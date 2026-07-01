МАКЕНЗЕН АВГУСТ ФОН
МАКЕНЗЕН АВГУСТ ФОН - германский генерал-фельдмаршал (1915 год).
Из семьи управляющего поместьем (впоследствии владельца поместья).
В 1869 году поступил на военную службу, участник франко-прусской войны 1870-1871 годов.
В 1871-1873 годы учился на сельскохозяйственном факультете университета в Галле, после чего вновь вернулся в армию.
В 1880 году прикомандирован к германскому генштабу, с 1891 года адъютант начальника генштаба графа А. фон Шлиффена. С 1894 года командир лейб- гусарского полка в Данциге. В 1898-1899 годы флигель-адъютант германского императора Вильгельма II. В 1899 году пожалован наследственным дворянством. С 1908 году в звании генерала кавалерии командовал 17-м армейским корпусом.
После начала 1-й мировой войны командующий 9-й, затем 11-й армией на русско- германском фронте. Произведён в генерал-полковники, наряду с П. фон Гинденбургом и Э. Людендорфом один из наиболее популярных германских военачальников. С осени 1915 года в звании генерал-фельдмаршала возглавил группу германской, австро-венгерской и болгарской армий, нанёсшую поражение Сербии и оккупировавшую её территорию. В 1916 году командующий группой германской, болгарской и турецкой армий, действовавшей против Румынии. С января 1917 года командующий оккупационными войсками и военный губернатор Румынии.
По окончании 1-й мировой войны интернирован сначала в Венгрии, затем в Греции. В декабре 1919 года вернулся на родину, с 1920 года в отставке.
Активно поддерживал военизированные организации правого толка, участвовал в объединениях офицеров-фронтовиков. После установления в Германии гитлеровской диктатуры в 1933 году занял пост государственного советника Пруссии. В 1935 году пожалован поместьем и назначен почетным командиром 5-го кавалерийского полка. В ходе развёрнутого нацистскими властями преследования церковных деятелей (смотри в статье Кирхенкампф) неоднократно выступал в защиту последних, неодобрительно отзывался о методах ведения войны, практиковавшихся вермахтом на востоке Европы.
Сочинения:
Schwarze Husaren. В., 1892. Bd 1-2.