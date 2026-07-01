МАКЕДОНИЯ ДРЕВНЯЯ

Македония Древняя — историческая область на Балканском п-ове, населенная македонскими племенами. Изначально делилась на два больших региона: Нижнюю Македонию и Верхнюю Македонию. В ходе экспансии македонян в V—IV вв. до н. э. были завоеваны и колонизированы земли восточнее р. Аксий, п-ов Халкидика и некоторые другие территории. В лингвистическом, религиозном и культурном отношении М. Д. и ее народ были частью греческого мира.

C VII в. до н. э. начинается развитие государственности на македонских землях. В Нижней Македонии воцарилась династия Аргеадов (Теменидов), а в областях Верхней Македонии (Линкестиде, Элимее, Орестиде и др.) правили свои династии, вынужденные отстаивать независимость от притязаний Аргеадов. В Нижней Македонии уже в течение V в. до н. э. развились города: Дий, Эги, Бероя, Эдесса и др. Урбанизация Верхней Македонии начнется позднее и будет иметь более ограниченный характер. Общемакедонским религиозным центром являлся храм Зевса в г. Дий.В

В V в. до н. э. М. Д. была вовлечена в Греко-персидские и Пелопоннесскую войны. В конце этого столетия царь Архелай (ок. 413 — 399 до н. э.) провел ряд преобразований. Возможно, что в это время, главная царская резиденция Аргеадов была перенесена в Пеллу, хотя Эги сохранили значение династического центра и места погребения царей. Первые десятилетия IV в. до н. э. были для М. Д. кризисным временем, характеризовавшимся борьбой за власть в династии Аргеадов и внешними угрозами (со стороны Халкидского и Беотийского союзов, Афин, а также иллирийского царства Бардила).

Филипп II (360—336 до н. э.) защитил М. Д., объединив ее под своей властью, а также значительно расширил ее границы. Разгром греческой антимакедонской коалиции во главе с Афинами и Фивами при Херонее в 338 до н. э. и создание Коринфского союза привели к объединению под эгидой македонского царя большей части греческих государств на Балканах. В самой М. Д. в царствование Филиппа II усиливается рост городов, связанный с развитием городских гражданских институтов. Укреплению экономики способствовала масштабная чеканка бронзовых, серебряных и золотых монет. Складывается «классическая» военная организация: аристократы формируют конницу «гетайров» («товарищей» царя), а горожане и крестьяне сражаются пешими в фаланге «македонского типа».

Завоевание Александром Великим (336—323 до н. э.) Персидской державы привело к двойственным последствиям для М. Д. Несмотря на обогащение, М. Д. оказалась периферией восточной империи Александра. Немалое число македонян с семьями отправились на Восток, осев в государствах диадохов и их преемников. В ходе распада державы Александра М. Д. утратила гегемонию в Греции, восстановление которой будет одной из приоритетных задач для македонских правителей в эпоху эллинизма. К концу IV в. до н. э. вследствие гибели в войнах диадохов — преемников Александра Великого (Филиппа III и Александра IV) династия Аргеадов пресеклась. С 317 по 297 до н. э. М. Д. управлял Кассандр, который около 305 до н. э., наряду с другими диадохами, принял царский титул, но его сыновьям не удалось удержать власть.

Два последующих десятилетия были для М. Д. временем кризисов, потери независимости (во 2-й половине 280-х до н. э. она была включена в балканско-малоазийскую державу диадоха Лисимаха) и опустошительного кельтского нашествия. Только к концу 270-х до н. э. в М. Д. в лице Антигона II Гоната (ок. 283 — 239 до н. э.) окончательно утвердилась новая династия — Антигонидов (306—168 до н. э.), правившая державой, включавшей также ряд территорий в Греции и на юго-западе Малой Азии. В эпоху эллинизма в М. Д. строятся новые города (самые важные из них — Фессалоника и Кассандрия — были основаны Кассандром), которые наряду со старыми городами имели полисный статус и широкую автономию. С двором Антигонидов были связаны многие представители греческой интеллектуальной элиты, но известны имена и македонских художников, поэтов, историков.

С 215 до н. э. начинаются войны М. Д. с Римом (215—205, 200—197, 171—168 до н. э., см. Македонские войны ), изначально спровоцированные попыткой Филиппа V (221—179 до н. э.) распространить влияние на римскую сферу интересов в Иллирии, и заключившего в 215 до н. э. антиримский союз с Карфагеном. Первая война завершилась миром, так как ни одна из сторон не смогла добиться решающего перевеса. Две последующие войны стали следствием уже римской агрессии. В ходе 2-й войны М. Д. была разгромлена, и Филипп V лишился по мирному договору всех внешних владений. После победы в 3-й войне римляне ликвидировали монархию Антигонидов. В 167 до н. э. М. Д. была разделена римлянами на четыре «республики», которые, видимо, соотносились с прежними военно-административными округами царства Антигонидов.

В 149—148 до н. э. М. Д. пытался захватить некий Андриск, объявивший себя Филиппом, сыном последнего Антигонида Персея (179—168 до н. э.). Однако он был разгромлен римлянами после чего началась интеграция М. Д. в римскую провинциальную систему.

Лит. : Hammond N. G. L., Griffith G. T., Walbank F. W. A History of Macedonia. I—III. Oxford, 1972—1988; Er­rington R. M. A History of Macedonia. Berkeley–Los Angeles–London, 1990; Hatzopoulos M. B. Macedonian Institutions under the Kings. I—II. Athens, 1996; Zahrnt M. Die Romer im Land Alexanders des Grossen: Geschichte der Provinzen Macedonia und Epirus. Mainz, 2010; A Companion to Ancient Macedonia. Malden (Mass.), 2010; Brill’s Companion to Ancient Macedon. Leiden–Boston, 2011. Борза Ю. Н. История античной Македонии. СПб., 2013. Ю. Н. Кузьмин.