МАКИ ФУМИХИКО

МАКИ ФУМИХИКО - японский ар­хи­тек­тор и тео­ре­тик ар­хи­тек­ту­ры.

Окон­чил ар­хитектурный факультет То­кий­ско­го университета, где учил­ся у К. Тан­гэ (1952 год), ху­дожественную ака­де­мию Кран­брук в Блум­филд-Хилс (1953), Гар­вард­ский университет (1954 год).

Ра­бо­тал в 1954-1956 годы в ар­хитектурной мас­тер­ских «Скид­мор, Оу­ингс и Мер­рилл» в Нью-Йор­ке и Х.Л. Сер­та в Кем­брид­же, штат Мас­са­чу­сетс. Пре­по­да­вал в университете Ва­шинг­то­на в Сент-Луи­се (1956-1962 годы), где реа­ли­зо­вал свой пер­вый про­ект - кор­пус Стейн­берг-холл (1959-1960 годы) в рус­ле позд­не­го мо­дер­низ­ма; пре­по­да­вал в Гар­вар­де (1962-1965 годы). В 1965 году Маки вер­нул­ся в То­кио, где от­крыл собственную мас­тер­скую.

Маки был чле­ном дви­же­ния ме­та­бо­лиз­ма (с 1960 году), что от­ра­зи­лось на его ин­те­ре­се к про­бле­мам гра­до­строи­тель­ст­ва и мо­дуль­ным кон­ст­рук­ци­ям. Од­на­ко вме­сто ис­поль­зо­ва­ния ха­рак­тер­ных для ме­та­бо­ли­стов мас­сив­ных «ме­га­ст­рук­тур» он пред­ло­жил идею «кол­лек­тив­ной фор­мы», пред­по­ла­гаю­щей со­хра­не­ние да­же в круп­ных со­ору­же­ни­ях че­ло­ве­че­ско­го мас­шта­ба. Так, в жи­лом ком­плек­се «Хил­сайд тер­рас» (1967-1998 годы, То­кио), со­че­таю­щем фор­мы мо­дер­низ­ма и тра­ди­ции японской ар­хи­тек­ту­ры, соз­да­ны озе­ле­нён­ные дво­ри­ки и пе­ре­хо­ды, про­дол­жаю­щие пла­ни­ров­ку улиц ок­ру­жаю­щих квар­та­лов. В про­ек­тах Ме­мо­ри­аль­но­го за­ла Той­о­та-Ку­ра­гай­ке (1974 год, Той­о­та) и ху­дожественного му­зея Ива­са­ки (1978-1987 годы, Ибу­су­ки) Маки свя­зал по­строй­ки ла­ко­ничных гео­мет­рических форм с при­род­ным ок­ру­же­ни­ем, в ин­терь­е­ре под­черк­нул иг­ру све­та и те­ни.

С начала 1980-х годов Маки ис­поль­зо­вал ме­талл как основной стро­ительный ма­те­ри­ал, соз­да­вал «ком­би­ни­ро­ван­ные» фа­са­ды из па­не­лей (куль­тур­ный центр «Спи­раль», 1985 год, То­кио; Национальный му­зей современного искусства в Кио­то, 1986 год), стре­мил­ся при­дать впе­чат­ле­ние лёг­ко­сти пе­ре­кры­ти­ям круп­ных со­ору­же­ний (спорт­ком­плекс в Фуд­зи­са­ва, 1984 год; кон­гресс-центр «Ма­ку­ха­ри Мес­се I», 1989 год, Ти­ба).

В позд­них про­ек­тах Маки «де­ма­те­риа­ли­зу­ет» сте­ну, ис­поль­зуя за­стек­ле­ние (То­кий­ская цер­ковь Хри­ста, 1995 год) и сталь­ные ре­шёт­ча­тые эк­ра­ны (зда­ние те­ле­ком­па­нии «Аса­хи», То­кио, 2003 год, и другие), а так­же воз­вра­ща­ет­ся к фор­мам «клас­сического» мо­дер­низ­ма (Центр ис­кусств Йер­ба-Бу­эна в Сан- Фран­ци­ско, 1993 год; шко­ла ди­зай­на и изо­бра­зительных ис­кус­ств Сэ­ма Фок­са университета Ва­шинг­то­на в Сент-Луи­се, 2006 год).

Сочинения:

Investigations in collective form. St. Louis, 1964;

Movement systems in the city. Camb. (Mass.), 1965;

Nurturing dreams: col­lec­ted essays on architecture and the city. Camb. (Mass.), 2008.