в интерьере подчеркнул игру света и тени.
С начала 1980-х годов Маки использовал металл как основной строительный материал, создавал «комбинированные» фасады из панелей (культурный центр «Спираль», 1985 год, Токио; Национальный музей современного искусства в Киото, 1986 год), стремился придать впечатление лёгкости перекрытиям крупных сооружений (спорткомплекс в Фудзисава, 1984 год; конгресс-центр «Макухари Мессе I», 1989 год, Тиба).
В поздних проектах Маки «дематериализует» стену, используя застекление (Токийская церковь Христа, 1995 год) и стальные решётчатые экраны (здание телекомпании «Асахи», Токио, 2003 год, и другие), а также возвращается к формам «классического» модернизма (Центр искусств Йерба-Буэна в Сан- Франциско, 1993 год; школа дизайна и изобразительных искусств Сэма Фокса университета Вашингтона в Сент-Луисе, 2006 год).
Сочинения:
Investigations in collective form. St. Louis, 1964;
Movement systems in the city. Camb. (Mass.), 1965;
Nurturing dreams: collected essays on architecture and the city. Camb. (Mass.), 2008.