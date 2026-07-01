МАКЕДОНИАНЕ
МАКЕДОНИАНЕ - в христианстве еретическое течение IV-V веков, представители которого отвергали божественность Святого Духа; наряду с другими группировками составляло еретическое движение духоборчества.
Названо по имени епископа Константинопольского Македония (342-360 годы, с перерывами). О самом Македонии известно немного. В тринитарной дискуссии он колебался между православием и умеренным арианством. После того как по настоянию ариан Македоний лишился Константинопольской кафедры, согласно церковным историкам V века Сократу Схоластику и Созомену, он начал проповедовать собственное учение о подобии по сущности Сына Отцу и неподобии Отцу Святого Духа, который является подчинённым служителем с качествами, присущими ангелам - тварным существам; Святой Дух не происходит из Божества, но является лишь освящающей силой и занимает промежуточное положение между Богом и творением. Македоний не успел создать собственной богословской партии; сторонники этого учения оставались разобщёнными. Некоторые современные исследователи не склонны приписывать учение самому Македонию.
Ересь македониан имела распространение в Константинополе, Вифинии, Фракии, Геллеспонте, а также в Египте. Против неё был предпринят ряд церковных мер: церковные соборы в Александрии (362 год), Иконии (376 год), Риме (379 год); II Вселенский собор (381 год) в своём 7-м правиле (издано в 428 году) назвал македониан духоборцами. Несмотря на преследования, немногочисленные общины македониан продолжали существовать по крайней мере до 428 года, когда был издан императорский указ, запрещавший еретикам иметь церкви в городах.
Учения македониан и близких к ним еретиков явились поводом к появлению ряда полемических богословских трактатов православных авторов. Против македониан выступали в своих сочинениях Афанасий Великий, Дидим Слепец, Василий Великий, Григорий Богослов, Григорий Нисский, Амфилохий Иконийский и Епифаний Кипрский.