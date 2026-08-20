МАКЕДОНСКИЕ ВОЙНЫ

Македонские войны — три войны между Македонским царством и Римской республикой (215—205, 200—197, 171—168 до н. э.). Начало македонско-римского конфликта было спровоцировано Филиппом V (221—179 до н. э.), попытавшимся распространить влияние на римскую сферу интересов в Иллирии. В 215 до н. э., во время Второй Пунической войны, когда положение римлян было крайне тяжелым после их разгрома при Каннах, Филипп заключил антиримский союз с Карфагеном. Данный договор преду­сматривал раздел сфер влияния, а не оказание помощи Ганнибалу в Италии со стороны Филиппа. Римляне, несмотря на их тяжелое положение, объявили войну Македонии (215—205 до н. э.), в ходе которой были задействованы преимущественно силы римских союзников: Этолийского союза , Пергамского царства и ряда других государств. После того как ни одна из сторон не смогла добиться решающего перевеса, был подписан мирный договор (205 до н. э.).Во время Второй Пунической войны и первой войны с Македонией Рим был вовлечен в дела балканских государств и эллинистического Востока, обзаведясь там как союзниками, так и соперниками, а часть римского нобилитета после победы над Карфагеном выступала за продолжение экспансии. Две последующие войны Рима и Македонии стали следствием уже римской агрессии.

Во время Второй Пунической войны и первой войны с Македонией Рим был вовлечен в дела балканских государств и эллинистического Востока, обзаведясь там как союзниками, так и соперниками, а часть римского нобилитета после победы над Карфагеном выступала за продолжение экспансии. Две последующие войны Рима и Македонии стали следствием уже римской агрессии.

В конце III в. до н. э. Филипп V, возможно, заключивший тайный союз с селевкидским царем Антиохом III против птолемеевского Египта, начал активную военную политику на восточном направлении — во Фракии, регионе черноморских проливов, бассейне Эгейского моря и на западе Малой Азии. Это привело к войне с Пергамом и Родосом, которые обратились за помощью к римлянам, что дало им формальный повод для объявления войны Македонии. В ходе Второй М. в. (200—197 до н. э.) армия Филиппа V была разгромлена в Фессалии в битве при Киноскефалах (197 до н. э.) и по мирному договору с Римом царь лишился всех внешних владений, сохранив власть лишь над Македонией.

В последующие годы Филипп V соблюдал условия мирного договора, а также поддержал римлян в их войне с Антиохом III. Но после разгрома селевкидского царя в Риме был взят курс на планомерное ослабление Македонии. В 180-е до н. э. Филипп провел ряд мероприятий по укреплению государства, его экономики и обороноспособности, что вызвало опасения римлян и их союзников. Важную роль в провоцировании третьей римско-македонской войны сыграл царь Пергама Эвмен II, заинтересованный в ослаблении Македонии.В 172 до н. э. наследник Филиппа Персей был обвинен Римом в нарушении мирного договора, царю был предъявлен ультиматум о безоговорочной капитуляции, который тот отверг. В течение первых лет Третьей М. в. (171—168 до н. э.) боевые действия шли для обеих сторон с переменными успехами. При этом Персей смог нанести римлянам и их союзникам несколько поражений; наиболее крупное — в сражении около холма Каллиник в Фессалии в 171 до н. э. Однако в 169 до н. э. римляне закрепились на юге Македонии в Пиерии, а в следующем году консул Луций Эмилий Павел разгромил армию Персея в битве близ г. Пидна (июнь 168 до н. э.), решившую исход войны и судьбу монархии Антигонидов.В 167 до н. э. по решению сенатской комиссии Македония была разделена на обязанные выплачивать дань Риму четыре почти полностью де

В 172 до н. э. наследник Филиппа Персей был обвинен Римом в нарушении мирного договора, царю был предъявлен ультиматум о безоговорочной капитуляции, который тот отверг. В течение первых лет Третьей М. в. (171—168 до н. э.) боевые действия шли для обеих сторон с переменными успехами. При этом Персей смог нанести римлянам и их союзникам несколько поражений; наиболее крупное — в сражении около холма Каллиник в Фессалии в 171 до н. э. Однако в 169 до н. э. римляне закрепились на юге Македонии в Пиерии, а в следующем году консул Луций Эмилий Павел разгромил армию Персея в битве близ г. Пидна (июнь 168 до н. э.), решившую исход войны и судьбу монархии Антигонидов.В 167 до н. э. по решению сенатской комиссии Македония была разделена на обязанные выплачивать дань Риму четыре почти полностью де

В 167 до н. э. по решению сенатской комиссии Македония была разделена на обязанные выплачивать дань Риму четыре почти полностью демилитаризованные «республики» (которые, видимо, соотносились с прежними военно-административными округами царства Антигонидов). Македонянам запрещалась добыча драгоценных металлов и экспорт леса; существовали и другие ограничения, например, на экономические контакты между «республиками» и т. д. Царская семья и македонская военно-политическая элита были интернированы в Италию. Персей, прошедший вместе с детьми в триумфальной процессии Эмилия Павла, умер в заточении несколько лет спустя.

Победы Рима во 2-й и 3-й войнах с Македонией были обусловлены рядом факторов: превосходством в людских ресурсах за счет италийских и заморских союзников, более успешной дипломатией и пропагандой (римляне активно использовали лозунги освобождения греков от македонского владычества).

Лит .: Raditsa L. Bella Macedonica // Aufstieg und Niedergang der romischen Welt. I.1. Berlin–New York, 1972. S. 564—589; Hammond N. G. L., Walbank F. W. A History of Macedonia. III. Oxford, 1988; Burton P. J. Rome and the Third Macedonian War. Cambridge, 2017. Кембриджская история древнего мира. Т. VIII. М., 2018. Ю. Н. Кузьмин.