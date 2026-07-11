МАКЕДОНЦЫ
МАКЕДОНЦЫ (самоназвание - македонци) - южнославянский народ, основное население Республики Македония.
Численность 1,3 миллионов человек (2002 год, перепись). Традиционно проживают также в других странах. В Эгейской Македонии - на севере Греции (в основном номы Флорина и Кастория на севере периферии Западной Македонии и номы Пела, Килкис и Салоники в северная и центральная части периферии Центральной Македонии), по оценкам, насчитывают от 5 до 50 тысяч человек (по переписи 1951 года - 41 тысяч человек). В Пиринской Македонии - на юго-западе Болгарии (область Благоевград) насчитывают 3,1 тысяч человек, всего в Болгарии 5,1 тысяч человек (2001 год, перепись); по оценкам - до 10 тысяч человек. Преспиские и горанские македонцы живут на востоке Албании (главным образом к западу от озера Преспа на севере области Корча и на востоке области Кукес), насчитывают 4,1 тысяч человек (по данным Комиссии по меньшинствам, 2009 год; по оценкам - от 10 до 350 тысяч человек). В Сербии проживают главным образом на севере страны (Воеводина и Белградский округ), насчитывают 25,8 тысяч человек (2002 год, перепись; по оценкам - 50 тысяч человек). Македонская диаспора существует также в Австралии (84 тысяч человек - 2006 год, перепись; по оценке МИД Македонии - 200 тысяч человек), Италии (78,1 тысяч человек, по данным Национального института статистики, 2007 год), Германии (62,3 тысяч человек - 2006 год, по данным Федерального ведомства Германии по статистике; по оценке МИД Македонии - до 85 тысяч человек), Швейцарии (61,3 тысяч человек - 2006 год, перепись), Румынии (по оценкам - до 50 тысяч человек), Турции (31,5 тысяч человек - 2001 год, перепись), США (51,7 тысяч человек - 2006 год, перепись; по оценке МИД Македонии - 200 тысяч человек), Канаде (37,1 тысяч человек - 2006 год, перепись; по оценке МИД Македонии - 150 тысяч человек), Аргентине, Новой Зеландии (15 тысяч человек, по оценке МИД Македонии) и других. Общая численность около 2 миллионов человек (2009 год, оценка).
Говорят на македонском языке, в Греции также на греческом языке.
Верующие - православные, часть - мусульмане (торбеши).
Этническое самосознание и национальное движение македонцев первоначально было ориентировано на Болгарию (смотри в статье Македония). В Эгейской Македонии происходили кровавые конфликты между проболгарскими македонцами и греческими андартами, которые закрывали церкви Болгарского экзархата, славянские школы и тому подобное; в конце XIX века - 1918 году из Македонии в Болгарию бежало свыше 100 тысяч человек. В Пиринской Македонии сформировалось македонское ополчение. В Эгейской и особенно в Вардарской Македонии действовали базировавшиеся в Пиринской Македонии вооруженные отряды Внутренней македонской революционной организации (ВМРО), левое крыло которой (отколовшееся в 1925 году и преобразовавшееся в ВМРО объединённую; в послевоенный период её члены участвовали в создании Народной Республики Македония в Югославии, но вскоре подверглись преследованиям за свою проболгарскую ориентацию) ориентировалось на сотрудничество с Коминтерном, правое - с хорватскими усташами и фашистской Италией. В 1922 году в США возникла проболгарская Македонская политическая организация (с 1952 года Македонская патриотическая организация). Формирование собственной македонской идентичности происходит с начала XX века и особенно в период между мировыми войнами, когда Коминтерном была поддержана идея создания независимого македонского государства (1934 год). В 1941-1944 годы в зоне болгарской оккупации Югославии и Греции, включённой в «Великую Болгарию», действовали бывшие активисты ВМРО. В Греции из славянского населения были созданы военные подразделения «Охрана», подчинённые СС. Другая часть македонцев вошла в образованный под эгидой компартии Греции и Греческого национально-освободительного фронта (ЭАМ) Славянский народно-освободительный фронт (СНОФ), боровшийся против «Охраны» и вербовавший её членов в свои ряды. К 1944 году между СНОФ и «Охраной» сложилось сотрудничество в борьбе за независимость Македонии. После роспуска СНОФ (1944 год) многие его члены приняли участие в Движении Сопротивления в Вардарской Македонии. Для защиты славянского населения Северной Греции в апреле 1945 года был создан Народно-освободительный фронт (НОФ), вступавший в столкновения с правительственными войсками и впоследствии участвовавший в Гражданской войне в Греции 1946-1949 годов на стороне Демократической армии Греции (ДАГ). На территориях, контролировавшихся ДАГ, открывались македонские школы, театры и тому подобное. После разгрома ДАГ из Греции бежали тысячи македонцев; было эвакуировано и расселено по странам Восточной Европы около 30 тысяч детей. Часть македонцев была насильственно переселена в Южную Грецию.
В Греции македонцы не признаются этническим меньшинством; «македонцами» называется славяно- («славяне», «славо-македонцы») и грекоязычное население Эгейской Македонии (допии - буквально «местные»), многие имеют греческое самосознание (гркомани). В 1993 году образовалось Македонское движение за балканское процветание (MAKIVE), в 1994 году - партия «Радуга» («Виножито»). В Болгарии в 1947-1958 годы македонцы признавались этническим меньшинством, македонский язык был официальным языком области Благоевград, выходила македонская газета «Пиринский вестник»; деятели ВМРО подвергались преследованиям. По переписи 1956 года, в стране проживало 187,8 тысяч македонцев (из них 178,9 тысяч - в области Благоевград, где они составляли 63,6% населения; ныне они составляют там 0,9% населения). В 1958 году пленум ЦК Болгарской КП постановил считать македонцев субэтнической группой болгар. Линия на отрицание этничности пиринских македонцев поддерживается возникшей в 1989 году партией ВМРО - Болгарское национальное движение (ВМРО - БНД). С 1999 года задачу защиты прав македонского меньшинства провозгласила партия Объединённая македонская организация Илинден-Пирин (запрещена в 2000 году). В Благоевграде выходит македонская газета «Народна воля». В Сербии, Албании и Румынии македонцы пользуются правами этнического меньшинства, активно участвуют в политические жизни, македонский язык преподаётся в школах, на нём выходит пресса, ведётся радио- и телевещание. Во многих странах диаспоры македонцев образуют компактные поселения и кварталы, сохраняют православное вероисповедание и частично македонский язык (так, в Австралии на македонском языке в быту говорят свыше 80% македонцев), существуют этнические политические и культурные организации. Действуют международные македонские организации; в 2004 году возникла организация Объединённая македонская диаспора.
Традиционная культура типична для народов Юго-Восточной Европы. Основные занятия - земледелие (пшеница, рожь, ячмень, овёс, картофель, в долинах - кукуруза, овощи; в XX веке распространяются посадки винограда, табака, фруктов) и отгонное скотоводство. Развиты резьба по дереву, ювелирное ремесло и другое. Характерен традиционный плуг с массивным полозом и узким лемехом.
Поселения скученные (известны поселения круговой планировки), в горах - разбросанные. Жилище 2- или 3-этажное: внизу находятся хозяйственные помещения, во 2-м этаже - кухня и отапливаемые комнаты, в верхнем - летние комнаты; верхние этажи выступают над нижними, имеют балконы. Перед входом часто - терраса (трем). Усадьба огорожена.
Женский костюм - туникообразная рубаха (в районе Скопье и Куманово - с клиньями) с воротником-стойкой и вышивкой (преобладает красный цвет, в районе Скопье и Куманово - чёрный и синий); полудлинная распашная одежда из хлопка или сукна белого цвета, без рукавов (клашник) или с короткими рукавами (сая, гуня), иногда с ложными рукавами (Скопье, Куманово, Тетово, Галичник); поверх неё - жилет (елек), передник (скутини, дипла, фута), шерстяной тканый разноцветный пояс с большой серебряной пряжкой (пафтите), тёмный суконный кафтан (долама), большое количество монетных украшений, на голове - полотенчатый убор или круглая шапочка (фес) с платком, на ногах - разноцветные шерстяные чулки и постолы (опинки). Мужской костюм - рубаха (кошуля), штаны, кафтан из белого, позднее - чёрного сукна (долама, джемдан), шерстяной пояс длиной до 5 м, шириной до 30 см, на голове - овчинная шапка (шубара).
Основная пища - пшеничный, в горах - ржаной и кукурузный хлеб, овечье, козье или коровье молоко, мясо, овощи.
До начала XX века бытовали нормы обычного права, большие семьи (задруга) во главе с домакином, родовые кварталы в поселениях, экзогамные патронимические группы, кросскузенный брак, умыкание; брак с родственниками по отцовской линии был запрещён вплоть до 9-го колена. Система терминов родства бифуркативно-линейного типа в поколении родителей (сохраняется древнеславянское терминологическое разделение между дядями по отцу и по матери) и линейного типа в поколении говорящего; сиблинги делятся по полу. Сохраняются отношения кумовства, обычай взаимопомощи (моба, тлака), девичьи посиделки (седенки); вера в духов-хранителей (стопан, таласм) в образах змеи, всадника и тому подобное, в злых духов (караконджо, сениште, нави), ведьм (вештици), драконов (лами) и другое; поклонение деревьям, камням, источникам, знахарство. На Рождество (Божик) кладут в очаг дубовое полено, Святки сопровождаются ряжением [джамалари в Скопье и Гевгелие, бабучери в Битоле, ешкари в Кастории и Эдесе (Воден), тркаляш в Струге и Охриде], колядованием, театрализованными представлениями (Гевгелия), мужским обрядом Русалии, сходным с болгарскими Кукерами; на День святого Трипуна (Трифона; 14 февраля) совершаются винодельческие обряды; на Лазареву субботу дома обходят группы девушек (лазарки); на Пасху красят яйца, качаются на качелях, поют «великденские» песни, танцуют круговой танец оро; на День святого Георгия (23 апреля) совершают скотоводческие обряды, летом торжественно празднуют Иванов (Ениев) день и Петров день; на Ильин день (Илинден) оканчивали жатву (с 1944 года Илинден - государственный праздник День республики в память Илинденского восстания 1903 года).
Устное творчество.
Жанровая основа общеславянского типа. Сказки (герои бытовых сказок - Хитрый Пётр, Ходжа Насреддин и другие), баллады, предания, юнацкий и гайдуцкий эпос (о Марко Кралевиче, Кузмане Капитане и других), сопровождающийся игрой на гусле; выделяются благопожелательные и величальные лазарские песни, свадебные и другие; из лирических песен - печалбарские (отходников-печалбаров). Песенный и танцевальный фольклор (основной танец - круговой оро) особенно близок болгарскому, в том числе специфической ритмикой быстрых песен и плясок. В них наряду с равнодольными ритмическими структурами («тактами») широко распространены неравнодольные с полуторным соотношением ритмических долей. Существуют также медленные песни в свободном метре. Ладовая основа - диатоника, в южной, юго-восточной и восточной областях Македонии встречается пентатоника. Наряду с одноголосием распространено 2-голосие (в песенной и инструментальной традициях). 2-голосное пение различается по манере: бурдонное (бурдон может быть выдержанным или ритмизованным) и гетерофонное, с характерным секундовым расслоением голосов (в районах Тетово и Гостивара). Встречается антифонное пение, где каждая из 2 групп участников поёт в бурдонной манере. Популярно инструментальное музицирование; игрой на инструментах сопровождается пение, исполнение оро. В городской традиционной инструментальной музыке заметны восточные влияния, включая элементы макама.
Основные музыкальные инструменты: 3-струнный смычковый - чемене, или гусла (похож на болгарскую гадулку, сербскую лирицу); щипковый - тамбура (вариант классического танбура; существует в 2 разновидностях - с 2 и 4 струнами); флейты - двоянка (парная), дудук, кавал (кафал); волынка - гайда, или мешница (с бурдонной трубкой); зурна (зурла); бубен - дайре, дэф; барабаны - тапан (большой двухсторонний), тарабука (в форме кубка). Типичный инструментальный ансамбль - зурна и тапан. В современные городские ансамбли входят инструменты как западно-европейского, так и восточного происхождения: скрипка, кларнет, лютня, уд, канун и дайре. Распространились гармоника, мандолина, гитара.