МАКЕДОНИЯ
МАКЕДОНИЯ, Республика Македония - государство в Европе, в центральной части Балканского полуострова.
Общие сведения
Граничит на западе с Албанией, на севере с Сербией, на востоке с Болгарией, на юге с Грецией. Площадь 25,7 тысяч км2. Население 2077,3 тысяч человек (2011 год). Столица - Скопье. Официальный язык - македонский; в местностях проживания представителей национальных меньшинств используется также их язык. Денежная единица - денар. Административно-территориальное деление - 84 общины (с 2004 года).
Македония - член ООН (1993 год), МВФ (1993 год), МБРР (1993 год), ОБСЕ (1995 год), Совета Европы (1995 год), ВТО (2003 год), с 2005 года имеет официальный статус кандидата на вступление в ЕС.
Государственный строй
Македония - унитарное государство. Конституция принята 17 ноября 1991 года. Форма правления - смешанная республика.
Глава государства - президент, избираемый всеобщим прямым голосованием на 5 лет (с правом одного переизбрания). Кандидат должен быть гражданином Македонии, достигшим 40 лет, проживающим в Македонии не менее 10 лет в течение последних 15 лет до выборов. Президент представляет Македонию за рубежом и является верховным главнокомандующим вооруженными силами.
Высший орган законодательной власти - однопалатный парламент (Собрание). Состоит из 120-140 депутатов, избираемых по пропорциональной системе на 4 года.
Исполнительная власть осуществляется правительством. Премьер-министр и члены правительства утверждаются парламентом после рассмотрения правительственной программы. Министры несут индивидуальную и коллективную ответственность перед парламентом.
В Македонии существует многопартийная система. Ведущие политические партии: Внутренняя македонская революционная организация - Демократическая партия македонского национального единства, Социал-демократический союз Македонии, Демократический союз за интеграцию.
Природа
Рельеф.
Македония расположена в гористом районе Балканского полуострова. Для рельефа характерно мозаичное сочетание разновозрастных, преимущественно средневысотных глыбовых горных массивов, занимающих 2/3 территории страны, и многочисленных внутригорных тектонических котловин. Горные массивы имеют в основном плоские или пологовсхолмлённые вершины и крутые, глубоко расчленённые склоны. Наиболее высокие массивы расположены в западной и центральной частях страны - Кораби (высота до 2764 м - наибольшая в стране), Шар-Планина (до 2748 м, гора Титов-Врх), Баба-Планина (до 2600 м, гора Пелистер), Якупица (до 2540 м, гора Солунска-Глава) и другие, высоты более древних массивов в восточной части Македонии (Осоговске-Планине, Плачковица, Огражден и другие) редко превышают 2000 м. Местами (например, в массивах Сува-Гора, Якупица, Шар-Планина) развит карст (пещеры, воронки, источники). Выше 2500 м выражены реликтовые формы горно-ледникового рельефа (островершинные гребни, кары, ледниковые озёра). Для внутригорных котловин характерны выположенные днища (высота 300-500 м), часто занятые остаточными озёрами, долинами рек и окаймлённые серией озёрных террас высота до 1000 м. Крупнейшие из внутригорных котловин Македонии - Пелагония (4000 км2) в южной части, Скопье (1840 км2), Полог, Овче-Поле, Славиште - в северной.
Геологическое строение и полезные ископаемые.
Территория Македонии расположена в западной части Динаро-Зондской ветви Альпийско-Гималайского подвижного пояса, главным образом в пределах внутренних зон Динаро-Эллинской складчато-покровной системы. С запада на восток выделяют зоны Кораби, Пелагонийско-Кикладскую и Вардарскую. Зона Кораби сложена палеозойскими терригенными и вулканогенными породами, перекрытыми пермско-триасовой молассой и прорванными позднепалеозойскими гранитоидами. Пелагонийско-Кикладская зона образована палеозойскими метаморфизованными породами, триасовыми карбонатными отложениями, меловым флишем. В пределах Вардарской зоны развиты позднетриасово-юрские офиолиты (реликты древней океанической коры) и серпентинитовый меланж. Деформации проявлялись с рубежа юры и мела до конца эоцена (главная фаза складчатости); тектонические покровы перемещались с востока на запад на расстояние нескольких десятков и даже сотен км. На Вардарскую зону с востока надвинут Сербско-Македонский в основном позднедокембрийский массив, сложенный метаморфическими породами, которые местами перекрыты чехлом палеозойских и более молодых, главным образом терригенных, отложений и прорваны гранитоидами конца юры - начала мела и олигоцена - миоцена. В олигоцене и миоцене в орогенных впадинах происходило накопление моласс; в условиях растяжения проявился наземный вулканизм.
В Македонии имеются месторождения руд железа (Кичево, Таймиште, Демир-Хисар на западе; Дамян в восточной части; в Слепче, близ города Прилеп на юге), хрома (на севере близ Скопье, Тетово, Куманово, а также на юго-востоке близ Валандово), марганца (в Кичево, Кратово), никеля и кобальта (близ Кавадарци в юго-восточной части), свинца и цинка (близ городов Македонска-Каменица и Пробиштип в северо-восточной части), меди (близ Радовиша в восточной части), сурьмы. Руды полиметаллических месторождений золото- и серебросодержащие. На северо-востоке находятся перспективные золотосодержащие медно-порфировые месторождения. Промышленное значение имеют месторождения гипса, бентонита, диатомита, полевых шпатов, талька, пемзы, вулканическая туфа, песчано-гравийных смесей, строительных и поделочных камней, лигнитов.
Климат.
На территории Македонии климат умеренный, переходный к средиземноморскому. В котловинах зима умеренно прохладная и дождливая, лето жаркое и засушливое. Средние температуры января 0,7-1 °C, июля 21-23 °C; среднегодовые температуры составляют 12,5-14,5 °C. Среднегодовое количество осадков от 450 мм во внутригорных котловинах (Скопье) до 1200 мм в горах западной части страны. В низкогорьях среднегодовые температуры снижаются до 6,2 °C, в среднегорьях - до 4,7 °C; зимние осадки выпадают преимущественно в виде снега.
Внутренние воды.
Территория страны принадлежит главным образом бассейнам Эгейского и Адриатического морей. Свыше 80% речного стока формируется в пределах бассейна крупнейшей в стране реки Вардар (длина в пределах Македонии около 300 км) и её основных правых (Црна, Треска) и левых (Брегалница, Пчиня) притоков. Другие значительные реки Македонии - Чёрный Дрин на западе и Струмешница на юго-востоке. Частично в пределах страны расположены крупные остаточные озёра Охридское (230 км2 в пределах Македонии), Преспа (176,8 км2) на крайнем юго-западе, Дойранское (27,1 км2) на юго-востоке. Для нужд ирригации и коммунально-бытового водоснабжения создано 20 крупных водохранилищ объёмом свыше 1 миллиона м3, в том числе Шпилье на реке Чёрный Дрин (520 миллионов м3), Тиквеш на реке Црна (475 миллионов м3). Ежегодно возобновляемые водные ресурсы 6 км3, водообеспеченность 3120 м3/человек в год. Для хозяйственных нужд ежегодно используется 30% водных ресурсов, из них 74% идёт на нужды сельского хозяйства, 14% потребляют промышленные предприятия, 12% расходуется на коммунально-бытовое водоснабжение. Важную роль в обеспечении населения питьевой водой играют карстовые источники.
Почвы, растительный и животный мир.
Почвенный покров Македонии очень разнообразен и мозаичен. В горах на высоте до 2000 м наиболее распространены бурозёмы, рендзины и литозёмы, выше - горно-луговые почвы. В пределах котловин сформировались темноцветные слитые почвы (смолницы), лугово-чернозёмные почвы и чернозёмы, на крайнем юго-востоке представлены красноцветные коричневые почвы. По долинам рек широко развиты аллювиальные почвы. Встречаются небольшие участки засолённых почв и солонцов. Для большей части территории характерна высокая степень эрозионной опасности. Ежегодные потери почв вследствие эрозии составляют 700 м3/км2 (один из самых высоких показателей в Европе).
В горах выражена высотная поясность. Низкогорные дубовые леса с примесью белого ясеня, хмелеграба, каштана, клёнов на высоте 1000-1100 м сменяются буковыми лесами. Выше 1700-1800 м произрастают хвойные леса из европейской ели, пихты, местами сохранились реликтовые леса из эндемичной сосны румелийской. Над верхней границей леса представлены субальпийские криволесья из горной сосны, можжевеловые заросли, альпийские луга в сочетании со скалами и осыпями. В пределах котловин центральной части Македонии сохранились остепнённые участки с бородачом, полынями, кохией, ковылём и другие. На юго-востоке в составе растительных сообществ присутствуют типично средиземноморские виды (кермесовый дуб, филирея). Коренной растительный покров существенно преобразован. Котловины преимущественно распаханы, низкогорные леса частично замещены вторичными остепнёнными лугами и зарослями кустарников, а также искусственными сосновыми насаждениями. В целом лесистость Македонии составляет 40% (2010 год).
Уровень разнообразия флоры и фауны Македонии - один из самых высоких в Европе. В их составе - центрально-европейские, балканские и средиземноморские, степные, альпийские и бореальные элементы. Известно 3500 видов сосудистых растений (в том числе свыше 390 видов под угрозой исчезновения), около 90 видов млекопитающих (16 - под угрозой исчезновения), 290 видов птиц (66 - под угрозой исчезновения), 29 видов пресмыкающихся (1 - под угрозой исчезновения), 5 видов земноводных. Наиболее значительным уровнем эндемизма отличается ихтиофауна (35%), а также флора покрытосеменных (114 видов). Под угрозой исчезновения вследствие перелова и деградации водных экосистем находятся реликтовые и узкоэндемичные виды рыб в озёрах Охридское и Преспа. Македония - одна из немногих европейских стран, где сохранились крупные млекопитающие - бурый медведь, рысь, серна. Успешно реинтродуцированы благородный олень и европейская лань. Под угрозой исчезновения находятся европейская лесная кошка, обыкновенный шакал, чёрный гриф и другие.
В Македонии - 74 охраняемые природные территории (занимают 7,3% площади страны), в том числе национальные парки Пелистер (старейший в стране, основан в 1948 году), Маврово, Галичица, строгие природные резерваты, памятники природы и другие.
Дополнительная литература:
Гребенщиков О.С. Жемчужины Югославии. Этюды о городах. М., 1978;
Filipovski G., Rizovski R., Ristevski P. The characteristic of the climate-vegetation-soil zones (regions) // The Republic of Macedonia. Skopje, 1996;
Flora and vegetation of the Macedonian steppe. Ljubljana, 2008.
Население
Македонцы составляют 64,2% населения (2002 год, перепись; в том числе македонцы-мусульмане, или торбеши, - 5,9%), албанцы - 25,2% (12,4% в 1953 году; 19,8% в 1981 году); также проживают турки (3,9%), цыгане (2,7%), сербы (1,8%), бошняки (0,8%), аромуны (влахи; 0,5%), ашкали (албаноязычные цыгане), хорваты, черногорцы и болгары. Македонцы составляют около 90% населения на востоке, юго-востоке и юге страны - в долине реки Вардар и на равнине Пелагония. Торбеши проживают главным образом на западе Македонии. Албанцы - доминирующая этническая группа на северо-западе (70-75% населения в районах городов Тетово и Гостивар), в общинах на западе и севере страны (в окрестностях города Куманово) составляют около 1/3 населения, в столичной агломерации Скопье - около 1/4. Турки живут преимущественно на западе и юго-востоке страны, сербы - в Скопье и Куманово; центры расселения аромунов - города Штип, Битола и Крушево.
Во 2-й половине XX века население выросло почти на 75% (1153 тысяч человек в 1948 году; 1647 тысяч человек в 1971 году; 2016 тысяч человек в 2002 году); в 1948-2002 годы численность македонцев увеличилась на 64,4%; вследствие высокой рождаемости и миграционного притока число албанцев за этот период выросло на 158%, цыган - на 176%. В конце XX - начале XXI веков общие темпы роста населения снизились до 0,26% (2009 год); число жителей в районах преимущественного проживания македонцев сокращается, в албанских анклавах продолжает расти. В среднем по стране рождаемость 11,9 на 1000 жителей, смертность 8,9 на 1000 жителей (2010 год). Показатель фертильности 1,58 ребёнка на 1 женщину. Младенческая смертность 8,5 на 1000 живорождённых (2010 год). В 1999 году Македония приняла значительное число албанских беженцев из Косово, большая часть которых позднее покинула страну; общее число иммигрантов 121 тысяч человек (2005 год). В конце 2000-х годов сальдо внешних миграций отрицательное (-0,5 на 1000 жителей в 2010 году); основная часть эмигрантов-македонцев направляется в наиболее развитые страны ЕС (Германию, Италию, Австрию, Францию и другие). Наблюдается тенденция постепенного старения населения: доля детей до 15 лет 18,5% в 2011 году (23,5% в 1997 году), лиц трудоспособного возраста (15-64 лет) - 70% (соответственно 67,2%), людей 65 лет и старше - 11,5% (9,3%). В среднем на 100 женщин приходится около 100 мужчин (в возрастной группе 65 лет и старше на 100 женщин приходится 78 мужчин). Средняя ожидаемая продолжительность жизни 75,1 года (мужчины - 72,6, женщины - 77,9 года; 2011 год).
Средняя плотность населения около 81 человек/км2 (2010 год). Наиболее густо заселены долина реки Вардар, равнина Пелагония, а также Тетовская и Кумановская межгорные котловины. Доля городского населения 59% (2010 год). Население столичной агломерации Скопье 593,0 тысяч человек (2009 год; около 29% жителей страны); крупные города (тысяч человек, 2010 год): Куманово (115,9), Битола (85,4), Тетово (75,6), Прилеп (73,7), Велес (57,6), Охрид (55,1), Гостивар (52,8), Штип (48,5).
Экономически активное население 907 тысяч человек, из них в экономике занято 590 тысяч человек (2007 год). В структуре занятости на сферу услуг приходится 50%, промышленность и строительство - 30,4%, сельское и лесное хозяйство - 19,6%. Уровень безработицы около 32% (2010 год; один из самых высоких в Европе).
Религия
Около 70% населения Македонии - христиане (в том числе около 68% - православные, около 1% - католики и униаты), около 30% - мусульмане-сунниты; представители других конфессий малочисленны (2008 год, оценка).
Бóльшая часть православных приходов находится в юрисдикции Македонской православной церкви (МПЦ), которая была неканонически провозглашена автокефальной 19 июля 1967 года Церковно-народным собором в Охриде на основе Охридской архиепископии Сербской православной церкви (с 1959 года архиепископия имела автономный статус). МПЦ не признана ни Сербской, ни другими поместными православными церквами. Она включает 7 епархий в Македонии и 3 - за её пределами (в Западной Европе, Австралии и Новой Зеландии, США и Канаде). Глава МПЦ - архиепископ Охридский и Македонский (кафедра в Скопье). Наряду с МПЦ на территории Македонии действуют структуры Охридской архиепископии Сербской православной церкви (с 2005 года имеет автономный статус), однако они не признаются правительством Македонии, поддерживающим МПЦ.
Католицизм представлен диоцезом Скопье Римско-католической церкви и униатской (смотри в статье Униатство) Македонской греко-католической церковью (основана в 2001 году; имеет статус апостольского экзархата). Крупнейшая протестантская организация - Союз христиан-баптистов Македонии (основан в 1991 году).
Исторический очерк
Территория Македонии в древности.
Древнейшими археологические памятниками на территории Македонии являются несколько пещерных стоянок, датированных средним (Здуне, около 50 тысяч лет назад) и верхним (Долно-Ореово и другие) палеолитом; большая часть орудий сделана из кварца. Мезолит исследован слабо.
Переход к неолиту датируется около VII-го тысячелетия до нашей эры и связывается с экспансией земледельческо-скотоводческих культур Малой Азии (памятники круга Чатал-Хююк). Поселения (известно около 200, в том числе телли) расположены на низких возвышениях и террасах над равнинами. В рамках раннего и среднего неолита выделяются 2 культурные группы: «Амзабегово - Вршник» на территории восточной и северной Македонии; «Велушина - Породин» - на территории юго-западной Македонии. Исследовались наземные постройки из сырцового кирпича (ранние) и глинобитные на деревянной каркасе, погребения под полом домов. Наряду с кухонной керамикой появляется крашеная монохромная и лощёная посуда, а также расписная (ранняя - белый цвет на красном фоне, позднее - тёмных цветов на охровом). Многочисленны керамические фигурки, в том числе локальные типы, например полые модели дома, верхняя часть которых оформлена в виде женской фигуры (вероятно, мифической покровительницы жилища). В позднем неолите продолжаются эти же традиции, но отмечены и влияния культур Среднего Подунавья (Винча), адриатического побережья.
В энеолите (здесь IV-III-е тысячелетии до нашей эры) продолжалась жизнь на некоторых неолитических поселениях, но появились и городища на стратегически важных возвышенностях; памятники относятся к культурной группе «Шуплевец - Бакарно-Гумно», которая входит в группу «Бубань - Салкуца - Криводол», известную до Подунавья и территории Албании. Находка зооморфного «скипетра» (Шуплевец) свидетельствует о связях с Восточной Европой. Отмечены первые следы обработки меди в рамках Балкано-Карпатской металлургической провинции.
Культуры бронзового века (здесь около 2100-1100 годов до нашей эры) продолжают в основном местные традиции. Отмечено влияние эгейской культуры, в том числе связываемые с ней предметы вооружения. Известны трупосожжения с погребением останков в урне и скорченные на боку трупоположения. Период, называемый археологами ранним железным веком, для македонских материалов датируется от XII/XI до VI/V веков до нашей эры; выделяется несколько культурных групп, расположенных в отдельных котловинах и на плоскогорьях. Предшествующие погребальные обряды постепенно сменяются трупоположениями, вытянутыми на спине; известны как могилы, расположенные концентрически под курганом (тумулусом), так и простые грунтовые могильники. Среди находок выделяются «македонские (пайонские) бронзы» - массивные чаши на ножке с парой птичьих протом, различные подвески и другое. Вероятно, часть народов, упоминаемых в «Илиаде» и в некоторых других письменных источниках (пайонцы, дарданы, пелагонцы), жила на территории Македонии не позднее конца бронзового века, для более позднего времени известны также бриги (предположительно предки фригийцев), енгелейцы, дасареты, линки, пелагонцы, пенесты, македоняне и другие, упоминаемые у античных авторов.
К VI/V векам до нашей эры в Македонии возникают первые государства. Об этом свидетельствуют данные письменных источников (смотри в статье Македония Древняя; наличие царей у пайонцев), местная чеканка монет. Появляются особенно богатые погребения, связываемые с аристократией (среди находок - золотые погребальные маски, украшения для рук и ног, бронзовая посуда, доспехи, древнегреческие расписные вазы и другие), есть как монументальные сводчатые гробницы с дромосом («македонский тип»), так и надгробные памятники «аттического типа». Центры этого времени защищают стены так называемые циклопические кладки, появляются здания, интерпретируемые как общественные. Имена и местонахождение этих городов (Билазора - у современного села Кнежье, Лихнид - Охрид, Пелагония, вероятно, у современного села Бонче) определяются на основе эпиграфических памятников и данных античных писателей.
Несмотря на образование римские провинции (около 148 года до нашей эры), на территории Македонии долго преобладали эллинско-македонские или общие древнебалканские традиции, но с начала новой эры римский облик приобретают города (Стоби, Стибера, Гераклея Линкестидская, Лихнид, Скупи), модифицируется и включается в общую систему сеть дорог, прослеживается процесс массовой колонизации Македонии из разных частей империи. Территория Македонии входила в состав римской провинций Македония 1-я (с центром в городе Салоники), Македония 2-я, или Салютарис (с центром в городе Стоби), Дардания (с центром в городе Скупи), Дакия Внутренняя (Dacia mediterranea), Эпир (Epirus Nova). С IV века нашей эры строятся раннехристианские храмы (более 300); в эпоху Великого переселения народов, с конца IV века и особенно при Юстиниане I, возникло до 500 горных укреплений. Разрушения (иногда неоднократные) и запустение римских городов и крепостей связаны с вторжениями гуннов, готов, аваров, славян. К свидетельствам расселения (в основном с VII века) славян относят находки землянок с лепной керамикой, пальчатых фибул и другого. На территории западной Македонии и в соседних регионах в это же время существовала Коман культура.
Македония с VII до начала XIX вв.
Славянские племенные союзы (славинии) неоднократно производили нападения на территорию, оставшуюся под контролем Константинополя, но во 2-й половине VII века славинии на территории Македонии, Греции и некоторые другие были подчинены Византии.
Около 830-850 годов бо́льшая часть Македонии вошла в Первое Болгарское царство под названием Долна-Болгария (район города Салоники и земли в низовьях рек Сума и Места остались в составе Византии). В IX-X веках в Македонии сформировались феодальные отношения. Христианизации Македонии и её культурному развитию способствовала деятельность так называемой Охридской книжной школы, у истоков которой стояли Климент Охридский и Наум Охридский - ученики Кирилла и Мефодия. Благодаря основанным ими церквам и монастырям, а также широкой проповеднической деятельности в Македонии произошёл переход к богослужению на славянском языке, была усовершенствована славянская азбука, созданы переводы и оригинальные богословские сочинения на славянский язык; Охридская архиепископия стала центром христианизации южных славян. В середине X века на территории Македонии широко распространилось богомильство. В конце X века при царе Самуиле Македония стала центром Западно-Болгарского царства со столицей в городе Охрид. В 1014 году войска Самуила в битве при Беласице потерпели сокрушит. поражение от войск византийского императора Василия II Болгаробойцы. Македония, наряду с другими территориями, была возвращена в состав Византийской империи (1018 год) и интегрирована в её административную и экономическую систему (стала частью фемы Болгария с центром в городе Скопье). В 1040-1041 годы Македония - один из центров антивизантийского восстания славян под предводительством Петра Деляна, в 1072 году - восстания Георгия Войтеха. В начале XIII века за Македонию шла борьба между участниками 4-го крестового похода (смотри в статье Крестовые походы) и Вторым Болгарским царством. При Калояне в 1204 году и вторично при Иване Асене II в 1230 году Македония завоёвывалась болгарским государством. В середине XIII - середине XIV веков Македония являлась объектом борьбы между Сербией и Византией: в 1246 году бо́льшая её часть была завоёвана Византией, в конца XIII века сербские князья из династии Неманичей постепенно распространили свою власть на север и северо-запад Македонии. В 1345 году почти всю Македонию (без города Салоники) захватил сербский царь Стефан Душан. После его смерти в 1355 году в условиях распада созданной им державы Македония была разделена на несколько феодальных владений, что облегчило её завоевание Османской империей после поражения сербских войск в битве на реке Марица (1371 год). К 1394 году почти вся Македония оказалась под властью турок и вошла в состав эялета Румелия.
В XVI-XVII веках в Македонии неоднократно вспыхивали восстания против турецких властей (1560-е годы, 1593, 1606 годы и другие); одно из крупнейших восстаний произошло в 1689 году во время австро-турецкой войны (смотри в статье Австро-турецкие войны XVI-XVIII веков). Предводитель македонских гайдуков М. Карпош на короткое время освободил бóльшую часть Македонии. После подавления восстания (1690 год) произошёл массовый исход православного населения Македонии в империю Габсбургов (часть беженцев затем переселилась в Россию, где в 1759 году был сформирован особый Македонский гусарский полк). В условиях турецкого господства население Македонии подверглось насильственной исламизации, на македонские земли переселялись мусульмане из других районов Османской империи. В экономике Македонии со 2-й половины XVI века основной формой земельного владения стал чифтлик.
Национальное возрождение в Македонии.
Национальное возрождение в Македонии шло преимущественно в русле болгарского национального движения и имело прежде всего форму борьбы за самостоятельность Церкви и школы. Его успехам способствовало массовое открытие в Македонии в 1830-1860-х годах болгарских школ. В 1870 году под давлением Российской империи османские власти согласились на создание независимого Болгарского экзархата, который включил в свой диоцез бóльшую часть Македонии. Первоначально его главными задачами было поощрение богослужения на славянском языке и создание национального духовенства вместо иностранного (греческого). Однако новая церковная организация и новые болгарские школы стали использоваться для воспитания болгарского национального самосознания среди славянского населения Македонии. Это обострило болгарско-греческие церковные разногласия, в результате чего Константинопольская патриархия объявила Болгарский экзархат схизматической церковью. Несмотря на прилагавшиеся усилия, Болгарскому экзархату удалось завоевать прочные позиции только в Манастирском (Битольском) вилайете. На юге Македонии было сильно влияние Греции, а на севере постепенно возрастало влияние Сербии. Объективно деятельность Болгарии, Греции и Сербии по увеличению числа своих школ в Македонии, модернизации образования и тому подобному способствовала созданию слоя македонской интеллигенции, которая стала силой, инициировавшей борьбу за освобождение Македонии от турецкого господства.
По Сан-Стефанскому миру 1878 года, заключённому после окончания русско-турецкой войны 1877-1878 годов (смотри в статье Русско-турецкие войны), значительная часть Македонии вошла в автономное княжество Болгария. Но под давлением Великобритании, Австро-Венгрии и Германии, которых поддержали Сербия и Греция, Берлинский конгресс 1878 года оставил Македоню в составе Османской империи. Берлинский трактат предусматривал предоставление населению Македонии, проживавшему в Солунском (Салоникском), Манастирском (Битольском) и Ускюбском (Скопском) вилайетах, «религиозной автономии в самом широком смысле», а также разработку Органического устава, который предполагал введение представительства христиан в Общем совете правления провинции, в судебных советах и так далее. Решения Берлинского конгресса не удовлетворили христианское население Македонии, положение которого осложнилось в связи с появлением на её территории значительного числа беженцев-мусульман из Болгарии, Сербии, Боснии и Герцеговины. В октябре 1878 года началось Македонское (Кресненское) восстание, участниками которого были в основном болгары. Негативная реакция на восстание великих держав, требовавших прекращения волнений и выполнения условий Берлинского договора, а также раскол в рядах самих повстанцев привели к его медленному затуханию. В мае 1879 году последние отряды повстанцев были распущены.
В конце XIX - начале XX веков Македония стала одним из объектов противоборства великих держав, одновременно обострилась борьба за Македонию балканских стран, стремившихся включить её земли в свой состав. На территории Македонии вели активную агитацию болгарские, сербские и греческие агенты. Одновременно шло формирование национального македонского движения, выдвигавшего лозунг предоставления Македонии автономии. В 1893 году в городе Салоники основано общество, получившее в 1896 году название Тайной македонско-одринской революционной организации (ТМОРО; в 1905 году переименована во Внутреннюю македонско-одринскую революционную организацию, ВМОРО), целью которого была подготовка общемакедонского антитурецкого восстания. Работа по вооружению ТМОРО была поручена Г. Делчеву. Через несколько лет каждый революционный район (Македония и Фракия были разделены ВМОРО на 6 революционных районов) имел по одному и более вооруженному отряду. Отряды взяли на себя осуществление судебной и исполнительной власти на местах.
В 1895 году в Софии сформирован Верховный македонский комитет (ВМК; с 1900 года Верховный македонско-одринский комитет, ВМОК), членами которого стали офицеры болгарской армии и ряд македонских эмигрантов. ВМК (ВМОК) выступал за предоставление Македонии политической автономии и её последующее присоединение к Болгарии. На территории Болгарии формировались вооруженные отряды, которые переправлялись в Македонию для проведения террористических акций против османских властей, при этом периодически возникали столкновения между отрядами ВМК и ТМОРО. В 1902 году в Сербии была также создана организация, подобная ВМОК. Сербские четы действовали преимущественно в Северной Македонии, а в Южной - греческие (андартские) отряды.
Осенью 1902 года ВМОК спровоцировал так называемое Горноджумайское восстание. Около 400 четников подняли на борьбу 20 горноджумайских сёл. Это выступление было быстро подавлено, после чего турецкие власти перебросили в Македонию новые войска и начали изъятие оружия у местного населения. В этих условиях ЦК ТМОРО утвердил курс на новое вооруженное восстание в Македонии. В ходе начавшегося 2 августа в юго-восточной Македонии Илинденского восстания 1903 года была провозглашена так называемая Крушевская республика, просуществовавшая неделю. Повстанцы сражались с турецкими войсками под лозунгом «Македония - македонцам!». После подавления восстания общая ситуация в Македонии ухудшилась. Это побудило Россию потребовать от турецкого правительства провести реформу системы управления в македонских вилайетах. Македонский вопрос стал предметом российско-австрийских переговоров, завершившихся в октябре 1903 года в Мюрцштеге выработкой программы реформ в Македонии. Их суть сводилась к реорганизации жандармерии, административных и судебных учреждений, изменению административно-территориального деления по национальному принципу, выделению средств для оказания помощи христианам, пострадавшим в ходе подавления восстания, созданию смешанных христианско-мусульманской комиссий для рассмотрения политических преступлений. Мюрцштегская программа стала основой для выработки других международных проектов, направленных на стабилизацию положения христианского населения Македонии. В декабре 1903 года султан издал ирадэ о проведении административных, судебных и политических реформ в Македонии, однако никаких шагов по их осуществлению на практике предпринято не было.
Младотурецкая революция 1908 года не принесла Македонии ожидаемого автономного статуса. Сербия, Черногория, Болгария и Греция начали подготовку к совместной войне против Османской империи, создав Балканский союз 1912 года. Одной из сложнейших проблем для государств, вошедших в союз, был вопрос о разделе европейских владений Османской империи и прежде всего Македонии. Именно спор из-за Македонии стал главной причиной 2-й Балканской войны 1913 года. В результате Балканских войн 1912-1913 годов Македония была разделена между Сербией (Вардарская Македония), Грецией (Эгейская Македония) и Болгарией (Пиринский край).
В годы 1-й мировой войны Болгария оккупировала Вардарскую Македонию и часть Эгейской Македонии. По окончании войны Болгария вернула Сербии захваченные македонские области.
Македония в составе Югославии. В 1918 году Вардарская Македония вместе с Сербией вошла в состав Королевства сербов, хорватов и словенцев (с 1929 года Югославия). В административном отношении территория Македонии составляла так называемую Южную Сербию, в 1929-1941 годы входила вместе с южной частью нынешней Сербии и южной частью Косово в провинцию Вардарская бановина. Несмотря на официальное непризнание сербскими властями национальной идентичности македонцев, в межвоенный период в Македонии открывались новые учебные заведения, закладывались основы македонской национальной литературы. На территории Македонии продолжала действовать Внутренняя македонская революционная организация (ВМРО), направлявшая вооруженные отряды (комиты) из Болгарии в греческую и югославскую Македонию для проведения террористических актов против представителей власти и симпатизировавших им местных жителей. Только в 1934 году болгарское правительство пресекло деятельность ВМРО, что способствовало стабилизации отношений между балканскими государствами.
В 1920-1930-е годы Македония оставалась одной из наиболее отсталых в экономическом отношении областей Югославии. Численность промышленных рабочих в Македонии составляла всего 7,8 тысяч человек (около 0,7% населения). Они были заняты в основном в табачной (60%), пищевой (9%) промышленности и добыче цветных металлов (14%). В Македонии преобладало мелкое, преимущественно кустарное, производство. Накануне 2-й мировой войны свыше половины предприятий Македонии имели не более 25 рабочих, лишь на 2 заводах число занятых превышало 250 человек. Около 2/3 жителей Македонии старше 10 лет были неграмотными.
В годы 2-й мировой войны после оккупации Югославии в апреле 1941 года странами фашистского блока Вардарская бановина была разделена между Болгарией и Албанией, включённой 6 апреля 1939 года в состав Италии. В октябре 1941 года на всей территории Македонии началась вооруженная борьба с оккупантами, ставшая частью общеюгославской народно-освободительной борьбы. В 1943 году на 2-м заседании Антифашистского вече народного освобождения Югославии было принято решение о том, что по окончании войны Югославия будет преобразована в демократическую федерацию равноправных народов, в том числе македонцев. Болгарские оккупационные власти в 1944 году образовали на территории Македонии «Независимое государство Македония», просуществовавшее несколько месяцев. На 1-м заседании Антифашистского собрания народного освобождения Македонии были заложены основы государственности и суверенитета македонского народа. В октябре 1944 года Красная Армия вместе с частями Народно-освободительной армии Югославии и партизанскими отрядами освободили столицу Югославии Белград, а к декабре 1944 года была освобождена вся территория Македонии.
Македония в составе Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ).
В апреле 1945 года было образовано первое правительство Македонии. С провозглашением в ноябре 1945 года Федеративной Народной Республики Югославии (ФНРЮ) Македония вошла в неё на правах одного из 6 равноправных субъектов. Столицей Народной Республики Македония (НРМ) стал город Скопье. Статус и суверенные права НРМ были закреплены конституцией ФНРЮ (январь 1946 года) и конституцией НРМ (декабрь 1946 года). В соответствии с новыми конституциями Югославии и Македонии, принятыми в апреле 1963 года, НРМ была преобразована в Социалистическую Республику Македония (СРМ) в составе СФРЮ.
Экономика Македонии в послевоенный период носила аграрно-индустриальный характер. Сельское хозяйство давало около 30% национального дохода республики. Общественный сектор сельского хозяйства охватывал около 1/4 обрабатываемых земель, на него приходилось свыше 44% товарных сельскохозяйственных закупок. В распоряжении индивидуальных крестьянских хозяйств находилось 3/4 обрабатываемых земель. Размер крестьянского земельного надела, согласно закону, не мог превышать 10 га, наём рабочей силы в крестьянские хозяйства был ограничен. Возделывались зерновые (пшеница, кукуруза, рис) и технические (табак, хлопчатник) культуры, развивались овощеводство, садоводство, виноградарство. СРМ была главным производителем риса и хлопка в СФРЮ, на её долю приходилось свыше 1/2 производства табака, перца, столового винограда, свыше 1/3 помидоров и свыше 1/5 яблок. В ходе индустриализации, начавшейся в 1950-е годы, в СРМ были построены десятки предприятий, появились новые отрасли промышленности (чёрная и цветная металлургия, машиностроение, химическое производство), расширилась горнодобывающая, реорганизована текстильная промышленность. Объём промышленного производства вырос к 1971 году (по сравнению с 1939 годом) примерно в 35 раз, число промышленных рабочих увеличилось более чем в 10 раз.
Во 2-й половине 1940-х - 1960-х годов окончательно сложился македонский литературный язык, ставший одним из основных языков СФРЮ (в 1945 году утверждены азбука и правописание; первая македонская грамматика вышла в свет в 1952 году). Македонский язык и культура активно развивались на базе открытого в 1949 году в городе Скопье университета и основанной в 1967 году Македонской академии наук и искусств. Сформировались система школьного образования на македонском языке и македонская интеллигенция.
Независимая Республика Македония.
В конце 1989 года под влиянием событий в Восточной Европе и всё более явственных кризисных явлений в СФРЮ югославской власти приняли решение о проведении выборов на многопартийной основе. В СРМ на выборах в ноябре 1990 года борьба развернулась между 3 политическими силами: левыми, во главе с Союзом коммунистов Македонии - Партией демократических преобразований, национал-патриотами во главе с ВМРО - Демократической партией македонского национального единства (ВМРО-ДПМНЕ) и представителями албанцев во главе с Партией демократического процветания (ПДП). Так как ни одна из партий не получила достаточного большинства голосов, было создано экспертное правительство во главе с Н. Клюсевым. Президентом Македонии в январе 1991 года парламент избрал К. Глигорова.
В конце 1990 года на заседании Президиума СФРЮ было решено провести в начале 1991 года переговоры представителей всех республик об изменении федеративного устройства страны. Параллельно с переговорами проходили двусторонние встречи республиканских делегаций, на которых согласовывались 2 концепции дальнейшего развития страны: сохранение и обновление федерации (выдвигалась Сербией и Черногорией) или преобразование СФРЮ в конфедерацию (отстаивалась Словенией и Хорватией). Однако выработать общую позицию участникам переговоров не удалось. В июне 1991 года начался распад Югославии, толчок которому дали решения парламентов Словении и Хорватии о провозглашении независимости этих республик и их выходе из состава югославского государства. 8 сентября 1991 года в Македонии был проведён референдум, 74% участников которого также проголосовали за выход республики из СФРЮ. 17 сентября 1991 года парламент провозгласил Македонию самостоятельным государством и 17 ноября 1991 года принял Конституцию, объявившую Македонию демократической парламентско-президентской республикой. СРМ была переименована в Республику Македонию. (РМ). В феврале 1992 года её руководство и правительство СФРЮ подписали договор о выводе с территории республики частей югославской армии. Македонии удалось избежать военных столкновений при распаде федеративного государства.
В 1993 году РМ принята в ООН под временным названием Бывшая Югославская Республика Македония (Поранешна Југословенска Република Македонија). Это стало следствием протестов Греции, усматривающей в использовании названии «Македония» притязания на историческое наследие Древней Македонии, а также завуалированные территориальные претензии соседнего государства, поскольку существует одноименная греческая провинция. Первым государством, признавшим независимую Македонию, стала Болгария. В 1999 году принята Совместная декларация о принципах добрососедских отношений между Болгарией и Македонией, подтверждённая в 2008 году меморандумом.
В декабре 1992 года на территории Македонии вдоль границы с Сербией был размещён контингент ООН по поддержанию мира численностью 1,5 тысяч человек. Его мандат продлевался несколько раз вплоть до 28 февраля 1999 года. В 1999 году в стране временно находился 14-тысячный контингент НАТО, который по условиям так называемых Кумановских соглашений затем был переведён в Косово.
По результатам состоявшихся осенью 1994 года парламентских выборов большинство мандатов в законодательном собрании завоевал правящий блок «Союз за Македонию» во главе с Социал-демократическим союзом Македонии (СДСМ). Коалиционное правительство сформировали представители «Союза за Македонию» и ПДП. Премьер-министром стал лидер социал-демократов Б. Црвенковский, занимавший этот пост с 1992 года. В результате очередных парламентских выборов в 1998 году власть перешла к правым во главе с ВМРО-ДПМНЕ. Пост премьер-министра занял лидер национал-патриотов Л. Георгиевский. На президентских выборах 1999 года президентом Македонии был избран кандидат от ВМРО-ДПМНЕ Б. Трайковский, которого поддержало и албанское население, в частности оппозиционная Демократическая партия албанцев (ДПА).
В коалиции с находившимися в РМ в 1990-х годах попеременно у власти СДСМ и ВМРО-ДПМНЕ неизменно входили ведущие албанские партии Македонии. Так, в правительстве Л. Георгиевского албанцы получили 5 из 14 министерских постов, они занимали также должности заместителей министров так называемого силового блока. Несмотря на отсутствие какой-либо дискриминации, албанское меньшинство в Македонии настойчиво выдвигало требования расширения своих прав. С началом кризиса в Косово и прибытием из этого края в Македонии около 360 тысяч беженцев-албанцев эти требования стали более радикальными. В 1999 году на территории РМ албанцами была сформирована так называемая Национально освободительная армия (НОА), начавшая в пограничных районах в феврале 2001 года партизанские действия против македонских сил правопорядка. В целях стабилизации обстановки в стране македонские власти в мае 2001 года создали «правительство политические единства», в которое вошли представители всех основных политических партий (ВМРО-ДПМНЕ, СДСМ, а также албанские ДПА и ПДП). 13 августа 2001 года в городе Охрид президент Б. Трайковский и лидеры основных политических партий Македонии в присутствии международных посредников (США, НАТО, ЕС и ОБСЕ) заключили рамочный договор о политическом разрешении кризиса. Согласно этому документу из Конституции Македонии устранено упоминание о македонцах как титульной нации. Особое внимание в соглашении уделялось албанский язык: он получил статус второго официального языка во всех общинах (административно-территориальных единицах), где проживают 20% и более этнических албанцев, а также в отдельных случаях - в центральных государственных органах. Значительно увеличивалось представительство албанцев в органах судебной и государственной власти, в том числе полиции. Албанским экстремистам в случае добровольного разоружения гарантировалась амнистия. Для контроля над процессом разоружения в Македонию было направлено около 3,5 тысяч военнослужащих НАТО. В декабре 2003 года все иностранные воинские контингенты были заменены на гражданскую-полицейскую миссию ЕС. В рамках реализации Охридских договорённостей было изменено административно-территориальное деление страны, в результате чего на севере и западе РМ образованы связанные между собой территории с преобладающим албанским населением.
На парламентских выборах в сентябре 2002 года победила оппозиционная коалиция «Вместе за Македонию» во главе с СДСМ, правительство возглавил её лидер Б. Црвенковский. Среди албанских политических группировок наибольшее число голосов получила новая партия - Демократический союз за интеграцию (ДСИ), которую возглавил лидер политического крыла распущенной к этому времени НОА А. Ахмети.
После гибели Б. Трайковского в авиакатастрофе в феврале 2004 года новым президентом Македонии был избран Б. Црвенковский, премьер-министром стал Х. Костов (СДСМ). В ноябре 2004 года кабинет Костова подал в отставку. Это решение было вызвано как экономическими трудностями, так и невозможностью достичь компромисса с входившими в него представителями албанской ДСИ. Новое правительство сформировал лидер СДСМ В. Бучковский. На очередных парламентских выборах, прошедших в июле 2006 года, победила оппозиционная коалиция во главе с лидером ВМРО-ДПМНЕ Н. Груевским, который стал премьер-министром. После досрочных парламентских выборов в июне 2008 года сформирована коалиция победившей ВМРО-ДПМНЕ и албанской ДСИ, правительство вновь возглавил Н. Груевский. 6 апреля 2009 года на президентских выборах победил кандидат от правящей ВМРО-ДПМНЕ Г. Иванов.
РФ признала Македонию под её конституционным названием «Республика Македония» 4 августа 1992 года. Дипломатические отношения установлены 31 января 1994 года. В январе 1998 года в ходе официального визита в Россию президента РМ была подписана Декларация о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и РМ. 28-29 октября 2001 года состоялся рабочий визит в РФ президента РМ Б. Трайковского. 8-10 мая 2005 года Б. Црвенковский принял участие в торжественных мероприятиях в Москве, посвящённых 60-летию Победы в Великой Отечественной войне. 24 июня 2007 года «на полях» Балканского энергетического саммита в Загребе состоялась встреча В.В. Путина и Црвенковского, 7 июня 2008 года в Санкт-Петербурге Д.А. Медведев провёл рабочую встречу с президентом РМ. Осуществляются контакты на уровне глав правительств, поддерживаются межпарламентские связи, проводятся регулярные встречи руководителей внешнеполитических ведомств двух стран. Договорно-правовую базу российско-македонских отношений составляют свыше 40 межгосударственных, межправительственных и межведомственных договоров и соглашений. С 1997 года действует Межправительственная российско-македонская комиссия по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, с 2003 года работает российско-македонский бизнес-форум. Россия поставляет в РМ минеральные продукты (около 90% российского экспорта в эту страну), машины, оборудование, транспортные средства и другие. В структуре македонского экспорта в Россию основная доля приходится на комплектующие и запчасти для ОАО «АвтоВАЗ», медикаменты, стройматериалы, полуфабрикаты, фрукты, овощи, табак. Наиболее перспективным направлением двустороннего экономического взаимодействия является сотрудничество в сфере энергетики.
Дополнительная литература:
Македония и македонцы в прошлом. Skopje, 1970;
Манева Е. Средновековен накит во Македониjа. Скопjе, 1992;
Археолошка карта на Република Македониjа. Скопjе, 1994-1996. Т. 1-2;
Македониjа - културно наследство. Скопjе, 1995;
Георгиев В., Трифонов С. Гръцката и сръбската пропаганди в Македония: (Краят на XIX - началото на XX в.). София, 1995;
Микулчиќ И. Средновековни градови и тврдини во Македониjа. Скопjе, 1996; он же. Антички градови во Македониjа. Скопjе, 1999;
Митревски Д. Протоисториските заедници во Македониjа. Скопjе, 1997;
Македония: Путь к самостоятельности: Документы / Сост. Е. Ю. Гуськова. М., 1997;
Makedonien: Geographie, ethnische Struktur, Geschichte, Sprache und Kultur, Politik, Wirtschaft, Recht / Hrsg. von W. Zukan. Fr./M.; N. Y., 1998;
Ристовски Б. Историjа на македонската нациjа. Скопjе, 1999;
Митрески П. Историски прилози за Македониjа (19 и 20 век). Струга, 2000;
Силjанов Х. Ослободителните борби на Македониjа. Скопjе, 2003;
Daskalovski Ž. The Macedonian conflict of 2001. Problems of democratic consolidation. Sindelfingen, 2004;
Makedonien: Prägungen und Perspektiven / Hrsg. von G. Schubert. Wiesbaden, 2005;
Die Albaner in der Republik Makedonien: Fakten, Analysen, Meinungen zur interethnischen Koexistenz. W., 2006.
Хозяйство
Македония относится к числу наименее экономически развитых государств Европы. Объём ВВП 19,5 миллиардов долларов (по паритету покупательной способности, 2010 год), в расчёте на душу населения около 9,4 тысяч долларов (1/3 среднего уровня стран ЕС). Индекс человеческого развития 0,701 (2010 год; 71-е место среди 169 стран и регионов мира).
Македония (наряду с Боснией и Герцеговиной) была одной из наименее развитых республик бывшей Югославии. В 1950-1980-х годах в Македонии создан комплекс предприятий тяжёлой индустрии, в основном ориентированных на использование местных ресурсов. Построены гидро- и тепловые электростанции, развивалась добыча руд цветных и чёрных металлов, лигнитов; росло производство свинца, цинка, меди, стали и проката, некоторых видов химической продукции и другое. Ряд крупных предприятий обрабатывающей промышленности создан в Скопье (в том числе в ходе восстановления столицы Македонии после разрушительного землетрясения 1963 года). Доля Македонии в совокупном объёме национального дохода Югославии в 1990 году составила 5,7%, в промышленном производстве - 5,5% (в численности населения - около 8%). Первые годы существования независимой Македонии (1991-1995 годы) отмечены глубоким экономическим кризисом, вызванным потерей источников финансирования и рынков сбыта, ослаблением кооперационных связей, малоэффективным проведением приватизации предприятий различных отраслей хозяйства, политической нестабильностью в регионе и торговыми санкциями со стороны Греции (например, в 1993 году объём ВВП сократился на 9%). В 1996-2000 и 2002-2008 годы наблюдалась положительная динамика экономического роста (в 2001 году вследствие внутреннего вооруженного конфликта объём производства товаров и услуг снизился на 4,5%). В 2010 году рост реального ВВП составил 1,5% (в 2008 году - 4,8%).
Государственная политика реформирования различных сфер хозяйственной деятельности направлена на достижение основной внешнеэкономической цели - вступление в ЕС. В рамках стратегии повышения деловой активности и привлечения иностранных инвестиций проведена реформа налогообложения (введена плоская ставка налогов на доходы в размере 10% - самая низкая в странах Европы), началась реализация ряда важных инфраструктурных проектов. Созданы 4 специальных экономических зоны льготного налогообложения (СЭЗ) - 2 СЭЗ в пригородах Скопье, а также в городах Тетово и Штип. В 2002-2007 годы приток прямых иностранных инвестиций вырос со 105,6 до 699,1 миллионов долларов (598,5 миллионов долларов в 2008 году). Ведущие инвесторы - компании Нидерландов (16,9% объёма прямых зарубежных капиталовложений, аккумулированных в 1997-2007 годы), Венгрии (16,6%), Греции (15,2%), Австрии (9,4%), Швейцарии (6,6%), Словении (6,5%). В структуре прямых иностранных инвестиций 35,6% средств направлено в обрабатывающую промышленность, 21,3% - в транспорт и связь, 12,6% - в сектор финансовых услуг, 10,4% - в сферу торговли, 6,4% - в сектор коммунальных услуг, 4,2% - в недвижимость, 3,4% - в строительство, 2,1% - в гостиничный бизнес, 2,0% - в добывающую промышленность. Большая часть зарубежных инвестиций направляется в городскую агломерацию Скопье.
Среди наиболее острых экономических и социальных проблем - высокая безработица и низкий уровень заработной платы (в среднем 428 евро в месяц, 2008 год), нехватка инвестиций, хронический дефицит внешнеторгового баланса, низкая конкурентоспособность большинства отраслей производственного сектора, высокий уровень коррупции и развития теневого сектора экономики (на его долю приходится до 1/5 ВВП). Размер внешнего долга равен 35,9% ВВП (2008 год).
В структуре ВВП (2008 год) доля сферы услуг составляет 61,4% (47% в 1990 году), промышленности - 27,2% (44%), сельского и лесного хозяйства - 11,4% (9%). В частном секторе экономики создаётся 65% ВВП.
Промышленность
Относительно медленные темпы роста промышленного производства (в среднем около 4% в год в 2006-2008 годы, 1,8% в 2008 году) связаны с нехваткой средств для модернизации и расширения производственных мощностей, отсутствием современных наукоёмких и конкурентоспособных отраслей, ограниченными возможностями внутреннего спроса. Ведущие отрасли: энергетика, металлургия, химическая, лёгкая и пищевая промышленность.
В структуре топливно-энергетического баланса доля угля составляет 50,1%, нефти и нефтепродуктов - 29,8%, природного газа - 0,8%, гидроэнергии - 18,3% (2007 год). Увеличиваются объёмы добычи энергетических углей (лигнитов; 7,75 миллионов т в 2008 году, 6,51 миллионов т в 2007 году). Потребности в сырой нефти и природном газе полностью покрываются за счёт импорта; поставки (2007 год): нефти - около 1,1 миллиона т, природного газа - 106,1 миллионов м3. В Скопье действует (с 1982 года) единственный в стране НПЗ мощностью 2,5 миллионов т в год (с 1999 года принадлежит греческой компании «Hellenic Petroleum»; производит дизельное топливо, бензин, авиационный керосин и другое для внутреннего рынка и на экспорт).
Производство электроэнергии снижается (5,62 миллиардов кВт·ч в 2008 году; 6,05 миллиардов кВт·ч в 2007 году; 6,47 миллиардов кВт·ч в 2001 году), что ведёт к усилению зависимости страны от импортных поставок (2,6 миллиардов кВт·ч в 2007 году). Установленная мощность электростанций 1578,4 МВт (2008 год), из них 64% приходится на 3 ТЭС, 36% - на 14 ГЭС и гидроаккумулирующих электростанций (ГАЭС). Крупнейшая ТЭС «Битола» (675 МВт; свыше 3/4 объёма производства электроэнергии в стране) в качестве топлива использует лигниты, добываемые на юго-западе Македонии (разрезы «Суводол» и «Брод-Гнеотино»), ТЭС «Осломей» (125 МВт) - лигниты месторождений Осломей-Запад и Стар-Рудник на западе страны. Мощности ТЭС «Неготино» (210 МВт), расположенной в центральной части Македонии, предназначены для работы на мазуте и используются как резервные. Планируется создание ТЭС в Скопье, оснащённой парогазотурбинными установками. Действует гидроэнергетическая система «Маврово» в верховьях реки Радика, притоке Чёрного Дрина (183 МВт; включает ГАЭС «Вруток» мощностью 150 МВт и 2 малые ГЭС); ГАЭС «Тиквеш» на реке Црна в бассейне Вардара (92 МВт), «Шпилье» (84 МВт) и «Глобочица» (42 МВт) на реке Чёрный Дрин. В рамках организационной реструктуризации отрасли из состава государственной энергетической корпорации ЕСМ в 2005 году выделены 3 компании, занимающиеся производством электроэнергии и добычей лигнитов (ЕЛЕМ), передачей (МЕПСО) и распределением электроэнергии (дочерняя структура австрийской компании EVN AG, с 2006 года).
Металлургия - традиционная отрасль специализации экономики. Чёрная металлургия - одна из наиболее перспективных и динамично развивающихся отраслей промышленности. Разработка залежей руд железа ведётся на месторождениях Кичевского рудоносного бассейна на западе страны (Кичево, Таймиште), а также на востоке (Дамян) и юге (в Слепче, близ города Прилеп); железоникелевых руд - близ города Кавадарци на юго-востоке Македонии (Мрежичко); руд марганца - в Кичево и Кратово. Добыча руд хрома (к северо-западу от Скопье, а также близ городов Тетово, Куманово и Валандово) прекращена. Производство стали около 370 тысяч т, проката - 650 тысяч т (2007 год). Ведущие предприятия отрасли расположены в Скопье: сталелитейный завод «Makstil» (бывший металлургический комбинат; с 1997 года под контролем итальянской корпорации «Duferco Group»; выплавка стали в электропечах, производство оцинкованного горячекатаного и холоднокатаного листа, стальной ленты) и 2 передельных завода (с 2004 года принадлежат международные корпорации «ArcelorMittal»; выпускают холоднокатаный листовой прокат). Трубопрокатный завод «FZC 11 Oktomvri» в городе Куманово (с участием германского капитала) изготавливает сварные трубы для нефтегазовой промышленности и коммунального сектора хозяйства. Производство ферросплавов (94,2 тысяч т в 2007 году) на химико-электрометаллургическом комбинате в Егуновце на северо-западе страны (феррохром и ферросилиций), а также на заводах в Кавадарци (ферроникель) и Скопье (силикомарганец).
Предприятия цветной металлургии нуждаются в технической модернизации производства. Компания «Саса» ведёт добычу полиметаллических руд на северо-востоке страны (месторождения Саса, Злетово, Тораница, Пробиштип); производство концентратов цинка 61,9 тысяч т, свинца 48,7 тысяч т (2007 год). Выплавка и рафинирование цинка и свинца на крупном металлургическом комбинате «Злетово» в городе Велес приостановлены (2004 год). Предприятия по производству изделий из свинца (аккумуляторный завод в городе Пробиштип), цинка (Македонска-Каменица), меди и цинка (Штип) вынуждены искать новых поставщиков сырья. Добыча и обогащение руд меди ведутся близ города Радовиш в восточной части страны; концентраты меди (производство 33,5 тысяч т в пересчёте на металл, 2007 год) - важная статья экспорта. Золото (около 700 кг в 2006 году) и серебро извлекаются попутно при переработке полиметаллических руд. Старые рудники по добыче руд олова и сурьмы законсервированы. В Скопье действует завод алюминиевых труб и конструкций.
Ведущий центр машиностроения и металлообработки - Скопье: предприятия города выпускают некоторые виды станков, сельскохозяйственных машин, автомобильные кузова; на базе мощностей бывшего металлообрабатывающего завода имени Тито налажено производство оборудования для железнодорожного транспорта (тормозные устройства, микропроцессоры), табачной промышленности и другие. Среди других центров отрасли - Куманово (выпуск деталей для автомобилей, стальных конструкций), Битола (текстильное оборудование), Кичево (опоры ЛЭП), Велес. Электротехническая промышленность - наиболее развитая отрасль машиностроения, её продукция главным образом ориентирована на внешний рынок. Компания «EMO Ohrid» объединяет 17 электротехнических предприятий в городах Охрид (производство трансформаторов, переключателей, регуляторов, изоляторов), Гевгелия (электроинструменты), Скопье (переключатели, выпрямители). Высоковольтные кабели и электрические провода выпускают в Неготино, холодильники - в Битоле. В СЭЗ близ Скопье построены заводы по сборке печатных плат для автомобильных бортовых компьютеров американской компании «Johnson Controls» (2008 год), производству каталитических конвертеров (нейтрализаторов) выхлопных газов для автомобильных дизельных двигателей британской фирмы «Johnson Matthey» (2009 год).
Единственный крупный центр химической промышленности страны - Скопье. Старейший и наиболее крупный химический завод «Алкалоид» специализируется на изготовлении фармацевтических препаратов, косметической и лакокрасочной продукции; мощности химического комбината ОХИС (производство поливинилхлорида, синтетических волокон, продуктов бытовой химии, косметики и средств защиты растений) используются наполовину. В Скопье также выпускают полиэфирные волокна, в Радовише - продукцию малотоннажной химии (химические реактивы и реагенты).
Развивается промышленность строительных материалов. Производство портландцемента (902,1 тысяч т в 2007 году; завод в Скопье), бетона и стекла (Скопье), фарфора и строительной керамики (Куманово, Велес), огнеупоров (Куманово, Прилеп, Гостивар, Вранештица), теплоизолирующих материалов (Кратово), облицовочного камня (Прилеп). Добыча известняка, доломита, гипса, мрамора, полевого шпата, диатомита. Действуют предприятия по производству упаковочной бумаги и картона (Скопье, Кочани), пиломатериалов (Скопье, Прилеп, Охрид), мебели (Куманово).
Крупнейшие предприятия лёгкой промышленности (хлопчатобумажный комбинат «Македонка» в Штипе, комбинат шерстяных изделий «Тетекс» в Тетово и шёлкоткацкая фабрика «Ветекс» в Велесе) в конце 2000-х годов выпускают хлопчатобумажные и синтетические ткани, трикотаж, швейные изделия. Фабрика «Отекс» в Охриде производит шерстяную пряжу, трикотаж, искусственный мех и другое. Хлопчатобумажные ткани и обувь изготавливают в Скопье, ковры - в Битоле, кожевенное сырьё - в Битоле и Куманово.
Основные отрасли пищевой промышленности - сахарная (главный центр - Битола), мукомольная и хлебопекарная (Скопье, Битола, Струмица, Штип), молочная (Куманово), маслобойная (Велес), консервная (Скопье, Битола), кондитерская (Скопье). Важная экспортная отрасль - табачная промышленность. Производство ферментированного табака 18,2 тысяч т (2007 год). Ферментационные табачные фабрики действуют в городах Кавадарци и Виница (принадлежат американской компании «Alliance One International»), а также в Радовише, Свети-Николе и Струмице. Сигареты выпускают в Прилепе (предприятие «Тутунски комбинат»), Скопье («Makedonija Tabak») и Куманово. Значительны объёмы нелегального изготовления и экспорта табачных изделий. Производство винодельческой продукции 759,9 тысяч гл (2007 год), наиболее известные экспортные вина выпускают в Кавадарци («Тиквеш») и Гевгелии. Производство пива 695,3 тысяч гл (2007 год). Значительную часть мощностей пивоваренной промышленности (заводы в Скопье и Битоле) принадлежит греческим инвесторам.
Сельское хозяйство
Аграрный сектор экономики находится в стадии реструктуризации и поиска эффективных отраслей производственной специализации. Развитию сельского хозяйства препятствуют острый дефицит оборотных средств и низкая рентабельность аграрного производства. Земли сельскохозяйственного назначения занимают около 53% территории страны, в том числе пахотные угодья - 24%, сады и виноградники - 2%, луга - 2%, пастбища - 25%. Действуют различные типы сельскохозяйственных предприятий, включая мелкие фермерские, а также крупные многопрофильные хозяйства (главным образом на плодородных землях межгорных котловин юго-западной части страны).
Ведущая отрасль сельского хозяйства - растениеводство. Агроклиматические условия в целом благоприятны для земледелия, но значительная часть обрабатываемых площадей нуждается в искусственном орошении (площадь орошаемых земель около 60 тысяч га, 2006 год). Основные массивы обрабатываемых земель - в долине реки Вардар, в долине Пелагония (Битольская и Прилепская котловины), в межгорных понижениях Куманово и Полог (Гостиварская и Тетовская котловины). С потерей главных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции после распада Югославии значительно сократились размеры посевных площадей основные культур - пшеницы, ячменя, табака и томатов. Сбор главных зерновых культур (тысяч т, 2007 год): пшеницы 218 (290 в 1993 году), кукурузы 118 (101), ячменя 107 (103). В долинах рек Вардар и Струмица получило распространение выращивание риса (сбор 15 тысяч т в 2007 году); в некоторых районах возделывают рожь, овёс и фасоль. Традиционная и наиболее важная техническая культура - табак (сбор табачного листа 22 тысяч т в 2007 год). Основные районы табаководства - долина Пелагония, Кумановская и Тетовская котловины. Объёмы производства других технических культур значительно сократились. Сбор сахарной свёклы 8 тысяч т в 2007 году (55 тысяч т в 1993 году; основной район возделывания - долина Пелагония), семян подсолнечника - 4 тысяч т (19 тысяч т); хлопковые поля в долинах рек Вардар и Црна заброшены. Растёт производство овощей и картофеля - сбор свыше 750 тысяч т в 2007 году, в том числе (тысяч т): картофеля 181 (108 в 1993 году), сладкого перца 141 (81), бахчевых культур 124 (89), томатов 118 (126), капусты 86 (53). Для развития плодоводства наиболее благоприятны условия на юго-западе страны - в Преспанской котловине (известна своими сортами яблок) и на побережье Охридского озера. С начала 1990-х годов площади яблоневых садов увеличились на 30%, сбор яблок - более чем вдвое (с 72 до 152 тысяч т в 2007 году). Сбор других фруктов (тысяч т, 2007 год): сливы 28 (21 в 1993 году), персики и абрикосы 15 (11), вишня и черешня 12 (10), груши 8 (14). Виноградарство развито в бассейне Вардара (близ городов Кавадарци, Велес), а также в районах озёр Охридское и Преспа (Струга, Ресен). В 1993-2007 годы площади виноградников сократились на 1/4, сборы винограда выросли (со 128 до 210 тысяч т). Посадки ягодников (садовой земляники), а также олив, инжира, орехоплодных деревьев (грецкие орехи, каштаны). Возделывание кормовых культур (вика и других). В лесах и на горных склонах - заготовка грибов и лекарственных трав.
Основные отрасли животноводства - отгонно-пастбищное овцеводство (преимущественно в горных районах на западе страны - Шар-Планина, Бистра), мясное скотоводство, птицеводство. Поголовье (тысяч, 2007 год): овец 818 (2351 в 1993 году), крупного рогатого скота 254 (285), домашней птицы 2264 (4393), свиней 255 (173). Производство коровьего молока выросло со 122 тысяч т в 1993 году до 385 тысяч т в 2007 году, мяса - снизилось с 36 тысяч т до 26 тысяч т. Пчеловодство, разведение тутового шелкопряда. Рыболовство в озёрах.
Сфера услуг.
Отраслевая структура сферы услуг характерна для стран с переходным типом экономики, адаптирующихся к рыночным методам ведения хозяйства. Ведущие отрасли - розничная торговля (с оборотом 1,8 миллиардов долларов в 2007 году) и социальные услуги (образование, здравоохранение, коммунальные, административные и другие). Рынок финансовых, информационных и деловых услуг находится в стадии формирования.
Иностранный капитал контролирует 71,3% совокупных банковских активов Македонии (2007 год; национальный частный - 21,8%, государственный - 6,9%). Среди зарегистрированных кредитно-финансовых учреждений (всего около 20) преобладают банки универсального типа; действует ряд специализированных кредитных организаций (для обслуживания предприятий малого и среднего бизнеса, компаний-экспортёров и других). Крупнейшие банки (2008 год, по размеру активов): Комерциjална банка, Стопанска банка (с 2000 года - дочерняя структура греческого National Bank of Greece), НЛБ Тутунска банка (с 2003 года принадлежит словенской финансовой группе «NLB Group»). Среди менее крупных - Охридска банка (под контролем французского банка Société Générale), македонский филиал германского ProCredit Bank. Большинство небольших финансово-кредитных учреждений контролируют инвесторы из Болгарии, Греции, Турции, Швейцарии и Исландии. Около 80% рынка страховых услуг находится под контролем австралийского «QBE Insurance Group, Ltd.» (в 2000 году приобрела активы государственной страховой компании ADOR). Быстрыми темпами развиваются услуги связи и телекоммуникаций. В стране действуют 3 компании-оператора мобильной связи: «Македонски Телеком» (с 2001 года принадлежит германская «T-Mobile» в составе холдинга «Deutsche Telekom»), «ONE Телекомуникациски услуги» (собственность словенской компании «Telekom Slovenije») и «Vip» (австрийская «Telekom Austria Group»).
Туристические услуги и гостиничный бизнес - одна из наиболее перспективных отраслей сферы услуг. Доходы от туризма достигли 6,1% ВВП (2008 год). В 2007 году Македонию посетили 230,1 тысяч иностранных туристов, в том числе из Сербии (44 тысяч человек), Греции (28 тысяч человек), Болгарии (19 тысяч человек), Албании (18 тысяч человек). Свыше 1/3 туристов, приезжающих на отдых в Македонии, посещают город Охрид и побережье Охридского озера (природные и исторические памятники Охрида внесены в список Всемирного наследия). Используется ряд термальных источников (бальнеологические курорты Негорски-Бани, Баня-Банско, Дебарски-Бани и Кежовица).
Транспорт.
Македония расположена на пересечении важных транспортных путей Южной Европы. Главная и наиболее напряжённая транспортная ось страны (автомобильная и железнодорожные магистрали) проходит по долине реки Вардар и является частью международного транспортного коридора Зальцбург (Австрия) - Любляна (Словения) - Загреб (Хорватия) - Белград (Сербия) - Скопье - Салоники (Греция). Растут объёмы перевозок по широтному транспортному коридору Дуррес (Албания) - Скопье - София (Болгария) - Констанца (Румыния).
Основной вид транспорта - автомобильный (90,4% пассажирооборота и 85,4% грузооборота наземных видов транспорта, 2007 год). Протяжённость автодорог 13,7 тысяч км (2009 год), в том числе с твёрдым покрытием 8,8 тысяч км. Главная скоростная автомагистраль - имени Александра Македонского (Куманово - Скопье - Велес - Гевгелия; 201 км). Длина железных дорог 925 км. Важнейшая и единственная электрифицированная железнодорожная линия - Табановце - Куманово - Скопье - Гевгелия (315 км). Сооружаются (2009 год) участки железнодорожной линий в направлении Албании (из Кичево) и Болгарии (из Куманово). Протяжённость магистральных трубопроводов 388 км (2008 год), в том числе нефтепровод Салоники (Греция) - Скопье (пропускная мощность 2,5 миллионов т нефти в год) - 213 км, газопровод с территории Болгарии для поставок российского газа в Скопье - 98 км. Судоходство на озёрах Охридское и Преспа (в том числе пассажирское сообщение с Албанией). Всего насчитывается 18 аэропортов, в том числе 10 с твёрдым покрытием взлётно-посадочных полос. Международные аэропорты - в Скопье («Александр Великий»; пассажирооборот 652,8 тысяч человек в 2008 году, 90% общего объёма авиаперевозок) и Охриде («Св. Апостол Павел»); собственник основных аэропортов Македонии - туристический холдинг «TAV Airports Holding». Около 2/3 пассажирооборота приходится на долю зарубежных авиакомпаний. Расширяет свою долю на рынке авиаперевозок национальная компания «Македонски Авиотранспорт» («MAT Macedonian Airlines»).
Внешняя торговля.
Внешнеторговый товарооборот характеризуется устойчивым дефицитом. Объём товарооборота 11,06 миллиардов долларов (2008 год), в том числе экспорт 4,40 миллиардов долларов, импорт 6,66 миллиардов долларов. Низкая степень покрытия ввозимой продукции экспортом (66% в 2008 году) вызывает проблему финансирования импортных поставок. В структуре товарного экспорта (в стоимостном выражении, 2007 год) на продукцию чёрной металлургии приходится 37,6% (15,2% в 1997 году), текстильные и швейные изделия - 20,4% (25,3%), на продукты питания (главным образом фрукты и овощи), напитки и табачные изделия - 14,4% (23,4%), минеральное сырьё (медные концентраты и другое) и топливо (нефтепродукты) - 9,5% (10,7%), на машины и оборудование - 4,5% (7,8%), химикаты и фармацевтические препараты - 4,0% (5,9%). Ведущие импортёры товаров из Македонии (% стоимости, 2007 год): Сербия (19,3), Германия (14,6), Греция (12,7), Италия (10,5), Болгария (7,3), Бельгия (5,4), Хорватия (4,9). В структуре товарного импорта (2007 год) доля продукции машиностроения 19,7%, энергоносителей - 18,4%, стального проката - 10,4%, сельскохозяйственной продукции - 12,6%. Основные поставщики товаров в Македонию (% стоимости, 2007 год): Россия (13,9), Германия (11,3), Сербия (9,7), Греция (8,9), Италия (6,5), Болгария (5,8) и Китай (5,2).
Дополнительная литература:
Економиjата на Македониjа во транзициjа: проблеми, дилеми, цели. Скопjе, 2002;
Груевски Н. Кон излезот: странските директни инвестиции, економискиот развоj и вработеноста. Кочани, 2007;
Panagiotou R. FYROM’s transition: from Yugoslavia to the European Union? Athens, 2008.
Вооружённые силы
Вооруженные силы (ВС; называются Армия Республики) Македонии состоят из Сухопутных войск (СВ) и ВВС и ПВО, насчитывают около 10,9 тысяч человек (2009 год), резерв - 21 тысяч человек. Кроме того, имеются военизированные формирования - полиция (7,6 тысяч человек). Военный годовой бюджет - 163 миллионов долларов (2008 год).
Верховным главнокомандующим ВС является глава государства - президент. Он возглавляет Совет безопасности, определяющий основные направления военной политики страны. Общее руководство ВС осуществляет министерство обороны (гражданское лицо), оперативное управление войсками возложено на начальника ГШ, который подчинён непосредственно президенту. Возглавляющие виды ВС командующие имеют свои командования и организуют непосредственное управление войсками. Курс военно-политического руководства страны направлен на интеграцию в структуры НАТО и ЕС, а потенциальными союзниками считаются ведущие страны НАТО, в первую очередь США. В ВС проводятся мероприятия по приведению их в соответствие с принятыми в НАТО стандартами. Новое вооружение поступает преимущественно за счёт военной помощи ведущих государств - членов НАТО (например, в 2009 году военную помощь от США составила 3,5 миллионов долларов).
СВ (около 9,8 тысяч человек) являются основой ВС. В боевой состав СВ входят 2 штаба армейских корпусов, 2 пехотных бригады, бригада охраны границы, бронетанковый батальон, смешанный артиллерийский полк, инженерный полк и отряд специального назначения (батальон специального назначения и батальон «рейнджеров»). По оперативному предназначению СВ подразделяются на силы быстрого реагирования, силы стратегического резерва и силы поддержки. На вооружении СВ находятся свыше 60 танков, свыше 50 БРМ, 11 БМП, 207 БТР и подобных бронемашин, 144 буксируемых орудия полевой артиллерии, 18 РСЗО, около 720 миномётов, противотанковые средства. ВВС и ПВО (свыше 1,1 тысяч человек) организационно сведены в авиакрыло (эскадрильи: истребительно-бомбардировочная, противотанковых вертолётов, транспортная и учебная), зенитный ракетно-артиллерийский дивизион, подразделения боевого, тылового обеспечения и аэродромного обслуживания. На вооружении состоят 4 боевых самолёта; вертолёты - 10 многоцелевых ударных, 9 боевого обеспечения и 2 учебных; 8 ПУ ЗУР ближнего действия, орудия зенитной артиллерии.
Комплектование регулярных ВС осуществляется по смешанному принципу: за счёт призыва (срок службы 6 мес) и по контракту. В военное время численность ВС может быть доведена до 55 тысяч человек.
Здравоохранение
В Македонии на 100 тысяч жителей приходится 1710 врачей, 570 лиц среднего медицинского персонала и акушерок, 2630 стоматологов (2005 год); 41 больничная койка - на 10 тысяч жителей (2006 год). Общие расходы на здравоохранение составляют 6,8% ВВП (государственный бюджет и другие источники - 5%, страховые взносы и средства за платные медицинские услуги - 95%) (2006 год). Правовое регулирование системы здравоохранения осуществляют Конституция (1991 год), законы: о труде (2003 год), о страховании здоровья (2000, 2004 годы), о здравоохранении (2004 год), о защите и исполнении прав психически больных лиц (2006 год), о гендерном равенстве (2007 год). Система здравоохранения централизованная, основанная на всеобщем медицинском страховании (обеспечивает каждого гражданина основными медицинскими услугами). Частная практика - стоматологические кабинеты, аптеки, лечебные учреждения - общей практики и специализированные, биохимические лаборатории. Медицинское обслуживание и ряд специализированных амбулаторных услуг предоставляют медицинские центры (включают поликлинику и больницу общего профиля). Существует 5 видов специализации: общая практика, педиатрия, школьная медицина, акушерство и гинекология, профессиональные болезни. Все высокоспециализированные медицинские центры Македонии расположены в Скопье. Министерство здравоохранения занимается планированием и надзором. Основные причины смерти: ишемическая болезнь сердца, инсульт, онкологические заболевания (2006 год). Горноклиматические курорты Крушево, Маврово, Охрид.
Спорт
Олимпийский комитет основан в 1992 году, признан МОК в 1993 году. Спортсмены Македонии принимают участие в Олимпийских играх отдельной командой с 1996 года; всего с 1996 года (Атланта) по 2008 год (Пекин) завоёвана 1 бронзовая медаль - награды удостоен борец вольного стиля М. Ибрагимов в Сиднее (2000 год) в весовой категории до 85 кг. Он один из самых титулованных спортсменов Македонии - 3-кратный чемпион Европы (1995, 1996, 1999 годы), серебряный призёр чемпионата мира (1998 год).
Выступая в составе олимпийской сборной Югославии (1956-1988 годы), македонские спортсмены завоевали 2 золотые (футболист Б. Видинич в 1960 году, борец Ш. Трстена в 1984 году), 5 серебряных (Видинич в 1956 году, баскетболист Б. Георгиевский в 1976 году, боксёр Р. Реджеповский в 1984 году, баскетболистка С. Вангеловская, Трстена в 1988 году), 5 бронзовых (боксёр А. Русевский в 1976 году, борец Ш. Сейди в 1980 и 1984 годы, футболист М. Джуровский и боксёр-тяжеловес А. Салиху в 1984 год) медалей.
Наиболее популярный вид спорта - футбол. Многократный чемпион Македонии и обладатель кубка страны футбольный клуб «Вардар» (Скопье) основан в 1947 году; выступает на городском стадионе Скопье (Национальный стадион Филиппа II Македонского; 25 тысяч мест). Лучший бомбардир в истории македонского футбола - Д. Панчев (323 матча за клубы и сборные команды страны, 223 мяча), обладатель «Золотой бутсы» (1991 год). Среди других известных клубов - «Работнички» (Скопье, основан в 1937), 3-кратный чемпион Македонии (2005, 2006, 2008 годы); «Слога Югомагнат» (основан в 1927 году), выступает на стадионе «Чаир» (4,5 тысяч мест), 3-кратный чемпион Македонии (1999-2001 годы); «Победа» (Прилеп), 2-кратный чемпион страны (2004, 2007 годы), выступает на «Стадион Гоце Делчев» (15 тысяч мест). Среди наиболее известных футболистов - И. Митреский (в 2001-2004 годы выступал за московский «Спартак»), Г. Пандев (в 2004-2009 годы в «Лацио», Рим; с 2010 года в «Интернационале», Милан).
Среди игровых видов спорта популярны также гандбол, баскетбол, шахматы, теннис. В 1972 году в Скопье состоялась 20-я Всемирная шахматная олимпиада; с 1994 года сборная Македонии выступает отдельной командой. Лучшие результаты в 2000 году (Стамбул) - 13-е место, в 2002 году (Блед) - 11-е; в 2000 году македонский гроссмейстер Д. Ячимович показал лучший результат на 3-й доске (7 очков из 9). Всего на 1 марта 2011 года в Македонии 8 международных гроссмейстеров и 12 международных мастеров по шахматам.
В 1993 году основана Федерация тенниса, в стране 17 теннисных клубов, около 80 кортов. С 1995 года мужская сборная команда Македонии по теннису участвует в розыгрыше Кубка Дэвиса, женская - в Кубке Федерации. В 2008 году в Охриде состоялся женский чемпионат Европы по гандболу. 10 мая 1989 года альпинист Д. Илиевский-Мурато стал первым в истории Македонии покорителем Эвереста (город Джомолунгма; погиб при спуске).
Дополнительная литература:
Ханамирян Г. Всемирные шахматные олимпиады. 1927-2006. Ер., 2006;
Парсонс Дж. Большая энциклопедия тенниса / При участии Г. Уонке. М., 2008.
Образование. Учреждения науки и культуры
Управление образовательными учреждениями осуществляет Министерство образования и науки Македонии. Основные регламентирующие документы в области образования - законы об университетах (1994 год), о начальном образовании (1995 год, изменения - 2004, 2007 годы), о среднем образовании (1995 год, изменения - 2007 год), о высшем образовании (2000 год, изменения - 2005 год). Система образования включает: дошкольное воспитание, обязательное 9-летнее начальное (для детей от 6 до 15 лет, один год - подготовительный) и 3-4-летнее среднее образование (школы, гимназии, технические и другие профессиональные училища, школы искусств), высшее образование (колледжи, университеты, педагогические академия). Языки обучения - македонский, албанский, турецкий и сербский. В Македонии уделяется значительное внимание образованию взрослых: существуют курсы для завершения среднего образования, приобретения специальности и переквалификации, для изучения информатики, компьютеров, обучения иностранным языкам, основам менеджмента, бизнеса и другому. Дошкольными учреждениями охвачено 40% детей, начальным образованием - 89%, средним - 81% (2007 год, по данным Института статистики ЮНЕСКО). В стране 4 государственных и 11 частных вузов (в 2006/07 учебном году обучалось свыше 63 тысяч студентов). Главные университеты, научные учреждения, библиотеки и музеи находятся в Скопье, в том числе Македонская академия наук и искусств (1967 год), Национальная и университетская библиотека Святого Климента Охридского (1944 год, крупнейшая библиотека Македонии), Государственный архив Македонии (1951 год), Национальный музей (1977 год). В других городах действуют также: государственные вузы - Университет Святого Климента Охридского в Битоле (1979 год), Албанский университет в Тетово (основан в 1994 год, официальное признание получил в 2004 году), Университет «Гоце Делчев» в Штипе (2007 год); среди негосударственных вузов - Университет Юго-Восточной Европы в Тетово (2001 год); музеи - Национальный музей Битолы (1934 год, современный статус с 1976 года), Институт по защите памятников культуры и Национальный музей в Охриде (1951 год), Музей-галерея Кавадарци (1974 год), Институт сохранения памятников культуры и музей в Струмице, Музей региона Тетово и другие.
Средства массовой информации
Крупнейшие ежедневные общенациональные газеты на македонском языке: «Вечер (дневен весник)» (выходит с 1963 года, тираж 70 тысяч экземпляров, 2007 год); «Дневник» (с 1996 года, около 55 тысяч экземпляров, 2009 год; имеет три еженедельных приложения - «Антена», «Викенд» и «Огласи»); «Нова Македонија» (с 1944 года как правительственная газета, около 25 тысяч экземпляров; в 2003 году перешла к частному владельцу); «Утрински Весник» (с 1999 года, 25 тысяч экземпляров, 2009 год); «Време» (с 2004 года; с несколькими еженедельными приложениями); «Вест» (с 2000 года, 35 тысяч экземпляров, 2007 год). Крупнейшие еженедельные журналы: «Фокус» (12 тысяч экземпляров); «Старт» (10 тысяч экземпляров); «Македонско Сонце» (с 1994 года, 6-8 тысяч экземпляров). Периодические издания на албанском языке: ежедневные газеты «Flaka e vëllazërimit» (c 1945 года, возобновлена в 1994 году, около 4 тысяч экземпляров), «Fakti», «Koha» и еженедельные газеты «Lobi» и «Nacional». На турецком языке издаётся газета «Birlik» (с 1994 года).
Радиовещание с 1944 года, телевидение с 1964 года. Радио- и телевещание осуществляются национальной общественно-правовой корпорацией «Македонска радио телевизиjа» (МРТ) (до 1991 года носила название «Радио телевизиjа Скопjе»). Радиовещание ведётся по 3 каналам, телевидение - по 6 (государственный МТВ и частные А1, А2, Kanal 5, Сител и Телма), на 3 языках - македонском, албанском и турецком.
Информационные агентства: государственное Македонска информативна агенциjа (МИА; с 1992 года), частные Македонски информативен центар (МИЦ; с 1992 года) и Makfaks (с 1992 года), с 2007 года работает также интернет-агентство Нет Пресс.
Литература
Начало развития литературы на территории Македонии было связано с принятием в IX веке христианства по византийскому образцу и распространением письменности на старославянском языке; особое значение имели деятельность Климента Охридского и Наума Охридского (учеников и сподвижников Кирилла и Мефодия) и основание одного из древнейших очагов славянской письменности, «первого славянского университета» - Охридской книжной школы. В IX-XIV веках литература Македонии существовала в составе общей средневековой литературы южных славян; была представлена жанрами жития, похвального слова, поучения («Похвала святому Кириллу» Климента Охридского и другие). Широкое распространение получили апокрифы, в том числе отражающие идеи богомильства; популярностью пользовались переводные светские повести и романы: «Александрия», «Варлаам и Иоасаф» и другие. С конца XIV века 500-летнее османское иго задерживало развитие литературы; главной задачей стало сохранение христианской культуры и славянской письменности. В XVI-XVIII веках приобрели популярность сборники переводов с греческого языка на церковнославянский язык - дамаскины; на их традицию опирались писатели раннего этапа национального подъёма (1-я половина XIX века) И. Крчовский и К. Пейчинович, в сочинениях которых сочетаются черты религиозно-поучительной литературы и просветительства. Синтез просветительских и романтических тенденций характерен для творчества Й. Хаджи Константинова-Джинота. В период национально-освободительного движения (1850-1870-е годы) стали крепнуть связи с Россией, получила распространение идея славянского единства; оживился интерес к самобытной культурной традиции, национальному фольклору (Д. и К. Миладиновы, Г. Пулевский). Призыв к борьбе за освобождение от турецкого владычества звучит в лирике К. Миладинова, поэмах Р. Жинзифова, героических поэмах Г. Прличева.
В 1880-1910-х годах были предприняты научно обоснованные попытки создания македонского литературного языка на народно-разговорной основе (книга «О македонских делах» К. Мисиркова, 1903 год). Выразительные возможности народного языка раскрывались в произведениях с романтическим типом героя и конфликта (драма «Македонская кровавая свадьба» В. Чернодринского, 1900 год). В 1920-1930-х годах, в условиях раздела территории Македонии между Болгарией, Грецией и Сербией, литература стала важной частью борьбы за национальную идентичность и социальное равенство. Произведения в условиях цензуры создавались на сербском и болгарском языках, но в 1930-х годах всё шире используется разговорный македонский язык. Утвердился реалистический, с ярко выраженной идейной заострённостью тип творчества; в литературе доминировали темы и сюжеты из народной жизни, звучал протест против социальной несправедливости. Наибольшей популярностью пользовалась драматургия: комедии В. Илёского («Беглянка», 1928 год; «Чорбаджи Теодос», 1937 год), социально-психологические драмы А. Панова («На заработки», 1933 год) и Р. Крле («Деньги убивают», 1938 год). Протест против безжалостной эксплуатации трудящихся прозвучал в поэзии К. Рацина (сборник «Белые зори», 1939 год) и К. Неделковского. Факт рождения национальной литературы Македонии констатирован в статье Рацина «Развитие и значение нашей новой литературы» (1940 год).
В годы 2-й мировой войны многие писатели Македонии участвовали в партизанском движении. В поэзии военного времени появились новые для литературы Македонии жанры: песни-марши, песни-баллады и героические поэмы. Романтическое начало, героизация личности простого человека характерны для лирики В. Малеского, К. Чашуле, А. Шопова и других. Решающим фактором в судьбе литературы Македонии стало обретение македонским языком статуса одного из официальных языков Югославии (1945 год). Литература Македонии в этот период развивалась в рамках социалистического реализма с опорой на опыт русской (советской) литературы и в тесном взаимодействии с другими литературами Югославии. Издавался первый в Македонии литературный журнал «Нов ден» (Скопье, 1945-1950 годы). Главными темами произведений Малеского, Шопова, Б. Конеского, С. Яневского, Чашуле, Й. Бошковского и других стали революция, победа над фашизмом, восстановление страны и строительство социализма.
На рубеже 1940-1950-х годов в литературе Македонии произошла смена эстетических ориентиров: после официального отказа от социалистического реализма (1952 год) усилилось влияние модернизма. Литературную ситуацию 1950-х годов определили острые эстетические дискуссии, стимулировавшие развитие национальной литературной критики (Д. Солев, М. Гюрчинов, А. Спасов, Г. Старделов и другие), появление новых журналов: «Современост» (1951 год) и «Разгледи» (1953 год). В литературе середины 1950-х - 1960-х годов влияние европейских литературных течений XX века (символизм, сюрреализм, экзистенциализм, «фантастический реализм») сочетается с претворением национальных традиций и классического наследия. Поэты [Б. Конеский, А. Шопов, Г. Тодоровский, М. Матевский, В. Урошевич, Ч. Якимовский, Р. Павловский, П.М. Андреевски (Андреевский), Б. Гюзел, М. Ренджов] используют как силлабо-тонический, так и акцентный стих; наряду с традиционными лирическими формами и жанрами они прибегают к верлибру и стихотворениям в прозе. Зарождение психологической и философской прозы прослеживается в новеллистике С. Яневского, Конеского, Солева. Народно-освободительная война и революция стали изображаться как трагическое и противоречивое время в жизни народа (философско-психологический роман «То, что было небом» В. Малеского, 1958 год). В прозе 1960-х годов важное место отведено экзистенциальной проблематике (Г. Абаджиев, Яневский, С. Дракул, Солев, Т. Георгиевский), стилистическим экспериментам (М. Фотев).
В литературе 1970-х годов возрастает роль актуальной общественной проблематики, зарождается постмодернизм (М. Манджунков, В. Манчев), развивается интеллектуальная поэзия (Г. Тодоровский, В. Урошевич, М. Матевский). К исследованию исторической судьбы народа обращён жанр романа (В. Малеский, С. Яневский, Ж. Чинго). В драматургии происходит трансформация традиционной социально-бытовой драмы, которая наделяется метафорическим смыслом («Яне-баламут» Г. Стефановского, 1974 год). В литературе 1980-х годов затронуты темы трагических событий национальной истории XX век, в том числе политические репрессий 1948 года (Т. Крстеский), безработицы и экономической эмиграции. Для творчества молодого поколения поэтов характерны взаимодействие модернистских и постмодернистских тенденций, цитатность, интеллектуализм и ирония, а также тяготение к разговорным интонациям (А. Вангелов, Р. Силян, Э. Клетников, К. Чюлавкова, В. Смилевский, Л. Димитровский, М. Линдро). После распада Югославии (1991 год) проблематику литературы Македонии в значительной мере определяют события новейшей истории Балкан. Межнациональные конфликты, трагическое видение судьбы всего славянского мира, кризис гуманизма - в центре драматургии Стефановского, Й. Плевнеша, В. Андоновского, Д. Дуковского. Проза 1990-2000-х годов тяготеет к углублённому осмыслению пройденного Македонией исторического пути (Т. Георгиевский, П.М. Андреевски, Л. Старова, Крстеский). Стремление к документализму отразилось в жанре эссе: «Разговоры с Конеским» Ц. Андреевского (1991 год), «Освоение реальности» М. Гюрчинова (2000 год). Популярностью пользуется «женская» проза (Т. Урошевич). Растёт понимание особых задач искусства в эпоху глобализации, особой роли языка и литературы в сохранении народом своей национальной идентичности (поэзия С.Г. Димоского, З. Анчевского, Я. Нинова, С. Гигова-Гиша).
Дополнительная литература:
Спасов А. Истражувања и коментари. Скопjе, 1977;
Георгиевски Х. Македонскиот роман 1952-1982. Скопjе, 1983;
Конески Б. Македонскиот XIX век. Скопjе, 1986;
Домазетовски В. Структуралните специфичности на современиот македонски роман. 1952-1980. Скопjе, 1988;
Друговац М. Историjа на македонската книжевност, ХХ в. Скопjе, 1990;
Смилевски В. Аспекти на македонската литература. 1945-1985. Скопjе, 1993;
Македонската литература и уметност во контекстот на поетиката на социjалниот реализам. Скопjе, 1995;
Ѓурчинов М. Нова македонска книжевност (1945-1980), Скопjе, 1996;
Стоjчевска-Антиќ В. Македонската средновековна книжевност. Скопjе, 1997;
Македонский язык, литература и культура в славянском и балканском контексте. М., 1999;
Моjсова-Чепишевска В. Литературни преокупации. Скопjе, 2000;
Старделов Г. Изморена авангарда. Скопjе, 2000;
Проскурнина М.Б. Македонский постмодернистский роман 1980-1990-х гг. // Вестник МГУ. Сер. Филология. 2001. № 3;
Шешкен А.Г. Македонская литература ХХ в.: генезис, этапы развития, национальное своеобразие. М., 2007.
Архитектура и изобразительное искусство
В Македонии обнаружены остатки поселений, мегалитических сооружений (так называемая обсерватория в Кокино, начало II-го тысячелетия до нашей эры), керамика (сосуды, модели домов, фигурки людей и животных), изделия из металлов неолита и бронзового века; неолитические статуэтки покровительницы плодородия и жилища; некрополи (Виссови близ Битолы, VI-IV века до нашей эры, в Горенцах близ Охрида), памятники местного искусства раннего железного века (в том числе близкие древнегреческой архаике золотые маски, фигурки людей, животных и другие), изделия древнегреческих мастеров. С середины I-го тысячелетия до нашей эры из поселений формировались города (Билазора близ современного села Кнежье, Пелагония близ современного села Бонче; Лихнида, ныне Охрид; позднее - Стоби, Скупи близ современного Скопье, Гераклея Линкестидская, ныне Битола), существовавшие до ранневизантийского времени (сохранились руины терм, дворцов, театров, произведения скульптуры, мозаичные полы). Из памятников античной культуры также сохранились руины эллинистических и римских домов в селе Вардарски-Рид близ Гевгелии, вилл в Валандово (IV век нашей эры), римских терм (в Банско близ Струмицы), Портик суда в Гераклее Линкестидской, гимназион в Стибере, театры в Стоби, Гераклее, Лихниде и Скупи.
Среди памятников раннехристианской архитектуры 2-й половины IV-VI веков: руины храма в форме тетраконха с нартексом, атриумом и баптистерием в местности Плаошник и церковь Студенчишта (оба в Охриде; V-VI века), базилик (в Стоби и Гераклее Линкестидской и близ этих городов, на острове Голем-Град, в бывшем античном городе Баргала и селе Мородвис близ Кочани), ротондальной церкви близ села Конюх на реке Крива. Наследие римской художественной культуры отражено также в раннехристианских напольных мозаиках (в базиликах и епископском дворце в Гераклее Линкестидской, площадь около 1300 м2, в базиликах и баптистериях в Охриде, Стоби, в базилике в селе Октиси близ Струги) и стенных росписях (епископской церкви в Стоби, VI век, ныне в Народный музее в Белграде). В окрестностях Виницы обнаружены десятки раннехристианских керамических рельефов. К VI и X-XI векам относятся руины оборонительных стен Скопье, к концу X - началу XI веков - обширной крепости царя Самуила в Охриде, крепости в Прилепе, Штипе и Струмице. Средневековая культура Македонии развивалась в тесном контакте с культурой Византии, Болгарии и Сербии.
В конце IX-X веков строились церкви с планом восточной части в виде триконха (Святого Пантелеимона в Охриде, 893 год, сохранились фундамент и частично первые ряды кладки; Святых Архангелов в монастыре Святого Наума на Охридском озере, около 900 года, перестроена в XVI веке; руины церквей в Горице и Злести, X век). С X века развивался тип 3-нефной базилики (базилика Святой Софии в Охриде с куполом, хорами и трансептом, 1037-1056 годы; церковь Святого Николая в Манастире, 1266 год). В X-XIV веках утвердился тип крестово-купольного храма типа «вписанного креста» с одним куполом (руины церкви Пятнадцати Мучеников Тивериопольских в Струмице, начало X века; церкви Святого Леонтия в Водоче, предположительно 1020-е годы, перестроена в начале XII века; Святого Иоанна Богослова Канео, 2-я половина XIII века, и Богородицы Перивлепты, 1294-1295 год, в Охриде; церковь монастыря Святого Никиты близ села Чучер, около 1307 года; Введения во храм Богоматери в Кучевиште, около 1330 года; Архангела Михаила в Штипе, 1334 год; Святого Николая в Люботене, 1336-1337 годы; Святого Димитрия в Марковом монастыре, 1345-1372 годы), двумя (церковь монастыря Архангелов Михаила и Гавриила в Лесново, 1341 год, нартекс и 2 купола - 1349 год) или пятью куполами (церкви Святого Пантелеимона в Горно-Нерези, 1164 год, Святого Георгия в Старо-Нагоричане, 1312-1313 годы, перестроена из базилики 1067-1071 годов; Рождества Богородицы в монастыре Матейче, 1340-1350-е годы). В XIII-XIV века фасады церквей часто украшались нарядной узорной кладкой из камня, кирпича и керамики (церкви Святого Димитрия, конец XII-XIII века, Свтятого Николая, 1298 год, обе в Прилепе). Также строились церкви с дополнительными внутренними северными и южными конхами (3-главая церковь Богородицы Елеусы в Велюсе с планом центральной части в виде тетраконха, 1080 год; церковь Святого Архангела в Кучевиште, 1360-е годы; церковь Святого Андрея на реке Треска с планом в виде «свободного креста», 1388-1389 год), 1-нефные сводчатые (Святого Георгия в Курбиново, около 1185-1190 годов; Святого Димитрия в Велесе, конец XIII века) и купольные (монастыря Архангела Михаила в Прилепе, 2-я половина XIII века; Святого Георгия в Полошко близ Кавадарци, предположительно 1330-е годы; Святого Николая в Шишевском монастыре, 1345 год) церкви, иногда с поперечным сводом (Богородицы Больничной, 1365-1367 год, и Святых Константина и Елены, XV век, обе в Охриде). Под влиянием византийского дворцового строительства возведён экзонартекс собора Святой Софии в Охриде (1313-1314 годы). Возводились ансамбли монастырей: Святого Иоанна Бигорского близ Дебара (основан в 1020 году, перестроен в конце XVIII-XIX веков), Святого Иоакима Осоговского близ Крива-Паланки (середина XII века, перестроен в середине XIX века), Трескавец (XIII-XIV века), Зрзе (XIV век), Слепче (XIV-XVII века, все - близ Прилепа), Маркова монастыря близ Скопье (XIV век), Святого Наума на Охридском озере (основан в конце X века, перестроен в XVI-XIX века). По берегам Охридского озера расположены пещерные монастыри (Святого Эразма) и церкви (в сёлах Калиште, Радожда, Панцир, Пештани) с росписями XIII-XIV веков.
В эпоху турецкого владычества (с конца XIV века) в городах сооружались мечети (Султана Мурата в Скопье, 1436 год), в том числе купольные (Мустафа-паши в Скопье, 1492 год; Исак-джамия в Битоле, 1508-1509 годы); минареты, бани (хамам Даут-паши в Скопье, 1484-1497 годы), текке (в Тетово, XVIII век), крытые базары (безистены), постоялые дворы (Куршумли-ан в Скопье, 1549-1550 год), башнеобразные укреплённые жилища (кула), часовые башни (саат-кула; в Битоле, Скопье, Прилепе), мосты (в Скопье, 1451-1469 годы, на основе моста VI века). Среди памятников поствизантийской церковной архитектуры - церковь монастыря Архангелов близ села Кучевиште (XVI век). В XVIII - начале XX веков продолжалось строительство церквей (Никольский собор в Штипе, 1867 год; церковь Святых Кирилла и Мефодия в Тетово, 1902-1918 год), часовен (Святого Наума в одноименном монастыре на Охридском озере, 1799 год) и мечетей в традиционных стилях (Мурат-паши в Скопье, 1802-1803 год), живописных ансамблей монастырей (Архангела Михаила в Берово, 1815-1818 год; Пречистой Богородицы близ Кичево, середина XIX века). В середине XIX века по проектам архитектора А. Дамьянова построены базиликальные церкви Святого Пантелеимона в Велесе (1837-1840 годы), Святого Иоакима Осоговского близ Крива-Паланки (1847-1851 годы), 5-главая крестово-купольная церковь Архангела Михаила в селе Горно-Чичево близ Велеса (1861 год).
В XVIII-XIX века сложились своеобразные формы народного зодчества: 1- и 2-этажные дома с навесом-галереей, дома турецкого типа с комнатами, симметрично расположенными вокруг сеней, и с изолированным от улицы двором (в Крушево, Велесе, Кратово); башенные дома (в Кратово). Для городов характерны 2-3-этажные дома с эркерами, лоджиями или балконами. Своеобразны крытые черепицей дома Охрида с нависающим деревянным каркасным верхним этажом.
Значительное развитие в средневековом изобразительном искусстве получили росписи, имевшие как общие с фресковыми ансамблями соседних стран, так и самобытные черты; период их расцвета относится к XI-XIV векам. Фрескам XI века (церковь Святого Леонтия в Водоче, ныне в Национальный музее в Скопье; в храме Святой Софии в Охриде, в церкви Богородицы Елеусы в Велюсе) присущи повышенная монументальность, строгость и героика образов. Значительная экспрессия отличает стенописи XII века (в церквах Святого Пантелеимона в Горно-Нерези, 1164 год, Святого Георгия в Курбиново, 1191 год), выполненные широкими мазками. К XI-XII векам относятся наиболее древние сохранившиеся живописные иконы («Святой Василий и Святой Николай», 2-я половина XI века, Галерея охридских икон, Охрид). Под влиянием византийских фресок комниновского периода созданы росписи базилики Святого Николая в Манастире (1271 год), церквей Святого Иоанна Богослова Канео в Охриде, Архангела Михаила (обе 1270-1280-е годы) и Святого Николая (1298 год) в Прилепе. Но в целом фрески конца XIII - начала XIV веков отражают тенденции Палеологовского ренессанса; обогащаясь новыми сюжетами и мотивами, они приобретают живость и естественность, но утрачивают монументальность и экспрессию (фрески мастеров Михаила Астрапа и Евтихия в церквах Богородицы Перивлепты в Охриде, 1295 год; Святого Георгия в Старо-Нагоричане, 1316-1318 годы; монастырь Святого Никиты близ села Чучер, 1310-1320-е годы). Михаилу и Евтихию приписывают также группу икон конца XIII - начала XIV веков в Охриде. Под влиянием придворной мастерской сербского короля Стефана Уроша II созданы росписи в церкви Введения Богоматери в Кучевиште (около 1330 года, в нартексе - около 1335 года), Успенской церкви в монастыре Трескавец (около 1340 года). В середине XIV века в Охриде работал Иоанн Теориан (фрески в экзонартексе и капеллах собора Святой Софии, 1346-1350 годы, и в церкви Святых Косьмы и Дамиана, около 1350 года, в Охриде; 2-сторонняя икона «Святой Климент» и «Святой Наум»), повлиявший на развитие охридской живописи 2-й половины XIV века (росписи 1360-х годов в капелле Святого Николая церкви Богородицы Перивлепты и в церкви Богородицы Больничной в Охриде). Под влиянием греческих росписей созданы фрески церкви Богородицы Заумской на Охридском озере (1361 год), церкви Святого Петра на острове Голем-Град (около 1360 года). Фрески в церквах Святого Георгия в Полошко (около 1345 года или около 1370 года), Святого Николая в Люботене (1344-1345 годы), Архангелов Михаила и Гавриила в Лесново (1346-1347 годы, в нартексе - 1349 год), Богородицы в Матейче (1348-1352 или 1356-1360 годы), Святого Димитрия в Марковом монастыре (1376-1377 или 1380-1381 годы) с некоторой перегруженностью композиции и грубоватой выразительностью фигур легли в основу живописного стиля поствизантийского периода. Редкий групповой портрет ктиторов - в нартексе церкви Святого Николая в Псаче (1365-1371 годы). Представителем константинопольского направления в живописи конца XIV века был митрополит Иоанн (росписи церкви монастыря Святого Андрея на реке Треска, 1389 год, совместно с монахом Григорием). Предположительно в Македонии возник иконографический тип Богородицы Пелагонитиссы (Взыграние Младенца): одна из икон этого типа написана братом митрополита Иоанна, иеромонахом Макарием, в 1421-1422 годы для иконостаса Преображенской церкви монастыря в Зрзе.
В эпоху османского владычества развитие изобразительного искусства замедлилось. Стиль икон XVI-XVII веков часто базировался на прототипах XV века. Под влиянием итальянской и греческой живописи созданы росписи церкви Святого Николая Больничного в Охриде (1480-1481 годы), в нартексе церкви монастыря Святого Андрея на реке Треска (1559-1560 годы). Лишь во 2-й половине XVIII века живопись начала отходить от старых канонов (семья Фрчкоских, конец XVIII-XX века). Работавший в середине XIX века иконописец Дичо Зограф (Димитар Крстев) сочетал византийскую символику с барочными орнаментами (иконостас церкви Святого Николая Геракомия в Охриде, 1862-1869 годы), в росписях предпочитал яркие контрастные цвета (церковь Святого Георгия Победоносца в Райчице, 1848-1852 годы).
Высокого уровня достигла средневековая резьба по дереву, носившая ярко фольклорный характер (резные двери из церкви Святого Николая Больничного в Охриде, XII-XIII века, фигура Святого Климента Охридского, XIII-XIV века, Национальный музей, Скопье). В XVII-XIX века переживало расцвет искусство глубокой и ажурной резьбы с сочными растительными узорами и реалистическими фигурками животных и людей (в том числе автопортретами резчиков). Резьбой на иконостасах и потолках славился город Дебар; до середины XIX века дебарской школой резчиков созданы иконостасы в стиле барокко (в монастырях Лесново, 1811-1814 годы, и Иоанна Бигорского, 1830-1840 годы, в Спасской церкви в Скопье, 1819-1824 годы, все - мастера Петре и Марко Филиповские, Макарие Фрчкоский). Венецианские и греческие влияния, элементы барокко и рококо уживались здесь с чертами наивного гротеска. Среди народных ремёсел были развиты вышивка на одежде, ковроткачество, создание изделий из серебра, ювелирное искусство.
В конце XIX - начале XX веков в крупных городах (Скопье, Битола, Охрид, Ресен) появились постройки в духе европейского эклектизма, но облик городов изменился мало. В духе архитектурной школы Рашки в 1924-1934 годы построена церковь Святого Афанасия в монастыре Лешок близ Тетова (российский архитектор В.М. Андросов; взорвана албанцами в 2001 году). Среди ведущих архитекторов 1-й половины XX века: Д. Леко, Й. Михайлович (авторы генпланов Скопье 1914 и 1929 годов), И. Дубай, И. Несторович, а также строившие в 1930-х годах в стиле функционализма И. Артёмушкин, С. Томовский, М. Чакелья, М. Злокович. Архитектурные принципы Ле Корбюзье привнесены в Скопье его учеником Д. Иблером (здание региональной компании рабочего страхования, 1932 год). После 1945 года развернулась реконструкция городов и сёл, с применением железобетона построены крупные промышленные сооружения, новые жилые районы (архитекторы Д. Петков, С. Брезовский, А. Серафимовский, К. Томовский, Р. Шекеринский, Л. Кубеш, В. Антолич, Л. Пота, Р. Галич, Д. Печевский, В. Кёсевский). После землетрясения 1963 года при восстановлении центра Скопье использовались идеи проектов, выигравших на конкурсе 1965 года (Р. Мисчевича, Ф. Вензлера, японский архитектор Кэндзо Тангэ). В 1960-1980-х годах с помощью других югославских республик и СССР возводились новые современные жилые районы; творчески использовались традиции народной архитектуры. Среди ведущих архитекторов конца XX - начала XXI веков: Я. Константинов, Г. Константиновский, К. Заров, Ж. Поповский, А. Никольский. В 1972-1990 годы в редкой для православия модернистской стилистике построен собор Святого Климента Охридского в Скопье (архитектор С. Брезовский). В конце XX - начале XXI веков в церковном зодчестве превалирует неовизантийский стиль (церковь Святых Климента и Пантелеимона в Охриде, 2001-2002 годы; церковь Святой Троицы в Радовише, 1997-2003 годы). Новые тенденции в архитектуре Македонии (использование новых материалов, металлических конструкций, больших стеклянных плоскостей) проявились в гражданском зодчестве городов и строительстве значительных монументов (металлический крест Милленниум на горе Водно близ Скопье, 2002-2008 годы).
В конце XIX - начале XX веков учившиеся в России живописцы Д. Андонов Папрадишкий и Дж. Зографский включают в церковную живопись фольклорные мотивы, создают исторические композиции, портреты, пейзажи, сцены народной жизни. Среди мастеров профессионального изобразительного искусства 1920-1930-х годов - живописцы Л. Личеноский, Н. Мартиноский, В. Коджоман, Л. Белогаский и другие, писавшие в свободной декоративной манере национальные пейзажи, сцены народной жизни, портреты и натюрморты; скульпторы Д. Тодоровский, П. Хаджи-Бошков; графики В. Попович-Чико, Б. Лазеский, Н. Мартиноский и другие. Под влиянием экспрессионизма, фовизма и сюрреализма в середине XX века работали живописцы Б. Трайковский, П. Мазев, С. Куновский, экспрессионизма и кубизма - скульпторы Б. Аврамова, Т. Серафимовский. Но в целом в изобразительном искусстве Македонии преобладало реалистическое направление (живописцы Д. Протуджер, П. Мазев, Р. Анастасов и другие, скульпторы Б. Митрический и другие). Его традиции с 1960-х годов часто сочетаются с поисками новой пластической выразительности в фигуративных формах (живописцы Д. Кондовский, Б. Ивкович, Г. Чемерский, И. Глигорова, С. Шемов, Т. Шияк; графики Д. Перчинков, М. Спировска, Д. Биков, Т. Крмов; скульпторы С. Маневский, В. Наумовский, И. Лафазановский). С 1960-1970-х годов в манере абстракционизма работают живописцы Р. Анастасов, А. Ристеский, Р. Калчевский, скульпторы Й. Грабулоский-Грабул, Д. Поповски-Дада. Элементы примитивизма используются скульпторами К. Славковским, А. Светиевой, Н. Шентевским; в стиле неореализма работает скульптор А. Ивановский-Карадаре. Среди памятников в честь павших во 2-й мировой войне выделяется мемориальный комплекс в Прилепе (1960-е годы, сербский архитектор Б. Богданович). В конце XX века появляются новые формы творческого самовыражения с привлечением современных технологий; развивается искусство инсталляций (Г. Стефанов), так называемое экологичное искусство (С. Шемов, Н. Фидановский, архитектор С. Узунов и другие).
Дополнительная литература:
Кондаков Н.П. Македония. Археологическое путешествие. СПб., 1909;
Памятники культуры. Сербия. Македония. [Белград, 1958];
Лазарев В.Н. Живопись XI-XII вв. в Македонии // XII Congrès international des études Byzantines: Rapports. Ochride, 1961;
Протич М. Югословенско сликарство, 1900-1950. Beograd, 1973;
Bitrakova-Grozdanova V. Monuments paléochrétiens de la région d’Ohrid. Ohrid, 1975;
Николовски А., Корнаков Д., Балабанов К. Споменици на културата на Македониjа. Скопjе, 1980;
Суботиℏ Г. Охридска сликарска школа XV в. Београд, 1980;
Грозданов С. Охридско зидно сликарство XIV в. Београд, 1980;
Уметничкото богатство на Македониjа. Скопjе, 1984;
Zikovna enciklopedija Jugoslavije. Zagreb, 1984-1987. Vol. 1-2;
Белоусов В.Н. Современная архитектура Югославии. 2-е изд. М., 1986;
Macedonia: cultural heritage. Skopje, 1995;
Jанакиевски Т. Антички театри и споменици со театарска тематика во Република Македониjа. Битола, 1998;
Микулчик И. Антички градови во Македониjа. Скопjе, 1999;
Архитектурата на почвата на Македониjа. Скопjе, 2000-2006. Т. 1-2;
Джурич В. Византийские фрески. Средневековая Сербия, Далмация, славянская Македония. М., 2000;
Томовски С. Македонските мастори-градители од XIX в. Скопjе, 2006;
Korunovski S., Dimitrova E. Macédoine byzantine: histoire de l’art macédonien du IX au XIV siècle. P., 2006.
Музыка
В музыкальной культуре сохраняются традиции фольклора (смотри в статье Македонцы) и церковного пения (певческая традиция византийского образца восходит к IX веку). Городская музыкальная жизнь развивалась с конца XIX века, в Велесе в 1894 году организовано культурно-просветительское общество, в Скопье в 1895 году - духовой оркестр. Первый македонский профессиональный музыкант А. Бадев (музыкальное образование получил в Москве и Санкт-Петербурге) организовал в Прилепе церковный хор (1879 год), сочинял светскую хоровую и духовную музыку («Златоустова литургия», издана в 1898 году в Лейпциге). Распространению музыкальной культуры способствовали певческое общество «Вардар» в Скопье (1907 год), культурно-художественное общество с оркестровым и хоровым отделениями в Битоле (1908 год), певческого общества в Тетово (при церкви Святого Николая, 1909 год), Штипе, Струмице (оба 1910 года). По окончании 1-й мировой войны музыкальная жизнь в этих городах возобновилась, воссозданы певческие общества, крупнейшее среди которых - «Мокраняц» (1922 год, по имени сербского музыканта С. Мокраняца). В Скопье и Битоле проходили первые в Македонии концерты симфонической музыки. В 1928 году в Скопье открылась частная музыкальная школа С. Арсич, в 1934 году - школа «Мокраняц». В 1930-х годах начали работать первые македонские профессиональные композиторы С. Гайдов, Ж. Фирфов, Т. Прокопьев, Т. Скаловски, А. Хаджи-Николов, П. Богданов-Кочко, И. Джувалековский, И. Кастро и другие. После 2-й мировой войны македонские композиторы создавали вокально-инструментальную, камерную, симфоническую и театральную музыку в духе неоромантизма, экспрессионизма, неоклассицизма, неофольклоризма. Среди авторитетных композиторов послевоенного времени: К. Македонский, испытавший влияние русской школы, автор опер (первая национальная опера «Гоце», 1954 год; оперы на историческую тематику «Царь Самуил», 1968 год, «Илинден», 1973 год; все поставлены в Скопье) и симфоний; Т. Прокопьев, Т. Прошев (также авторы опер); Г. Смокварский, Б. Ивановский, В. Николовский, Т. Зографский, С. Голабовский, Р. Аврамовский, Б. Трайков, Д. Бужаровский (также пианист и дирижёр). В области прикладной и популярной музыки работают композиторы Д. Гаконовский-Шпато, Л. Бранголица, А. Джамбазов, Г. Копров, С. Димитров и другие.
Центр современной музыкальной культуры - Скопье. В 1944 году здесь основан симфонический оркестр, на базе которого организована Филармония (в 1954 году оркестр стал филармоническим). Важную роль в развитии музыкальной культуры сыграли основанные в 1945 году Хор Радио Скопье и Музыкально-балетное училище (ныне Музыкально-балетный учебный центр имени И. Николовского-Луя), Струнный квартет (основан в 1937 году, воссоздан в 1946 году). В 1947 году в Македонском народном театре впервые поставлена опера («Сельская честь» П. Масканьи на македонском языке), в 1948 году на базе оперной труппы организована Государственная опера, в 1949 году осуществлена первая крупная балетная постановка («Бахчисарайский фонтан» Б.В. Асафьева). В конце 1960-х годов открыт Национальный театр оперы и балета, с 2004 года работающий под названием Македонская опера и балет. Среди крупнейших исполнителей и деятелей музыкальной культуры Македонии - дирижёры Т. Скаловский, Т. Прокопьев, певец П. Богданов-Кочко. Основатель музыкальной фольклористики - Ж. Фирфов, создатель 2-томного собрания македонского музыкального фольклора (1953 год; 1959 год, совместно с М. Симоновским). В 1950 году создан Фольклорный институт, среди фольклористов: В. Хаджиманов, А. Линин, В. Илиева. Отделение международного Института записи и сохранения музыки (Institute for Research and Archiving of Music), открытое в 2000 году, проводит международные конференции по традиционной македонской музыке. В 1966 году открыта Высшая музыкальная школа (ныне Академия музыки). Международные фестивали: музыкально-театральный «Охридское лето» (с 1963 года), «Майские оперные вечера» (Скопье, с 1972 года).
Дополнительная литература:
Македонските мелографи од краjот на XIX в. Скопjе, 1962;
Ортаков Д. Музиката уметност во Македониjа. Скопjе, 1982;
Прошев Т. Современа македонска музика. Пула, 1986;
Музиката на почвата на Македониjа. Скопjе, 1999;
Музиката на почвата на Македониjа од А. Бадев до днес. Скопjе, 2004.
Театр
Первую македонскую театральную труппу под названием «Забота и утешение» в 1901 году в болгарском городе Плевен организовал македонский драматург В. Чернодринский. Репертуар включал в основном патриотические пьесы (в том числе пьесу Чернодринского «Македонская кровавая свадьба»), а также бытовые сценки. Труппа с успехом выступала в Болгарии, а в 1903 году - в Белграде и других городах Сербии. В 1913 году в Скопье возникла первая постоянная труппа - Национальный театр имени Короля Александра I, игравший первоначально на сербском языке (директором до 1915 года был Б. Нушич). В сезон 1927/28 годов состоялся первый профессиональный спектакль на македонском языке - «Беглянка» («Ленка из Куманова») В. Илёского. Шли пьесы А. Панова («На заработках») и Р. Крле («Деньги убивают»). Профессиональные театральные труппы появились в городах Битола и Штип. В 1920-1930-х годах большой вклад в формирование профессионального македонского театра внесли русские эмигранты - члены «Пражской группы артистов МХТ» актёры и режиссёры В.М. Греч и П.А. Павлов, литературовед и театральный критик П. Митропан. Накануне 2-й мировой войны возникали любительские рабочие и студенческие театральные коллективы, ориентировавшиеся на социальные пьесы. В годы борьбы против фашистской оккупации (1941-1945 годы) при партизанских отрядах действовали театральные бригады и агитколлективы.
После освобождения Югославии Национальный театр в Скопье переименован в Македонский национальный театр. Его репертуар включал пьесы национальных классиков (Чернодринского, Илёского, Крле), произведения современных македонских авторов (К. Чашуле, Т. Арсовского, Г. Стефановского, Й. Плевнеша, Д. Дуковского), зарубежную классику (У. Шекспир, П. Корнель, Мольер, Ф. Шиллер, А. П. Чехов), современную зарубежную драматургию (С. Беккет, Э. Ионеско, С. Кейн). В составе труппы в разные годы работали: Т. Николовский, П. Прличко, К. Стоянов, И. Джувалековский, М. Бошкова, Д. Пуцкова, И. Милчин, Н. Ристовский. Ведущие режиссёры: В. Милчин, С. Унковский, А. Поповский.
С середины 1960-х годов в Скопье действует «Театр народностей», представляющий искусство национальных меньшинств. На рубеже 1990-2000-х годов возникли новые театры в городах Прилеп, Штип, Куманово, Молодёжный театр в Скопье. В Македонии проводятся национальные фестивали: Макфест в Скопье (с 1986 года, современное название с 2001 года), а также Фестиваль монодрамы в городе Битола, Фестиваль античной драмы в Стоби. Среди ведущих македонских театроведов: Й. Бошковский, Р. Стефановский, Л. Никодимовский. В Скопье с 1945 года работает Театральная академия.
Дополнительная литература:
Урошевик В. Вреници. Скопjе, 1971;
Алексиев А. Основоположници на македонската драмска литература. Скопjе, 1976;
Savremena drama i pozorište u Makedoniji. Novi Sad, 1982;
Вагапова Н. Драматический триптих Г. Стефановского // Стефановский Г. Яне-баламут [и другие пьесы]. М., 1987;
Стефановски Р. Театарот во Македониjа. Скопjе, 1990; idem. Летопис на македонската драма (1997-2005) и театарот во Македониjа (1958-1976). Скопjе, 2006;
Театарот на почвата на Македониjа. Скопjе, 2004-2007. Кн. 1-2;
Jовановиℏ Зоран Т. Народно позориште Краљ Александар I у Скопљ у 1913-1941. Нови Сад, 2005. Т. 1-2.
Кино
Основателями национальной кинематографии считаются братья Я. и М. Манаки, которые в 1905 году начали регулярные съёмки хроникальных сюжетов в городах и сёлах Македонии. Однако во время 1-й мировой войны их деятельность прекратилась, а кинофонд был утрачен. Возрождение македонской кинематографии началось после 2-й мировой войны. В 1947 году в Скопье создана киностудия «Вардар филм», где сначала снимались хроникально-документальные ленты, а в 1952 году был поставлен первый полнометражный игровой фильм (военная драма «Фросина» В. Нановича по сценарию В. Малеского). На студии работали режиссёры из разных республик СФРЮ, в том числе Ф. Штиглиц («Волчья ночь», 1955 год), Ж. Митрович («Мисс Стоун», 1958 год). Также дебютировали и режиссёры из Македонии - Д. Османли («Мирное лето», 1961 год), Л. Георгиевский («Под одним небом», 1964 год), Б. Гапо («Дни искушения», 1965 год). Временем подъёма македонского игрового кино стала 2-я половина 1960-х годов (в стилистике фильмов этого периода сочетаются фольклорная поэтика и «бунтарская» экспрессия французской «новой волны»). В 1967 году были поставлены этапные для македонского кинематографа фильмы «Македонская кровавая свадьба» Т. Попова, «Мементо» Османли и «Гора гнева» Георгиевского, отличавшиеся обострённо-эмоциональным восприятием архетипов отдалённого прошлого и послевоенных социальных коллизий. В 1970-х годах тему трагизма человеческого бытия развивали картины К. Ценевского («Чёрное семя», 1971 год, «Яд», 1975 год), Османли («Жажда», 1971 год), Гапо («Самый длинный путь», 1976 год). 1980-е годы отмечены появлением фильмов режиссера С. Попова («Красный конь», 1981 год, «Счастливого Нового 49», 1986 год), в которых глобальные политические катаклизмы проецировались на судьбы конкретных людей, приводя к семейным драмам. Режиссёры нового поколения нашли равноценное экранное решение успешным театральным постановкам («Хай-фай» С. Попова по пьесе Г. Стефановского и В. Блажевского, 1987 год; «Уик-энд для мертвецов» К. Ангеловского по пьесе М. Попова, 1988 год). После обретения Македонией независимости (1991 год) студия «Вардар филм» продолжила выпуск игровых лент: политическая драма «Татуировка» С. Попова (1991 год), мелодрама «Македонская сага» Гапо (1993 год), ироническая социальная драма «Светло-серый» Д. Митревского, А. Поповского и С. Яникиевича (1993 год). Крупнейшим достижением македонского кино стал фильм «Перед дождём» М. Манчевского (совместно с Францией и Великобританией, 1994 год, премия Мкф в Венеции) - трагическая и в то же время полная поэзии история о войне на Балканах. Наиболее значительные фильмы 2000-х годов созданы в сотрудничестве с западными-европейскими компаниями («Бал-кан-кан» Митревского, 2005 год, «Тени» Манчевского, 2007 год, и другие).
В 1970-х годах международное признание получило македонское анимационное кино, представленное ироническими гротесками П. Глигоровского («Эмбрион № М», 1971 год; «Феникс», 1976 год), анимационными шаржами Д. Марковича («Стой», 1976 год), предметной анимацией Б. Пейчинова («Отпор», 1978 год).
С 1979 года проводится Международный кинофестиваль имени братьев Манаки в Битоле.
Дополнительная литература:
Македонскиот игран филм. Скопjе, 1992-1999. Кн. 1-2;
Филмското столетие во Македониjа. Скопjе, 1995.