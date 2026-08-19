МАКФЕРСОН ДЖЕЙМС

МАКФЕ́РСОН ДЖЕЙМС - шотландский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в се­мье бед­но­го фер­ме­ра.

Учил­ся в Ко­ро­лев­ском кол­лед­же в Абер­ди­не (1753-1754 годы), Эдин­бург­ском университете (1755-1756 годы).

В 1756-1760 годы ра­бо­тал школь­ным учи­те­лем, гу­вер­нё­ром. В 1764-1766 годы на административной ра­бо­те в Западной Фло­риде. Вер­нул­ся в Лон­дон (1766 год); с 1780 года - член па­ла­ты об­щин британского пар­ла­мен­та.

В 1758 году ано­ним­но опубликовал ге­ро­ическую по­эму «Го­рец» («The highlander»), вос­пе­вав­шую рат­ные под­ви­ги шотландского вои­на Эл­пи­на. По­лу­чив под­держ­ку шотландских ли­те­ра­то­ров Дж. Хо­ума и Х. Блэ­ра, ув­ле­чён­ных иде­ей изу­че­ния древнешотландского эпо­са, Макферсон, со­би­рав­ший народные пес­ни и ле­ген­ды, вы­пус­тил ано­ним­но сборник ли­ро-эпических фраг­мен­тов «От­рыв­ки ста­рин­ных сти­хо­тво­ре­ний, со­б­ран­ные в гор­ной Шот­лан­дии и пе­ре­ве­дён­ные с гэль­ско­го или эрcкого язы­ка» («Fragments of ancient poetry, collected in the Highlands of Scotland, and translated from the Galic or Erse language», 1760 год) - о под­ви­гах ге­ро­ев про­шло­го, об оп­ла­ки­ваю­щих их ги­бель воз­люб­лен­ных; в не­ко­то­рых фраг­мен­тах по­ве­ст­во­ва­ние ве­лось от ли­ца пре­ста­ре­ло­го бар­да Ос­сиа­на.

По­сле по­езд­ки Макферсона в гор­ную Шот­лан­дию на по­ис­ки но­во­го ма­те­риа­ла поя­ви­лись сборники - «Фин­гал» («Fingal», 1762 год; час­тич­но на ос­но­ве «От­рыв­ков…»), в ко­то­рый по­ми­мо од­но­именной ге­ро­ической по­эмы во­шли 16 ма­лых по­эм; «Те­мо­ра» («Temora», 1763 год), вклю­чив­ший од­но­именную по­эму и 5 ма­лых по­эм. Тек­сты из двух сборников Макферсон (с не­зна­чительными из­ме­не­ния­ми) объ­е­ди­нил в книгу «Со­чи­не­ния Ос­сиа­на, сы­на Фин­га­ла, пе­ре­ве­дён­ные с гэль­ско­го язы­ка Джейм­сом Мак­фер­со­ном» («The works of Ossian, the son of Fingal translated from the Galic language by James Macpherson», 1765 год, русский перевод 1792 год), вы­дав их за про­из­ве­де­ния жив­ше­го в III веке ле­ген­дар­но­го шотландского бар­да Ос­сиа­на . Под­лин­ность так называемых по­эм Ос­сиа­на под­вер­га­лась со­мне­нию уже по­сле пер­вых пуб­ли­ка­ций, в том числе С. Джон­со­ном, об­ви­нив­шим Макферсона в мис­ти­фи­ка­ции. Ирландские учё­ные предъ­я­ви­ли Макферсону пре­тен­зии в не­за­кон­ном ис­поль­зо­ва­нии и воль­ной об­ра­бот­ке ис­кон­но ирландских пре­да­ний о Фин­не Мак-Кум­хай­ле и его сы­не Ос­сиа­не. Изу­чав­шая тру­ды Макферсона спе­ци­аль­но соз­дан­ная Эдин­бург­ская ко­мис­сия (1797-1805 годы) при­шла к вы­во­ду, что Макферсон дей­ст­ви­тель­но был зна­ком с древ­ней эпической тра­ди­ци­ей, опи­ра­ясь на ко­то­рую соз­да­вал свои об­ра­бот­ки кельт­ских пре­да­ний.

По­эмы Макферсона, опи­сы­ваю­щие со­про­тив­ле­ние кельт­ских пле­мён на­бе­гам скан­ди­нав­ских ви­кин­гов и вы­пол­нен­ные рит­ми­зо­ван­ной про­зой, со­хра­ни­ли осо­бую ме­тафо­рич­ность язы­ка, свой­ст­вен­ную народным кельт­ским пре­да­ни­ям. Про­ник­ну­тые сен­ти­мен­таль­но-ме­лан­хо­лическими ин­то­на­ция­ми, куль­том мрач­ных пей­за­жей и ди­кой при­ро­ды, они ста­ли яр­ким об­раз­цом литературы пред­ро­ман­тиз­ма, вы­звав ряд под­ра­жа­ний и ока­зав за­мет­ное влия­ние на ев­ропейскую литературу (смотри в статье Ос­сиа­низм).

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Макферсона: по­ли­тические пам­фле­ты , ис­то­рические тру­ды.

Пер­вый пе­ре­вод на русский язык со­чи­не­ний Макферсона поя­вил­ся в 1781 году.

Сочинения:

По­эмы Ос­сиа­на. Л., 1983.