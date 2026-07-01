МАКЕНЗИ АЛЕКСАНДЕР

МАКЕНЗИ АЛЕКСАНДЕР - государственный и по­ли­тический дея­тель Ка­на­ды .

Из ра­бо­чей се­мьи.

Уча­ст­ник чар­ти­ст­ско­го дви­же­ния (смотри в статье Чар­тизм). В 1842 году пе­ре­ехал в Ка­на­ду, ра­бо­тал ка­мен­щи­ком.

В 1850-х годы cблизился с ли­де­ром ли­бе­раль­но-ре­фор­ми­ст­ско­го дви­же­ния Верх­ней Ка­на­ды Дж. Брау­ном, на­чал из­да­вать га­зе­ту де­мо­кра­тической ори­ен­та­ции «Lamb­ton Shield». С 1861 года депутат за­ко­но­дательного со­бра­ния провинции Ка­на­да.

В 1867 году под­дер­жал соз­да­ние Ка­надской кон­фе­де­ра­ции, из­бран в фе­де­раль­ный пар­ла­мент как пред­ста­ви­тель ре­фор­ми­ст­ско­го кры­ла Ли­бе­раль­ной пар­тии. По­сле от­став­ки кон­сер­ва­тив­но­го ка­би­не­та Дж.А. Мак­до­наль­да и по­бе­ды ли­бе­ра­лов на вне­оче­ред­ных вы­бо­рах в 1873 году воз­гла­вил пра­ви­тель­ст­во, со­вме­щая по­сты пре­мьер-министра и министра об­щественных ра­бот. Ини­ции­ро­вал про­то­ко­ли­ро­ва­ние пар­ла­мент­ских де­ба­тов, вве­де­ние тай­но­го го­ло­со­ва­ния, уч­ре­ж­де­ние Вер­хов­но­го су­да Ка­на­ды. На­хо­ж­де­ние у вла­сти ка­би­не­та Макензи при­шлось на пе­ри­од эко­но­мического кри­зи­са, что по­слу­жи­ло главной при­чи­ной по­ра­же­ния ли­бе­ра­лов на вы­бо­рах 1878 году. Под дав­ле­ни­ем внут­ри­пар­тий­ной оп­по­зи­ции Макензи ус­ту­пил пост ли­де­ра пар­тии Э. Блей­ку.

Макензи поль­зо­вал­ся по­пу­ляр­но­стью за лич­ную про­сто­ту, де­мо­кра­тизм, под­чёрк­ну­тую бли­зо­сть к ра­бо­чим. Не­сколь­ко раз из идей­ных со­об­ра­же­ний от­кло­нял пред­ло­же­ния о по­жа­ло­ва­нии ему ти­ту­ла ба­ро­не­та.