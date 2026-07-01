МАКЕДОНИАНЕ

МАКЕДОНИАНЕ - в хри­сти­ан­ст­ве ере­тическое те­че­ние IV-V веков, пред­ста­ви­те­ли ко­то­ро­го от­вер­га­ли бо­же­ст­вен­ность Свя­то­го Ду­ха; на­ря­ду с другими груп­пи­ров­ка­ми со­став­ля­ло ере­тическое дви­же­ние ду­хо­бор­че­ст­ва.

На­зва­но по име­ни епископа Кон­стан­ти­но­поль­ско­го Ма­ке­до­ния (342-360 годы, с пе­ре­ры­ва­ми). О са­мом Ма­ке­до­нии из­вест­но не­мно­го. В три­ни­тар­ной дис­кус­сии он ко­ле­бал­ся ме­ж­ду пра­во­сла­ви­ем и уме­рен­ным ари­ан­ст­вом. По­сле то­го как по на­стоя­нию ари­ан Ма­ке­до­ний ли­шил­ся Кон­стан­ти­но­поль­ской ка­фед­ры, со­глас­но цер­ков­ным ис­то­ри­кам V века Со­кра­ту Схо­ла­сти­ку и Со­зо­ме­ну, он на­чал про­по­ве­до­вать собственное уче­ние о по­до­бии по сущ­но­сти Сы­на От­цу и непо­до­бии От­цу Святого Ду­ха, ко­то­рый яв­ля­ет­ся под­чи­нён­ным слу­жи­те­лем с ка­че­ст­ва­ми, при­су­щи­ми ан­ге­лам - твар­ным су­ще­ст­вам; Святой Дух не про­ис­хо­дит из Бо­же­ст­ва, но яв­ля­ет­ся лишь ос­вя­щаю­щей си­лой и за­ни­ма­ет про­ме­жу­точ­ное по­ло­же­ние ме­ж­ду Бо­гом и тво­ре­ни­ем. Ма­ке­до­ний не ус­пел соз­дать собственной бо­го­слов­ской пар­тии; сто­рон­ни­ки это­го уче­ния ос­та­ва­лись ра­зоб­щён­ны­ми. Не­ко­то­рые современные ис­сле­до­ва­те­ли не склон­ны при­пи­сы­вать уче­ние са­мо­му Ма­ке­до­нию.

Ересь македониан име­ла рас­про­стра­не­ние в Кон­стан­ти­но­по­ле, Ви­фи­нии, Фра­кии, Гел­лес­пон­те, а так­же в Егип­те. Про­тив неё был пред­при­нят ряд цер­ков­ных мер: цер­ков­ные со­бо­ры в Алек­сан­д­рии (362 год), Ико­нии (376 год), Ри­ме (379 год); II Все­лен­ский со­бор (381 год) в сво­ём 7-м пра­ви­ле (из­да­но в 428 году) на­звал македониан ду­хо­бор­ца­ми. Не­смот­ря на пре­сле­до­ва­ния, не­мно­го­численные об­щи­ны македониан про­дол­жа­ли су­ще­ст­во­вать по край­ней ме­ре до 428 года, ког­да был из­дан императорский указ, за­пре­щав­ший ере­ти­кам иметь церк­ви в го­ро­дах.

Уче­ния македониан и близ­ких к ним ере­ти­ков яви­лись по­во­дом к по­яв­ле­нию ря­да по­ле­мических бо­го­слов­ских трак­та­тов пра­во­слав­ных ав­то­ров. Про­тив македониан вы­сту­па­ли в сво­их со­чи­не­ни­ях Афа­на­сий Ве­ли­кий, Ди­дим Сле­пец, Ва­си­лий Ве­ли­кий, Гри­го­рий Бо­го­слов, Гри­го­рий Нис­ский, Ам­фи­ло­хий Ико­ний­ский и Епи­фа­ний Кипр­ский.

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