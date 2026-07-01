МАКЕНЗЕН АВГУСТ ФОН

МАКЕНЗЕН АВГУСТ ФОН - германский ге­не­рал-фельд­мар­шал (1915 год).

Из се­мьи управ­ляю­ще­го по­ме­сть­ем (впо­след­ст­вии вла­дель­ца по­ме­стья).

В 1869 году по­сту­пил на во­енную служ­бу, уча­ст­ник фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов .

В 1871-1873 годы учил­ся на сельскохозяйственном фа­куль­те­те университета в Гал­ле, по­сле че­го вновь вер­нул­ся в ар­мию.

В 1880 году при­ко­ман­ди­ро­ван к германскому ген­шта­бу, с 1891 года адъ­ю­тант начальника ген­шта­ба графа А. фон Шлиф­фе­на. С 1894 года командир лейб- гу­сар­ско­го пол­ка в Дан­ци­ге. В 1898-1899 годы фли­гель-адъ­ю­тант германского императора Виль­гель­ма II. В 1899 году по­жа­ло­ван на­следственным дво­рян­ст­вом. С 1908 году в зва­нии генерала ка­ва­ле­рии ко­ман­до­вал 17-м ар­мей­ским кор­пу­сом.

По­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны ко­мандующий 9-й, за­тем 11-й ар­ми­ей на русско- германском фрон­те. Про­из­ве­дён в ге­не­рал-пол­ков­ни­ки, на­ря­ду с П. фон Гин­ден­бур­гом и Э. Лю­ден­дор­фом один из наи­бо­лее по­пу­ляр­ных германских вое­на­чаль­ни­ков. С осе­ни 1915 года в зва­нии генерал-фельдмаршала воз­гла­вил груп­пу германской, ав­ст­ро-венгерской и болгарской ар­мий, на­нёс­шую по­ра­же­ние Сер­бии и ок­ку­пи­ро­вав­шую её тер­ри­то­рию. В 1916 году ко­мандующий груп­пой германской, болгарской и турецкой ар­мий, дей­ст­во­вав­шей про­тив Ру­мы­нии. С января 1917 года ко­мандующий ок­ку­пационными вой­ска­ми и во­енный гу­бер­на­тор Ру­мы­нии.

По окон­ча­нии 1-й ми­ро­вой вой­ны ин­тер­ни­ро­ван сна­ча­ла в Венг­рии, за­тем в Гре­ции. В декабре 1919 года вер­нул­ся на ро­ди­ну, с 1920 года в от­став­ке.

Ак­тив­но под­дер­жи­вал вое­ни­зированные ор­га­ни­за­ции пра­во­го тол­ка, уча­ст­во­вал в объ­е­ди­не­ни­ях офи­це­ров-фрон­то­ви­ков. По­сле ус­та­нов­ле­ния в Гер­ма­нии гит­ле­ров­ской дик­та­ту­ры в 1933 году за­нял пост государственного со­вет­ни­ка Прус­сии. В 1935 году по­жа­ло­ван по­ме­сть­ем и на­зна­чен почетным ко­ман­ди­ром 5-го кавалерийского пол­ка. В хо­де раз­вёр­ну­то­го на­ци­ст­ски­ми вла­стя­ми пре­сле­до­ва­ния цер­ков­ных дея­те­лей (смотри в статье Кир­хен­кампф ) не­од­но­крат­но вы­сту­пал в за­щи­ту по­след­них, не­одоб­ри­тель­но от­зы­вал­ся о ме­то­дах ве­де­ния вой­ны, прак­ти­ко­вав­ших­ся вер­мах­том на вос­то­ке Ев­ро­пы.

Сочинения:

Schwarze Husaren. В., 1892. Bd 1-2.