МАКЕНЗИ АЛЕКСАНДЕР
МАКЕНЗИ АЛЕКСАНДЕР - государственный и политический деятель Канады.
Из рабочей семьи.
Участник чартистского движения (смотри в статье Чартизм). В 1842 году переехал в Канаду, работал каменщиком.
В 1850-х годы cблизился с лидером либерально-реформистского движения Верхней Канады Дж. Брауном, начал издавать газету демократической ориентации «Lambton Shield». С 1861 года депутат законодательного собрания провинции Канада.
В 1867 году поддержал создание Канадской конфедерации, избран в федеральный парламент как представитель реформистского крыла Либеральной партии. После отставки консервативного кабинета Дж.А. Макдональда и победы либералов на внеочередных выборах в 1873 году возглавил правительство, совмещая посты премьер-министра и министра общественных работ. Инициировал протоколирование парламентских дебатов, введение тайного голосования, учреждение Верховного суда Канады. Нахождение у власти кабинета Макензи пришлось на период экономического кризиса, что послужило главной причиной поражения либералов на выборах 1878 году. Под давлением внутрипартийной оппозиции Макензи уступил пост лидера партии Э. Блейку.
Макензи пользовался популярностью за личную простоту, демократизм, подчёркнутую близость к рабочим. Несколько раз из идейных соображений отклонял предложения о пожаловании ему титула баронета.