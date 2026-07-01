МАКЕДОНИЯ

МАКЕДОНИЯ, Рес­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ния - го­су­дар­ст­во в Ев­ро­пе, в центральной час­ти Бал­кан­ско­го полуострова.

Об­щие све­де­ния

Гра­ни­чит на за­па­де с Ал­ба­ни­ей, на се­ве­ре с Сер­бией, на вос­то­ке с Бол­га­ри­ей, на юге с Гре­ци­ей. Площадь 25,7 тысяч км2. Население 2077,3 тысяч человек (2011 год). Сто­ли­ца - Ско­пье. Официальный язык - ма­ке­дон­ский; в ме­ст­но­стях про­жи­ва­ния пред­ста­ви­те­лей национальных мень­шинств ис­поль­зу­ет­ся так­же их язык. Де­неж­ная еди­ни­ца - де­нар. Административно-территориальное де­ле­ние - 84 об­щи­ны (с 2004 года).

Македония - член ООН (1993 год), МВФ (1993 год), МБРР (1993 год), ОБСЕ (1995 год), Со­ве­та Ев­ро­пы (1995 год), ВТО (2003 год), с 2005 года име­ет официальный ста­тус кан­ди­да­та на всту­п­ле­ние в ЕС.

Го­су­дар­ст­вен­ный строй

Македония - уни­тар­ное государство. Кон­сти­ту­ция при­ня­та 17 ноября 1991 года. Фор­ма прав­ле­ния - сме­шан­ная рес­пуб­ли­ка.

Гла­ва государства - пре­зи­дент, из­би­рае­мый все­об­щим пря­мым го­ло­со­ва­ни­ем на 5 лет (с пра­вом од­но­го пе­ре­из­бра­ния). Кан­ди­дат дол­жен быть гра­ж­да­ни­ном Македонии, дос­тиг­шим 40 лет, про­жи­ваю­щим в Македонии не ме­нее 10 лет в те­че­ние по­след­них 15 лет до вы­бо­ров. Пре­зи­дент пред­став­ля­ет Македонию за ру­бе­жом и яв­ля­ет­ся вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим воо­руженными си­ла­ми.

Выс­ший ор­ган за­ко­но­дательной вла­сти - од­но­па­лат­ный пар­ла­мент (Со­б­ра­ние). Со­сто­ит из 120-140 де­пу­та­тов, из­би­рае­мых по про­пор­цио­наль­ной сис­те­ме на 4 го­да.

Ис­пол­нительная власть осу­ще­ст­в­ля­ет­ся пра­ви­тель­ст­вом. Пре­мьер-ми­нистр и чле­ны пра­ви­тель­ст­ва ут­вер­жда­ют­ся пар­ла­мен­том по­сле рас­смот­ре­ния пра­ви­тельственной про­грам­мы. Ми­ни­ст­ры не­сут ин­ди­ви­ду­аль­ную и кол­лек­тив­ную от­вет­ст­вен­ность пе­ред пар­ла­мен­том.

В Македонии су­ще­ст­ву­ет мно­го­пар­тий­ная сис­те­ма. Ве­ду­щие по­ли­тические пар­тии: Внутренняя ма­кедонская ре­во­люционная организация - Де­мо­кра­тическая пар­тия ма­кедонского национального един­ст­ва, Со­ци­ал-де­мо­кра­тический со­юз Ма­ке­до­нии, Де­мо­кра­тический со­юз за ин­те­гра­цию.

При­ро­да

Рель­еф.

Македония рас­по­ло­же­на в го­ри­стом рай­оне Бал­кан­ско­го полуострова. Для рель­е­фа ха­рак­тер­но мо­за­ич­ное со­че­та­ние раз­но­воз­ра­ст­ных, пре­имущественно сред­не­вы­сот­ных глы­бо­вых гор­ных мас­си­вов, за­ни­маю­щих 2/3 тер­ри­то­рии стра­ны, и мно­го­численных внут­ри­гор­ных тек­то­нических кот­ло­вин. Гор­ные мас­си­вы име­ют в основном пло­ские или по­ло­говс­холм­лён­ные вер­ши­ны и кру­тые, глу­бо­ко рас­чле­нён­ные скло­ны. Наи­бо­лее вы­со­кие мас­си­вы рас­по­ло­же­ны в западной и центральной час­тях стра­ны - Ко­ра­би (высота до 2764 м - наи­боль­шая в стра­не), Шар-Пла­ни­на (до 2748 м, го­ра Ти­тов-Врх), Ба­ба-Пла­ни­на (до 2600 м, го­ра Пе­ли­стер), Яку­пи­ца (до 2540 м, го­ра Со­лун­ска-Гла­ва) и другие, вы­со­ты бо­лее древ­них мас­си­вов в восточной час­ти Македонии (Осо­говске-Пла­ни­не, Плач­ко­ви­ца, Ог­ра­ж­ден и другие) ред­ко пре­вы­ша­ют 2000 м. Мес­та­ми (например, в мас­си­вах Су­ва-Го­ра, Яку­пи­ца, Шар-Пла­ни­на) раз­вит карст (пе­ще­ры, во­рон­ки, ис­точ­ни­ки). Вы­ше 2500 м вы­ра­же­ны ре­лик­то­вые фор­мы гор­но-лед­ни­ко­во­го рель­е­фа (ост­ро­вер­шин­ные греб­ни, ка­ры, лед­ни­ко­вые озё­ра). Для внут­ри­гор­ных кот­ло­вин ха­рак­тер­ны вы­по­ло­жен­ные дни­ща (высота 300-500 м), час­то за­ня­тые ос­та­точ­ны­ми озё­ра­ми, до­ли­на­ми рек и окайм­лён­ные се­ри­ей озёр­ных тер­рас высота до 1000 м. Круп­ней­шие из внут­ри­гор­ных кот­ло­вин Македонии - Пе­ла­го­ния (4000 км2) в южной час­ти, Ско­пье (1840 км2), По­лог, Ов­че-По­ле, Сла­виш­те - в се­вер­ной.

Гео­ло­ги­че­ское строе­ние и по­лез­ные ис­ко­пае­мые.

Тер­ри­то­рия Македонии рас­по­ло­же­на в западной час­ти Ди­на­ро-Зонд­ской вет­ви Аль­пий­ско-Ги­ма­лай­ско­го под­виж­но­го поя­са, главным образом в пре­де­лах внутренних зон Ди­на­ро-Эл­лин­ской склад­ча­то-по­кров­ной сис­те­мы. С за­па­да на вос­ток вы­де­ля­ют зо­ны Ко­ра­би, Пе­ла­го­ний­ско-Кик­лад­скую и Вар­дар­скую. Зо­на Ко­ра­би сло­же­на па­лео­зой­ски­ми тер­ри­ген­ны­ми и вул­ка­но­ген­ны­ми по­ро­да­ми, пе­ре­кры­ты­ми перм­ско-триа­со­вой мо­лас­сой и про­рван­ны­ми позд­не­па­ле­о­зой­ски­ми гра­ни­тои­да­ми. Пе­ла­го­ний­ско-Кик­лад­ская зо­на об­ра­зо­ва­на па­лео­зой­ски­ми ме­та­мор­фи­зованными по­ро­да­ми, триа­со­вы­ми кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми, ме­ло­вым фли­шем. В пре­де­лах Вар­дар­ской зо­ны раз­ви­ты позд­нет­риа­со­во-юр­ские офио­ли­ты (ре­лик­ты древ­ней океа­нической ко­ры) и сер­пен­ти­ни­то­вый ме­ланж. Де­фор­ма­ции про­яв­ля­лись с ру­бе­жа юры и ме­ла до кон­ца эо­це­на (главная фа­за склад­ча­то­сти); тек­то­нические по­кро­вы пе­ре­ме­ща­лись с вос­то­ка на за­пад на рас­стоя­ние не­сколь­ких де­сят­ков и да­же со­тен км. На Вар­дар­скую зо­ну с вос­то­ка над­ви­нут Серб­ско-Ма­ке­дон­ский в основном позд­не­до­кем­брий­ский мас­сив, сло­жен­ный ме­та­мор­фическими по­ро­да­ми, ко­то­рые мес­та­ми пе­ре­кры­ты чех­лом па­лео­зой­ских и бо­лее мо­ло­дых, главным образом тер­ри­ген­ных, от­ло­жений и про­рва­ны гра­ни­тои­да­ми кон­ца юры - на­ча­ла ме­ла и оли­го­це­на - мио­це­на. В оли­го­це­не и мио­це­не в оро­ген­ных впа­ди­нах про­ис­хо­ди­ло на­ко­п­ле­ние мо­ласс; в ус­ло­ви­ях рас­тя­же­ния про­явил­ся на­зем­ный вул­ка­низм.

В Македонии име­ют­ся ме­сто­ро­ж­де­ния руд же­ле­за (Кичево, Тай­миш­те, Де­мир-Хи­сар на за­па­де; Да­мян в восточной час­ти; в Слеп­че, близ города При­леп на юге), хро­ма (на се­ве­ре близ Ско­пье, Те­то­во, Ку­ма­но­во, а так­же на юго-во­сто­ке близ Ва­лан­до­во), мар­ган­ца (в Ки­че­во, Кра­то­во), ни­ке­ля и ко­баль­та (близ Ка­ва­дар­ци в юго-восточной час­ти), свин­ца и цин­ка (близ го­ро­дов Ма­ке­дон­ска-Ка­ме­ни­ца и Про­биш­тип в северо-восточной час­ти), ме­ди (близ Ра­до­ви­ша в восточной час­ти), сурь­мы. Ру­ды по­ли­ме­тал­лических ме­сто­рож­де­ний зо­ло­то- и се­реб­ро­со­дер­жа­щие. На се­ве­ро-вос­то­ке на­хо­дят­ся пер­спек­тив­ные зо­ло­то­со­дер­жа­щие мед­но-пор­фи­ро­вые ме­сто­ро­ж­де­ния. Промышленное зна­че­ние име­ют ме­сто­ро­ж­де­ния гип­са, бен­то­ни­та, диа­то­ми­та, по­ле­вых шпа­тов, таль­ка, пем­зы, вул­ка­ническая ту­фа, пес­ча­но-гра­вий­ных сме­сей, стро­ительных и по­де­лоч­ных кам­ней, лиг­ни­тов.

Кли­мат.

На тер­ри­то­рии Македонии кли­мат уме­рен­ный, пе­ре­ход­ный к сре­ди­зем­но­мор­ско­му. В кот­ло­ви­нах зи­ма уме­рен­но про­хлад­ная и дожд­ли­вая, ле­то жар­кое и за­суш­ли­вое. Средние температуры ян­ва­ря 0,7-1 °C, ию­ля 21-23 °C; сред­не­го­до­вые температуры со­став­ля­ют 12,5-14,5 °C. Сред­не­го­до­вое ко­ли­че­ст­во осад­ков от 450 мм во внут­ри­гор­ных кот­ло­ви­нах (Ско­пье) до 1200 мм в го­рах западной час­ти стра­ны. В низ­ко­горь­ях сред­не­го­до­вые температуры сни­жа­ют­ся до 6,2 °C, в сред­не­горь­ях - до 4,7 °C; зим­ние осад­ки вы­па­да­ют пре­имущественно в ви­де сне­га.

Внут­рен­ние во­ды.

Тер­ри­то­рия стра­ны при­над­ле­жит главным образом бас­сей­нам Эгей­ско­го и Ад­риа­ти­че­ско­го мо­рей. Свыше 80% реч­но­го сто­ка фор­ми­ру­ет­ся в пре­де­лах бас­сей­на круп­ней­шей в стра­не реки Вар­дар (длина в пре­де­лах Македонии около 300 км) и её основных пра­вых (Црна, Трес­ка) и ле­вых (Бре­гал­ни­ца, Пчи­ня) при­то­ков. Другие зна­чительные ре­ки Македонии - Чёр­ный Дрин на за­па­де и Стру­меш­ни­ца на юго-вос­то­ке. Час­тично в пре­де­лах стра­ны рас­по­ло­же­ны круп­ные ос­та­точ­ные озё­ра Ох­рид­ское (230 км2 в пре­де­лах Македонии), Пре­спа (176,8 км2) на край­нем юго-за­па­де, Дой­ран­ское (27,1 км2) на юго-вос­то­ке. Для нужд ир­ри­га­ции и ком­му­наль­но-бы­то­во­го во­до­снаб­же­ния соз­да­но 20 круп­ных во­до­хра­ни­лищ объ­ё­мом свыше 1 миллиона м3, в том числе Шпи­лье на реке Чёр­ный Дрин (520 миллионов м3), Ти­к­веш на реке Црна (475 миллионов м3). Еже­год­но во­зоб­нов­ляе­мые вод­ные ре­сур­сы 6 км3, во­до­обес­пе­чен­ность 3120 м3/человек в год. Для хо­зяйственных нужд еже­год­но ис­поль­зу­ет­ся 30% вод­ных ре­сур­сов, из них 74% идёт на ну­ж­ды сельского хозяйства, 14% по­треб­ля­ют промышленные пред­при­ятия, 12% рас­хо­ду­ет­ся на ком­му­наль­но-бы­то­вое во­до­снаб­же­ние. Важ­ную роль в обес­пе­че­нии на­се­ле­ния пить­е­вой во­дой иг­ра­ют кар­сто­вые ис­точ­ни­ки.

Поч­вы, рас­ти­тель­ный и жи­вот­ный мир.

Поч­вен­ный по­кров Македонии очень раз­но­об­разен и мо­заи­чен. В го­рах на высоте до 2000 м наи­бо­лее рас­про­стра­не­ны бу­ро­зё­мы, ренд­зи­ны и ли­то­зё­мы, вы­ше - гор­но-лу­го­вые поч­вы. В пре­де­лах кот­ло­вин сфор­ми­ро­ва­лись тем­но­цвет­ные сли­тые поч­вы (смол­ни­цы), лу­го­во-чер­но­зём­ные поч­вы и чер­но­зё­мы, на край­нем юго-вос­то­ке пред­став­ле­ны крас­но­цвет­ные ко­рич­не­вые поч­вы. По до­ли­нам рек ши­роко раз­ви­ты ал­лю­ви­аль­ные поч­вы. Встре­чают­ся не­боль­шие уча­ст­ки за­со­лён­ных почв и со­лон­цов. Для большей части тер­ри­то­рии ха­рак­тер­на вы­со­кая сте­пень эро­зи­он­ной опас­но­сти. Еже­год­ные по­те­ри почв вслед­ст­вие эро­зии со­став­ля­ют 700 м3/км2 (один из са­мых вы­со­ких по­ка­за­те­лей в Ев­ро­пе).

В го­рах вы­ра­же­на вы­сот­ная по­яс­ность. Низ­ко­гор­ные ду­бо­вые ле­са с при­ме­сью бе­ло­го ясе­ня, хме­ле­гра­ба, каш­та­на, клё­нов на высоте 1000-1100 м сме­ня­ют­ся бу­ко­вы­ми ле­са­ми. Вы­ше 1700-1800 м про­из­ра­ста­ют хвой­ные ле­са из ев­ро­пей­ской ели, пих­ты, мес­та­ми со­хра­ни­лись ре­лик­то­вые ле­са из эн­де­мич­ной со­сны ру­ме­лий­ской. Над верх­ней гра­ни­цей ле­са пред­став­ле­ны суб­аль­пий­ские кри­во­ле­сья из гор­ной со­сны, мож­же­ве­ло­вые за­рос­ли, аль­пий­ские лу­га в со­че­та­нии со ска­ла­ми и осы­пя­ми. В пре­де­лах кот­ло­вин центральной час­ти Македонии со­хра­ни­лись ос­теп­нён­ные уча­ст­ки с бо­ро­да­чом, по­лы­ня­ми, ко­хи­ей, ко­вы­лём и другие. На юго-вос­то­ке в со­ста­ве рас­тительных со­об­ществ при­сут­ст­ву­ют ти­пич­но сре­ди­зем­но­мор­ские ви­ды (кер­ме­со­вый дуб, фи­ли­рея). Ко­рен­ной рас­тительный по­кров су­ще­ст­вен­но пре­об­ра­зо­ван. Кот­ло­ви­ны пре­имущественно рас­па­ха­ны, низ­ко­гор­ные ле­са час­тич­но за­ме­ще­ны вто­рич­ны­ми ос­теп­нён­ны­ми лу­га­ми и за­рос­ля­ми кус­тар­ни­ков, а так­же ис­кусственными со­сно­вы­ми на­са­ж­де­ния­ми. В це­лом ле­си­стость Македонии со­став­ля­ет 40% (2010 год).

Уро­вень раз­но­об­ра­зия фло­ры и фау­ны Македонии - один из са­мых вы­со­ких в Ев­ро­пе. В их со­ста­ве - центрально-ев­ропейские, бал­кан­ские и сре­ди­зем­но­мор­ские, степ­ные, аль­пий­ские и бо­ре­аль­ные эле­мен­ты. Из­вест­но 3500 ви­дов со­су­ди­стых рас­те­ний (в том числе свыше 390 ви­дов под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), около 90 ви­дов мле­ко­пи­таю­щих (16 - под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), 290 ви­дов птиц (66 - под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), 29 ви­дов пре­смы­каю­щих­ся (1 - под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния), 5 ви­дов зем­но­вод­ных. Наи­бо­лее зна­чительным уров­нем эн­де­миз­ма от­ли­ча­ет­ся их­тио­фау­на (35%), а так­же фло­ра по­кры­то­се­мен­ных (114 ви­дов). Под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния вслед­ст­вие пе­ре­ло­ва и де­гра­да­ции вод­ных эко­си­стем на­хо­дят­ся ре­лик­то­вые и уз­ко­эн­де­мич­ные ви­ды рыб в озё­рах Ох­рид­ское и Пре­спа. Македония - од­на из не­мно­гих ев­ропейских стран, где со­хра­ни­лись круп­ные мле­ко­пи­таю­щие - бу­рый мед­ведь, рысь, сер­на. Ус­пеш­но ре­ин­тро­ду­ци­ро­ва­ны бла­го­род­ный олень и ев­ро­пей­ская лань. Под уг­ро­зой ис­чез­но­ве­ния на­хо­дят­ся ев­ро­пей­ская лес­ная кош­ка, обык­но­вен­ный ша­кал, чёр­ный гриф и другие.

В Македонии - 74 ох­ра­няе­мые при­род­ные тер­ри­то­рии (за­ни­ма­ют 7,3% пло­ща­ди стра­ны), в том числе национальные пар­ки Пе­ли­стер (ста­рей­ший в стра­не, ос­но­ван в 1948 году), Мав­ро­во, Га­ли­чи­ца, стро­гие при­род­ные ре­зер­ва­ты, па­мят­ни­ки при­ро­ды и другие.

Дополнительная литература:

Гре­бен­щи­ков О.С. Жем­чу­жи­ны Юго­сла­вии. Этю­ды о го­ро­дах. М., 1978;

Fili­pov­ski G., Rizovski R., Ristevski P. The charac­teristic of the climate-vegetation-soil zones (regions) // The Republic of Macedonia. Sko­pje, 1996;

Flora and vegetation of the Macedo­nian steppe. Ljubljana, 2008.

На­се­ле­ние

Ма­ке­дон­цы со­став­ля­ют 64,2% населения (2002 год, пе­ре­пись; в том числе ма­ке­дон­цы-му­суль­ма­не, или тор­бе­ши, - 5,9%), ал­бан­цы - 25,2% (12,4% в 1953 году; 19,8% в 1981 году); так­же про­жи­ва­ют тур­ки (3,9%), цы­га­не (2,7%), сер­бы (1,8%), бош­ня­ки (0,8%), аро­му­ны (вла­хи; 0,5%), аш­ка­ли (ал­ба­но­я­зыч­ные цы­га­не), хор­ва­ты, чер­но­гор­цы и бол­га­ры. Ма­ке­дон­цы со­став­ля­ют около 90% населения на вос­то­ке, юго-вос­то­ке и юге стра­ны - в до­ли­не реки Вар­дар и на рав­ни­не Пе­ла­го­ния. Тор­бе­ши про­жи­ва­ют главным образом на за­па­де Македонии. Ал­бан­цы - до­ми­ни­рую­щая эт­ническая груп­па на се­ве­ро-за­па­де (70-75% населения в рай­онах го­ро­дов Те­то­во и Гос­ти­вар), в об­щи­нах на за­па­де и се­ве­ре стра­ны (в ок­ре­ст­но­стях города Ку­ма­но­во) со­став­ля­ют около 1/3 населения, в сто­лич­ной аг­ло­ме­ра­ции Ско­пье - около 1/4. Тур­ки жи­вут пре­имущественно на за­па­де и юго-вос­то­ке стра­ны, сер­бы - в Ско­пье и Ку­ма­но­во; цен­тры рас­се­ле­ния аро­му­нов - го­ро­да Штип, Би­то­ла и Кру­ше­во.

Во 2-й половине XX века на­се­ле­ние вы­рос­ло поч­ти на 75% (1153 тысяч человек в 1948 году; 1647 тысяч человек в 1971 году; 2016 тысяч человек в 2002 году); в 1948-2002 годы чис­лен­ность ма­ке­дон­цев уве­ли­чи­лась на 64,4%; вслед­ст­вие вы­со­кой ро­ж­дае­мо­сти и ми­грационного при­то­ка чис­ло ал­бан­цев за этот пе­ри­од вы­рос­ло на 158%, цы­ган - на 176%. В конце XX - начале XXI веков об­щие тем­пы рос­та на­се­ле­ния сни­зи­лись до 0,26% (2009 год); чис­ло жи­те­лей в рай­онах пре­иму­ще­ст­вен­но­го про­жи­ва­ния ма­ке­дон­цев со­кра­ща­ет­ся, в албанских анк­ла­вах про­дол­жа­ет рас­ти. В среднем по стра­не ро­ж­дае­мость 11,9 на 1000 жителей, смерт­ность 8,9 на 1000 жителей (2010 год). Пока­за­тель фер­тиль­но­сти 1,58 ре­бён­ка на 1 жен­щи­ну. Мла­ден­че­ская смерт­ность 8,5 на 1000 жи­во­ро­ж­дён­ных (2010 год). В 1999 году Македония при­ня­ла зна­чительное чис­ло албанских бе­жен­цев из Ко­со­во, большая часть ко­то­рых позд­нее по­ки­ну­ла стра­ну; об­щее чис­ло им­ми­гран­тов 121 тысяч человек (2005 год). В конце 2000-х годов саль­до внеш­них ми­гра­ций от­ри­ца­тель­ное (-0,5 на 1000 жителей в 2010 году); основная часть эмиг­ран­тов-ма­ке­дон­цев на­прав­ля­ет­ся в наи­бо­лее раз­ви­тые стра­ны ЕС (Гер­ма­нию, Ита­лию, Ав­ст­рию, Фран­цию и другие). На­блю­да­ет­ся тен­ден­ция по­сте­пен­но­го ста­ре­ния на­се­ле­ния: до­ля де­тей до 15 лет 18,5% в 2011 году (23,5% в 1997 году), лиц тру­до­спо­соб­но­го воз­рас­та (15-64 лет) - 70% (со­от­вет­ст­вен­но 67,2%), лю­дей 65 лет и стар­ше - 11,5% (9,3%). В среднем на 100 жен­щин при­хо­дит­ся около 100 муж­чин (в воз­рас­тной груп­пе 65 лет и стар­ше на 100 жен­щин при­хо­дит­ся 78 муж­чин). Средняя ожи­дае­мая про­дол­жи­тель­ность жиз­ни 75,1 го­да (муж­чи­ны - 72,6, жен­щи­ны - 77,9 года; 2011 год).

Средняя плот­ность населения около 81 человек/км2 (2010 год). Наи­бо­лее гус­то за­се­ле­ны до­ли­на реки Вар­дар, рав­ни­на Пе­ла­го­ния, а так­же Те­тов­ская и Ку­ма­нов­ская меж­гор­ные кот­ло­ви­ны. До­ля городского населения 59% (2010 год). На­се­ле­ние сто­лич­ной аг­ло­ме­ра­ции Ско­пье 593,0 тысяч человек (2009 год; около 29% жи­те­лей стра­ны); круп­ные го­ро­да (тысяч человек, 2010 год): Ку­ма­но­во (115,9), Би­то­ла (85,4), Те­то­во (75,6), При­леп (73,7), Ве­лес (57,6), Ох­рид (55,1), Гос­ти­вар (52,8), Штип (48,5).

Эко­но­ми­че­ски ак­тив­ное население 907 тысяч человек, из них в эко­но­ми­ке за­ня­то 590 тысяч человек (2007 год). В струк­ту­ре за­ня­то­сти на сфе­ру ус­луг при­хо­дит­ся 50%, промышленность и строи­тель­ст­во - 30,4%, сель­ское и лес­ное хо­зяй­ст­во - 19,6%. Уро­вень без­ра­бо­ти­цы около 32% (2010 год; один из са­мых вы­со­ких в Ев­ро­пе).

Ре­ли­гия

Около 70% на­се­ле­ния Македонии - хри­стиа­не (в том числе около 68% - пра­во­слав­ные, около 1% - ка­то­ли­ки и униа­ты), около 30% - му­суль­ма­не-сун­ни­ты; пред­ста­ви­те­ли других кон­фес­сий ма­ло­чис­лен­ны (2008 год, оцен­ка).

Бóльшая часть пра­во­слав­ных при­хо­дов на­хо­дит­ся в юрис­дик­ции Ма­кедонской пра­во­слав­ной церк­ви (МПЦ), ко­то­рая бы­ла не­ка­но­ни­че­ски про­воз­гла­ше­на ав­то­ке­фаль­ной 19 июля 1967 года Цер­ков­но-народным со­бором в Ох­ри­де на ос­но­ве Ох­рид­ской ар­хи­епи­ско­пии Серб­ской пра­во­слав­ной церк­ви (с 1959 года ар­хи­епи­ско­пия име­ла ав­то­ном­ный ста­тус). МПЦ не при­зна­на ни Серб­ской, ни другими по­ме­ст­ны­ми пра­во­слав­ны­ми церк­ва­ми. Она вклю­ча­ет 7 епар­хий в Македонии и 3 - за её пре­де­ла­ми (в Западной Ев­ро­пе, Ав­ст­ра­лии и Но­вой Зе­лан­дии, США и Ка­на­де). Гла­ва МПЦ - ар­хи­епископ Ох­рид­ский и Ма­ке­дон­ский (ка­фед­ра в Ско­пье). На­ря­ду с МПЦ на тер­ри­то­рии Македонии дей­ст­ву­ют струк­ту­ры Ох­рид­ской ар­хи­епи­ско­пии Серб­ской пра­во­слав­ной церк­ви (с 2005 года име­ет ав­то­ном­ный ста­тус), од­на­ко они не при­зна­ют­ся пра­ви­тель­ст­вом Македонии, под­дер­жи­ваю­щим МПЦ.

Ка­то­ли­цизм пред­став­лен дио­це­зом Ско­пье Рим­ско-ка­то­лической церк­ви и уни­ат­ской (смотри в статье Уни­ат­ст­во) Ма­кедонской гре­ко-ка­то­лической цер­ко­вью (ос­но­ва­на в 2001 году; име­ет ста­тус апо­столь­ско­го эк­зар­ха­та). Круп­ней­шая про­тес­тант­ская организация - Со­юз хри­сти­ан-бап­ти­стов Македонии (ос­но­ван в 1991 году).

Ис­то­ри­че­ский очерк

Территория Ма­ке­до­нии в древ­но­сти.

Древ­ней­ши­ми ар­хео­ло­гические па­мят­ни­ка­ми на тер­ри­то­рии Македонии яв­ля­ют­ся несколько пе­щер­ных стоя­нок, да­ти­ро­ван­ных сред­ним (Зду­не, около 50 тысяч лет на­зад) и верх­ним (Дол­но-Оре­о­во и другие) па­лео­ли­том; большая часть ору­дий сде­ла­на из квар­ца. Ме­зо­лит ис­сле­до­ван сла­бо.

Пе­ре­ход к не­оли­ту да­ти­ру­ет­ся около VII-го тысячелетия до нашей эры и свя­зы­ва­ет­ся с экс­пан­си­ей зем­ле­дель­че­ско-ско­то­водческих куль­тур Ма­лой Азии (па­мят­ни­ки кру­га Ча­тал-Хю­юк). По­се­ле­ния (из­вест­но около 200, в том числе тел­ли) рас­по­ло­же­ны на низ­ких воз­вы­ше­ни­ях и тер­ра­сах над рав­ни­на­ми. В рам­ках ран­не­го и среднего не­оли­та вы­де­ля­ют­ся 2 куль­тур­ные груп­пы: «Ам­за­бе­го­во - Вршник» на тер­ри­то­рии восточной и северной Македонии; «Ве­лу­ши­на - По­ро­дин» - на тер­ри­то­рии юго-западной Македонии. Ис­сле­до­ва­лись на­земные по­строй­ки из сыр­цо­во­го кир­пи­ча (ран­ние) и гли­но­бит­ные на де­ревянной кар­ка­се, по­гре­бе­ния под по­лом до­мов. На­ря­ду с ку­хон­ной ке­ра­ми­кой по­яв­ля­ет­ся кра­ше­ная мо­но­хром­ная и ло­щё­ная по­су­да, а так­же рас­пис­ная (ран­няя - бе­лый цвет на крас­ном фо­не, позд­нее - тём­ных цве­тов на ох­ро­вом). Мно­го­чис­лен­ны ке­ра­мические фи­гур­ки, в том числе ло­каль­ные ти­пы, например по­лые мо­де­ли до­ма, верх­няя часть ко­то­рых оформ­ле­на в ви­де жен­ской фи­гу­ры (ве­ро­ят­но, ми­фической по­кро­ви­тель­ни­цы жи­ли­ща). В позд­нем не­оли­те про­дол­жа­ют­ся эти же тра­ди­ции, но от­ме­че­ны и влия­ния куль­тур Среднего По­ду­на­вья (Винча), ад­риа­тического по­бе­ре­жья.

В эне­о­ли­те (здесь IV-III-е тысячелетии до нашей эры) про­дол­жа­лась жизнь на не­ко­то­рых не­о­ли­тических по­се­ле­ни­ях, но поя­ви­лись и го­ро­ди­ща на стра­те­ги­че­ски важ­ных воз­вышенно­стях; па­мят­ни­ки от­но­сят­ся к куль­тур­ной груп­пе «Шу­п­ле­вец - Ба­кар­но-Гумно», ко­то­рая вхо­дит в груп­пу «Бу­бань - Сал­ку­ца - Кри­во­дол», из­вест­ную до По­ду­на­вья и тер­ри­то­рии Ал­ба­нии. На­ход­ка зоо­морф­но­го «ски­пет­ра» (Шу­п­ле­вец) сви­де­тель­ст­ву­ет о свя­зях с Восточной Ев­ро­пой. От­ме­че­ны пер­вые сле­ды об­ра­бот­ки ме­ди в рам­ках Бал­ка­но-Кар­пат­ской ме­тал­лур­ги­че­ской про­вин­ции.

Куль­ту­ры брон­зо­во­го ве­ка (здесь около 2100-1100 годов до нашей эры) про­дол­жа­ют в основном ме­ст­ные тра­ди­ции. От­ме­че­но влия­ние эгей­ской куль­ту­ры, в том числе связываемые с ней пред­ме­ты воо­ру­же­ния. Из­вест­ны тру­по­сож­же­ния с по­гре­бе­ни­ем ос­тан­ков в ур­не и скор­чен­ные на бо­ку тру­по­по­ло­же­ния. Пе­ри­од, на­зы­вае­мый ар­хео­ло­га­ми ран­ним же­лез­ным ве­ком, для ма­кедонских ма­те­риа­лов да­ти­ру­ет­ся от XII/XI до VI/V веков до нашей эры; выде­ля­ет­ся несколько куль­тур­ных групп, рас­по­ло­жен­ных в отдельных кот­ло­ви­нах и на плос­ко­горь­ях. Пред­ше­ст­вую­щие по­гре­баль­ные об­ря­ды по­сте­пен­но сме­ня­ют­ся тру­по­по­ло­же­ния­ми, вы­тя­ну­ты­ми на спи­не; из­вест­ны как мо­ги­лы, рас­по­ло­жен­ные кон­цен­три­че­ски под кур­га­ном (ту­му­лу­сом), так и про­стые грун­то­вые мо­гиль­ни­ки. Сре­ди на­хо­док вы­де­ля­ют­ся «ма­ке­дон­ские (пай­он­ские) брон­зы» - мас­сив­ные ча­ши на нож­ке с па­рой птичь­их про­том, различные под­вес­ки и другое. Ве­ро­ят­но, часть на­ро­дов, упо­ми­нае­мых в «Илиа­де» и в не­ко­то­рых других письменных ис­точ­ни­ках (пай­он­цы, дар­да­ны, пе­ла­гон­цы), жи­ла на тер­ри­то­рии Македонии не позд­нее кон­ца брон­зо­во­го ве­ка, для бо­лее позд­не­го вре­ме­ни из­вест­ны так­же бри­ги (пред­по­ло­жи­тель­но пред­ки фри­гий­цев), ен­ге­лей­цы, да­са­ре­ты, лин­ки, пе­ла­гон­цы, пе­не­сты, ма­ке­до­ня­не и другие, упо­ми­нае­мые у ан­тич­ных ав­то­ров.

К VI/V векам до нашей эры в Македонии воз­ни­ка­ют пер­вые государства. Об этом сви­де­тель­ст­ву­ют дан­ные письменных ис­точ­ни­ков (смотри в статье Ма­ке­до­ния Древ­няя; на­ли­чие ца­рей у пай­он­цев), ме­ст­ная че­кан­ка мо­нет. По­яв­ля­ют­ся осо­бен­но бо­га­тые по­гре­бе­ния, свя­зы­вае­мые с ари­сто­кра­ти­ей (сре­ди на­хо­док - зо­ло­тые по­гре­баль­ные мас­ки, ук­ра­ше­ния для рук и ног, брон­зо­вая по­су­да, дос­пе­хи, древнегреческие рас­пис­ные ва­зы и другие), есть как мо­ну­мен­таль­ные свод­ча­тые гроб­ни­цы с дро­мо­сом («ма­кедон­ский тип»), так и над­гроб­ные па­мят­ни­ки «ат­ти­че­ско­го ти­па». Цен­тры это­го вре­ме­ни за­щи­ща­ют сте­ны так называемые цик­ло­пические клад­ки, по­яв­ля­ют­ся зда­ния, ин­тер­пре­ти­руе­мые как об­ще­ст­вен­ные. Име­на и ме­сто­на­хо­ж­де­ние этих го­ро­дов (Би­ла­зо­ра - у современного села Кне­жье, Лих­нид - Ох­рид, Пе­ла­го­ния, вероятно, у современного села Бон­че) оп­ре­де­ля­ют­ся на ос­но­ве эпи­гра­фических па­мят­ни­ков и дан­ных антич­ных пи­са­те­лей.

Не­смот­ря на об­ра­зо­ва­ние римские про­вин­ции (около 148 года до нашей эры), на тер­ри­то­рии Македонии дол­го пре­обла­да­ли эл­лин­ско-ма­кедонские или об­щие древ­не­бал­кан­ские тра­ди­ции, но с на­ча­ла но­вой эры римский об­лик при­об­ре­та­ют го­ро­да (Сто­би, Сти­бе­ра, Ге­рак­лея Лин­ке­стид­ская, Лих­нид, Ску­пи), мо­ди­фи­ци­ру­ет­ся и вклю­ча­ет­ся в об­щую сис­те­му сеть до­рог, про­сле­жи­ва­ет­ся про­цесс мас­со­вой ко­ло­ни­за­ции Македонии из раз­ных час­тей им­пе­рии. Тер­ри­то­рия Македонии вхо­ди­ла в со­став римской про­вин­ций Ма­ке­до­ния 1-я (с це­нт­ром в городе Са­ло­ни­ки), Ма­ке­до­ния 2-я, или Са­лю­та­рис (с це­нт­ром в городе Сто­би), Дар­да­ния (с це­нт­ром в городе Ску­пи), Да­кия Вну­трен­няя (Dacia mediterranea), Эпир (Epirus Nova). С IV века нашей эры стро­ят­ся ран­не­хри­сти­ан­ские хра­мы (бо­лее 300); в эпо­ху Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов, с конца IV века и осо­бен­но при Юс­ти­ниа­не I, воз­ник­ло до 500 гор­ных ук­ре­п­ле­ний. Раз­ру­ше­ния (ино­гда не­од­но­крат­ные) и за­пус­те­ние римских го­ро­дов и кре­по­стей свя­за­ны с втор­же­ния­ми гун­нов, го­тов, ава­ров, сла­вян. К сви­де­тель­ст­вам рас­се­ле­ния (в основном с VII века) сла­вян от­но­сят на­ход­ки зем­ля­нок с леп­ной ке­ра­ми­кой, паль­ча­тых фи­бул и другого. На тер­ри­то­рии западной Македонии и в со­сед­них ре­гио­нах в это же вре­мя су­ще­ст­во­ва­ла Ко­ман куль­ту­ра.

Ма­ке­до­ния с VII до на­ча­ла XIX вв.

Славянские пле­мен­ные сою­зы (сла­ви­нии) не­од­но­крат­но про­из­во­ди­ли на­па­де­ния на тер­ри­то­рию, ос­тав­шую­ся под кон­т­ро­лем Кон­стан­ти­но­по­ля, но во 2-й половине VII века сла­ви­нии на тер­ри­то­рии Македонии, Гре­ции и не­ко­то­рые другие бы­ли под­чи­не­ны Ви­зан­тии.

Около 830-850 годов бо́ль­шая часть Македонии во­шла в Пер­вое Бол­гар­ское цар­ст­во под названием Дол­на-Бол­га­рия (рай­он города Са­ло­ни­ки и зем­ли в ни­зовь­ях рек Су­ма и Мес­та ос­та­лись в со­ста­ве Ви­зан­тии). В IX-X веках в Македонии сфор­ми­ро­ва­лись феодальные от­но­ше­ния. Хри­стиа­ни­за­ции Македонии и её куль­тур­но­му раз­ви­тию спо­соб­ст­во­ва­ла дея­тель­ность так называемой Ох­рид­ской книж­ной шко­лы, у ис­то­ков ко­то­рой стоя­ли Кли­мент Ох­рид­ский и На­ум Ох­рид­ский - уче­ни­ки Ки­рил­ла и Ме­фо­дия. Бла­го­да­ря ос­но­ван­ным ими церк­вам и мо­на­сты­рям, а так­же ши­ро­кой про­по­вед­нической дея­тель­но­сти в Македонии про­изо­шёл пе­ре­ход к бо­го­слу­же­нию на славянском языке, бы­ла усо­вер­шен­ст­во­ва­на славянская аз­бу­ка, соз­да­ны пе­ре­во­ды и ори­ги­наль­ные бо­го­слов­ские со­чи­не­ния на славянский язык; Ох­рид­ская ар­хи­епи­ско­пия ста­ла цен­тром хри­стиа­ни­за­ции южных сла­вян. В середине X века на тер­ри­то­рии Македонии ши­ро­ко рас­про­стра­ни­лось бо­го­миль­ст­во. В конце X века при ца­ре Са­муи­ле Македония ста­ла цен­тром За­пад­но-Бол­гар­ско­го цар­ст­ва со сто­ли­цей в городе Ох­рид. В 1014 году вой­ска Са­муи­ла в бит­ве при Бе­ла­си­це по­тер­пе­ли со­кру­шит. по­ра­же­ние от войск ви­зантийского императора Ва­си­лия II Бол­га­ро­бой­цы. Македония, на­ря­ду с другими тер­ри­то­рия­ми, бы­ла воз­вра­ще­на в со­став Ви­зантийской им­пе­рии (1018 год) и ин­тег­ри­ро­ва­на в её административную и эко­но­мическую сис­те­му (ста­ла ча­стью фе­мы Бол­га­рия с цен­тром в городе Ско­пье). В 1040-1041 годы Македония - один из цен­тров ан­ти­ви­зан­тий­ско­го вос­ста­ния сла­вян под пред­во­ди­тель­ст­вом Пет­ра Де­ля­на, в 1072 году - вос­ста­ния Ге­оргия Вой­те­ха. В начале XIII века за Македонию шла борь­ба ме­ж­ду уча­ст­ни­ка­ми 4-го кре­сто­во­го по­хо­да (смотри в статье Кре­сто­вые по­хо­ды) и Вто­рым Бол­гар­ским цар­ст­вом. При Ка­лоя­не в 1204 году и вто­рич­но при Ива­не Асе­не II в 1230 году Македония за­воё­вы­ва­лась болгарским государством. В середине XIII - середине XIV веков Македония яв­ля­лась объ­ек­том борь­бы ме­ж­ду Сер­би­ей и Ви­зан­ти­ей: в 1246 году бо́ль­шая её часть бы­ла за­воё­ва­на Ви­зан­ти­ей, в конца XIII века сербские кня­зья из ди­на­стии Не­ма­ни­чей по­сте­пен­но рас­про­стра­ни­ли свою власть на север и северо-запад Македонии. В 1345 году поч­ти всю Македонию (без города Са­ло­ни­ки) за­хва­тил сербский царь Сте­фан Ду­шан. По­сле его смер­ти в 1355 году в ус­ло­ви­ях рас­па­да соз­дан­ной им дер­жа­вы Македония бы­ла раз­де­ле­на на несколько феодальных вла­де­ний, что об­лег­чи­ло её за­вое­ва­ние Ос­ман­ской им­пе­ри­ей по­сле по­ра­же­ния сербских войск в бит­ве на реке Ма­ри­ца (1371 год). К 1394 году поч­ти вся Македония ока­за­лась под вла­стью ту­рок и во­шла в со­став эя­ле­та Ру­ме­лия.

В XVI-XVII веках в Македонии не­од­но­крат­но вспы­хи­ва­ли вос­ста­ния про­тив турецких вла­стей (1560-е годы, 1593, 1606 годы и другие); од­но из круп­ней­ших вос­ста­ний про­изош­ло в 1689 году во вре­мя австро-турецкой вой­ны (смотри в статье Ав­ст­ро-ту­рец­кие вой­ны XVI-XVIII веков). Пред­во­ди­тель ма­кедонских гай­ду­ков М. Кар­пош на ко­рот­кое вре­мя ос­во­бо­дил бóльшую часть Македонии. По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния (1690 год) про­изо­шёл мас­со­вый ис­ход пра­во­слав­но­го на­се­ле­ния Македонии в им­пе­рию Габс­бур­гов (часть бе­жен­цев за­тем пе­ре­се­ли­лась в Рос­сию, где в 1759 году был сфор­ми­ро­ван осо­бый Ма­кедонский гу­сар­ский полк). В ус­ло­ви­ях турецкого гос­под­ства на­се­ле­ние Македонии под­верг­лось на­сильственной ис­ла­ми­за­ции, на ма­кедонские зем­ли пе­ре­се­ля­лись му­суль­ма­не из других рай­онов Ос­ман­ской им­пе­рии. В эко­но­ми­ке Македонии со 2-й половины XVI века основной фор­мой зе­мель­но­го вла­де­ния стал чифт­лик.

На­цио­наль­ное воз­ро­ж­де­ние в Ма­ке­до­нии.

Национальное воз­ро­ж­де­ние в Македонии шло пре­имущественно в рус­ле болгарского национального дви­же­ния и име­ло пре­ж­де все­го фор­му борь­бы за са­мо­стоя­тель­ность Церк­ви и шко­лы. Его ус­пе­хам спо­соб­ст­во­ва­ло мас­со­вое от­кры­тие в Македонии в 1830-1860-х годах болгарских школ. В 1870 году под дав­ле­ни­ем Российской им­пе­рии ос­ман­ские вла­сти со­гла­си­лись на соз­да­ние не­за­ви­си­мо­го Болгарского эк­зар­ха­та, ко­то­рый вклю­чил в свой дио­цез бóльшую часть Македонии. Пер­вона­чаль­но его главными за­да­ча­ми бы­ло по­ощ­ре­ние бо­го­слу­же­ния на славянском языке и соз­да­ние национального ду­хо­вен­ст­ва вме­сто ино­стран­но­го (гре­че­ско­го). Од­на­ко но­вая цер­ков­ная ор­га­ни­за­ция и но­вые болгарские шко­лы ста­ли ис­поль­зо­вать­ся для вос­пита­ния болгарского национального са­мо­соз­на­ния сре­ди славянского на­се­ле­ния Македонии. Это обо­ст­ри­ло болгарско-греческие цер­ков­ные раз­но­гла­сия, в ре­зуль­та­те че­го Кон­стан­ти­но­поль­ская пат­ри­ар­хия объ­я­ви­ла Болгарский эк­зар­хат схиз­ма­тической цер­ко­вью. Не­смот­ря на при­ла­гав­шие­ся уси­лия, Болгарскому эк­зар­ха­ту уда­лось за­вое­вать проч­ные по­зи­ции толь­ко в Ма­на­стир­ском (Би­толь­ском) ви­лай­е­те. На юге Македонии бы­ло силь­но влия­ние Гре­ции, а на се­ве­ре по­сте­пен­но воз­рас­та­ло влия­ние Сер­бии. Объ­ек­тив­но дея­тель­ность Бол­га­рии, Гре­ции и Сер­бии по уве­ли­че­нию числа сво­их школ в Македонии, мо­дер­ни­за­ции об­ра­зо­ва­ния и тому подобному спо­соб­ст­во­ва­ла соз­да­нию слоя ма­кедонской ин­тел­ли­ген­ции, ко­то­рая ста­ла си­лой, ини­ции­ро­вав­шей борь­бу за ос­во­бо­ж­де­ние Македонии от турецкого гос­под­ства.

По Сан-Сте­фан­ско­му ми­ру 1878 года, за­клю­чён­но­му по­сле окон­ча­ния русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов (смотри в статье Рус­ско-ту­рец­кие вой­ны), зна­чительная часть Македонии во­шла в ав­то­ном­ное княжество Бол­га­рия. Но под дав­ле­ни­ем Ве­ли­ко­бри­та­нии, Ав­ст­ро-Венг­рии и Гер­ма­нии, ко­то­рых под­дер­жа­ли Сер­бия и Гре­ция, Бер­лин­ский кон­гресс 1878 года ос­та­вил Македоню в со­ста­ве Ос­ман­ской им­пе­рии. Бер­лин­ский трак­тат пре­ду­смат­ри­вал пре­дос­тав­ле­ние на­се­ле­нию Македонии, про­жи­вав­ше­му в Со­лун­ском (Са­ло­ник­ском), Ма­на­стир­ском (Би­толь­ском) и Ус­кюб­ском (Скоп­ском) ви­лай­е­тах, «ре­лигиозной ав­то­но­мии в са­мом ши­ро­ком смыс­ле», а так­же раз­ра­бот­ку Ор­га­нического ус­та­ва, ко­то­рый пред­по­ла­гал вве­де­ние пред­ста­ви­тель­ст­ва хри­сти­ан в Об­щем со­ве­те прав­ле­ния про­вин­ции, в су­деб­ных со­ве­тах и так далее. Ре­ше­ния Бер­лин­ско­го кон­грес­са не удов­ле­тво­ри­ли хри­сти­ан­ское на­се­ле­ние Македонии, по­ло­же­ние ко­то­ро­го ос­лож­ни­лось в свя­зи с по­яв­ле­ни­ем на её тер­ри­то­рии зна­чительного чис­ла бе­жен­цев-му­суль­ман из Бол­га­рии, Сер­бии, Бос­нии и Гер­це­го­ви­ны. В октябре 1878 года на­ча­лось Ма­кедонское (Крес­нен­ское) вос­ста­ние, уча­ст­ни­ка­ми ко­то­ро­го бы­ли в основном бол­га­ры. Не­га­тив­ная ре­ак­ция на вос­ста­ние ве­ли­ких дер­жав, тре­бо­вав­ших пре­кра­ще­ния вол­не­ний и вы­пол­не­ния ус­ло­вий Бер­лин­ско­го до­го­во­ра, а так­же рас­кол в ря­дах са­мих пов­стан­цев при­ве­ли к его мед­лен­но­му за­ту­ха­нию. В мае 1879 году по­след­ние от­ря­ды пов­стан­цев бы­ли рас­пу­ще­ны.

В конце XIX - начале XX веков Македония ста­ла од­ним из объ­ек­тов про­ти­во­бор­ст­ва ве­ли­ких дер­жав, од­но­вре­мен­но обо­ст­ри­лась борь­ба за Македонию бал­кан­ских стран, стре­мив­ших­ся вклю­чить её зем­ли в свой со­став. На тер­ри­то­рии Македонии ве­ли ак­тив­ную аги­та­цию болгарские, сербские и греческие аген­ты. Од­но­вре­мен­но шло фор­ми­ро­ва­ние национального ма­кедонского дви­же­ния, вы­дви­гав­ше­го ло­зунг пре­дос­тав­ле­ния Македонии ав­то­но­мии. В 1893 году в городе Са­ло­ни­ки ос­но­ва­но общество, по­лу­чив­шее в 1896 году название Тай­ной ма­ке­дон­ско-од­рин­ской ре­во­люционной организации (ТМОРО; в 1905 году пе­ре­име­но­ва­на во Внутреннюю ма­кедонско-од­рин­скую ре­во­люционную организацию, ВМОРО), це­лью ко­то­ро­го бы­ла под­го­тов­ка об­ще­ма­ке­дон­ско­го ан­ти­ту­рец­ко­го вос­ста­ния. Ра­бо­та по воо­ру­же­нию ТМОРО бы­ла по­ру­че­на Г. Дел­че­ву. Че­рез несколько лет ка­ж­дый ре­во­люционный рай­он (Македония и Фра­кия бы­ли раз­де­ле­ны ВМОРО на 6 ре­во­люционных рай­онов) имел по од­но­му и бо­лее воо­руженному от­ря­ду. От­ря­ды взя­ли на се­бя осу­ще­ст­в­ле­ние су­деб­ной и ис­пол­нительной вла­сти на мес­тах.

В 1895 году в Со­фии сфор­ми­ро­ван Вер­хов­ный ма­кедонский комитет (ВМК; с 1900 года Вер­хов­ный ма­ке­дон­ско-од­рин­ский комитет, ВМОК), чле­на­ми ко­то­ро­го ста­ли офи­це­ры болгарской ар­мии и ряд ма­кедонских эмиг­ран­тов. ВМК (ВМОК) вы­сту­пал за пре­дос­тав­ле­ние Македонии по­ли­тической ав­то­но­мии и её по­сле­дую­щее при­сое­ди­не­ние к Бол­га­рии. На тер­ри­то­рии Бол­га­рии фор­ми­ро­ва­лись воо­руженные от­ря­ды, ко­то­рые пе­ре­прав­ля­лись в Македонию для про­ве­де­ния тер­ро­ри­стических ак­ций про­тив ос­ман­ских вла­стей, при этом пе­рио­ди­че­ски воз­ни­ка­ли столк­но­ве­ния ме­ж­ду от­ря­да­ми ВМК и ТМОРО. В 1902 году в Сер­бии бы­ла так­же соз­да­на организация, по­доб­ная ВМОК. Сербские че­ты дей­ст­во­ва­ли пре­имущественно в Северной Македонии, а в Юж­ной - греческие (ан­дарт­ские) от­ря­ды.

Осе­нью 1902 года ВМОК спро­во­ци­ро­вал так называемое Гор­но­джу­май­ское вос­ста­ние. Около 400 чет­ни­ков под­ня­ли на борь­бу 20 гор­но­джу­май­ских сёл. Это вы­сту­п­ле­ние бы­ло бы­ст­ро по­дав­ле­но, по­сле че­го турецкие вла­сти пе­ре­бро­си­ли в Македонию но­вые вой­ска и на­ча­ли изъ­я­тие ору­жия у ме­ст­но­го на­се­ле­ния. В этих ус­ло­ви­ях ЦК ТМОРО ут­вер­дил курс на но­вое воо­руженное вос­ста­ние в Македонии. В хо­де на­чав­ше­го­ся 2 ав­гу­ста в юго-восточной Македонии Илин­ден­ско­го вос­ста­ния 1903 года бы­ла про­воз­гла­ше­на так называемая Кру­шев­ская рес­пуб­ли­ка, про­су­ще­ст­во­вав­шая неделю. Пов­стан­цы сра­жа­лись с турецкими вой­ска­ми под ло­зун­гом «Ма­ке­до­ния - ма­ке­дон­цам!». По­сле по­дав­ле­ния вос­ста­ния об­щая си­туа­ция в Македонии ухуд­ши­лась. Это по­бу­ди­ло Рос­сию по­тре­бо­вать от турецкого пра­ви­тель­ст­ва про­вес­ти ре­фор­му сис­те­мы управ­ле­ния в ма­кедонских ви­лай­е­тах. Ма­кедонский во­прос стал пред­ме­том российско-австрийских пе­ре­го­во­ров, за­вер­шив­ших­ся в октябре 1903 года в Мюрц­ште­ге вы­ра­бот­кой про­грам­мы ре­форм в Македонии. Их суть сво­ди­лась к ре­ор­гани­за­ции жан­дар­ме­рии, административных и су­деб­ных уч­ре­ж­де­ний, из­ме­не­нию административно-территориального де­ле­ния по национальному прин­ци­пу, вы­де­ле­нию средств для ока­за­ния по­мо­щи хри­стиа­нам, по­стра­дав­шим в хо­де по­дав­ле­ния вос­ста­ния, соз­да­нию сме­шан­ных хри­сти­ан­ско-му­сульманской ко­мис­сий для рас­смот­ре­ния по­ли­тических пре­сту­п­ле­ний. Мюрц­штег­ская про­грам­ма ста­ла ос­но­вой для вы­ра­бот­ки других ме­ж­ду­народных про­ек­тов, на­прав­лен­ных на ста­би­ли­за­цию по­ло­же­ния хри­сти­ан­ско­го на­се­ле­ния Македонии. В декабре 1903 года сул­тан из­дал ира­дэ о про­ве­де­нии административных, су­деб­ных и по­ли­тических ре­форм в Македонии, од­на­ко ни­ка­ких ша­гов по их осу­ще­ст­в­ле­нию на прак­ти­ке пред­при­ня­то не бы­ло.

Мла­до­ту­рец­кая ре­во­лю­ция 1908 года не при­нес­ла Македонии ожи­дае­мо­го ав­то­ном­но­го ста­ту­са. Сер­бия, Чер­но­го­рия, Бол­га­рия и Гре­ция на­ча­ли под­го­тов­ку к со­вме­ст­ной вой­не про­тив Ос­ман­ской им­пе­рии, соз­дав Бал­кан­ский со­юз 1912 года. Од­ной из слож­ней­ших про­блем для го­су­дарств, во­шед­ших в со­юз, был во­прос о раз­де­ле ев­ропейских вла­де­ний Ос­ман­ской им­пе­рии и пре­ж­де все­го Македонии. Имен­но спор из-за Македонии стал главной при­чи­ной 2-й Бал­кан­ской вой­ны 1913 года. В ре­зуль­та­те Бал­кан­ских войн 1912-1913 годов Македония бы­ла раз­де­ле­на ме­ж­ду Сер­би­ей (Вар­дар­ская Македония), Гре­ци­ей (Эгей­ская Македония) и Бол­га­ри­ей (Пи­рин­ский край).

В го­ды 1-й ми­ро­вой вой­ны Бол­га­рия ок­ку­пи­ро­ва­ла Вар­дар­скую Македонию и часть Эгей­ской Македонии. По окон­ча­нии вой­ны Бол­га­рия вер­ну­ла Сер­бии за­хва­чен­ные ма­кедонские об­лас­ти.

Ма­ке­до­ния в со­ста­ве Юго­сла­вии. В 1918 году Вар­дар­ская Македония вме­сте с Сер­би­ей во­шла в со­став Ко­ро­лев­ст­ва сер­бов, хор­ва­тов и сло­вен­цев (с 1929 года Юго­сла­вия). В административном от­но­ше­нии тер­ри­то­рия Македонии со­став­ля­ла так называемую Южную Сер­бию, в 1929-1941 годы вхо­ди­ла вме­сте с южной ча­стью ны­неш­ней Сер­бии и южной ча­стью Ко­со­во в провинцию Вар­дар­ская ба­но­ви­на. Не­смот­ря на официальное не­при­зна­ние сербскими вла­стя­ми национальной иден­тич­но­сти ма­ке­дон­цев, в меж­во­ен­ный пе­ри­од в Македонии от­кры­ва­лись но­вые учеб­ные за­ве­де­ния, за­кла­ды­ва­лись ос­но­вы ма­кедонской национальной литературы. На тер­ри­то­рии Македонии про­дол­жа­ла дей­ст­во­вать Внутренняя ма­кедонская ре­во­люционная организация (ВМРО), на­прав­ляв­шая воо­руженные от­ря­ды (ко­ми­ты) из Бол­га­рии в греческую и югославскую Македонию для про­ве­де­ния тер­ро­ри­стических ак­тов про­тив пред­ста­ви­те­лей вла­сти и сим­па­ти­зи­ро­вав­ших им ме­ст­ных жи­те­лей. Толь­ко в 1934 году болгарское пра­ви­тель­ст­во пре­сек­ло дея­тель­ность ВМРО, что спо­соб­ст­во­ва­ло ста­би­ли­за­ции от­но­ше­ний ме­ж­ду бал­кан­ски­ми государства­ми.

В 1920-1930-е годы Македония ос­та­ва­лась од­ной из наи­бо­лее от­ста­лых в эко­но­мическом от­ноше­нии об­лас­тей Юго­сла­вии. Чис­лен­ность промышленных ра­бо­чих в Македонии со­став­ля­ла все­го 7,8 тысяч человек (около 0,7% на­се­ле­ния). Они бы­ли за­ня­ты в основном в та­бач­ной (60%), пи­ще­вой (9%) промышленности и до­бы­че цвет­ных ме­тал­лов (14%). В Македонии пре­об­ла­да­ло мел­кое, пре­имущественно кус­тар­ное, про­изводство. На­ка­ну­не 2-й ми­ро­вой вой­ны свыше по­ло­ви­ны пред­при­ятий Македонии име­ли не бо­лее 25 ра­бо­чих, лишь на 2 за­во­дах чис­ло за­ня­тых пре­вы­ша­ло 250 человек. Около 2/3 жи­те­лей Македонии стар­ше 10 лет бы­ли не­гра­мот­ны­ми.

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны по­сле ок­ку­па­ции Юго­сла­вии в апреле 1941 года стра­на­ми фа­ши­ст­ско­го бло­ка Вар­дар­ская ба­но­ви­на бы­ла раз­де­ле­на ме­ж­ду Бол­га­ри­ей и Ал­ба­ни­ей, вклю­чён­ной 6 апреля 1939 года в состав Ита­лии. В октябре 1941 года на всей тер­ри­то­рии Македонии на­ча­лась воо­руженная борь­ба с ок­ку­пан­та­ми, став­шая ча­стью об­ще­юго­слав­ской народно-ос­во­бо­дительной борь­бы. В 1943 году на 2-м за­се­да­нии Ан­ти­фа­ши­ст­ско­го ве­че на­род­но­го ос­во­бо­ж­де­ния Юго­сла­вии бы­ло при­ня­то ре­ше­ние о том, что по окон­ча­нии вой­ны Юго­сла­вия бу­дет пре­об­ра­зо­ва­на в де­мо­кра­тическую фе­де­ра­цию рав­но­прав­ных на­ро­дов, в том числе ма­ке­дон­цев. Болгарские ок­ку­пационные вла­сти в 1944 году об­ра­зо­ва­ли на тер­ри­то­рии Македонии «Не­за­ви­си­мое государство Македония», про­су­ще­ст­во­вав­шее несколько ме­ся­цев. На 1-м за­се­да­нии Ан­ти­фа­ши­ст­ско­го со­б­ра­ния народного ос­во­бо­ж­де­ния Македонии бы­ли за­ло­же­ны ос­но­вы го­су­дар­ст­вен­но­сти и су­ве­ре­ни­те­та ма­кедонского на­ро­да. В октябре 1944 года Крас­ная Ар­мия вме­сте с час­тя­ми Народно-ос­во­бо­дительной ар­мии Юго­сла­вии и пар­ти­зан­ски­ми от­ря­да­ми ос­вобо­ди­ли сто­ли­цу Юго­сла­вии Бел­град, а к декабре 1944 года бы­ла ос­во­бо­ж­де­на вся тер­ри­то­рия Ма­ке­до­нии.

Ма­ке­до­ния в со­ста­ве Со­циа­ли­сти­че­ской Фе­де­ра­тив­ной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вия (СФРЮ).

В апреле 1945 года бы­ло обра­зо­ва­но пер­вое пра­ви­тель­ст­во Македонии. С про­воз­гла­ше­ни­ем в но­ябре 1945 года Фе­дера­тив­ной Народной Рес­пуб­ли­ки Юго­сла­вии (ФНРЮ) Македония во­шла в неё на пра­вах од­но­го из 6 рав­но­прав­ных субъ­ек­тов. Сто­ли­цей Народной Рес­пуб­ли­ки Македония (НРМ) стал город Ско­пье. Ста­тус и су­ве­рен­ные пра­ва НРМ бы­ли за­кре­п­ле­ны кон­сти­ту­ци­ей ФНРЮ (январь 1946 года) и кон­сти­ту­ци­ей НРМ (декабрь 1946 года). В со­от­вет­ст­вии с но­вы­ми кон­сти­ту­ция­ми Юго­сла­вии и Македонии, при­ня­ты­ми в апреле 1963 года, НРМ бы­ла пре­об­ра­зо­ва­на в Со­циа­ли­стическую Рес­пуб­ли­ку Македония (СРМ) в со­ста­ве СФРЮ.

Эко­но­ми­ка Македонии в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од но­си­ла аг­рар­но-ин­ду­ст­ри­аль­ный ха­рак­тер. Сельское хозяйство да­ва­ло около 30% национального до­хо­да рес­пуб­ли­ки. Об­щественный сек­тор сельского хозяйства ох­ва­ты­вал около 1/4 об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель, на не­го при­хо­ди­лось свыше 44% то­вар­ных сельскохозяйственных за­ку­пок. В рас­по­ря­же­нии ин­ди­ви­ду­аль­ных кре­сть­ян­ских хо­зяйств на­хо­ди­лось 3/4 об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель. Раз­мер кре­сть­ян­ско­го зе­мель­но­го на­де­ла, со­глас­но за­ко­ну, не мог пре­вы­шать 10 га, на­ём ра­бо­чей си­лы в кре­сть­ян­ские хо­зяй­ст­ва был ог­ра­ни­чен. Воз­де­лы­ва­лись зер­но­вые (пше­ни­ца, ку­ку­ру­за, рис) и тех­нические (та­бак, хлоп­чат­ник) куль­ту­ры, раз­ви­ва­лись ово­ще­вод­ст­во, са­до­вод­ст­во, ви­но­гра­дар­ст­во. СРМ бы­ла главным про­из­во­ди­те­лем ри­са и хлоп­ка в СФРЮ, на её до­лю при­хо­ди­лось свыше 1/2 про­изводства та­ба­ка, пер­ца, сто­ло­во­го ви­но­гра­да, свыше 1/3 по­ми­до­ров и свыше 1/5 яб­лок. В хо­де ин­ду­ст­риа­ли­за­ции, на­чав­шей­ся в 1950-е годы, в СРМ бы­ли по­строе­ны де­сят­ки пред­при­ятий, поя­ви­лись но­вые от­рас­ли промышленности (чёр­ная и цвет­ная ме­тал­лур­гия, ма­ши­но­строе­ние, хи­мическое про­изводство), рас­ши­ри­лась гор­но­до­бы­ваю­щая, ре­ор­га­ни­зо­ва­на тек­стиль­ная промышленность. Объ­ём промышленного про­изводства вы­рос к 1971 году (по срав­не­нию с 1939 годом) при­мер­но в 35 раз, чис­ло промышленных ра­бо­чих уве­ли­чи­лось бо­лее чем в 10 раз.

Во 2-й половине 1940-х - 1960-х годов окон­ча­тель­но сло­жил­ся ма­кедонский литературный язык, став­ший од­ним из основных язы­ков СФРЮ (в 1945 году ут­вер­жде­ны аз­бу­ка и пра­во­пи­са­ние; пер­вая ма­кедонская грам­ма­ти­ка вы­шла в свет в 1952 году). Ма­кедонский язык и куль­ту­ра ак­тив­но раз­ви­ва­лись на ба­зе от­кры­то­го в 1949 году в городе Ско­пье университета и ос­но­ван­ной в 1967 году Ма­кедонской ака­де­мии на­ук и ис­кусств. Сфор­ми­ро­ва­лись сис­те­ма школь­но­го об­ра­зо­ва­ния на ма­кедонском языке и ма­кедонская ин­тел­ли­ген­ция.

Не­за­ви­си­мая Рес­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ния.

В конце 1989 года под влия­ни­ем со­бы­тий в Восточной Ев­ро­пе и всё бо­лее яв­ст­вен­ных кри­зис­ных яв­ле­ний в СФРЮ югославской вла­сти при­ня­ли ре­ше­ние о про­ве­де­нии вы­бо­ров на мно­го­пар­тий­ной ос­но­ве. В СРМ на вы­бо­рах в ноябре 1990 года борь­ба раз­вер­ну­лась ме­ж­ду 3 по­ли­тическими си­ла­ми: ле­вы­ми, во гла­ве с Сою­зом ком­му­ни­стов Ма­ке­до­нии - Пар­ти­ей де­мо­кра­тических пре­об­ра­зо­ва­ний, на­цио­нал-пат­рио­та­ми во гла­ве с ВМРО - Де­мо­кра­тической пар­ти­ей ма­кедонского национального един­ст­ва (ВМРО-ДПМНЕ) и пред­ста­ви­те­ля­ми ал­бан­цев во гла­ве с Пар­тией де­мо­кра­тического про­цве­та­ния (ПДП). Так как ни од­на из пар­тий не по­лу­чи­ла дос­та­точ­но­го боль­шин­ст­ва го­ло­сов, бы­ло соз­да­но экс­перт­ное пра­ви­тель­ст­во во гла­ве с Н. Клю­се­вым. Пре­зи­ден­том Македонии в январе 1991 года пар­ла­мент из­брал К. Гли­го­ро­ва.

В конце 1990 года на за­се­да­нии Пре­зи­диу­ма СФРЮ бы­ло ре­ше­но про­вес­ти в начале 1991 года пе­ре­го­во­ры пред­ста­ви­те­лей всех рес­пуб­лик об из­ме­не­нии фе­де­ра­тив­но­го уст­рой­ст­ва стра­ны. Па­рал­лель­но с пе­ре­го­во­ра­ми про­хо­ди­ли дву­сто­рон­ние встре­чи рес­пуб­ли­кан­ских де­ле­га­ций, на ко­то­рых со­гла­со­вы­ва­лись 2 кон­цеп­ции даль­ней­ше­го раз­ви­тия стра­ны: со­хра­не­ние и об­нов­ле­ние фе­де­ра­ции (вы­дви­га­лась Сер­би­ей и Чер­но­го­ри­ей) или пре­об­ра­зо­ва­ние СФРЮ в кон­фе­де­ра­цию (от­стаи­ва­лась Сло­ве­ни­ей и Хор­ва­ти­ей). Од­на­ко вы­ра­бо­тать об­щую по­зи­цию уча­ст­ни­кам пе­ре­го­во­ров не уда­лось. В ию­не 1991 года на­чал­ся рас­пад Юго­сла­вии, тол­чок ко­то­ро­му да­ли ре­ше­ния пар­ла­мен­тов Сло­ве­нии и Хор­ва­тии о про­воз­гла­ше­нии не­за­ви­си­мо­сти этих рес­пуб­лик и их вы­хо­де из со­ста­ва юго­слав­ско­го государства. 8 сентября 1991 года в Македонии был про­ве­дён ре­фе­рен­дум, 74% уча­ст­ни­ков ко­то­ро­го так­же про­го­ло­со­ва­ли за вы­ход рес­пуб­ли­ки из СФРЮ. 17 сентября 1991 года пар­ла­мент про­воз­гла­сил Македонию са­мо­сто­ятельным государством и 17 ноября 1991 года при­нял Кон­сти­ту­цию, объ­я­вив­шую Македонию де­мо­кра­тической пар­ла­мент­ско-пре­зи­дент­ской рес­пуб­ли­кой. СРМ бы­ла пе­ре­име­но­ва­на в Рес­пуб­ли­ку Македонию. (РМ). В феврале 1992 года её ру­ко­во­д­ство и пра­ви­тель­ст­во СФРЮ под­пи­са­ли до­го­вор о вы­во­де с тер­ри­то­рии рес­пуб­ли­ки час­тей югославской ар­мии. Македонии уда­лось из­бе­жать во­енных столк­но­ве­ний при рас­па­де фе­де­ра­тив­но­го государства.

В 1993 году РМ при­ня­та в ООН под временным названием Быв­шая Юго­слав­ская Рес­пуб­ли­ка Ма­ке­до­ния (По­ра­неш­на Југословенска Ре­пуб­ли­ка Македонија). Это ста­ло след­ст­ви­ем про­тес­тов Гре­ции, ус­мат­ри­ваю­щей в ис­поль­зо­ва­нии названии «Македония» при­тяза­ния на ис­то­рическое на­сле­дие Древ­ней Ма­ке­до­нии, а так­же за­вуа­ли­ро­ван­ные тер­ри­то­ри­аль­ные пре­тен­зии со­сед­не­го государства, по­сколь­ку су­ще­ст­ву­ет од­но­именная греческая про­вин­ция. Пер­вым государством, при­знав­шим не­за­ви­си­мую Македонию, ста­ла Бол­гария. В 1999 году при­ня­та Со­вме­ст­ная декла­ра­ция о прин­ци­пах доб­ро­со­сед­ских от­но­ше­ний ме­ж­ду Бол­га­ри­ей и Македонией, под­твер­ждён­ная в 2008 году ме­мо­ран­ду­мом.

В декабре 1992 года на тер­ри­то­рии Македонии вдоль гра­ни­цы с Сер­би­ей был раз­ме­щён кон­тин­гент ООН по под­дер­жа­нию ми­ра чис­лен­но­стью 1,5 тысяч человек. Его ман­дат про­дле­вал­ся несколько раз вплоть до 28 февраля 1999 года. В 1999 году в стра­не вре­мен­но на­хо­дил­ся 14-ты­сяч­ный кон­тин­гент НАТО, ко­то­рый по ус­ло­ви­ям так называемых Ку­ма­нов­ских со­гла­ше­ний за­тем был пе­ре­ве­дён в Ко­со­во.

По ре­зуль­та­там со­сто­яв­ших­ся осе­нью 1994 года пар­ла­мент­ских вы­бо­ров боль­шин­ст­во ман­да­тов в за­ко­но­дательном со­б­ра­нии за­вое­вал пра­вя­щий блок «Со­юз за Ма­ке­до­нию» во гла­ве с Со­ци­ал-де­мо­кра­тическим сою­зом Ма­ке­до­нии (СДСМ). Коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во сфор­ми­ро­ва­ли пред­ста­ви­те­ли «Сою­за за Ма­ке­до­нию» и ПДП. Пре­мьер-министром стал ли­дер со­ци­ал-де­мо­кра­тов Б. Црвен­ков­ский, за­ни­мав­ший этот пост с 1992 года. В ре­зуль­та­те оче­ред­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров в 1998 году власть пе­ре­шла к пра­вым во гла­ве с ВМРО-ДПМНЕ. Пост пре­мьер-министра за­нял ли­дер на­цио­нал-пат­рио­тов Л. Ге­ор­ги­ев­ский. На пре­зи­дент­ских вы­бо­рах 1999 года пре­зиден­том Македонии был из­бран кан­ди­дат от ВМРО-ДПМНЕ Б. Трай­ков­ский, ко­то­ро­го под­дер­жа­ло и албанское на­се­ле­ние, в ча­ст­но­сти оп­по­зиционная Де­мо­кра­тическая пар­тия ал­бан­цев (ДПА).

В коа­ли­ции с на­хо­див­ши­ми­ся в РМ в 1990-х годах по­пе­ре­мен­но у вла­сти СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ не­из­мен­но вхо­ди­ли ве­ду­щие албанские пар­тии Македонии. Так, в пра­ви­тель­ст­ве Л. Ге­ор­ги­ев­ско­го ал­бан­цы по­лу­чи­ли 5 из 14 ми­ни­стер­ских по­стов, они за­ни­ма­ли так­же долж­но­сти за­мес­ти­те­лей ми­ни­ст­ров так называемого си­ло­во­го бло­ка. Не­смот­ря на от­сут­ст­вие какой-либо дис­кри­ми­на­ции, албанское мень­шин­ст­во в Македонии на­стой­чи­во вы­дви­га­ло тре­бо­ва­ния рас­ши­ре­ния сво­их прав. С на­ча­лом кри­зи­са в Ко­со­во и при­бы­ти­ем из это­го края в Македонии около 360 тысяч бе­жен­цев-ал­бан­цев эти тре­бо­ва­ния ста­ли бо­лее ра­ди­каль­ны­ми. В 1999 году на тер­ри­то­рии РМ ал­бан­ца­ми бы­ла сфор­ми­ро­ва­на так называемая Национально ос­во­бо­дительная ар­мия (НОА), на­чав­шая в по­гра­нич­ных рай­онах в феврале 2001 года пар­ти­зан­ские дей­ст­вия про­тив ма­кедонских сил пра­во­по­ряд­ка. В це­лях ста­били­за­ции об­ста­нов­ки в стра­не ма­кедонские вла­сти в мае 2001 года соз­да­ли «пра­ви­тель­ст­во по­ли­тические един­ст­ва», в ко­то­рое во­шли пред­ста­ви­те­ли всех основных по­ли­тических пар­тий (ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, а так­же албанские ДПА и ПДП). 13 августа 2001 года в городе Ох­рид пре­зи­дент Б. Трай­ков­ский и ли­де­ры основных по­ли­тических пар­тий Македонии в при­сут­ст­вии ме­ж­ду­народных по­сред­ни­ков (США, НАТО, ЕС и ОБСЕ) за­клю­чи­ли ра­моч­ный до­го­вор о по­ли­тическом раз­ре­ше­нии кри­зи­са. Со­глас­но это­му до­ку­мен­ту из Кон­сти­ту­ции Македонии уст­ра­не­но упо­ми­на­ние о ма­ке­дон­цах как ти­туль­ной на­ции. Осо­бое вни­ма­ние в со­гла­ше­нии уде­ля­лось албанский язык: он по­лу­чил ста­тус вто­ро­го официального языка во всех об­щи­нах (административно-территориальных еди­ни­цах), где про­жи­ва­ют 20% и бо­лее эт­нических ал­бан­цев, а так­же в отдельных слу­ча­ях - в центральных государственных ор­га­нах. Зна­чи­тель­но уве­ли­чи­ва­лось пред­ста­ви­тель­ст­во ал­бан­цев в ор­га­нах су­деб­ной и государственной вла­сти, в том числе по­ли­ции. Албанским экс­тре­ми­стам в слу­чае доб­ро­воль­но­го ра­зо­ру­же­ния га­ран­ти­ро­ва­лась ам­ни­стия. Для кон­тро­ля над про­цес­сом ра­зо­ру­же­ния в Македонию бы­ло на­прав­ле­но около 3,5 тысяч во­ен­но­слу­жа­щих НАТО. В декабре 2003 года все иностранные во­ин­ские кон­тин­ген­ты бы­ли за­ме­не­ны на гражданскую-по­ли­цей­скую мис­сию ЕС. В рам­ках реа­ли­за­ции Ох­рид­ских до­го­во­рён­но­стей бы­ло из­ме­не­но административно-территориальное де­ле­ние стра­ны, в ре­зуль­та­те че­го на се­ве­ре и за­па­де РМ об­ра­зо­ва­ны свя­зан­ные ме­ж­ду со­бой тер­ри­то­рии с пре­об­ла­даю­щим албанским на­се­ле­ни­ем.

На пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в сентябре 2002 года по­бе­ди­ла оп­по­зиционная коа­ли­ция «Вме­сте за Ма­ке­до­нию» во гла­ве с СДСМ, пра­ви­тель­ст­во воз­гла­вил её ли­дер Б. Црвен­ков­ский. Сре­ди албанских по­ли­тических груп­пи­ро­вок наи­боль­шее чис­ло го­ло­сов по­лу­чи­ла но­вая пар­тия - Де­мо­кра­тический со­юз за ин­те­гра­цию (ДСИ), ко­то­рую воз­гла­вил ли­дер по­ли­тического кры­ла рас­пу­щен­ной к это­му вре­ме­ни НОА А. Ах­ме­ти.

По­сле ги­бе­ли Б. Трай­ков­ско­го в авиа­ка­та­ст­ро­фе в феврале 2004 года но­вым пре­зи­ден­том Македонии был из­бран Б. Црвен­ков­ский, пре­мьер-министром стал Х. Кос­тов (СДСМ). В но­ябре 2004 года ка­би­нет Кос­то­ва по­дал в от­став­ку. Это ре­ше­ние бы­ло вы­зва­но как эко­но­мическими труд­но­стя­ми, так и не­воз­мож­но­стью дос­тичь ком­про­мис­са с вхо­див­ши­ми в не­го пред­ста­ви­те­ля­ми албанской ДСИ. Но­вое пра­ви­тель­ст­во сфор­ми­ро­вал ли­дер СДСМ В. Буч­ков­ский. На оче­ред­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­рах, про­шед­ших в ию­ле 2006 года, по­бе­ди­ла оп­по­зиционная коа­ли­ция во гла­ве с ли­де­ром ВМРО-ДПМНЕ Н. Гру­ев­ским, ко­то­рый стал пре­мьер-ми­ни­ст­ром. По­сле дос­роч­ных пар­ла­мент­ских вы­бо­ров в ию­не 2008 года сфор­ми­ро­ва­на коа­ли­ция по­бе­див­шей ВМРО-ДПМНЕ и албанской ДСИ, пра­ви­тель­ст­во вновь воз­гла­вил Н. Гру­ев­ский. 6 апреля 2009 года на пре­зи­дент­ских вы­бо­рах по­бе­дил кан­ди­дат от пра­вя­щей ВМРО-ДПМНЕ Г. Ива­нов.

РФ при­зна­ла Македонию под её кон­сти­туционным названием «Рес­пуб­ли­ка Македония» 4 августа 1992 года. Ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния ус­та­нов­ле­ны 31 января 1994 года. В январе 1998 года в хо­де официального ви­зи­та в Рос­сию пре­зи­ден­та РМ бы­ла под­пи­са­на Дек­ла­ра­ция о дру­жественных от­но­ше­ни­ях и со­труд­ни­че­ст­ве ме­ж­ду РФ и РМ. 28-29 октября 2001 года со­сто­ял­ся ра­бо­чий ви­зит в РФ пре­зи­ден­та РМ Б. Трай­ков­ско­го. 8-10 мая 2005 года Б. Црвен­ков­ский при­нял уча­стие в тор­жественных ме­ро­прия­ти­ях в Мо­ск­ве, по­свя­щён­ных 60-ле­тию По­бе­ды в Ве­ли­кой Отечественной вой­не. 24 июня 2007 года «на по­лях» Балканского энер­ге­тического сам­ми­та в За­гре­бе со­стоя­лась встре­ча В.В. Пу­ти­на и Црвен­ков­ско­го, 7 июня 2008 года в Санкт-Пе­тер­бур­ге Д.А. Мед­ве­дев про­вёл ра­бо­чую встре­чу с пре­зи­ден­том РМ. Осу­ще­ст­в­ля­ют­ся кон­так­ты на уров­не глав пра­ви­тельств, под­дер­жи­ва­ют­ся меж­пар­ла­мент­ские свя­зи, про­во­дят­ся ре­гу­ляр­ные встре­чи ру­ко­во­ди­те­лей внеш­не­по­ли­тических ве­домств двух стран. До­го­вор­но-пра­во­вую ба­зу российско-ма­кедонских от­но­ше­ний со­став­ля­ют свыше 40 меж­го­су­дар­ст­вен­ных, меж­пра­ви­тельственных и меж­ве­домственных до­го­во­ров и со­гла­ше­ний. С 1997 года дей­ст­ву­ет Меж­пра­ви­тельственная российско-ма­кедонская ко­мис­сия по тор­го­во-эко­но­мическому и на­учно-тех­ническому со­труд­ни­че­ст­ву, с 2003 года ра­бо­та­ет российско-ма­кедонский биз­нес-фо­рум. Рос­сия по­став­ля­ет в РМ ми­неральные про­дук­ты (около 90% российского экс­пор­та в эту стра­ну), ма­ши­ны, обо­ру­до­ва­ние, транс­порт­ные сред­ст­ва и другие. В струк­ту­ре ма­кедонского экс­пор­та в Рос­сию основная до­ля при­хо­дит­ся на ком­плек­тую­щие и зап­ча­сти для ОАО «Ав­то­ВАЗ», ме­ди­ка­мен­ты, строй­ма­те­риа­лы, по­лу­фаб­ри­ка­ты, фрук­ты, ово­щи, та­бак. Наи­бо­лее пер­спек­тив­ным на­прав­ле­ни­ем дву­сто­рон­не­го эко­но­мического взаи­мо­дей­ст­вия яв­ля­ет­ся со­труд­ни­че­ст­во в сфе­ре энер­ге­ти­ки.

Дополнительная литература:

Ма­ке­до­ния и ма­ке­дон­цы в про­шлом. Skopje, 1970;

Ма­не­ва Е. Сред­но­ве­ко­вен на­кит во Ма­кедониjа. Скопjе, 1992;

Ар­хео­лош­ка кар­та на Ре­пуб­ли­ка Македониjа. Скопjе, 1994-1996. Т. 1-2;

Македониjа - кул­тур­но на­след­ст­во. Скопjе, 1995;

Ге­ор­ги­ев В., Три­фо­нов С. Гръцка­та и сръб­ска­та про­па­ган­ди в Ма­ке­до­ния: (Кра­ят на XIX - на­ча­ло­то на XX в.). Со­фия, 1995;

Ми­кул­чиќ И. Сред­но­ве­ков­ни гра­до­ви и тврди­ни во Македониjа. Скопjе, 1996; он же. Ан­тич­ки гра­до­ви во Ма­кедониjа. Скопjе, 1999;

Мит­рев­ски Д. Про­то­и­сто­ри­ски­те за­ед­ни­ци во Македониjа. Скопjе, 1997;

Македония: Путь к са­мо­стоя­тель­но­сти: До­ку­мен­ты / Сост. Е. Ю. Гусь­ко­ва. М., 1997;

Makedonien: Geo­gra­phie, ethnische Struktur, Geschichte, Sprache und Kultur, Politik, Wirt­schaft, Recht / Hrsg. von W. Zukan. Fr./M.; N. Y., 1998;

Рис­тов­ски Б. Ис­ториjа на ма­ке­дон­ска­та нациjа. Скопjе, 1999;

Мит­ре­ски П. Ис­то­ри­ски при­ло­зи за Маке­до­ниjа (19 и 20 век). Стру­га, 2000;

Силjанов Х. Ос­ло­бо­ди­тел­ни­те бор­би на Македониjа. Ско­пjе, 2003;

Daskalovski Ž. The Macedonian con­flict of 2001. Problems of democratic conso­lidation. Sindelfingen, 2004;

Makedonien: Prägun­gen und Perspektiven / Hrsg. von G. Schubert. Wiesbaden, 2005;

Die Albaner in der Republik Makedonien: Fakten, Analysen, Mei­nungen zur interethnischen Koexistenz. W., 2006.

Хо­зяй­ст­во

Македония от­но­сит­ся к чис­лу наи­ме­нее эко­но­ми­че­ски раз­ви­тых го­су­дарств Ев­ро­пы. Объ­ём ВВП 19,5 миллиардов долларов (по па­ри­те­ту по­ку­па­тель­ной спо­соб­но­сти, 2010 год), в рас­чё­те на ду­шу на­се­ле­ния около 9,4 тысяч долларов (1/3 среднего уров­ня стран ЕС). Ин­декс че­ло­ве­че­ско­го раз­ви­тия 0,701 (2010 год; 71-е ме­сто сре­ди 169 стран и ре­гио­нов ми­ра).

Македония (на­ря­ду с Бос­ни­ей и Гер­це­го­ви­ной) бы­ла од­ной из наи­ме­нее раз­ви­тых рес­пуб­лик бывшей Юго­сла­вии. В 1950-1980-х годах в Македонии соз­дан ком­плекс пред­при­ятий тя­жё­лой ин­ду­ст­рии, в основном ори­ен­ти­ро­ван­ных на ис­поль­зо­ва­ние ме­ст­ных ре­сур­сов. По­строе­ны гид­ро- и те­п­ло­вые элек­тро­стан­ции, раз­ви­ва­лась до­бы­ча руд цвет­ных и чёр­ных ме­тал­лов, лиг­ни­тов; рос­ло про­изводство свин­ца, цин­ка, ме­ди, ста­ли и про­ка­та, не­ко­то­рых ви­дов хи­мической про­дук­ции и другое. Ряд круп­ных пред­при­ятий об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности соз­дан в Ско­пье (в том числе в хо­де вос­ста­нов­ле­ния сто­ли­цы Македонии по­сле раз­ру­шительного зем­ле­тря­се­ния 1963 года). До­ля Македонии в со­во­куп­ном объ­ё­ме национального до­хо­да Юго­сла­вии в 1990 году со­ста­ви­ла 5,7%, в промышленном про­изводстве - 5,5% (в чис­лен­но­сти на­се­ле­ния - около 8%). Пер­вые го­ды су­ще­ст­во­ва­ния не­за­ви­си­мой Македонии (1991-1995 годы) от­ме­че­ны глу­бо­ким эко­но­мическим кри­зи­сом, вы­зван­ным по­те­рей ис­точ­ни­ков фи­нан­си­ро­ва­ния и рын­ков сбы­та, ос­лаб­ле­ни­ем коо­пе­ра­ци­он­ных свя­зей, ма­ло­эф­фек­тив­ным про­ве­де­ни­ем при­ва­ти­за­ции пред­при­ятий различных от­рас­лей хо­зяй­ст­ва, по­ли­тической не­ста­биль­но­стью в ре­гио­не и тор­го­вы­ми санк­ция­ми со сто­ро­ны Гре­ции (например, в 1993 году объ­ём ВВП со­кра­тил­ся на 9%). В 1996-2000 и 2002-2008 годы на­блю­да­лась по­ло­жи­тель­ная ди­на­ми­ка эко­но­мического рос­та (в 2001 году вслед­ст­вие внутреннего воо­руженного кон­флик­та объ­ём про­изводства то­ва­ров и ус­луг сни­зил­ся на 4,5%). В 2010 году рост ре­аль­но­го ВВП со­ста­вил 1,5% (в 2008 году - 4,8%).

Государственная по­ли­ти­ка ре­фор­ми­ро­ва­ния различных сфер хо­зяйственной дея­тель­но­сти на­прав­ле­на на дос­ти­же­ние основной внеш­не­эко­но­мической це­ли - всту­п­ле­ние в ЕС. В рам­ках стра­те­гии по­вы­ше­ния де­ло­вой ак­тив­но­сти и при­вле­че­ния иностранных ин­ве­сти­ций про­ве­де­на ре­фор­ма на­ло­го­об­ло­же­ния (вве­де­на пло­ская став­ка на­ло­гов на до­хо­ды в раз­ме­ре 10% - са­мая низ­кая в стра­нах Ев­ро­пы), на­ча­лась реа­ли­за­ция ря­да важ­ных ин­фра­струк­тур­ных про­ек­тов. Соз­да­ны 4 специальных эко­но­мических зо­ны льгот­но­го на­ло­го­об­ло­же­ния (СЭЗ) - 2 СЭЗ в при­го­ро­дах Ско­пье, а так­же в го­ро­дах Те­то­во и Штип. В 2002-2007 годы при­ток пря­мых иностранных ин­ве­сти­ций вы­рос со 105,6 до 699,1 миллионов долларов (598,5 миллионов долларов в 2008 году). Ве­ду­щие ин­ве­сто­ры - ком­па­нии Ни­дер­лан­дов (16,9% объ­ё­ма пря­мых за­ру­беж­ных ка­пи­та­ло­вло­же­ний, ак­ку­му­ли­ро­ван­ных в 1997-2007 годы), Венг­рии (16,6%), Гре­ции (15,2%), Ав­ст­рии (9,4%), Швей­ца­рии (6,6%), Сло­ве­нии (6,5%). В струк­ту­ре пря­мых иностранных ин­ве­сти­ций 35,6% средств на­прав­ле­но в об­ра­ба­ты­ваю­щую промышленность, 21,3% - в транс­порт и связь, 12,6% - в сек­тор фи­нан­со­вых ус­луг, 10,4% - в сфе­ру тор­гов­ли, 6,4% - в сек­тор ком­му­наль­ных ус­луг, 4,2% - в не­дви­жи­мость, 3,4% - в строи­тель­ст­во, 2,1% - в гос­ти­нич­ный биз­нес, 2,0% - в до­бы­ваю­щую промышленность. Большая часть за­ру­беж­ных ин­ве­сти­ций на­прав­ля­ет­ся в городскую аг­ло­ме­ра­цию Ско­пье.

Сре­ди наи­бо­лее ост­рых эко­но­мических и со­ци­аль­ных про­блем - вы­со­кая без­ра­бо­ти­ца и низ­кий уро­вень за­ра­бот­ной пла­ты (в среднем 428 ев­ро в ме­сяц, 2008 год), не­хват­ка ин­ве­сти­ций, хро­нический де­фи­цит внеш­не­тор­го­во­го ба­лан­са, низ­кая кон­ку­рен­то­спо­соб­ность боль­шин­ст­ва от­рас­лей про­из­водственного сек­то­ра, вы­со­кий уро­вень кор­руп­ции и раз­ви­тия те­не­во­го сек­то­ра эко­но­ми­ки (на его до­лю при­хо­дит­ся до 1/5 ВВП). Раз­мер внеш­не­го дол­га ра­вен 35,9% ВВП (2008 год).

В струк­ту­ре ВВП (2008 год) до­ля сфе­ры ус­луг со­став­ля­ет 61,4% (47% в 1990 году), промышленности - 27,2% (44%), сель­ско­го и лес­но­го хо­зяй­ст­ва - 11,4% (9%). В ча­ст­ном сек­то­ре эко­но­ми­ки соз­да­ёт­ся 65% ВВП.

Про­мыш­лен­ность

От­но­си­тель­но мед­лен­ные тем­пы рос­та промышленного про­изводства (в среднем около 4% в год в 2006-2008 годы, 1,8% в 2008 году) свя­за­ны с не­хват­кой средств для мо­дер­ни­за­ции и рас­ши­ре­ния про­из­водственных мощ­но­стей, от­сут­ст­ви­ем современных нау­ко­ём­ких и кон­ку­рен­то­спо­соб­ных от­рас­лей, ог­ра­ниченными воз­мож­но­стя­ми внутреннего спро­са. Ве­ду­щие от­рас­ли: энер­ге­ти­ка, ме­тал­лур­гия, хи­мическая, лёг­кая и пи­ще­вая промышленность.

В струк­ту­ре то­п­лив­но-энер­ге­тического ба­лан­са до­ля уг­ля со­став­ля­ет 50,1%, неф­ти и неф­те­про­дук­тов - 29,8%, при­род­но­го га­за - 0,8%, гид­ро­энер­гии - 18,3% (2007 год). Уве­ли­чи­ва­ют­ся объ­ё­мы до­бы­чи энер­ге­тических уг­лей (лиг­ни­тов; 7,75 миллионов т в 2008 году, 6,51 миллионов т в 2007 году). По­треб­но­сти в сы­рой неф­ти и при­род­ном га­зе пол­но­стью по­кры­ва­ют­ся за счёт им­пор­та; по­став­ки (2007 год): неф­ти - около 1,1 миллиона т, при­род­но­го га­за - 106,1 миллионов м3. В Ско­пье дей­ст­ву­ет (с 1982 года) един­ст­вен­ный в стра­не НПЗ мощ­но­стью 2,5 миллионов т в год (с 1999 года при­над­ле­жит греческой ком­па­нии «Hellenic Petroleum»; про­из­во­дит ди­зель­ное то­п­ли­во, бен­зин, авиационный ке­ро­син и другое для внутреннего рын­ка и на экс­порт).

Про­изводство элек­тро­энер­гии сни­жа­ет­ся (5,62 миллиардов кВт·ч в 2008 году; 6,05 миллиардов кВт·ч в 2007 году; 6,47 миллиардов кВт·ч в 2001 году), что ве­дёт к уси­ле­нию за­ви­си­мо­сти стра­ны от им­порт­ных по­ста­вок (2,6 миллиардов кВт·ч в 2007 году). Ус­та­нов­лен­ная мощ­ность элек­тро­стан­ций 1578,4 МВт (2008 год), из них 64% при­хо­дит­ся на 3 ТЭС, 36% - на 14 ГЭС и гид­ро­ак­ку­му­ли­рую­щих элек­тро­стан­ций (ГАЭС). Круп­ней­шая ТЭС «Би­то­ла» (675 МВт; свыше 3/4 объ­ё­ма про­изводства элек­тро­энер­гии в стра­не) в ка­че­ст­ве то­п­ли­ва ис­поль­зу­ет лиг­ни­ты, до­бы­вае­мые на юго-за­па­де Македонии (раз­ре­зы «Су­во­дол» и «Брод-Гне­о­ти­но»), ТЭС «Ос­ло­мей» (125 МВт) - лиг­ни­ты ме­сто­ро­ж­де­ний Ос­ло­мей-За­пад и Стар-Руд­ник на за­паде стра­ны. Мощ­но­сти ТЭС «Не­го­ти­но» (210 МВт), рас­по­ло­жен­ной в центральной час­ти Македонии, пред­на­зна­че­ны для ра­бо­ты на ма­зу­те и ис­поль­зу­ют­ся как ре­зерв­ные. Пла­ни­ру­ет­ся соз­да­ние ТЭС в Ско­пье, ос­на­щён­ной па­ро­га­зо­тур­бин­ны­ми ус­та­нов­ка­ми. Дей­ст­ву­ет гид­ро­энер­ге­тическая сис­те­ма «Мав­ро­во» в вер­ховь­ях реки Ра­ди­ка, при­то­ке Чёр­но­го Дри­на (183 МВт; вклю­ча­ет ГАЭС «Вру­ток» мощ­но­стью 150 МВт и 2 ма­лые ГЭС); ГАЭС «Ти­к­веш» на реке Црна в бас­сей­не Вар­да­ра (92 МВт), «Шпи­лье» (84 МВт) и «Гло­бо­чи­ца» (42 МВт) на реке Чёр­ный Дрин. В рам­ках ор­га­ни­зационной ре­ст­рук­ту­ри­за­ции от­рас­ли из со­ста­ва государственной энер­ге­тической кор­по­ра­ции ЕСМ в 2005 году вы­де­ле­ны 3 ком­па­нии, за­ни­маю­щие­ся про­изводством элек­тро­энер­гии и до­бы­чей лиг­ни­тов (ЕЛЕМ), пе­ре­да­чей (МЕПСО) и рас­пре­де­ле­ни­ем элек­тро­энер­гии (до­чер­няя струк­ту­ра австрийской ком­па­нии EVN AG, с 2006 года).

Ме­тал­лур­гия - тра­диционная от­расль спе­циа­ли­за­ции эко­но­ми­ки. Чёр­ная ме­тал­лур­гия - од­на из наи­бо­лее пер­спек­тив­ных и ди­на­мич­но раз­ви­ваю­щих­ся от­рас­лей промышленности. Раз­ра­бот­ка за­ле­жей руд же­ле­за ве­дёт­ся на ме­сто­ро­ж­де­ни­ях Ки­чев­ско­го ру­до­нос­но­го бас­сей­на на за­па­де стра­ны (Ки­че­во, Тай­миш­те), а так­же на вос­то­ке (Да­мян) и юге (в Слеп­че, близ города При­леп); же­ле­зо­ни­ке­ле­вых руд - близ города Ка­ва­дар­ци на юго-вос­то­ке Македонии (Мре­жич­ко); руд мар­ган­ца - в Ки­че­во и Кра­то­во. До­бы­ча руд хро­ма (к се­ве­ро-за­па­ду от Ско­пье, а так­же близ го­ро­дов Те­то­во, Ку­ма­но­во и Ва­лан­до­во) пре­кра­ще­на. Про­изводство ста­ли около 370 тысяч т, про­ка­та - 650 тысяч т (2007 год). Ве­ду­щие пред­при­ятия от­рас­ли рас­по­ло­же­ны в Ско­пье: ста­ле­ли­тей­ный за­вод «Makstil» (бывший ме­тал­лур­гический ком­би­нат; с 1997 года под кон­тро­лем итальянской кор­по­ра­ции «Duferco Group»; вы­плав­ка ста­ли в элек­тро­пе­чах, про­изводство оцин­ко­ван­но­го го­ря­че­ка­та­но­го и хо­лод­но­ка­та­но­го лис­та, сталь­ной лен­ты) и 2 пе­ре­дель­ных за­во­да (с 2004 года при­над­ле­жат ме­ж­ду­народные кор­по­ра­ции «ArcelorMit­tal»; вы­пус­ка­ют хо­лод­но­ка­та­ный лис­то­вой про­кат). Тру­бо­про­кат­ный за­вод «FZC 11 Oktomvri» в городе Ку­ма­но­во (с уча­сти­ем германского ка­пи­та­ла) из­го­тав­ли­ва­ет свар­ные тру­бы для неф­те­га­зо­вой промышленности и ком­му­наль­но­го сек­то­ра хо­зяй­ст­ва. Про­изводство фер­ро­спла­вов (94,2 тысяч т в 2007 году) на хи­ми­ко-элек­тро­ме­тал­лур­гическом ком­би­на­те в Егу­нов­це на се­ве­ро-за­па­де стра­ны (фер­ро­хром и фер­ро­си­ли­ций), а так­же на за­во­дах в Ка­ва­дар­ци (фер­ро­ни­кель) и Ско­пье (си­ли­ко­мар­га­нец).

Пред­при­ятия цвет­ной ме­тал­лур­гии ну­ж­да­ют­ся в тех­нической мо­дер­ни­за­ции про­изводства. Ком­па­ния «Са­са» ве­дёт до­бы­чу по­ли­ме­тал­лических руд на се­ве­ро-вос­то­ке стра­ны (ме­сто­ро­ж­де­ния Са­са, Зле­то­во, То­ра­ни­ца, Про­биш­тип); про­изводство кон­цен­тра­тов цин­ка 61,9 тысяч т, свин­ца 48,7 тысяч т (2007 год). Вы­плав­ка и ра­фи­ниро­ва­ние цин­ка и свин­ца на круп­ном ме­тал­лур­гическом ком­би­на­те «Зле­то­во» в городе Ве­лес при­ос­та­нов­ле­ны (2004 год). Пред­при­ятия по про­изводству из­де­лий из свин­ца (ак­ку­му­ля­тор­ный за­вод в городе Про­биш­тип), цин­ка (Ма­ке­дон­ска-Ка­ме­ни­ца), ме­ди и цин­ка (Штип) вы­ну­ж­де­ны ис­кать но­вых по­став­щи­ков сы­рья. До­бы­ча и обо­га­ще­ние руд ме­ди ве­дут­ся близ города Ра­до­виш в восточной час­ти стра­ны; кон­цен­тра­ты ме­ди (про­изводство 33,5 тысяч т в пе­ре­счё­те на ме­талл, 2007 год) - важ­ная ста­тья экс­пор­та. Зо­ло­то (около 700 кг в 2006 году) и се­реб­ро из­вле­ка­ют­ся по­пут­но при пе­ре­ра­бот­ке по­ли­ме­тал­лических руд. Ста­рые руд­ни­ки по до­бы­че руд оло­ва и сурь­мы за­кон­сер­ви­ро­ва­ны. В Ско­пье дей­ст­ву­ет за­вод алю­ми­ние­вых труб и кон­ст­рук­ций.

Ве­ду­щий центр ма­ши­но­строе­ния и ме­тал­ло­об­ра­бот­ки - Ско­пье: пред­при­ятия го­ро­да вы­пус­ка­ют не­ко­то­рые ви­ды стан­ков, сельскохозяйственных ма­шин, ав­то­мо­биль­ные ку­зо­ва; на ба­зе мощ­но­стей бывшего ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­ще­го за­во­да имени Ти­то на­ла­же­но про­изводство обо­ру­до­ва­ния для железнодорожного транс­пор­та (тор­моз­ные уст­рой­ст­ва, мик­ро­про­цес­со­ры), та­бач­ной промышленности и другие. Сре­ди других цен­тров от­рас­ли - Ку­ма­но­во (вы­пуск де­та­лей для ав­то­мо­би­лей, сталь­ных кон­ст­рук­ций), Би­то­ла (тек­стиль­ное обо­ру­до­ва­ние), Ки­че­во (опо­ры ЛЭП), Ве­лес. Элек­тро­тех­ническая промышленность - наи­бо­лее раз­ви­тая от­расль ма­ши­но­строе­ния, её про­дук­ция главным образом ори­ен­ти­ро­ва­на на внеш­ний ры­нок. Ком­па­ния «EMO Ohrid» объ­е­ди­ня­ет 17 элек­тро­тех­нических пред­при­ятий в го­ро­дах Ох­рид (про­изводство транс­фор­ма­то­ров, пе­ре­клю­ча­те­лей, ре­гу­ля­то­ров, изо­ля­то­ров), Гев­ге­лия (элек­тро­ин­ст­ру­мен­ты), Ско­пье (пе­ре­клю­ча­те­ли, вы­пря­ми­те­ли). Вы­со­ко­вольт­ные ка­бе­ли и элек­трические про­во­да вы­пус­ка­ют в Не­го­ти­но, хо­ло­диль­ни­ки - в Би­то­ле. В СЭЗ близ Ско­пье по­строе­ны за­во­ды по сбор­ке пе­чат­ных плат для ав­то­мо­биль­ных бор­то­вых ком­пь­ю­те­ров американской ком­па­нии «Johnson Controls» (2008 год), про­изводству ка­та­ли­тических кон­вер­теров (ней­тра­ли­за­то­ров) вы­хлоп­ных га­зов для ав­то­мо­биль­ных ди­зель­ных дви­га­те­лей британской фир­мы «Johnson Matthey» (2009 год).

Един­ст­вен­ный круп­ный центр хи­мической промышленности стра­ны - Ско­пье. Ста­рей­ший и наи­бо­лее круп­ный хи­мический за­вод «Алкалоид» спе­циа­ли­зи­ру­ет­ся на из­го­тов­лении фар­ма­цев­тических пре­па­ра­тов, кос­ме­тической и ла­ко­кра­соч­ной про­дук­ции; мощ­но­сти хи­мического ком­би­на­та ОХИС (про­изводство по­ли­ви­нил­хло­ри­да, син­те­тических во­ло­кон, про­дук­тов бы­то­вой хи­мии, кос­ме­ти­ки и средств за­щи­ты рас­те­ний) ис­поль­зу­ют­ся на­по­ло­ви­ну. В Ско­пье так­же вы­пус­ка­ют по­ли­эфир­ные во­лок­на, в Ра­до­ви­ше - про­дук­цию ма­ло­тон­наж­ной хи­мии (хи­мические ре­ак­ти­вы и реа­ген­ты).

Раз­ви­ва­ет­ся промышленность стро­ительных ма­те­риа­лов. Про­изводство порт­ланд­це­мен­та (902,1 тысяч т в 2007 году; за­вод в Ско­пье), бе­то­на и стек­ла (Ско­пье), фар­фо­ра и стро­ительной ке­ра­ми­ки (Ку­ма­но­во, Ве­лес), ог­не­упо­ров (Ку­ма­но­во, При­леп, Гос­ти­вар, Вра­неш­ти­ца), те­п­ло­изо­ли­рую­щих ма­те­риа­лов (Кра­то­во), об­ли­цо­воч­но­го кам­ня (При­леп). До­бы­ча из­вест­ня­ка, до­ло­ми­та, гип­са, мра­мо­ра, по­ле­во­го шпа­та, диа­то­ми­та. Дей­ст­ву­ют пред­при­ятия по про­изводству упа­ко­воч­ной бу­ма­ги и кар­то­на (Ско­пье, Ко­ча­ни), пи­ло­ма­те­риа­лов (Ско­пье, При­леп, Ох­рид), ме­бе­ли (Ку­ма­но­во).

Круп­ней­шие пред­при­ятия лёг­кой промышленности (хлоп­ча­то­бу­маж­ный ком­би­нат «Ма­ке­дон­ка» в Шти­пе, ком­би­нат шер­стя­ных из­де­лий «Те­текс» в Те­то­во и шёл­ко­ткац­кая фаб­ри­ка «Ве­текс» в Ве­ле­се) в конце 2000-х годов вы­пус­ка­ют хлоп­ча­то­бу­маж­ные и син­те­тические тка­ни, три­ко­таж, швей­ные из­де­лия. Фаб­ри­ка «Отекс» в Ох­ри­де про­из­во­дит шер­стя­ную пря­жу, три­ко­таж, ис­кусственный мех и другое. Хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни и обувь из­го­тав­ли­ва­ют в Ско­пье, ков­ры - в Би­то­ле, ко­же­вен­ное сы­рьё - в Би­то­ле и Ку­ма­но­во.

Основные от­рас­ли пи­ще­вой промышленности - са­хар­ная (главный центр - Би­то­ла), му­ко­моль­ная и хле­бо­пе­кар­ная (Ско­пье, Би­то­ла, Стру­ми­ца, Штип), мо­лоч­ная (Ку­ма­но­во), мас­ло­бой­ная (Ве­лес), кон­серв­ная (Ско­пье, Би­то­ла), кон­ди­тер­ская (Ско­пье). Важ­ная экс­порт­ная от­расль - та­бач­ная промышленность. Про­изводство фер­мен­ти­ро­ван­но­го та­ба­ка 18,2 тысяч т (2007 год). Фер­мен­тационные та­бач­ные фаб­ри­ки дей­ст­ву­ют в го­ро­дах Ка­ва­дар­ци и Ви­ни­ца (при­над­ле­жат американской ком­па­нии «Alliance One International»), а так­же в Ра­до­ви­ше, Све­ти-Ни­ко­ле и Стру­ми­це. Си­га­ре­ты вы­пус­ка­ют в При­ле­пе (пред­при­ятие «Тутун­ски ком­би­нат»), Ско­пье («Makedonija Tabak») и Ку­ма­но­во. Зна­чи­тель­ны объ­ё­мы не­ле­галь­но­го из­го­тов­ле­ния и экс­пор­та та­бач­ных из­де­лий. Про­изводство ви­но­дельческой про­дук­ции 759,9 тысяч гл (2007 год), наи­бо­лее из­вест­ные экс­порт­ные ви­на вы­пус­ка­ют в Ка­ва­дар­ци («Ти­к­веш») и Гев­ге­лии. Про­изводство пи­ва 695,3 тысяч гл (2007 год). Зна­чительную часть мощ­но­стей пи­во­ва­рен­ной промышленности (за­во­ды в Ско­пье и Би­то­ле) при­над­ле­жит греческим ин­ве­сто­рам.

Сель­ское хо­зяй­ст­во

Аг­рар­ный сек­тор эко­но­ми­ки на­хо­дит­ся в ста­дии ре­струк­ту­ри­за­ции и по­ис­ка эф­фек­тив­ных от­рас­лей про­из­водственной спе­циа­ли­за­ции. Раз­ви­тию сельского хозяйства пре­пят­ст­ву­ют ост­рый де­фи­цит обо­рот­ных средств и низ­кая рен­та­бель­ность аг­рар­но­го про­изводства. Зем­ли сельскохозяйственного на­зна­че­ния за­ни­ма­ют около 53% тер­ри­то­рии стра­ны, в том числе па­хот­ные уго­дья - 24%, са­ды и ви­но­град­ни­ки - 2%, лу­га - 2%, па­ст­би­ща - 25%. Дей­ст­ву­ют различные ти­пы сельскохозяйственных пред­при­ятий, вклю­чая мел­кие фер­мер­ские, а так­же круп­ные мно­го­про­филь­ные хо­зяй­ст­ва (главным образом на пло­до­род­ных зем­лях меж­гор­ных кот­ло­вин юго-западной час­ти стра­ны).

Ве­ду­щая от­расль сельского хозяйства - рас­те­ние­вод­ст­во. Аг­рок­ли­ма­тические ус­ло­вия в це­лом бла­го­при­ят­ны для зем­ле­де­лия, но зна­чительная часть об­ра­ба­ты­вае­мых пло­ща­дей ну­ж­да­ет­ся в ис­кусственном оро­ше­нии (площадь оро­шае­мых зе­мель около 60 тысяч га, 2006 год). Основные мас­си­вы об­ра­ба­ты­вае­мых зе­мель - в до­ли­не реки Вар­дар, в до­ли­не Пе­ла­го­ния (Би­толь­ская и При­леп­ская кот­ло­ви­ны), в меж­гор­ных по­ни­же­ни­ях Ку­ма­но­во и По­лог (Гос­ти­вар­ская и Те­тов­ская кот­ло­ви­ны). С по­те­рей главных рын­ков сбы­та сельскохозяйственной про­дук­ции по­сле рас­па­да Юго­сла­вии зна­чи­тель­но со­кра­ти­лись раз­ме­ры по­сев­ных пло­ща­дей основные куль­тур - пше­ни­цы, яч­ме­ня, та­ба­ка и то­ма­тов. Сбор главных зер­но­вых куль­тур (тысяч т, 2007 год): пше­ни­цы 218 (290 в 1993 году), ку­ку­ру­зы 118 (101), яч­ме­ня 107 (103). В до­ли­нах рек Вар­дар и Стру­ми­ца по­лу­чи­ло рас­про­стра­не­ние вы­ра­щи­ва­ние ри­са (сбор 15 тысяч т в 2007 году); в не­ко­то­рых рай­онах воз­де­лы­ва­ют рожь, овёс и фа­соль. Тра­диционная и наи­бо­лее важ­ная тех­ническая куль­ту­ра - та­бак (сбор та­бач­но­го лис­та 22 тысяч т в 2007 год). Основные районы та­ба­ко­вод­ст­ва - до­ли­на Пе­ла­го­ния, Ку­ма­нов­ская и Те­тов­ская кот­ло­ви­ны. Объ­ё­мы про­изводства других тех­нических куль­тур зна­чи­тель­но со­кра­ти­лись. Сбор са­хар­ной свёк­лы 8 тысяч т в 2007 году (55 тысяч т в 1993 году; основной район воз­де­лы­ва­ния - до­ли­на Пе­ла­го­ния), се­мян под­сол­неч­ни­ка - 4 тысяч т (19 тысяч т); хлоп­ко­вые по­ля в до­ли­нах рек Вар­дар и Црна за­бро­ше­ны. Рас­тёт про­изводство ово­щей и кар­то­феля - сбор свыше 750 тысяч т в 2007 году, в том числе (тысяч т): кар­то­фе­ля 181 (108 в 1993 году), слад­ко­го пер­ца 141 (81), бах­че­вых куль­тур 124 (89), то­ма­тов 118 (126), ка­пус­ты 86 (53). Для раз­ви­тия пло­до­вод­ст­ва наи­бо­лее бла­го­при­ят­ны ус­ло­вия на юго-за­па­де стра­ны - в Пре­спан­ской кот­ло­ви­не (из­вест­на свои­ми сор­та­ми яб­лок) и на по­бе­ре­жье Ох­рид­ско­го озера. С начала 1990-х годов пло­ща­ди яб­ло­не­вых са­дов уве­ли­чи­лись на 30%, сбор яб­лок - бо­лее чем вдвое (с 72 до 152 тысяч т в 2007 году). Сбор других фрук­тов (тысяч т, 2007 год): сли­вы 28 (21 в 1993 году), пер­си­ки и аб­ри­ко­сы 15 (11), виш­ня и че­реш­ня 12 (10), гру­ши 8 (14). Ви­но­гра­дар­ст­во раз­ви­то в бас­сей­не Вар­да­ра (близ го­ро­дов Ка­ва­дар­ци, Ве­лес), а так­же в рай­онах озёр Ох­рид­ское и Пре­спа (Стру­га, Ре­сен). В 1993-2007 годы пло­ща­ди ви­но­град­ни­ков со­кра­ти­лись на 1/4, сбо­ры ви­но­гра­да вы­рос­ли (со 128 до 210 тысяч т). По­сад­ки ягод­ни­ков (са­до­вой зем­ля­ни­ки), а так­же олив, ин­жи­ра, оре­хо­п­лод­ных де­ревь­ев (грец­кие оре­хи, каш­та­ны). Воз­де­лы­ва­ние кор­мо­вых куль­тур (ви­ка и других). В ле­сах и на гор­ных скло­нах - за­го­тов­ка гри­бов и ле­кар­ст­вен­ных трав.

Основные от­рас­ли жи­вот­но­вод­ст­ва - от­гон­но-па­ст­бищ­ное ов­це­вод­ст­во (пре­имущественно в гор­ных рай­онах на за­па­де стра­ны - Шар-Пла­ни­на, Би­ст­ра), мяс­ное ско­то­вод­ст­во, пти­це­вод­ст­во. По­го­ло­вье (тысяч, 2007 год): овец 818 (2351 в 1993 году), круп­но­го ро­га­то­го ско­та 254 (285), до­маш­ней пти­цы 2264 (4393), сви­ней 255 (173). Про­изводство ко­ровь­е­го мо­ло­ка вы­рос­ло со 122 тысяч т в 1993 году до 385 тысяч т в 2007 году, мя­са - сни­зи­лось с 36 тысяч т до 26 тысяч т. Пче­ло­вод­ст­во, раз­ве­де­ние ту­то­во­го шел­ко­пря­да. Ры­бо­лов­ст­во в озё­рах.

Сфе­ра ус­луг.

От­рас­ле­вая струк­ту­ра сфе­ры ус­луг ха­рак­тер­на для стран с пе­ре­ход­ным ти­пом эко­но­ми­ки, адап­ти­рую­щих­ся к ры­ноч­ным ме­то­дам ве­де­ния хо­зяй­ст­ва. Ве­ду­щие от­рас­ли - роз­нич­ная тор­гов­ля (с обо­ро­том 1,8 миллиардов долларов в 2007 году) и со­ци­аль­ные ус­лу­ги (об­ра­зо­ва­ние, здра­во­охра­не­ние, ком­му­наль­ные, ад­ми­ни­ст­ра­тив­ные и другие). Ры­нок фи­нан­со­вых, ин­фор­мационных и де­ло­вых ус­луг на­хо­дит­ся в ста­дии фор­ми­ро­ва­ния.

Иностранный ка­пи­тал кон­тро­ли­ру­ет 71,3% со­во­куп­ных бан­ков­ских ак­ти­вов Македонии (2007 год; национальный ча­ст­ный - 21,8%, го­су­дар­ст­вен­ный - 6,9%). Сре­ди за­ре­ги­ст­ри­ро­ван­ных кре­дит­но-фи­нан­со­вых уч­ре­ж­де­ний (все­го около 20) пре­об­ла­да­ют бан­ки уни­вер­саль­но­го ти­па; дей­ст­ву­ет ряд спе­циа­ли­зированных кре­дит­ных организаций (для об­слу­жи­ва­ния пред­при­ятий ма­ло­го и сред­не­го биз­не­са, ком­па­ний-экс­пор­тё­ров и других). Круп­ней­шие бан­ки (2008 год, по раз­ме­ру ак­ти­вов): Комерциjална банка, Стопанска банка (с 2000 года - до­чер­няя струк­ту­ра греческого National Bank of Gree­ce), НЛБ Тутунска банка (с 2003 года при­над­ле­жит сло­вен­ской фи­нан­со­вой груп­пе «NLB Group»). Сре­ди ме­нее круп­ных - Охридска банка (под кон­тро­лем французского бан­ка Société Générale), ма­кедонский фи­ли­ал германского ProCredit Bank. Боль­шин­ст­во не­боль­ших фи­нан­со­во-кре­дит­ных уч­ре­ж­де­ний кон­тро­ли­ру­ют ин­ве­сто­ры из Бол­га­рии, Гре­ции, Тур­ции, Швей­ца­рии и Ис­лан­дии. Около 80% рын­ка стра­хо­вых ус­луг на­хо­дит­ся под кон­тро­лем ав­ст­ралийского «QBE Insu­rance Group, Ltd.» (в 2000 году при­об­ре­ла ак­ти­вы государственной стра­хо­вой ком­па­нии ADOR). Бы­ст­ры­ми тем­па­ми раз­ви­ва­ют­ся ус­лу­ги свя­зи и те­ле­ком­му­ни­ка­ций. В стра­не дей­ст­ву­ют 3 ком­па­нии-опе­ра­то­ра мо­биль­ной свя­зи: «Македонски Телеком» (с 2001 года при­над­ле­жит германская «T-Mobile» в со­ста­ве хол­дин­га «Deutsche Telekom»), «ONE Телекомуникациски услуги» (соб­ст­вен­ность словенской ком­па­нии «Telekom Slo­ve­nije») и «Vip» (австрийская «Telekom Aust­ria Group»).

Ту­ри­стические ус­лу­ги и гос­ти­нич­ный биз­нес - од­на из наи­бо­лее пер­спек­тив­ных от­рас­лей сфе­ры ус­луг. До­хо­ды от ту­риз­ма дос­тиг­ли 6,1% ВВП (2008 год). В 2007 году Македонию по­се­ти­ли 230,1 тысяч иностранных ту­ри­стов, в том числе из Сер­бии (44 тысяч человек), Гре­ции (28 тысяч человек), Бол­га­рии (19 тысяч человек), Ал­ба­нии (18 тысяч человек). Свыше 1/3 ту­ри­стов, при­ез­жаю­щих на от­дых в Македонии, по­се­ща­ют город Ох­рид и по­бе­ре­жье Ох­рид­ско­го озера (при­род­ные и ис­то­рические па­мят­ни­ки Ох­ри­да вне­се­ны в спи­сок Все­мир­но­го на­сле­дия). Ис­поль­зу­ет­ся ряд тер­маль­ных ис­точ­ни­ков (баль­нео­ло­гические ку­рор­ты Не­гор­ски-Ба­ни, Ба­ня-Бан­ско, Де­бар­ски-Ба­ни и Ке­жо­ви­ца).

Транс­порт.

Македония рас­по­ло­же­на на пе­ре­се­че­нии важ­ных транс­порт­ных пу­тей Южной Ев­ро­пы. Главная и наи­бо­лее на­пря­жён­ная транс­порт­ная ось стра­ны (ав­то­мо­биль­ная и железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли) про­хо­дит по до­ли­не реки Вар­дар и яв­ля­ет­ся ча­стью ме­ж­ду­народного транс­порт­но­го ко­ри­до­ра Зальц­бург (Ав­ст­рия) - Люб­ля­на (Сло­ве­ния) - За­греб (Хор­ва­тия) - Бел­град (Сер­бия) - Ско­пье - Са­ло­ни­ки (Гре­ция). Рас­тут объ­ё­мы пе­ре­во­зок по ши­рот­но­му транс­порт­но­му ко­ри­до­ру Дур­рес (Ал­ба­ния) - Ско­пье - Со­фия (Бол­га­рия) - Кон­стан­ца (Ру­мы­ния).

Основной вид транс­пор­та - ав­то­мо­биль­ный (90,4% пас­са­жи­ро­обо­ро­та и 85,4% гру­зо­обо­ро­та на­зем­ных ви­дов транс­пор­та, 2007 год). Про­тя­жён­ность ав­то­до­рог 13,7 тысяч км (2009 год), в том числе с твёр­дым по­кры­ти­ем 8,8 тысяч км. Главная ско­ро­ст­ная ав­то­ма­ги­ст­раль - имени Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го (Ку­ма­но­во - Ско­пье - Ве­лес - Гев­ге­лия; 201 км). Дли­на же­лез­ных до­рог 925 км. Важ­ней­шая и един­ст­вен­ная элек­три­фи­ци­ро­ван­ная железнодорожная ли­ния - Та­ба­нов­це - Ку­ма­но­во - Ско­пье - Гев­ге­лия (315 км). Со­ору­жа­ют­ся (2009 год) уча­ст­ки железнодорожной ли­ний в на­прав­ле­нии Ал­ба­нии (из Ки­че­во) и Бол­га­рии (из Ку­ма­но­во). Про­тя­жён­ность ма­ги­ст­раль­ных тру­бо­про­во­дов 388 км (2008 год), в том числе неф­те­про­вод Са­ло­ни­ки (Гре­ция) - Ско­пье (пропускная мощ­но­сть 2,5 миллионов т неф­ти в год) - 213 км, га­зо­про­вод с тер­ри­то­рии Бол­га­рии для по­ста­вок российского га­за в Скопье - 98 км. Су­до­ход­ст­во на озё­рах Ох­рид­ское и Пре­спа (в том числе пас­сажир­ское со­об­ще­ние с Ал­ба­ни­ей). Все­го на­счи­ты­ва­ет­ся 18 аэ­ро­пор­тов, в том числе 10 с твёр­дым по­кры­ти­ем взлёт­но-по­са­доч­ных по­лос. Ме­ж­ду­народные аэ­ро­пор­ты - в Ско­пье («Алек­сандр Ве­ли­кий»; пас­са­жи­ро­обо­рот 652,8 тысяч человек в 2008 году, 90% об­ще­го объ­ё­ма авиа­пе­ре­во­зок) и Ох­ри­де («Св. Апо­стол Па­вел»); соб­ст­вен­ник основных аэ­ро­пор­тов Македонии - туристический хол­динг «TAV Airports Holding». Около 2/3 пас­са­жи­ро­обо­ро­та при­хо­дит­ся на до­лю за­ру­беж­ных авиа­ком­па­ний. Рас­ши­ря­ет свою до­лю на рын­ке авиа­пе­ре­во­зок национальная ком­па­ния «Македонски Авиотранспорт» («MAT Macedonian Airlines»).

Внеш­няя тор­гов­ля.

Внеш­не­тор­го­вый то­ва­ро­обо­рот ха­рак­те­ри­зу­ет­ся ус­той­чи­вым де­фи­ци­том. Объ­ём то­ва­ро­обо­ро­та 11,06 миллиардов долларов (2008 год), в том числе экс­порт 4,40 миллиардов долларов, им­порт 6,66 миллиардов долларов. Низ­кая сте­пень по­кры­тия вво­зи­мой про­дук­ции экс­пор­том (66% в 2008 году) вы­зы­ва­ет про­бле­му фи­нан­си­ро­ва­ния им­порт­ных по­ста­вок. В струк­ту­ре то­вар­но­го экс­пор­та (в стои­мо­ст­ном вы­ра­же­нии, 2007 год) на про­дук­цию чёр­ной ме­тал­лур­гии при­хо­дит­ся 37,6% (15,2% в 1997 году), тек­стиль­ные и швей­ные из­де­лия - 20,4% (25,3%), на про­дук­ты пи­та­ния (главным образом фрук­ты и ово­щи), на­пит­ки и та­бач­ные из­де­лия - 14,4% (23,4%), ми­неральное сы­рьё (мед­ные кон­цен­тра­ты и другое) и то­п­ли­во (неф­те­про­дук­ты) - 9,5% (10,7%), на ма­ши­ны и обо­ру­до­ва­ние - 4,5% (7,8%), хи­ми­ка­ты и фар­ма­цев­тические пре­па­ра­ты - 4,0% (5,9%). Ве­ду­щие им­пор­тё­ры то­ва­ров из Македонии (% стои­мо­сти, 2007 год): Сер­бия (19,3), Гер­ма­ния (14,6), Гре­ция (12,7), Ита­лия (10,5), Бол­га­рия (7,3), Бель­гия (5,4), Хор­ва­тия (4,9). В струк­ту­ре то­вар­но­го им­пор­та (2007 год) до­ля про­дук­ции ма­ши­но­строе­ния 19,7%, энер­го­но­си­те­лей - 18,4%, сталь­но­го про­ка­та - 10,4%, сельскохозяйственной про­дук­ции - 12,6%. Основные по­став­щи­ки то­ва­ров в Македонию (% стои­мо­сти, 2007 год): Рос­сия (13,9), Гер­ма­ния (11,3), Сер­бия (9,7), Гре­ция (8,9), Ита­лия (6,5), Бол­га­рия (5,8) и Ки­тай (5,2).

Дополнительная литература:

Економиjата на Македониjа во тран­зи­циjа: про­бле­ми, ди­ле­ми, це­ли. Скопjе, 2002;

Гру­ев­ски Н. Кон из­ле­зот: странс­ки­те ди­рект­ни ин­ве­сти­ции, еко­но­ми­ски­от развоj и вра­бо­те­но­ста. Ко­ча­ни, 2007;

Panagiotou R. FYROM’s transition: from Yugoslavia to the European Union? Athens, 2008.

Воо­ру­жён­ные си­лы

Воо­руженные си­лы (ВС; на­зы­ва­ют­ся Ар­мия Рес­пуб­ли­ки) Македонии со­сто­ят из Су­хо­пут­ных войск (СВ) и ВВС и ПВО, на­счи­ты­ва­ют около 10,9 тысяч человек (2009 год), ре­зерв - 21 тысяч человек. Кро­ме то­го, име­ют­ся вое­ни­зированные фор­ми­ро­ва­ния - по­ли­ция (7,6 тысяч человек). Во­енный го­до­вой бюд­жет - 163 миллионов долларов (2008 год).

Вер­хов­ным глав­но­ко­ман­дую­щим ВС яв­ля­ет­ся гла­ва государства - пре­зи­дент. Он воз­глав­ля­ет Со­вет безо­пас­но­сти, оп­ре­де­ляю­щий основные на­прав­ле­ния во­енной по­ли­ти­ки стра­ны. Об­щее ру­ко­во­дство ВС осу­ще­ст­в­ля­ет министерство обо­ро­ны (гражданское ли­цо), опе­ра­тив­ное управ­ле­ние вой­ска­ми воз­ло­же­но на на­чаль­ни­ка ГШ, ко­то­рый под­чи­нён не­по­сред­ст­вен­но пре­зи­ден­ту. Воз­глав­ляю­щие ви­ды ВС ко­ман­дую­щие име­ют свои ко­ман­до­ва­ния и ор­га­ни­зу­ют непо­средственное управ­ле­ние вой­ска­ми. Курс во­енно-по­ли­тического ру­ко­во­дства стра­ны на­прав­лен на ин­те­гра­цию в струк­ту­ры НАТО и ЕС, а по­тен­ци­аль­ны­ми со­юз­ни­ка­ми счи­та­ют­ся ве­ду­щие стра­ны НАТО, в пер­вую оче­редь США. В ВС про­во­дят­ся ме­ро­прия­тия по при­ве­де­нию их в со­от­вет­ст­вие с при­ня­ты­ми в НАТО стан­дар­та­ми. Но­вое воо­ру­же­ние по­сту­па­ет пре­имущественно за счёт во­енной по­мо­щи ве­ду­щих го­су­дарств - чле­нов НАТО (например, в 2009 году во­енную по­мощь от США со­ста­ви­ла 3,5 миллионов долларов).

СВ (около 9,8 тысяч человек) яв­ля­ют­ся ос­новой ВС. В бое­вой со­став СВ вхо­дят 2 шта­ба ар­мей­ских кор­пу­сов, 2 пехотных бри­га­ды, бри­га­да ох­ра­ны гра­ни­цы, бро­нетан­ко­вый ба­таль­он, сме­шан­ный артиллерийский полк, инженерный полк и от­ряд специального на­зна­че­ния (ба­таль­он специального на­зна­че­ния и ба­таль­он «рейнд­же­ров»). По опе­ра­тив­но­му пред­на­зна­че­нию СВ под­раз­де­ля­ют­ся на си­лы бы­ст­ро­го реа­ги­ро­ва­ния, си­лы стра­те­гического ре­зер­ва и си­лы под­держ­ки. На воо­ру­же­нии СВ на­хо­дят­ся свыше 60 тан­ков, свыше 50 БРМ, 11 БМП, 207 БТР и по­доб­ных бро­не­ма­шин, 144 бук­си­руе­мых ору­дия по­ле­вой ар­тил­ле­рии, 18 РСЗО, около 720 ми­но­мё­тов, про­ти­во­тан­ко­вые сред­ст­ва. ВВС и ПВО (свыше 1,1 тысяч человек) ор­га­ни­за­ци­он­но све­де­ны в авиа­кры­ло (эс­кад­ри­льи: ис­тре­би­тель­но-бом­бар­ди­ро­воч­ная, про­ти­во­тан­ко­вых вер­то­лё­тов, транс­порт­ная и учеб­ная), зе­нит­ный ра­кет­но-артиллерийский ди­ви­зи­он, под­раз­де­ле­ния бое­во­го, ты­ло­во­го обес­пе­че­ния и аэ­ро­дром­но­го об­слу­жи­ва­ния. На воо­ру­же­нии со­сто­ят 4 бое­вых са­мо­лё­та; вер­то­лё­ты - 10 мно­го­це­ле­вых удар­ных, 9 бое­во­го обес­пе­че­ния и 2 учеб­ных; 8 ПУ ЗУР ближ­не­го дей­ст­вия, ору­дия зе­нит­ной ар­тил­ле­рии.

Ком­плек­то­ва­ние ре­гу­ляр­ных ВС осу­ще­ст­в­ля­ет­ся по сме­шан­но­му прин­ци­пу: за счёт при­зы­ва (срок служ­бы 6 мес) и по кон­трак­ту. В во­енное вре­мя чис­лен­ность ВС мо­жет быть до­ве­де­на до 55 тысяч человек.

Здра­во­охра­не­ние

В Македонии на 100 тысяч жителей при­хо­дит­ся 1710 вра­чей, 570 лиц среднего медицинского пер­со­на­ла и аку­ше­рок, 2630 сто­ма­то­ло­гов (2005 год); 41 боль­нич­ная кой­ка - на 10 тысяч жителей (2006 год). Об­щие рас­хо­ды на здра­во­охра­не­ние со­став­ля­ют 6,8% ВВП (государственный бюд­жет и другие ис­точ­ни­ки - 5%, стра­хо­вые взно­сы и сред­ст­ва за плат­ные медицинские ус­лу­ги - 95%) (2006 год). Пра­во­вое ре­гу­ли­ро­ва­ние сис­те­мы здра­во­охра­не­ния осу­ще­ст­в­ля­ют Кон­сти­ту­ция (1991 год), за­ко­ны: о тру­де (2003 год), о стра­хо­ва­нии здо­ро­вья (2000, 2004 годы), о здра­во­охра­не­нии (2004 год), о за­щи­те и ис­пол­не­нии прав пси­хи­че­ски боль­ных лиц (2006 год), о ген­дер­ном ра­вен­ст­ве (2007 год). Сис­те­ма здра­во­охра­не­ния цен­тра­ли­зо­ван­ная, ос­но­ван­ная на все­об­щем медицинском стра­хо­ва­нии (обес­пе­чи­ва­ет ка­ж­до­го гра­ж­да­ни­на основными медицинскими ус­лу­га­ми). Ча­ст­ная прак­ти­ка - сто­ма­то­ло­гические ка­би­не­ты, ап­те­ки, ле­чеб­ные уч­ре­ж­де­ния - об­щей прак­ти­ки и спе­циа­ли­зированные, био­хи­мические ла­бо­ра­то­рии. Медицинское об­слу­жи­ва­ние и ряд спе­циа­ли­зированных ам­бу­ла­тор­ных ус­луг пре­дос­тав­ля­ют медицинские цен­тры (вклю­ча­ют по­ли­кли­ни­ку и боль­ни­цу об­ще­го про­фи­ля). Су­ще­ст­ву­ет 5 ви­дов спе­циа­ли­за­ции: об­щая прак­ти­ка, пе­ди­ат­рия, школь­ная ме­ди­ци­на, аку­шер­ст­во и ги­не­ко­ло­гия, профессиональные бо­лез­ни. Все вы­со­ко­спе­циа­ли­зированные медицинские цен­тры Македонии рас­по­ло­же­ны в Ско­пье. Министерство здра­во­охра­не­ния за­ни­ма­ет­ся пла­ни­ро­ва­ни­ем и над­зо­ром. Основные при­чи­ны смер­ти: ише­мическая бо­лезнь серд­ца, ин­сульт, он­ко­ло­гические за­бо­ле­ва­ния (2006 год). Гор­но­кли­ма­тические курорты Кру­ше­во, Ма­вро­во, Ох­рид.

Спорт

Олим­пий­ский комитет ос­но­ван в 1992 году, при­знан МОК в 1993 году. Спорт­сме­ны Македонии при­ни­ма­ют уча­стие в Олим­пий­ских иг­рах отдельной ко­ман­дой с 1996 года; все­го с 1996 года (Ат­лан­та) по 2008 год (Пе­кин) за­воё­ва­на 1 брон­зо­вая ме­даль - на­гра­ды удо­сто­ен бо­рец воль­но­го сти­ля М. Иб­ра­ги­мов в Сид­нее (2000 год) в ве­со­вой ка­те­го­рии до 85 кг. Он один из са­мых ти­ту­ло­ван­ных спорт­сме­нов Македонии - 3-крат­ный чем­пи­он Ев­ро­пы (1995, 1996, 1999 годы), се­реб­ря­ный при­зёр чем­пио­на­та ми­ра (1998 год).

Вы­сту­пая в со­ста­ве олим­пий­ской сбор­ной Юго­сла­вии (1956-1988 годы), ма­кедонские спорт­сме­ны за­вое­ва­ли 2 зо­ло­тые (фут­бо­лист Б. Ви­ди­нич в 1960 году, бо­рец Ш. Трсте­на в 1984 году), 5 се­реб­ря­ных (Ви­ди­нич в 1956 году, бас­кет­бо­лист Б. Ге­ор­ги­ев­ский в 1976 году, бок­сёр Р. Ред­же­пов­ский в 1984 году, бас­кетбо­ли­ст­ка С. Ван­ге­лов­ская, Трсте­на в 1988 году), 5 брон­зо­вых (бок­сёр А. Ру­сев­ский в 1976 году, бо­рец Ш. Сей­ди в 1980 и 1984 годы, фут­бо­лист М. Джу­ров­ский и бок­сёр-тяжеловес А. Салиху в 1984 год) ме­да­лей.

Наи­бо­лее по­пу­ляр­ный вид спор­та - фут­бол. Мно­го­крат­ный чем­пи­он Македонии и об­ла­да­тель куб­ка стра­ны фут­боль­ный клуб «Вар­дар» (Ско­пье) ос­но­ван в 1947 году; вы­сту­па­ет на городском ста­дио­не Ско­пье (Национальный ста­ди­он Фи­лип­па II Ма­ке­дон­ско­го; 25 тысяч мест). Луч­ший бом­бар­дир в ис­то­рии ма­кедонского фут­бо­ла - Д. Пан­чев (323 мат­ча за клубы и сборные команды страны, 223 мя­ча), об­ла­да­тель «Зо­ло­той бут­сы» (1991 год). Сре­ди других из­вест­ных клу­бов - «Ра­бот­нич­ки» (Ско­пье, ос­но­ван в 1937), 3-крат­ный чем­пи­он Македонии (2005, 2006, 2008 годы); «Сло­га Юго­маг­нат» (ос­но­ван в 1927 году), вы­сту­па­ет на ста­дио­не «Ча­ир» (4,5 тысяч мест), 3-крат­ный чем­пи­он Македонии (1999-2001 годы); «По­бе­да» (При­леп), 2-крат­ный чем­пи­он стра­ны (2004, 2007 годы), вы­сту­па­ет на «Ста­ди­он Го­це Дел­чев» (15 тысяч мест). Сре­ди наи­бо­лее из­вест­ных фут­бо­ли­стов - И. Мит­ре­ский (в 2001-2004 годы вы­сту­пал за московский «Спар­так»), Г. Пан­дев (в 2004-2009 годы в «Ла­цио», Рим; с 2010 года в «Интернационале», Милан).

Сре­ди иг­ро­вых ви­дов спор­та по­пу­ляр­ны так­же ганд­бол, бас­кет­бол, шах­ма­ты, тен­нис. В 1972 году в Ско­пье со­стоя­лась 20-я Все­мир­ная шах­мат­ная олим­пиа­да; с 1994 года сбор­ная Македонии вы­сту­па­ет отдельной ко­ман­дой. Луч­шие ре­зуль­та­ты в 2000 году (Стам­бул) - 13-е ме­сто, в 2002 году (Блед) - 11-е; в 2000 году ма­кедонский гросс­мей­стер Д. Ячи­мо­вич по­ка­зал луч­ший ре­зуль­тат на 3-й дос­ке (7 оч­ков из 9). Всего на 1 марта 2011 года в Македонии 8 международных гроссмейстеров и 12 международных мастеров по шахматам.

В 1993 году ос­но­ва­на Фе­де­ра­ция тен­ни­са, в стра­не 17 тен­нис­ных клу­бов, около 80 кор­тов. С 1995 года муж­ская сбор­ная ко­ман­да Македонии по тен­ни­су уча­ст­ву­ет в ро­зы­гры­ше Куб­ка Дэ­ви­са, жен­ская - в Куб­ке Фе­де­ра­ции. В 2008 году в Ох­ри­де со­сто­ял­ся жен­ский чем­пио­нат Ев­ро­пы по ганд­бо­лу. 10 мая 1989 года аль­пи­нист Д. Или­ев­ский-Му­ра­то стал пер­вым в ис­то­рии Македонии по­ко­ри­те­лем Эве­ре­ста (город Джо­мо­лун­гма; по­гиб при спус­ке).

Дополнительная литература:

Ха­на­ми­рян Г. Все­мир­ные шах­мат­ные олим­пиа­ды. 1927-2006. Ер., 2006;

Пар­сонс Дж. Боль­шая эн­цик­ло­пе­дия тен­ни­са / При уча­стии Г. Уон­ке. М., 2008.

Об­ра­зо­ва­ние. Уч­ре­ж­де­ния нау­ки и куль­ту­ры

Управ­ле­ние об­ра­зо­вательными уч­ре­ж­де­ния­ми осу­ще­ст­в­ля­ет Министерство об­ра­зо­ва­ния и нау­ки Македонии. Основные рег­ла­мен­ти­рую­щие до­ку­мен­ты в об­лас­ти об­ра­зо­ва­ния - за­ко­ны об уни­вер­си­те­тах (1994 год), о на­чаль­ном об­ра­зо­ва­нии (1995 год, из­ме­не­ния - 2004, 2007 годы), о сред­нем об­ра­зо­ва­нии (1995 год, из­ме­не­ния - 2007 год), о выс­шем об­ра­зо­ва­нии (2000 год, из­ме­не­ния - 2005 год). Сис­те­ма об­ра­зо­ва­ния вклю­ча­ет: до­шко­ль­ное вос­пи­та­ние, обя­зательное 9-лет­нее на­чаль­ное (для де­тей от 6 до 15 лет, один год - под­го­то­ви­тель­ный) и 3-4-лет­нее сред­нее об­ра­зова­ние (шко­лы, гим­на­зии, тех­нические и другие профессиональные учи­ли­ща, шко­лы ис­кусств), выс­шее об­ра­зо­ва­ние (кол­лед­жи, университеты, пе­да­го­гические ака­де­мия). Язы­ки обу­че­ния - ма­кедонский, албанский, турецкий и серб­ский. В Македонии уде­ля­ет­ся зна­чительное вни­ма­ние об­ра­зо­ва­нию взрос­лых: су­ще­ст­ву­ют кур­сы для за­вер­ше­ния сред­не­го об­ра­зо­ва­ния, при­об­ре­те­ния спе­ци­аль­но­сти и пе­ре­ква­ли­фи­ка­ции, для изу­че­ния ин­фор­ма­ти­ки, ком­пь­ю­те­ров, обу­че­ния иностранным язы­кам, ос­но­вам ме­недж­мен­та, биз­не­са и другому. До­шко­ль­ны­ми уч­ре­ж­де­ния­ми ох­ва­че­но 40% де­тей, на­чаль­ным об­ра­зо­ва­ни­ем - 89%, сред­ним - 81% (2007 год, по дан­ным Института ста­ти­сти­ки ЮНЕСКО). В стра­не 4 государственных и 11 ча­ст­ных ву­зов (в 2006/07 учеб­ном го­ду обу­ча­лось свыше 63 тысяч сту­ден­тов). Главные университеты, на­учные уч­ре­ж­де­ния, библиотеки и му­зеи на­хо­дят­ся в Ско­пье, в том числе Ма­кедонская ака­де­мия на­ук и ис­кусств (1967 год), Национальная и уни­вер­си­тет­ская библиотека Святого Кли­мен­та Ох­рид­ско­го (1944 год, круп­ней­шая библиотека Македонии), Государственный ар­хив Македонии (1951 год), Национальный му­зей (1977 год). В других го­ро­дах дей­ст­ву­ют так­же: государственные ву­зы - Университет Святого Кли­мен­та Ох­рид­ско­го в Би­то­ле (1979 год), Албанский университет в Те­тово (ос­но­ван в 1994 год, официальное при­зна­ние по­лу­чил в 2004 году), Университет «Го­це Дел­чев» в Шти­пе (2007 год); сре­ди не­го­су­дар­ст­вен­ных ву­зов - Университет Юго-Восточной Ев­ро­пы в Те­то­во (2001 год); му­зеи - Национальный му­зей Би­то­лы (1934 год, современный ста­тус с 1976 года), Институт по защите памятников культуры и Национальный музей в Ох­ри­де (1951 год), Му­зей-га­ле­рея Ка­ва­дар­ци (1974 год), Институт со­хра­не­ния па­мят­ни­ков куль­ту­ры и му­зей в Стру­ми­це, Му­зей ре­гио­на Те­то­во и другие.

Сред­ст­ва мас­со­вой ин­фор­ма­ции

Круп­ней­шие еже­днев­ные об­ще­на­цио­наль­ные га­зе­ты на ма­кедонском языке: «Ве­чер (дне­вен вес­ник)» (вы­хо­дит с 1963 года, ти­раж 70 тысяч экземпляров, 2007 год); «Днев­ник» (с 1996 года, около 55 тысяч экземпляров, 2009 год; име­ет три еже­не­дель­ных при­ло­же­ния - «Ан­те­на», «Ви­кенд» и «Ог­ла­си»); «Но­ва Македонија» (с 1944 года как пра­ви­тельственная га­зе­та, около 25 тысяч экземпляров; в 2003 году пе­ре­шла к ча­ст­но­му вла­дель­цу); «Ут­рин­ски Вес­ник» (с 1999 года, 25 тысяч экземпляров, 2009 год); «Вре­ме» (с 2004 года; с не­сколь­ки­ми еже­не­дель­ны­ми при­ло­же­ния­ми); «Вест» (с 2000 года, 35 тысяч экземпляров, 2007 год). Круп­ней­шие еже­не­дель­ные жур­на­лы: «Фо­кус» (12 тысяч экземпляров); «Старт» (10 тысяч экземпляров); «Ма­ке­дон­ско Сон­це» (с 1994 года, 6-8 тысяч экземпляров). Пе­рио­дические из­да­ния на албанском языке: еже­днев­ные га­зе­ты «Fla­ka e vëllazërimit» (c 1945 года, во­зоб­нов­ле­на в 1994 году, около 4 тысяч экземпляров), «Fakti», «Koha» и еже­не­дель­ные га­зе­ты «Lobi» и «Na­cio­nal». На турецком языке из­да­ёт­ся газета «Bir­lik» (с 1994 года).

Ра­дио­ве­ща­ние с 1944 года, те­ле­ви­де­ние с 1964 года. Ра­дио- и те­ле­ве­ща­ние осу­ще­ст­в­ля­ют­ся национальной об­щественно-пра­во­вой кор­по­ра­ци­ей «Ма­ке­дон­ска ра­дио телевизиjа» (МРТ) (до 1991 года но­си­ла название «Ра­дио те­левизиjа Скопjе»). Ра­дио­ве­ща­ние ве­дёт­ся по 3 ка­на­лам, те­ле­ви­де­ние - по 6 (государственный МТВ и ча­ст­ные А1, А2, Kanal 5, Си­тел и Тел­ма), на 3 язы­ках - ма­кедонском, албанском и ту­рец­ком.

Ин­фор­мационные агент­ст­ва: государственное Ма­ке­дон­ска ин­фор­ма­тив­на агенциjа (МИА; с 1992 года), ча­ст­ные Ма­ке­дон­ски ин­фор­ма­ти­вен цен­тар (МИЦ; с 1992 года) и Makfaks (с 1992 года), с 2007 года ра­бо­та­ет так­же ин­тер­нет-агент­ст­во Нет Пресс.

Ли­те­ра­ту­ра

На­ча­ло раз­ви­тия литературы на тер­ри­то­рии Македонии бы­ло свя­за­но с при­ня­ти­ем в IX веке хри­сти­ан­ст­ва по ви­зантийскому об­раз­цу и рас­про­стра­не­ни­ем пись­мен­но­сти на ста­ро­сла­вян­ском языке; осо­бое зна­че­ние име­ли дея­тель­ность Кли­мен­та Ох­рид­ско­го и Нау­ма Ох­рид­ско­го (уче­ни­ков и спо­движ­ни­ков Ки­рил­ла и Ме­фо­дия) и ос­но­ва­ние од­но­го из древ­ней­ших оча­гов славянской пись­мен­но­сти, «пер­во­го славянского университета» - Ох­рид­ской книж­ной шко­лы. В IX-XIV веках литература Македонии су­ще­ст­во­ва­ла в со­ста­ве об­щей средневековой литературы южных сла­вян; бы­ла пред­став­ле­на жан­ра­ми жи­тия, по­хваль­но­го сло­ва, по­уче­ния («По­хва­ла святому Ки­рил­лу» Кли­мен­та Ох­рид­ско­го и другие). Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние по­лу­чи­ли апок­ри­фы, в том числе от­ра­жаю­щие идеи бо­го­миль­ст­ва; по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лись пе­ре­вод­ные свет­ские по­вес­ти и ро­ма­ны: «Алек­сан­д­рия», «Вар­ла­ам и Ио­а­саф» и другие. С конца XIV века 500-лет­нее ос­ман­ское иго за­дер­жи­ва­ло раз­ви­тие литературы; главной за­да­чей ста­ло со­хра­не­ние хри­сти­ан­ской куль­ту­ры и славянской пись­мен­но­сти. В XVI-XVIII веках при­об­ре­ли по­пу­ляр­ность сборники пе­ре­во­дов с греческого языка на цер­ков­но­сла­вян­ский язык - да­ма­ски­ны; на их тра­ди­цию опи­ра­лись пи­са­те­ли ран­не­го эта­па национального подъ­ё­ма (1-я половина XIX века) И. Крчов­ский и К. Пей­чи­но­вич, в со­чи­не­ни­ях ко­то­рых со­че­та­ют­ся чер­ты ре­лигиозно-по­учительной литературы и про­све­ти­тель­ст­ва. Син­тез про­све­тительских и ро­ман­тических тен­ден­ций ха­рак­те­рен для твор­че­ст­ва Й. Хад­жи Кон­стан­ти­но­ва-Джи­но­та. В пе­ри­од национально-ос­во­бодительного дви­же­ния (1850-1870-е годы) ста­ли креп­нуть свя­зи с Рос­си­ей, по­лу­чи­ла рас­про­стра­не­ние идея славянского един­ст­ва; ожи­вил­ся ин­те­рес к са­мо­быт­ной куль­тур­ной тра­ди­ции, национальному фольк­ло­ру (Д. и К. Ми­ла­ди­но­вы, Г. Пу­лев­ский). При­зыв к борь­бе за ос­во­бо­ж­де­ние от турецкого вла­ды­че­ст­ва зву­чит в ли­ри­ке К. Ми­ла­ди­но­ва, по­эмах Р. Жин­зи­фо­ва, ге­ро­ических по­эмах Г. Прли­че­ва.

В 1880-1910-х годах бы­ли пред­при­ня­ты на­уч­но обос­но­ван­ные по­пыт­ки соз­да­ния ма­ке­дон­ско­го литературного языка на на­род­но-раз­го­вор­ной ос­но­ве (книга «О ма­кедон­ских де­лах» К. Ми­сир­ко­ва, 1903 год). Вы­ра­зи­тель­ные воз­мож­но­сти народного языка рас­кры­ва­лись в про­из­ве­де­ни­ях с ро­ман­тическим ти­пом ге­роя и кон­флик­та (дра­ма «Ма­ке­дон­ская кро­ва­вая свадь­ба» В. Чер­но­дрин­ско­го, 1900 год). В 1920-1930-х годах, в ус­ло­ви­ях раз­де­ла тер­ри­то­рии Македонии ме­ж­ду Бол­га­ри­ей, Гре­ци­ей и Сер­би­ей, литература ста­ла важ­ной ча­стью борь­бы за национальную иден­тич­ность и со­ци­аль­ное ра­вен­ст­во. Про­из­ве­де­ния в ус­ло­ви­ях цен­зу­ры соз­да­ва­лись на сербском и болгарском язы­ках, но в 1930-х годах всё ши­ре ис­поль­зу­ет­ся разговорный ма­кедонский язык. Ут­вер­дил­ся реа­ли­сти­че­ский, с яр­ко вы­ра­жен­ной идей­ной за­ост­рён­но­стью тип твор­че­ст­ва; в литературе до­ми­ни­ро­ва­ли те­мы и сю­же­ты из народной жиз­ни, зву­чал про­тест про­тив со­ци­аль­ной не­спра­вед­ли­во­сти. Наи­боль­шей по­пу­ляр­но­стью поль­зо­ва­лась дра­ма­тур­гия: ко­ме­дии В. Илё­ско­го («Бег­лян­ка», 1928 год; «Чор­бад­жи Тео­дос», 1937 год), со­ци­аль­но-пси­хо­ло­гические дра­мы А. Па­но­ва («На за­ра­бот­ки», 1933 год) и Р. Крле («День­ги уби­ва­ют», 1938 год). Про­тест про­тив без­жа­ло­ст­ной экс­плуа­та­ции тру­дя­щих­ся про­зву­чал в по­эзии К. Ра­ци­на (сборник «Бе­лые зо­ри», 1939 год) и К. Не­дел­ков­ско­го. Факт ро­ж­де­ния национальной литературы Македонии кон­ста­ти­ро­ван в ста­тье Ра­ци­на «Раз­ви­тие и зна­че­ние на­шей но­вой ли­те­ра­ту­ры» (1940 год).

В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны многие пи­сате­ли Македонии уча­ст­во­ва­ли в пар­ти­зан­ском дви­же­нии. В по­эзии во­енного вре­ме­ни по­яви­лись но­вые для литературы Македонии жан­ры: пес­ни-мар­ши, пес­ни-бал­ла­ды и ге­ро­ические по­эмы. Ро­ман­тическое на­ча­ло, ге­рои­за­ция лич­но­сти про­сто­го че­ло­ве­ка ха­рак­тер­ны для ли­ри­ки В. Ма­ле­ско­го, К. Ча­шу­ле, А. Шо­по­ва и других. Ре­шаю­щим фак­то­ром в судь­бе литературы Македонии ста­ло об­ре­те­ние ма­кедонским язы­ком ста­ту­са од­но­го из официальных язы­ков Юго­сла­вии (1945 год). Литература Македонии в этот пе­ри­од раз­ви­ва­лась в рам­ках со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма с опо­рой на опыт русской (советской) ли­те­ра­ту­ры и в тес­ном взаи­мо­дей­ст­вии с другими литература­ми Юго­сла­вии. Из­да­вал­ся пер­вый в Македонии литературный журнал «Нов ден» (Ско­пье, 1945-1950 годы). Главными те­ма­ми про­из­ве­де­ний Ма­ле­ско­го, Шо­по­ва, Б. Ко­не­ско­го, С. Янев­ско­го, Ча­шу­ле, Й. Бош­ков­ско­го и других ста­ли ре­во­лю­ция, по­бе­да над фа­шиз­мом, вос­ста­нов­ле­ние стра­ны и строи­тель­ст­во со­циа­лиз­ма.

На ру­бе­же 1940-1950-х годов в литературе Македонии про­изош­ла сме­на эс­те­тических ори­ен­ти­ров: по­сле официального от­ка­за от со­циа­ли­стического реа­лиз­ма (1952 год) уси­ли­лось влия­ние мо­дер­низ­ма. Литературную си­туа­цию 1950-х годов оп­ре­де­ли­ли ост­рые эс­те­тические дис­кус­сии, сти­му­лиро­вав­шие раз­ви­тие национальной литературной кри­ти­ки (Д. Со­лев, М. Гюр­чи­нов, А. Спа­сов, Г. Стар­де­лов и другие), по­яв­ле­ние но­вых жур­на­лов: «Со­вре­ме­ност» (1951 год) и «Раз­гле­ди» (1953 год). В литературе середины 1950-х - 1960-х годов влия­ние ев­ропейских литературных те­че­ний XX века (сим­во­лизм, сюр­реа­лизм, эк­зи­стен­циа­лизм, «фан­та­стический реа­лизм») со­че­та­ет­ся с пре­тво­ре­ни­ем национальных тра­ди­ций и клас­сического на­сле­дия. По­эты [Б. Ко­не­ский, А. Шо­пов, Г. То­до­ров­ский, М. Ма­тев­ский, В. Уро­ше­вич, Ч. Яки­мов­ский, Р. Пав­лов­ский, П.М. Ан­д­ре­ев­ски (Ан­дре­ев­ский), Б. Гю­зел, М. Ренд­жов] ис­поль­зу­ют как сил­ла­бо-то­ни­че­ский, так и ак­цент­ный стих; на­ря­ду с тра­диционными ли­рическими фор­ма­ми и жан­ра­ми они при­бе­га­ют к вер­либ­ру и сти­хо­тво­ре­ни­ям в про­зе. За­ро­ж­де­ние пси­хо­ло­гической и фи­лософской про­зы про­сле­жи­ва­ет­ся в но­вел­ли­сти­ке С. Янев­ско­го, Ко­не­ско­го, Со­ле­ва. Народно-ос­во­бо­дительная вой­на и ре­во­лю­ция ста­ли изо­бра­жать­ся как тра­гическое и про­ти­во­ре­чи­вое вре­мя в жиз­ни на­ро­да (фи­лософско-пси­хо­ло­гический ро­ман «То, что бы­ло не­бом» В. Ма­ле­ско­го, 1958 год). В про­зе 1960-х годов важ­ное ме­сто от­ве­де­но эк­зи­стен­ци­аль­ной про­бле­ма­ти­ке (Г. Аба­д­жи­ев, Янев­ский, С. Дра­кул, Со­лев, Т. Ге­ор­ги­ев­ский), сти­ли­стическим экс­пе­ри­мен­там (М. Фо­тев).

В литературе 1970-х годов воз­рас­та­ет роль ак­ту­аль­ной об­щественной про­бле­ма­ти­ки, за­рож­да­ет­ся по­стмо­дер­низм (М. Манд­жун­ков, В. Ман­чев), раз­ви­ва­ет­ся ин­тел­лек­ту­аль­ная по­эзия (Г. То­до­ров­ский, В. Уро­ше­вич, М. Ма­тев­ский). К ис­сле­до­ва­нию ис­то­рической судь­бы на­ро­да об­ра­щён жанр ро­ма­на (В. Ма­ле­ский, С. Янев­ский, Ж. Чин­го). В дра­ма­тур­гии про­ис­хо­дит транс­фор­ма­ция тра­диционной со­ци­аль­но-бы­то­вой дра­мы, ко­то­рая на­де­ля­ет­ся ме­та­фо­рическим смыс­лом («Яне-ба­ла­мут» Г. Сте­фа­нов­ско­го, 1974 год). В литературе 1980-х годов за­тро­ну­ты те­мы тра­гических со­бы­тий национальной ис­то­рии XX век, в том числе по­ли­тические ре­прес­сий 1948 года (Т. Крсте­ский), без­ра­бо­ти­цы и эко­но­мической эмиг­ра­ции. Для твор­че­ст­ва мо­ло­до­го по­ко­ле­ния по­этов ха­рак­тер­ны взаи­мо­дей­ст­вие мо­дер­ни­ст­ских и по­стмо­дер­ни­ст­ских тен­ден­ций, ци­тат­ность, ин­тел­лек­туа­лизм и иро­ния, а так­же тя­го­те­ние к раз­го­вор­ным ин­то­на­ци­ям (А. Ван­ге­лов, Р. Си­лян, Э. Клет­ников, К. Чю­лав­ко­ва, В. Сми­лев­ский, Л. Ди­мит­ров­ский, М. Лин­д­ро). По­сле рас­па­да Юго­сла­вии (1991 год) про­бле­ма­ти­ку литературы Македонии в зна­чительной ме­ре оп­ре­де­ля­ют со­бы­тия но­вей­шей ис­то­рии Бал­кан. Меж­на­цио­наль­ные кон­флик­ты, тра­гическое ви­де­ние судь­бы все­го славянского ми­ра, кри­зис гу­ма­низ­ма - в цен­тре дра­ма­тур­гии Сте­фа­нов­ско­го, Й. Плев­не­ша, В. Ан­до­нов­ско­го, Д. Ду­ков­ско­го. Про­за 1990-2000-х годов тя­го­те­ет к уг­луб­лён­но­му ос­мыс­ле­нию прой­ден­но­го Македонией ис­то­рического пу­ти (Т. Ге­ор­ги­ев­ский, П.М. Ан­д­ре­ев­ски, Л. Ста­ро­ва, Крсте­ский). Стрем­ле­ние к до­ку­мен­та­лиз­му от­ра­зи­лось в жан­ре эс­се: «Раз­го­во­ры с Ко­не­ским» Ц. Ан­д­ре­ев­ско­го (1991 год), «Ос­вое­ние ре­аль­но­сти» М. Гюр­чи­но­ва (2000 год). По­пу­ляр­но­стью поль­зу­ет­ся «жен­ская» про­за (Т. Уро­ше­вич). Рас­тёт по­ни­ма­ние осо­бых за­дач искусства в эпо­ху гло­ба­ли­за­ции, осо­бой ро­ли язы­ка и литературы в со­хра­не­нии на­ро­дом сво­ей национальной иден­тич­но­сти (по­эзия С.Г. Ди­мо­ско­го, З. Ан­чев­ско­го, Я. Ни­но­ва, С. Ги­го­ва-Ги­ша).

Дополнительная литература:

Спа­сов А. Истражувања и ко­мен­та­ри. Скопjе, 1977;

Ге­ор­ги­ев­ски Х. Ма­ке­дон­ски­от ро­ман 1952-1982. Скопjе, 1983;

Ко­не­ски Б. Ма­ке­дон­ски­от XIX век. Скопjе, 1986;

До­ма­зе­тов­ски В. Струк­ту­рал­ни­те спе­ци­фич­но­сти на со­вре­ме­ни­от ма­ке­дон­ски ро­ман. 1952-1980. Скопjе, 1988;

Дру­го­вац М. Историjа на ма­ке­дон­ска­та кни­жев­ност, ХХ в. Скопjе, 1990;

Сми­лев­ски В. Ас­пек­ти на ма­ке­дон­ска­та ли­тера­ту­ра. 1945-1985. Скопjе, 1993;

Ма­ке­дон­ска­та ли­те­ра­ту­ра и умет­ност во кон­тек­стот на по­ети­ка­та на социjалниот реа­ли­зам. Ско­пjе, 1995;

Ѓур­чи­нов М. Но­ва ма­ке­дон­ска кни­жев­ност (1945-1980), Скопjе, 1996;

Стоjчев­ска-Ан­тиќ В. Ма­ке­дон­ска­та сред­но­ве­ков­на кни­жев­ност. Скопjе, 1997;

Ма­ке­дон­ский язык, ли­те­ра­ту­ра и куль­ту­ра в сла­вян­ском и бал­кан­ском кон­тек­сте. М., 1999;

Моjсова-Че­пи­шев­ска В. Ли­те­ра­тур­ни пре­оку­па­ции. Скопjе, 2000;

Стар­де­лов Г. Из­мо­ре­на аван­гар­да. Ско­пjе, 2000;

Про­скур­ни­на М.Б. Ма­ке­дон­ский по­стмо­дер­ни­ст­ский ро­ман 1980-1990-х гг. // Вест­ник МГУ. Сер. Фи­ло­ло­гия. 2001. № 3;

Шеш­кен А.Г. Ма­ке­дон­ская ли­те­ра­ту­ра ХХ в.: ге­не­зис, эта­пы раз­ви­тия, на­цио­наль­ное свое­об­ра­зие. М., 2007.

Ар­хи­тек­ту­ра и изо­бра­зи­тель­ное ис­кус­ст­во

В Македонии об­на­ру­же­ны ос­тат­ки по­се­ле­ний, ме­га­ли­тических со­ору­жений (так называемая об­сер­ва­то­рия в Ко­ки­но, начало II-го тысячелетия до нашей эры), ке­ра­ми­ка (со­су­ды, мо­де­ли до­мов, фи­гур­ки лю­дей и жи­вот­ных), из­де­лия из ме­тал­лов не­оли­та и брон­зо­во­го ве­ка; не­оли­тические ста­ту­эт­ки по­кро­ви­тель­ни­цы пло­до­ро­дия и жи­ли­ща; нек­ро­по­ли (Вис­со­ви близ Би­то­лы, VI-IV века до нашей эры, в Го­рен­цах близ Ох­ри­да), па­мят­ни­ки ме­ст­но­го искусства раннего железного века (в том числе близ­кие древнегреческой ар­хаи­ке зо­ло­тые мас­ки, фи­гур­ки лю­дей, жи­вот­ных и другие), изделия древнегреческих мастеров. С середины I-го тысячелетия до нашей эры из по­се­лений фор­ми­ро­ва­лись го­ро­да (Би­ла­зо­ра близ современного села Кне­жье, Пе­ла­го­ния близ современного села Бон­че; Лих­ни­да, ны­не Ох­рид; по­зд­нее - Сто­би, Ску­пи близ современного Ско­пье, Ге­рак­лея Лин­ке­стид­ская, ны­не Би­то­ла), су­ще­ст­во­вав­шие до ран­не­ви­зан­тий­ско­го вре­ме­ни (со­хра­ни­лись руи­ны терм, двор­цов, те­ат­ров, про­из­ве­де­ния скульп­ту­ры, мо­за­ич­ные по­лы). Из па­мят­ни­ков ан­тич­ной куль­ту­ры так­же со­хра­ни­лись руи­ны эл­ли­ни­стических и римских до­мов в селе Вар­дар­ски-Рид близ Ге­в­ге­лии, вилл в Ва­лан­до­во (IV век нашей эры), римских терм (в Бан­ско близ Стру­ми­цы), Пор­тик су­да в Ге­рак­лее Лин­ке­стид­ской, гим­на­зи­он в Сти­бе­ре, те­атры в Сто­би, Ге­рак­лее, Лих­ни­де и Скупи.

Сре­ди па­мят­ни­ков ран­не­хри­сти­ан­ской ар­хи­тек­ту­ры 2-й половины IV-VI веков: руи­ны хра­ма в фор­ме тет­ра­кон­ха с нар­тек­сом, ат­риу­мом и бап­ти­сте­ри­ем в местности Плаошник и церковь Сту­ден­чиш­та (оба в Ох­ри­де; V-VI века), ба­зи­лик (в Сто­би и Ге­рак­лее Лин­ке­стид­ской и близ этих го­ро­дов, на острове Го­лем-Град, в бывшем ан­тич­ном го­ро­де Бар­га­ла и селе Мо­род­вис близ Ко­ча­ни), ро­тон­даль­ной церк­ви близ села Ко­нюх на реке Кри­ва. На­сле­дие римской ху­дожественной куль­ту­ры от­ра­же­но так­же в ран­не­хри­сти­ан­ских на­поль­ных мо­заи­ках (в ба­зи­ли­ках и епи­скоп­ском двор­це в Ге­рак­лее Лин­ке­стид­ской, площадь около 1300 м2, в ба­зи­ли­ках и бап­ти­сте­риях в Ох­ри­де, Сто­би, в ба­зи­ли­ке в селе Ок­тиси близ Стру­ги) и стен­ных рос­пи­сях (епи­скоп­ской церк­ви в Сто­би, VI век, ны­не в Народный му­зее в Бел­гра­де). В ок­ре­ст­но­стях Ви­ни­цы об­на­ру­же­ны де­сят­ки ран­не­хри­сти­ан­ских ке­ра­мических рель­е­фов. К VI и X-XI векам от­но­сят­ся руи­ны обо­ронительных стен Ско­пье, к концу X - началу XI веков - об­шир­ной кре­по­сти ца­ря Са­муи­ла в Ох­ри­де, кре­по­сти в При­ле­пе, Шти­пе и Стру­мице. Средневековая куль­ту­ра Македонии раз­ви­ва­лась в тес­ном кон­так­те с куль­ту­рой Ви­зан­тии, Бол­га­рии и Сер­бии.

В конце IX-X веков строи­лись церк­ви с пла­ном восточной час­ти в ви­де три­кон­ха (Святого Пан­те­леи­мо­на в Ох­ри­де, 893 год, со­хра­ни­лись фун­да­мент и час­тич­но пер­вые ря­ды клад­ки; Святых Ар­хан­ге­лов в монастыре Святого Нау­ма на Ох­рид­ском озере, около 900 года, пе­ре­строе­на в XVI веке; руи­ны церк­вей в Го­ри­це и Зле­сти, X век). С X века раз­ви­вал­ся тип 3-не­фной ба­зи­ли­ки (ба­зи­ли­ка Святой Со­фии в Ох­ри­де с ку­по­лом, хо­ра­ми и тран­сеп­том, 1037-1056 годы; церковь Святого Ни­ко­лая в Ма­на­сти­ре, 1266 год). В X-XIV веках ут­вер­дил­ся тип кре­сто­во-ку­поль­но­го хра­ма ти­па «впи­сан­но­го кре­ста» с од­ним ку­по­лом (руи­ны церкви Пят­на­дца­ти Му­че­ни­ков Ти­ве­рио­поль­ских в Стру­ми­це, начало X века; церк­ви Святого Ле­он­тия в Во­до­че, пред­по­ло­жи­тель­но 1020-е годы, перестроена в начале XII века; Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва Ка­нео, 2-я половина XIII века, и Бо­го­ро­ди­цы Пе­рив­леп­ты, 1294-1295 год, в Ох­ри­де; цер­ковь монастыря Святого Ни­ки­ты близ села Чу­чер, около 1307 года; Вве­де­ния во храм Бо­го­ма­те­ри в Ку­че­виш­те, около 1330 года; Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Шти­пе, 1334 год; Святого Ни­ко­лая в Лю­бо­те­не, 1336-1337 годы; Святого Ди­мит­рия в Мар­ко­вом монастыре, 1345-1372 годы), дву­мя (цер­ковь монастыря Ар­хан­ге­лов Ми­хаи­ла и Гав­рии­ла в Лес­но­во, 1341 год, нар­текс и 2 ку­по­ла - 1349 год) или пя­тью ку­по­ла­ми (церк­ви Святого Пан­те­леи­мо­на в Гор­но-Не­ре­зи, 1164 год, Святого Ге­ор­гия в Ста­ро-На­го­ри­ча­не, 1312-1313 годы, перестроена из базилики 1067-1071 годов; Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы в монастыре Ма­тей­че, 1340-1350-е годы). В XIII-XIV века фа­са­ды церк­вей час­то ук­раша­лись на­ряд­ной узор­ной клад­кой из кам­ня, кир­пи­ча и ке­ра­ми­ки (церк­ви Святого Ди­мит­рия, конец XII-XIII века, Свтятого Ни­ко­лая, 1298 год, обе в При­ле­пе). Так­же строи­лись церк­ви с до­пол­нительными внут­рен­ни­ми северными и южными кон­ха­ми (3-гла­вая церковь Бо­го­ро­ди­цы Еле­усы в Ве­лю­се с пла­ном центральной час­ти в ви­де тет­ра­кон­ха, 1080 год; церковь Святого Ар­хан­ге­ла в Ку­че­виш­те, 1360-е годы; церковь Святого Ан­д­рея на реке Трес­ка с пла­ном в ви­де «сво­бод­но­го кре­ста», 1388-1389 год), 1-не­ф­ные свод­ча­тые (Святого Ге­ор­гия в Кур­би­но­во, около 1185-1190 годов; Святого Ди­мит­рия в Ве­ле­се, конец XIII века) и ку­поль­ные (мо­на­сты­ря Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в При­ле­пе, 2-я половина XIII века; Святого Ге­ор­гия в По­лош­ко близ Ка­ва­дар­ци, пред­по­ло­жи­тель­но 1330-е годы; Святого Ни­ко­лая в Ши­шев­ском монастыре, 1345 год) церк­ви, ино­гда с по­пе­реч­ным сво­дом (Бо­го­ро­ди­цы Боль­нич­ной, 1365-1367 год, и Свя­тых Кон­стан­ти­на и Еле­ны, XV век, обе в Ох­ри­де). Под влия­ни­ем ви­зантийского двор­цо­во­го строи­тель­ст­ва воз­ве­дён эк­зо­нар­текс со­бо­ра Святой Со­фии в Ох­ри­де (1313-1314 годы). Воз­во­ди­лись ан­самб­ли мо­на­сты­рей: Святого Ио­ан­на Би­горско­го близ Де­ба­ра (ос­но­ван в 1020 году, пе­ре­ст­ро­ен в конце XVIII-XIX веков), Святого Ио­а­ки­ма Осо­гов­ско­го близ Кри­ва-Па­ла­н­ки (середина XII века, пе­ре­ст­ро­ен в середине XIX века), Трес­ка­вец (XIII-XIV века), Зрзе (XIV век), Слеп­че (XIV-XVII века, все - близ При­ле­па), Мар­ко­ва монастыря близ Ско­пье (XIV век), Святого Нау­ма на Ох­рид­ском озере (ос­но­ван в конце X века, пе­ре­ст­ро­ен в XVI-XIX века). По бе­ре­гам Ох­рид­ско­го озера рас­по­ло­же­ны пе­щер­ные мо­на­сты­ри (Святого Эраз­ма) и це­рк­ви (в сё­лах Ка­лиш­те, Ра­дож­да, Пан­цир, Пеш­та­ни) с рос­пи­ся­ми XIII-XIV веков.

В эпо­ху турецкого вла­ды­че­ст­ва (с конца XIV века) в го­ро­дах со­ору­жа­лись ме­че­ти (Сул­та­на Му­ра­та в Ско­пье, 1436 год), в том числе ку­поль­ные (Мус­та­фа-па­ши в Ско­пье, 1492 год; Исак-джа­мия в Би­то­ле, 1508-1509 годы); ми­на­ре­ты, ба­ни (ха­мам Да­ут-па­ши в Ско­пье, 1484-1497 годы), тек­ке (в Те­то­во, XVIII век), кры­тые ба­за­ры (без­ис­те­ны), по­стоя­лые дво­ры (Кур­шум­ли-ан в Ско­пье, 1549-1550 год), баш­не­об­раз­ные ук­ре­п­лён­ные жи­ли­ща (ку­ла), ча­со­вые баш­ни (са­ат-ку­ла; в Би­то­ле, Ско­пье, При­ле­пе), мос­ты (в Ско­пье, 1451-1469 годы, на ос­но­ве мос­та VI века). Сре­ди па­мят­ни­ков пост­ви­зан­тий­ской цер­ков­ной ар­хи­тек­ту­ры - церковь монастыря Ар­хан­ге­лов близ села Ку­че­виш­те (XVI век). В XVIII - начале XX веков про­дол­жа­лось строи­тель­ст­во церк­вей (Ни­коль­ский со­бор в Шти­пе, 1867 год; церковь Свя­тых Ки­рил­ла и Ме­фо­дия в Те­то­во, 1902-1918 год), ча­со­вен (Святого Нау­ма в од­но­именном мо­на­сты­ре на Ох­рид­ском озере, 1799 год) и ме­че­тей в традиционных сти­лях (Му­рат-па­ши в Ско­пье, 1802-1803 год), жи­во­пис­ных ан­самб­лей мо­на­сты­рей (Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в Бе­ро­во, 1815-1818 год; Пре­чи­стой Бо­го­ро­ди­цы близ Ки­че­во, середина XIX века). В середине XIX века по про­ек­там архитектора А. Дамь­я­но­ва по­строе­ны ба­зи­ли­каль­ные це­рк­ви Святого Пан­те­леи­мо­на в Ве­ле­се (1837-1840 годы), Святого Ио­а­ки­ма Осо­гов­ско­го близ Кри­ва-Па­лан­ки (1847-1851 годы), 5-гла­вая кре­сто­во-ку­поль­ная церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла в селе Гор­но-Чи­че­во близ Ве­ле­са (1861 год).

В XVIII-XIX века сло­жи­лись свое­об­раз­ные фор­мы народного зод­че­ст­ва: 1- и 2-этаж­ные до­ма с на­ве­сом-га­ле­ре­ей, до­ма турецкого ти­па с ком­на­та­ми, сим­мет­рич­но рас­по­ло­жен­ны­ми во­круг се­ней, и с изо­ли­ро­ван­ным от ули­цы дво­ром (в Кру­ше­во, Ве­ле­се, Кра­то­во); ба­шен­ные до­ма (в Кра­то­во). Для го­ро­дов ха­рак­тер­ны 2-3-этаж­ные до­ма с эр­ке­ра­ми, лод­жия­ми или бал­ко­на­ми. Свое­об­раз­ны кры­тые че­ре­пи­цей до­ма Ох­ри­да с на­ви­саю­щим де­ревянным кар­кас­ным верх­ним эта­жом.

Зна­чительное раз­ви­тие в средневековом изо­бра­зительном искусстве по­лу­чи­ли рос­пи­си, имев­шие как об­щие с фре­ско­вы­ми ан­самб­ля­ми со­сед­них стран, так и са­мо­быт­ные чер­ты; пери­од их рас­цве­та от­но­сит­ся к XI-XIV векам. Фре­скам XI века (церковь Святого Ле­он­тия в Во­до­че, ны­не в Национальный му­зее в Ско­пье; в хра­ме Святой Со­фии в Ох­ри­де, в церкви Бо­го­ро­ди­цы Еле­усы в Ве­лю­се) при­су­щи по­вы­шен­ная мо­ну­мен­таль­ность, стро­гость и ге­рои­ка об­ра­зов. Зна­чительная экс­прес­сия от­ли­ча­ет сте­но­пи­си XII века (в церк­вах Святого Пан­те­леи­мо­на в Гор­но-Не­ре­зи, 1164 год, Святого Ге­ор­гия в Кур­би­но­во, 1191 год), вы­пол­нен­ные ши­ро­ки­ми маз­ка­ми. К XI-XII векам от­но­сят­ся наи­бо­лее древ­ние со­хра­нив­шие­ся жи­во­пис­ные ико­ны («Святой Ва­си­лий и Святой Ни­ко­лай», 2-я половина XI века, Га­ле­рея ох­рид­ских икон, Ох­рид). Под влия­ни­ем ви­зантийских фре­сок ком­ни­нов­ско­го пе­рио­да соз­да­ны рос­пи­си ба­зи­ли­ки Святого Ни­ко­лая в Ма­на­сти­ре (1271 год), церк­вей Святого Ио­ан­на Бо­го­сло­ва Ка­нео в Ох­ри­де, Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (обе 1270-1280-е годы) и Святого Ни­ко­лая (1298 год) в При­ле­пе. Но в це­лом фре­ски конца XIII - начала XIV веков от­ра­жа­ют тен­ден­ции Па­лео­ло­гов­ско­го ре­нес­сан­са; обо­га­ща­ясь но­вы­ми сю­же­та­ми и мо­ти­ва­ми, они при­об­ре­та­ют жи­вость и ес­те­ст­вен­ность, но ут­ра­чи­ва­ют мо­ну­мен­таль­ность и экс­прес­сию (фре­ски мас­те­ров Ми­хаи­ла Ас­т­ра­па и Ев­ти­хия в церк­вах Бо­го­ро­ди­цы Пе­рив­леп­ты в Ох­ри­де, 1295 год; Святого Ге­ор­гия в Ста­ро-На­го­ри­ча­не, 1316-1318 годы; монастырь Святого Ни­ки­ты близ села Чу­чер, 1310-1320-е годы). Ми­хаи­лу и Ев­ти­хию при­пи­сы­ва­ют так­же груп­пу икон конца XIII - начала XIV веков в Ох­ри­де. Под вли­я­нием при­двор­ной мас­тер­ской сербского ко­ро­ля Сте­фа­на Уро­ша II соз­да­ны рос­пи­си в церкви Вве­де­ния Бо­го­ма­те­ри в Ку­че­виш­те (около 1330 года, в нар­тек­се - около 1335 года), Ус­пен­ской церкви в монастыре Трес­ка­вец (около 1340 года). В середине XIV века в Ох­ри­де ра­бо­тал Ио­анн Тео­риан (фре­ски в эк­зо­нар­тек­се и ка­пел­лах со­бо­ра Святой Со­фии, 1346-1350 годы, и в церкви Свя­тых Кось­мы и Да­миа­на, около 1350 года, в Ох­ри­де; 2-сто­рон­няя ико­на «Святой Кли­мент» и «Святой На­ум»), по­вли­яв­ший на раз­ви­тие ох­рид­ской жи­во­пи­си 2-й половины XIV века (рос­пи­си 1360-х годов в ка­пел­ле Святого Ни­ко­лая церкви Бо­го­ро­ди­цы Пе­рив­леп­ты и в церкви Бо­го­ро­ди­цы Боль­нич­ной в Ох­ри­де). Под влия­ни­ем греческих рос­пи­сей со­з­да­ны фре­ски церкви Бо­го­ро­ди­цы За­ум­ской на Ох­рид­ском озере (1361 год), церкви Святого Пет­ра на острове Го­лем-Град (около 1360 года). Фре­ски в церк­вах Святого Ге­ор­гия в По­лош­ко (около 1345 года или около 1370 года), Святого Ни­ко­лая в Лю­бо­те­не (1344-1345 годы), Ар­хан­ге­лов Ми­хаи­ла и Гав­рии­ла в Лес­но­во (1346-1347 годы, в нар­тек­се - 1349 год), Бо­го­ро­ди­цы в Ма­тей­че (1348-1352 или 1356-1360 годы), Святого Ди­мит­рия в Мар­ко­вом монастыре (1376-1377 или 1380-1381 годы) с не­ко­то­рой пе­ре­гру­жен­но­стью ком­по­зи­ции и гру­бо­ва­той вы­ра­зи­тель­но­стью фи­гур лег­ли в ос­но­ву жи­во­пис­но­го сти­ля по­стви­зан­тий­ско­го пе­рио­да. Ред­кий груп­по­вой порт­рет кти­то­ров - в нар­тек­се церкви Святого Ни­ко­лая в Пса­че (1365-1371 годы). Пред­ста­ви­те­лем кон­стан­ти­но­поль­ско­го на­прав­ле­ния в жи­во­пи­си конца XIV века был митрополит Ио­анн (рос­пи­си церк­ви монастыря Святого Ан­д­рея на реке Трес­ка, 1389 год, совместно с мо­на­хом Гри­го­ри­ем). Пред­по­ло­жи­тель­но в Македонии воз­ник ико­но­гра­фический тип Бо­го­ро­ди­цы Пе­ла­го­ни­тис­сы (Взы­гра­ние Мла­ден­ца): од­на из икон это­го ти­па на­пи­са­на бра­том митрополита Ио­ан­на, ие­ро­мо­на­хом Ма­ка­ри­ем, в 1421-1422 годы для ико­но­ста­са Пре­об­ра­жен­ской церкви мо­на­сты­ря в Зрзе.

В эпо­ху ос­ман­ско­го вла­ды­че­ст­ва раз­ви­тие изо­бра­зительного искусства за­мед­ли­лось. Стиль икон XVI-XVII веков час­то ба­зи­ро­вал­ся на про­то­ти­пах XV века. Под влия­ни­ем итальянской и греческой жи­во­пи­си соз­да­ны рос­пи­си церкви Святого Ни­ко­лая Боль­нич­но­го в Ох­ри­де (1480-1481 годы), в нар­тек­се церк­ви монастыря Святого Ан­д­рея на реке Трес­ка (1559-1560 годы). Лишь во 2-й половине XVIII века жи­во­пись на­ча­ла от­хо­дить от ста­рых ка­но­нов (се­мья Фрчко­ских, конец XVIII-XX века). Ра­бо­тав­ший в середине XIX века ико­но­пи­сец Ди­чо Зо­граф (Ди­ми­тар Крстев) со­че­тал ви­зантийскую сим­во­ли­ку с ба­роч­ны­ми ор­на­мен­та­ми (ико­но­стас церкви Святого Ни­ко­лая Ге­ра­ко­мия в Ох­ри­де, 1862-1869 годы), в рос­пи­сях пред­по­чи­тал яр­кие кон­тра­ст­ные цве­та (церковь Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца в Рай­чи­це, 1848-1852 годы).

Вы­со­ко­го уров­ня дос­тиг­ла средневековая резь­ба по де­ре­ву, но­сив­шая яр­ко фольк­лор­ный ха­рак­тер (рез­ные две­ри из церкви Святого Ни­ко­лая Боль­нич­но­го в Ох­ри­де, XII-XIII века, фи­гу­ра Святого Кли­мен­та Ох­рид­ско­го, XIII-XIV века, Национальный му­зей, Ско­пье). В XVII-XIX века пе­ре­жи­ва­ло рас­цвет искусство глу­бо­кой и ажур­ной резь­бы с соч­ны­ми рас­тительными узо­ра­ми и реа­ли­стическими фи­гур­ка­ми жи­вот­ных и лю­дей (в том числе ав­то­порт­ре­та­ми рез­чи­ков). Резь­бой на ико­но­ста­сах и по­тол­ках сла­вил­ся город Де­бар; до середины XIX века де­бар­ской шко­лой рез­чи­ков соз­даны ико­но­ста­сы в сти­ле ба­рок­ко (в мо­на­сты­рях Лес­но­во, 1811-1814 годы, и Ио­ан­на Би­гор­ско­го, 1830-1840 годы, в Спас­ской церкви в Ско­пье, 1819-1824 годы, все - мас­те­ра Пет­ре и Мар­ко Фи­ли­пов­ские, Ма­ка­рие Фрчко­ский). Ве­не­ци­ан­ские и греческие влия­ния, эле­мен­ты ба­рок­ко и ро­ко­ко ужи­ва­лись здесь с чер­та­ми на­ив­но­го гро­те­ска. Сре­ди народных ре­мё­сел бы­ли раз­ви­ты вы­шив­ка на оде­ж­де, ков­ро­тка­че­ст­во, соз­да­ние из­де­лий из се­реб­ра, юве­лир­ное искусство.

В конце XIX - начале XX веков в круп­ных го­ро­дах (Ско­пье, Би­то­ла, Ох­рид, Ре­сен) поя­ви­лись по­строй­ки в ду­хе ев­ропейского эк­лек­тиз­ма, но об­лик го­ро­дов из­ме­нил­ся ма­ло. В ду­хе ар­хитектурной шко­лы Раш­ки в 1924-1934 годы по­ст­рое­на церковь Святого Афа­на­сия в монастыре Ле­шок близ Те­то­ва (российский архитектор В.М. Ан­д­ро­сов; взор­ва­на ал­бан­ца­ми в 2001 году). Сре­ди ве­ду­щих ар­хи­тек­то­ров 1-й половины XX века: Д. Ле­ко, Й. Ми­хай­ло­вич (ав­то­ры ген­пла­нов Ско­пье 1914 и 1929 годов), И. Ду­бай, И. Не­сто­ро­вич, а так­же стро­ив­шие в 1930-х годах в сти­ле функ­цио­нализ­ма И. Ар­тё­муш­кин, С. То­мов­ский, М. Ча­ке­лья, М. Зло­ко­вич. Ар­хитектурные прин­ци­пы Ле Кор­бю­зье прив­не­се­ны в Ско­пье его уче­ни­ком Д. Иб­ле­ром (зда­ние ре­гио­наль­ной ком­па­нии ра­бо­че­го стра­хо­ва­ния, 1932 год). По­сле 1945 года раз­вер­ну­лась ре­кон­ст­рук­ция го­ро­дов и сёл, с при­ме­не­ни­ем же­ле­зо­бе­то­на по­строе­ны круп­ные промышленные со­ору­же­ния, но­вые жи­лые рай­оны (ар­хи­тек­то­ры Д. Пет­ков, С. Бре­зов­ский, А. Се­ра­фи­мов­ский, К. То­мов­ский, Р. Ше­ке­рин­ский, Л. Ку­беш, В. Ан­то­лич, Л. По­та, Р. Га­лич, Д. Пе­чев­ский, В. Кё­сев­ский). По­сле зем­ле­тря­се­ния 1963 года при вос­ста­нов­ле­нии цен­тра Ско­пье ис­поль­зо­ва­лись идеи про­ек­тов, вы­иг­рав­ших на кон­кур­се 1965 года (Р. Мис­че­ви­ча, Ф. Венз­ле­ра, японский архитектор Кэнд­зо Тан­гэ). В 1960-1980-х годах с по­мо­щью других югославских рес­пуб­лик и СССР воз­во­ди­лись но­вые современные жи­лые рай­оны; твор­че­ски ис­поль­зо­ва­лись тра­ди­ции народной ар­хи­тек­ту­ры. Сре­ди ве­ду­щих ар­хи­тек­то­ров конца XX - начала XXI веков: Я. Кон­стан­ти­нов, Г. Кон­стан­ти­нов­ский, К. За­ров, Ж. По­пов­ский, А. Ни­коль­ский. В 1972-1990 годы в ред­кой для пра­во­сла­вия мо­дер­ни­ст­ской сти­ли­сти­ке по­стро­ен со­бор Святого Кли­мен­та Ох­рид­ско­го в Ско­пье (архитектор С. Бре­зов­ский). В конце XX - начале XXI веков в цер­ков­ном зод­че­ст­ве пре­ва­ли­ру­ет не­о­ви­зан­тий­ский стиль (церковь Свя­тых Кли­мен­та и Пан­те­леи­мо­на в Ох­ри­де, 2001-2002 годы; церковь Святой Трои­цы в Ра­до­ви­ше, 1997-2003 годы). Но­вые тен­ден­ции в ар­хи­тек­ту­ре Македонии (ис­поль­зо­ва­ние но­вых ма­те­риа­лов, ме­тал­лических кон­ст­рук­ций, боль­ших стек­лян­ных плос­ко­стей) про­яви­лись в гражданском зод­че­ст­ве го­ро­дов и строи­тель­ст­ве зна­чительных мо­ну­мен­тов (ме­тал­лический крест Мил­лен­ни­ум на го­ре Вод­но близ Ско­пье, 2002-2008 годы).

В конце XIX - начале XX веков учив­шие­ся в Рос­сии жи­во­пис­цы Д. Ан­до­нов Пап­ра­диш­кий и Дж. Зо­граф­ский вклю­ча­ют в цер­ков­ную жи­во­пись фольк­лор­ные мо­ти­вы, соз­да­ют ис­то­рические ком­по­зи­ции, порт­ре­ты, пей­за­жи, сце­ны народной жиз­ни. Сре­ди мас­те­ров профессионального изо­бра­зительного искусства 1920-1930-х годов - жи­во­пис­цы Л. Ли­че­но­ский, Н. Мар­ти­но­ский, В. Код­жо­ман, Л. Бе­логас­кий и другие, пи­сав­шие в сво­бод­ной де­ко­ра­тив­ной ма­не­ре национальные пей­за­жи, сце­ны народной жиз­ни, порт­ре­ты и на­тюр­мор­ты; скульп­то­ры Д. То­до­ров­ский, П. Хад­жи-Бош­ков; гра­фи­ки В. По­по­вич-Чи­ко, Б. Ла­зе­ский, Н. Мар­ти­но­ский и другие. Под влия­ни­ем экс­прес­сио­низ­ма, фо­виз­ма и сюр­реа­лиз­ма в середине XX века ра­бо­та­ли жи­во­пис­цы Б. Трай­ков­ский, П. Ма­зев, С. Ку­нов­ский, экс­прес­сио­низ­ма и ку­биз­ма - скульп­то­ры Б. Ав­ра­мо­ва, Т. Се­ра­фи­мов­ский. Но в це­лом в изо­бра­зительном искусстве Македонии пре­об­ла­да­ло реа­ли­стическое на­прав­ле­ние (жи­во­пис­цы Д. Про­туд­жер, П. Ма­зев, Р. Ана­ста­сов и другие, скульп­то­ры Б. Мит­ри­че­ский и другие). Его тра­ди­ции с 1960-х годов час­то со­че­та­ют­ся с по­ис­ка­ми но­вой пла­стической вы­ра­зи­тель­но­сти в фи­гу­ра­тив­ных фор­мах (жи­во­пис­цы Д. Кон­дов­ский, Б. Ив­ко­вич, Г. Че­мер­ский, И. Гли­го­ро­ва, С. Ше­мов, Т. Ши­як; гра­фи­ки Д. Пер­чин­ков, М. Спи­ров­ска, Д. Би­ков, Т. Крмов; скульп­то­ры С. Ма­нев­ский, В. Нау­мов­ский, И. Ла­фа­за­нов­ский). С 1960-1970-х годов в ма­не­ре аб­ст­рак­цио­низ­ма ра­бо­та­ют жи­во­пис­цы Р. Ана­ста­сов, А. Рис­те­ский, Р. Кал­чев­ский, скульп­то­ры Й. Гра­бу­ло­ский-Гра­бул, Д. По­пов­ски-Да­да. Эле­мен­ты при­ми­ти­виз­ма ис­поль­зу­ют­ся скульп­то­ра­ми К. Слав­ков­ским, А. Све­тие­вой, Н. Шен­тев­ским; в сти­ле нео­реа­лиз­ма ра­бо­та­ет скульп­тор А. Ива­нов­ский-Ка­ра­да­ре. Сре­ди па­мят­ни­ков в честь пав­ших во 2-й ми­ро­вой вой­не вы­де­ля­ет­ся ме­мо­ри­аль­ный ком­плекс в При­ле­пе (1960-е годы, серб­ский архитектор Б. Бо­гда­но­вич). В конце XX века по­яв­ля­ют­ся но­вые фор­мы творческого са­мо­вы­ра­же­ния с при­вле­че­ни­ем современных тех­но­ло­гий; раз­ви­ва­ет­ся искусство ин­стал­ля­ций (Г. Сте­фа­нов), так называемое эко­ло­гич­ное искусство (С. Ше­мов, Н. Фи­да­нов­ский, архитектор С. Узу­нов и другие).

Дополнительная литература:

Кон­да­ков Н.П. Ма­ке­до­ния. Ар­хео­ло­ги­че­ское пу­те­ше­ст­вие. СПб., 1909;

Па­мят­ни­ки куль­ту­ры. Сер­бия. Ма­ке­до­ния. [Бел­град, 1958];

Ла­за­рев В.Н. Жи­во­пись XI-XII вв. в Ма­ке­до­нии // XII Congrès international des études Byzantines: Rapports. Ochride, 1961;

Про­тич М. Юго­сло­вен­ско сли­кар­ст­во, 1900-1950. Beograd, 1973;

Bitrakova-Grozdano­va V. Monuments paléochrétiens de la région d’Oh­rid. Ohrid, 1975;

Ни­ко­лов­ски А., Кор­на­ков Д., Ба­ла­ба­нов К. Спо­ме­ни­ци на кул­ту­ра­та на Ма­кедониjа. Скопjе, 1980;

Су­бо­тиℏ Г. Ох­рид­ска сли­кар­ска шко­ла XV в. Бео­град, 1980;

Гроз­да­нов С. Ох­рид­ско зид­но сли­кар­ст­во XIV в. Бео­град, 1980;

Уметничкото бо­гат­ст­во на Ма­ке­дониjа. Скопjе, 1984;

Zikovna en­ciklo­pe­dija Jugoslavije. Zagreb, 1984-1987. Vol. 1-2;

Бе­ло­усов В.Н. Со­вре­мен­ная ар­хи­тек­ту­ра Юго­сла­вии. 2-е изд. М., 1986;

Macedonia: cul­tural heritage. Skopje, 1995;

Jана­ки­евски Т. Ан­тич­ки те­ат­ри и спо­ме­ни­ци со те­а­тар­ска те­ма­ти­ка во Ре­пуб­ли­ка Македониjа. Би­то­ла, 1998;

Ми­кул­чик И. Ан­тич­ки гра­до­ви во Ма­кедониjа. Скопjе, 1999;

Ар­хи­тек­тур­ата на поч­ва­та на Македониjа. Скопjе, 2000-2006. Т. 1-2;

Джу­рич В. Ви­зан­тий­ские фре­ски. Сред­не­ве­ко­вая Сер­бия, Дал­ма­ция, сла­вян­ская Ма­ке­до­ния. М., 2000;

То­мов­ски С. Ма­ке­дон­ски­те мас­то­ри-гра­ди­те­ли од XIX в. Скопjе, 2006;

Korunovski S., Dimitrova E. Macédoine by­zantine: histoire de l’art macédonien du IX au XIV siècle. P., 2006.

Му­зы­ка

В музыкальной куль­ту­ре со­хра­ня­ют­ся тра­ди­ции фольк­ло­ра (смотри в статье Ма­ке­дон­цы) и цер­ков­но­го пе­ния (певческая тра­ди­ция ви­зантийского об­раз­ца вос­хо­дит к IX веку). Городская музыкальная жизнь раз­ви­ва­лась с конца XIX века, в Ве­ле­се в 1894 году ор­га­ни­зо­ва­но куль­тур­но-про­све­ти­тель­ское общество, в Ско­пье в 1895 году - ду­хо­вой ор­кестр. Пер­вый ма­кедонский профессиональный му­зы­кант А. Ба­дев (музыкальное об­ра­зо­ва­ние по­лу­чил в Мо­ск­ве и Санкт-Пе­тер­бур­ге) ор­га­ни­зо­вал в При­ле­пе цер­ков­ный хор (1879 год), со­чи­нял свет­скую хо­ро­вую и ду­хов­ную му­зы­ку («Зла­то­ус­то­ва ли­тур­гия», издана в 1898 году в Лейп­ци­ге). Рас­про­стра­не­нию музыкальной куль­ту­ры спо­соб­ст­во­ва­ли певческое общество «Вар­дар» в Ско­пье (1907 год), куль­тур­но-ху­дожественное общество с ор­ке­ст­ро­вым и хо­ро­вым от­де­ле­ния­ми в Би­то­ле (1908 год), певческого общества в Те­то­во (при церкви Святого Ни­ко­лая, 1909 год), Шти­пе, Стру­ми­це (оба 1910 года). По окон­ча­нии 1-й ми­ро­вой вой­ны музыкальная жизнь в этих го­ро­дах во­зоб­но­ви­лась, вос­соз­да­ны певческие общества, круп­ней­шее сре­ди ко­то­рых - «Мок­ра­няц» (1922 год, по име­ни сербского му­зы­кан­та С. Мок­ра­ня­ца). В Ско­пье и Би­то­ле про­хо­ди­ли пер­вые в Македонии кон­цер­ты сим­фо­нической му­зы­ки. В 1928 году в Ско­пье от­кры­лась ча­ст­ная музыкальная шко­ла С. Ар­сич, в 1934 году - шко­ла «Мок­ра­няц». В 1930-х годах на­ча­ли ра­бо­тать пер­вые македонские профессиональные ком­по­зи­то­ры С. Гай­дов, Ж. Фир­фов, Т. Про­копь­ев, Т. Ска­лов­ски, А. Хад­жи-Ни­ко­лов, П. Бо­гда­нов-Коч­ко, И. Джу­ва­ле­ков­ский, И. Ка­ст­ро и другие. По­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны ма­кедонские ком­по­зи­то­ры со­зда­ва­ли во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ную, ка­мер­ную, сим­фо­ническую и те­ат­раль­ную му­зы­ку в ду­хе нео­ро­ман­тиз­ма, экс­прес­сио­низ­ма, не­оклас­си­циз­ма, не­офольк­ло­риз­ма. Сре­ди ав­то­ри­тет­ных ком­по­зи­то­ров по­сле­во­ен­но­го вре­ме­ни: К. Ма­ке­дон­ский, ис­пы­тав­ший влия­ние русской шко­лы, ав­тор опер (пер­вая национальная опе­ра «Го­це», 1954 год; опе­ры на ис­то­рическую те­ма­ти­ку «Царь Са­му­ил», 1968 год, «Илин­ден», 1973 год; все по­став­ле­ны в Ско­пье) и сим­фо­ний; Т. Про­копь­ев, Т. Про­шев (так­же ав­то­ры опер); Г. Смо­к­вар­ский, Б. Ива­нов­ский, В. Ни­ко­лов­ский, Т. Зо­граф­ский, С. Го­ла­бов­ский, Р. Ав­ра­мов­ский, Б. Трай­ков, Д. Бу­жа­ров­ский (так­же пиа­нист и ди­ри­жёр). В об­лас­ти при­клад­ной и по­пу­ляр­ной му­зы­ки ра­бо­та­ют ком­по­зи­то­ры Д. Га­ко­нов­ский-Шпа­то, Л. Бран­го­лица, А. Джам­ба­зов, Г. Ко­пров, С. Ди­мит­ров и другие.

Центр современной музыкальной куль­ту­ры - Ско­пье. В 1944 году здесь ос­но­ван сим­фо­нический ор­кестр, на ба­зе ко­то­ро­го ор­га­ни­зо­ва­на Фи­лар­мо­ния (в 1954 году ор­кестр стал фи­лар­мо­ни­че­ским). Важ­ную роль в раз­ви­тии музыкальной куль­ту­ры сыг­ра­ли ос­но­ван­ные в 1945 году Хор Ра­дио Ско­пье и Музыкально-ба­лет­ное училище (ны­не Музыкально-ба­лет­ный учеб­ный центр имени И. Ни­ко­лов­ско­го-Луя), Струн­ный квар­тет (ос­но­ван в 1937 году, вос­соз­дан в 1946 году). В 1947 году в Ма­кедонском народном те­ат­ре впер­вые по­став­ле­на опе­ра («Сель­ская честь» П. Ма­с­ка­ньи на ма­кедонском языке), в 1948 году на ба­зе опер­ной труп­пы ор­га­ни­зо­ва­на Государственная опе­ра, в 1949 году осу­ще­ст­в­ле­на пер­вая круп­ная ба­лет­ная по­ста­нов­ка («Бах­чи­са­рай­ский фон­тан» Б.В. Асафь­е­ва). В конце 1960-х годов от­крыт Национальный те­атр опе­ры и ба­ле­та, с 2004 года ра­бо­таю­щий под названием Ма­кедонская опе­ра и ба­лет. Сре­ди круп­ней­ших ис­пол­ни­те­лей и дея­те­лей музыкальной куль­ту­ры Македонии - ди­ри­жё­ры Т. Ска­лов­ский, Т. Про­копь­ев, пе­вец П. Бо­гда­нов-Коч­ко. Ос­но­ва­тель музыкальной фольк­ло­ри­сти­ки - Ж. Фир­фов, соз­да­тель 2-том­но­го со­б­ра­ния ма­кедонского музыкального фольк­ло­ра (1953 год; 1959 год, совместно с М. Си­мо­нов­ским). В 1950 году соз­дан Фоль­к­лор­ный институт, сре­ди фольк­ло­ри­стов: В. Хад­жи­ма­нов, А. Ли­нин, В. Илие­ва. От­де­ле­ние ме­ж­ду­народного Института за­пи­си и со­хра­не­ния му­зы­ки (In­stitute for Research and Archiving of Music), от­кры­тое в 2000 году, про­во­дит ме­ж­ду­народные кон­фе­рен­ции по тра­диционной ма­кедонской му­зы­ке. В 1966 году от­кры­та Выс­шая музыкальная шко­ла (ны­не Ака­де­мия му­зы­ки). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: музыкально-те­ат­раль­ный «Ох­рид­ское ле­то» (с 1963 года), «Май­ские опер­ные ве­че­ра» (Ско­пье, с 1972 года).

Дополнительная литература:

Ма­ке­дон­ски­те ме­ло­гра­фи од краjот на XIX в. Скопjе, 1962;

Ор­та­ков Д. Му­зи­ка­та умет­ност во Македониjа. Скопjе, 1982;

Про­шев Т. Со­вре­ме­на ма­ке­дон­ска му­зи­ка. Пу­ла, 1986;

Му­зи­ка­та на поч­ва­та на Македониjа. Скопjе, 1999;

Му­зи­ка­та на поч­ва­та на Ма­ке­дониjа од А. Ба­дев до днес. Скопjе, 2004.

Те­атр

Пер­вую ма­кедонскую те­ат­раль­ную труп­пу под названием «За­бо­та и уте­ше­ние» в 1901 году в болгарском городе Пле­вен ор­га­ни­зо­вал ма­кедонский дра­ма­тург В. Чер­но­дрин­ский. Ре­пер­ту­ар вклю­чал в основном пат­рио­тические пье­сы (в том числе пье­су Чер­но­дрин­ско­го «Ма­ке­дон­ская кро­ва­вая свадь­ба»), а так­же бы­то­вые сцен­ки. Труп­па с ус­пе­хом вы­сту­па­ла в Бол­га­рии, а в 1903 году - в Бел­гра­де и других го­ро­дах Сер­бии. В 1913 году в Ско­пье воз­ник­ла пер­вая по­сто­ян­ная труп­па - Национальный те­атр имени Ко­ро­ля Алек­сан­д­ра I, иг­рав­ший пер­во­на­чаль­но на сербском языке (ди­рек­то­ром до 1915 года был Б. Ну­шич). В се­зон 1927/28 годов со­сто­ял­ся пер­вый профессиональный спек­такль на ма­кедонском языке - «Бег­лян­ка» («Лен­ка из Ку­ма­но­ва») В. Илё­с­ко­го. Шли пье­сы А. Па­но­ва («На за­ра­бот­ках») и Р. Крле («День­ги уби­ва­ют»). Профессиональные те­ат­раль­ные труп­пы поя­ви­лись в го­ро­дах Би­тола и Штип. В 1920-1930-х годах боль­шой вклад в фор­ми­ро­ва­ние профессионального ма­кедонского те­ат­ра вне­сли русские эмиг­ран­ты - чле­ны «Праж­ской груп­пы ар­ти­стов МХТ» ак­тёры и ре­жис­сё­ры В.М. Греч и П.А. Пав­лов, ли­те­ра­ту­ро­вед и те­ат­раль­ный кри­тик П. Ми­тро­пан. На­ка­ну­не 2-й ми­ро­вой вой­ны воз­ни­ка­ли лю­би­тель­ские ра­бо­чие и сту­денческие те­ат­раль­ные кол­лек­ти­вы, ори­ен­ти­ро­вав­шие­ся на со­ци­аль­ные пье­сы. В го­ды борь­бы про­тив фа­ши­ст­ской ок­ку­па­ции (1941-1945 годы) при пар­ти­зан­ских от­ря­дах дей­ст­во­ва­ли те­ат­раль­ные бри­га­ды и агит­кол­лек­ти­вы.

По­сле ос­во­бо­ж­де­ния Юго­сла­вии Национальный те­атр в Ско­пье пе­ре­име­но­ван в Ма­кедонский национальный те­атр. Его ре­пер­ту­ар вклю­чал пье­сы национальных клас­си­ков (Чер­но­дрин­ско­го, Илё­ско­го, Крле), про­из­ве­де­ния современных ма­кедонских ав­то­ров (К. Ча­шу­ле, Т. Ар­сов­ско­го, Г. Сте­фа­нов­ско­го, Й. Плев­не­ша, Д. Ду­ков­ско­го), за­ру­беж­ную клас­си­ку (У. Шек­спир, П. Кор­нель, Моль­ер, Ф. Шил­лер, А. П. Че­хов), современную за­ру­беж­ную дра­ма­тур­гию (С. Бек­кет, Э. Ио­не­ско, С. Кейн). В со­ста­ве труп­пы в раз­ные го­ды ра­бо­та­ли: Т. Ни­ко­лов­ский, П. Прлич­ко, К. Стоя­нов, И. Джу­ва­ле­ков­ский, М. Бош­ко­ва, Д. Пуц­ко­ва, И. Мил­чин, Н. Рис­тов­ский. Ве­ду­щие ре­жис­сё­ры: В. Мил­чин, С. Ун­ков­ский, А. По­пов­ский.

С середины 1960-х годов в Ско­пье дей­ст­ву­ет «Те­атр на­род­но­стей», пред­став­ляю­щий искусство национальных мень­шинств. На ру­бе­же 1990-2000-х годов воз­ник­ли но­вые те­ат­ры в го­ро­дах При­леп, Штип, Ку­ма­но­во, Мо­ло­дёж­ный те­атр в Ско­пье. В Македонии про­во­дят­ся национальные фес­ти­ва­ли: Мак­фест в Ско­пье (с 1986 года, современное название с 2001 года), а так­же Фес­ти­валь мо­но­дра­мы в городе Би­то­ла, Фес­ти­валь ан­тич­ной дра­мы в Сто­би. Сре­ди ве­ду­щих ма­кедонских те­ат­ро­ве­дов: Й. Бош­ков­ский, Р. Сте­фа­нов­ский, Л. Ни­ко­ди­мов­ский. В Ско­пье с 1945 года ра­бо­та­ет Те­ат­раль­ная ака­де­мия.

Дополнительная литература:

Уро­ше­вик В. Вре­ни­ци. Скопjе, 1971;

Алек­си­ев А. Ос­но­во­по­лож­ни­ци на ма­ке­дон­ска­та драм­ска ли­те­ра­ту­ра. Скопjе, 1976;

Sav­re­mena drama i pozorište u Makedoniji. Novi Sad, 1982;

Ва­га­по­ва Н. Дра­ма­ти­че­ский трип­тих Г. Сте­фа­нов­ско­го // Сте­фа­нов­ский Г. Яне-ба­ла­мут [и дру­гие пье­сы]. М., 1987;

Сте­фа­нов­ски Р. Те­атарот во Македониjа. Скопjе, 1990; idem. Ле­то­пис на ма­ке­дон­ска­та драма (1997-2005) и теа­та­рот во Македониjа (1958-1976). Скопjе, 2006;

Те­атарот на поч­ва­та на Маке­до­ниjа. Скопjе, 2004-2007. Кн. 1-2;

Jова­новиℏ Зо­ран Т. На­род­но по­зо­риш­те Краљ Алек­сан­дар I у Ско­пљ у 1913-1941. Но­ви Сад, 2005. Т. 1-2.

Ки­но

Ос­но­ва­те­ля­ми национальной ки­не­ма­то­гра­фии счи­та­ют­ся братья Я. и М. Ма­на­ки, ко­то­рые в 1905 году на­ча­ли ре­гу­ляр­ные съём­ки хро­ни­каль­ных сю­же­тов в го­ро­дах и сё­лах Македонии. Од­на­ко во вре­мя 1-й ми­ро­вой вой­ны их дея­тель­ность пре­кра­ти­лась, а ки­но­фонд был ут­ра­чен. Воз­ро­ж­де­ние ма­кедонской ки­не­ма­то­гра­фии на­ча­лось по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны. В 1947 году в Ско­пье соз­да­на ки­но­сту­дия «Вар­дар филм», где сна­ча­ла сни­ма­лись хро­ни­каль­но-до­ку­мен­таль­ные лен­ты, а в 1952 году был по­став­лен пер­вый пол­но­мет­раж­ный иг­ро­вой фильм (во­енная дра­ма «Фро­си­на» В. На­но­ви­ча по сце­на­рию В. Ма­ле­ско­го). На сту­дии ра­бо­тали ре­жис­сё­ры из раз­ных рес­пуб­лик СФРЮ, в том числе Ф. Штиг­лиц («Вол­чья ночь», 1955 год), Ж. Мит­ро­вич («Мисс Сто­ун», 1958 год). Так­же де­бю­ти­ро­ва­ли и ре­жис­сё­ры из Македонии - Д. Ос­ман­ли («Мир­ное ле­то», 1961 год), Л. Ге­ор­ги­ев­ский («Под од­ним не­бом», 1964 год), Б. Га­по («Дни ис­ку­ше­ния», 1965 год). Вре­ме­нем подъ­ё­ма ма­кедонского иг­ро­во­го ки­но ста­ла 2-я половина 1960-х годов (в сти­ли­сти­ке филь­мов это­го пе­рио­да со­че­та­ют­ся фольк­лор­ная по­эти­ка и «бун­тар­ская» экс­прес­сия французской «но­вой вол­ны»). В 1967 году бы­ли по­став­ле­ны этап­ные для ма­кедонского ки­не­ма­то­гра­фа филь­мы «Ма­ке­дон­ская кро­ва­вая свадь­ба» Т. По­по­ва, «Ме­мен­то» Ос­ман­ли и «Го­ра гне­ва» Ге­ор­ги­ев­ско­го, от­ли­чав­шие­ся обо­ст­рён­но-эмо­цио­наль­ным вос­при­яти­ем ар­хе­ти­пов от­да­лён­но­го про­шло­го и по­сле­во­ен­ных со­ци­аль­ных кол­ли­зий. В 1970-х годах те­му тра­гиз­ма че­ло­ве­че­ско­го бы­тия раз­ви­ва­ли кар­ти­ны К. Це­нев­ско­го («Чёр­ное се­мя», 1971 год, «Яд», 1975 год), Ос­ман­ли («Жа­ж­да», 1971 год), Га­по («Са­мый длин­ный путь», 1976 год). 1980-е годы от­ме­че­ны по­яв­ле­ни­ем филь­мов режиссера С. По­по­ва («Крас­ный конь», 1981 год, «Сча­ст­ли­во­го Но­во­го 49», 1986 год), в ко­то­рых гло­баль­ные по­ли­тические ка­так­лиз­мы про­еци­ро­ва­лись на судь­бы кон­крет­ных лю­дей, при­во­дя к се­мей­ным дра­мам. Ре­жис­сё­ры но­во­го по­ко­ле­ния на­шли рав­но­цен­ное эк­ран­ное ре­ше­ние ус­пеш­ным те­ат­раль­ным по­ста­нов­кам («Хай-фай» С. По­по­ва по пье­се Г. Сте­фа­нов­ско­го и В. Бла­жев­ско­го, 1987 год; «Уик-энд для мерт­ве­цов» К. Ан­ге­лов­ского по пье­се М. По­пова, 1988 год). По­сле об­ре­те­ния Македонией не­за­ви­си­мо­сти (1991 год) сту­дия «Вар­дар филм» про­дол­жи­ла вы­пуск иг­ро­вых лент: по­ли­тическая дра­ма «Та­туи­ров­ка» С. По­по­ва (1991 год), ме­ло­дра­ма «Ма­ке­дон­ская са­га» Га­по (1993 год), иро­ническая со­ци­аль­ная дра­ма «Свет­ло-се­рый» Д. Мит­рев­ско­го, А. По­пов­ско­го и С. Яни­кие­ви­ча (1993 год). Круп­ней­шим дос­ти­же­ни­ем ма­кедонского ки­но стал фильм «Пе­ред до­ж­дём» М. Ман­чев­ско­го (совместно с Фран­ци­ей и Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, 1994 год, премия Мкф в Ве­не­ции) - тра­ги­че­ская и в то же время пол­ная по­эзии ис­то­рия о вой­не на Бал­ка­нах. Наи­бо­лее зна­чительные филь­мы 2000-х годов соз­да­ны в со­труд­ни­че­ст­ве с западными-ев­ропейскими ком­па­ния­ми («Бал-кан-кан» Мит­рев­ско­го, 2005 год, «Те­ни» Ман­чев­ско­го, 2007 год, и другие).

В 1970-х годах ме­ж­ду­народное при­зна­ние по­лу­чи­ло ма­кедонское ани­ма­ци­он­ное ки­но, пред­ста­в­лен­ное иро­ническими гро­те­ска­ми П. Гли­го­ров­ско­го («Эм­бри­он № М», 1971 год; «Фе­никс», 1976 год), ани­мационными шар­жа­ми Д. Мар­ко­ви­ча («Стой», 1976 год), пред­мет­ной ани­ма­ци­ей Б. Пей­чи­но­ва («От­пор», 1978 год).

С 1979 года про­во­дит­ся Ме­ж­ду­народный ки­но­фес­ти­валь имени братьев Ма­на­ки в Би­то­ле.

Дополнительная литература:

Ма­ке­дон­ски­от иг­ран филм. Скопjе, 1992-1999. Кн. 1-2;

Филм­ско­то сто­ле­тие во Македониjа. Скопjе, 1995.