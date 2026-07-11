МАКЕДОНЦЫ

МАКЕДОНЦЫ (са­мо­на­зва­ние - ма­ке­дон­ци) - юж­но­сла­вян­ский на­род, основное на­се­ле­ние Рес­пуб­ли­ки Ма­ке­до­ния.

Чис­лен­ность 1,3 миллионов человек (2002 год, пе­ре­пись). Тра­ди­ци­он­но про­жи­ва­ют так­же в других стра­нах. В Эгей­ской Ма­ке­до­нии - на се­ве­ре Гре­ции (в основном но­мы Фло­ри­на и Кас­то­рия на се­ве­ре пе­ри­фе­рии Западной Ма­ке­до­нии и но­мы Пе­ла, Кил­кис и Са­ло­ни­ки в северная и центральная час­ти пе­ри­фе­рии Центральной Ма­ке­до­нии), по оцен­кам, на­счи­ты­ва­ют от 5 до 50 тысяч человек (по пе­ре­пи­си 1951 года - 41 тысяч человек). В Пи­рин­ской Ма­ке­до­нии - на юго-за­па­де Бол­га­рии (область Бла­го­ев­град) на­счи­ты­ва­ют 3,1 тысяч человек, всего в Бол­га­рии 5,1 тысяч человек (2001 год, пе­ре­пись); по оцен­кам - до 10 тысяч человек. Пре­спис­кие и го­ран­ские македонцы жи­вут на вос­то­ке Ал­ба­нии (главным образом к за­па­ду от озера Пре­спа на се­ве­ре области Кор­ча и на вос­то­ке области Ку­кес), на­счи­ты­ва­ют 4,1 тысяч человек (по дан­ным Ко­мис­сии по мень­шин­ст­вам, 2009 год; по оцен­кам - от 10 до 350 тысяч человек). В Сер­бии про­жи­ва­ют главным образом на се­ве­ре стра­ны (Вое­во­ди­на и Бел­град­ский округ), на­счи­ты­ва­ют 25,8 тысяч человек (2002 год, пе­ре­пись; по оцен­кам - 50 тысяч человек). Ма­кедонская ди­ас­по­ра су­ще­ст­ву­ет так­же в Ав­ст­ра­лии (84 тысяч человек - 2006 год, пе­ре­пись; по оцен­ке МИД Ма­ке­до­нии - 200 тысяч человек), Ита­лии (78,1 тысяч человек, по дан­ным Национального института ста­ти­сти­ки, 2007 год), Гер­ма­нии (62,3 тысяч человек - 2006 год, по дан­ным Фе­де­раль­но­го ве­дом­ст­ва Гер­ма­нии по ста­ти­сти­ке; по оцен­ке МИД Ма­ке­до­нии - до 85 тысяч человек), Швей­ца­рии (61,3 тысяч человек - 2006 год, пе­ре­пись), Ру­мы­нии (по оцен­кам - до 50 тысяч человек), Тур­ции (31,5 тысяч человек - 2001 год, пе­ре­пись), США (51,7 тысяч человек - 2006 год, пе­ре­пись; по оцен­ке МИД Ма­ке­до­нии - 200 тысяч человек), Ка­на­де (37,1 тысяч человек - 2006 год, пе­ре­пись; по оцен­ке МИД Ма­ке­до­нии - 150 тысяч человек), Ар­ген­ти­не, Но­вой Зе­лан­дии (15 тысяч человек, по оцен­ке МИД Ма­ке­до­нии) и других. Об­щая чис­лен­ность около 2 миллионов человек (2009 год, оцен­ка).

Го­во­рят на ма­ке­дон­ском язы­ке, в Гре­ции так­же на греческом языке.

Ве­рую­щие - пра­во­слав­ные, часть - му­суль­ма­не (тор­бе­ши).

Эт­ническое са­мо­соз­на­ние и национальное дви­же­ние македонцев пер­во­на­чаль­но бы­ло ори­ен­ти­ро­ва­но на Бол­га­рию (смотри в статье Ма­ке­до­ния ). В Эгей­ской Ма­ке­до­нии про­ис­хо­ди­ли кро­ва­вые кон­флик­ты ме­ж­ду про­бол­гар­ски­ми македонцами и греческими ан­дар­та­ми, ко­то­рые за­кры­ва­ли церк­ви Болгарского эк­зар­ха­та, славянские шко­лы и тому подобное; в конце XIX века - 1918 году из Ма­ке­до­нии в Бол­га­рию бе­жа­ло свыше 100 тысяч человек. В Пи­рин­ской Ма­ке­до­нии сфор­ми­ро­ва­лось ма­кедонское опол­че­ние. В Эгей­ской и осо­бен­но в Вар­дар­ской Ма­ке­до­нии дей­ст­во­ва­ли ба­зи­ро­вав­шие­ся в Пи­рин­ской Ма­ке­до­нии воо­руженные от­ря­ды Внутренней ма­кедонской ре­во­люционной организации (ВМРО), ле­вое кры­ло ко­то­рой (от­ко­лов­шее­ся в 1925 году и пре­об­ра­зо­вав­шее­ся в ВМРО объ­е­ди­нён­ную; в по­сле­во­ен­ный пе­ри­од её чле­ны уча­ст­во­ва­ли в соз­да­нии Народной Рес­пуб­ли­ки Ма­ке­до­ния в Юго­сла­вии, но вско­ре под­верг­лись пре­сле­до­ва­ни­ям за свою про­бол­гар­скую ори­ен­та­цию) ори­ен­ти­ро­ва­лось на со­труд­ни­че­ст­во с Ко­мин­тер­ном, пра­вое - с хорватскими ус­та­ша­ми и фа­ши­ст­ской Ита­ли­ей. В 1922 году в США воз­ник­ла про­бол­гар­ская Ма­кедонская по­ли­тическая организация (с 1952 года Ма­кедонская пат­рио­тическая организация). Фор­ми­ро­ва­ние собственной ма­кедонской иден­тич­но­сти про­ис­хо­дит с начала XX века и осо­бен­но в пе­ри­од ме­ж­ду ми­ро­вы­ми вой­на­ми, ко­гда Ко­мин­тер­ном бы­ла под­дер­жа­на идея со­зда­ния не­за­ви­си­мо­го ма­кедонского государства (1934 год). В 1941-1944 годы в зо­не болгарской ок­ку­па­ции Юго­сла­вии и Гре­ции, вклю­чён­ной в «Ве­ли­кую Бол­га­рию», дей­ст­во­ва­ли бывшие ак­ти­ви­сты ВМРО. В Гре­ции из славянского на­се­ле­ния бы­ли соз­да­ны во­енные под­раз­де­ле­ния «Ох­ра­на», под­чи­нён­ные СС. Дру­гая часть македонцев во­шла в об­ра­зо­ван­ный под эги­дой ком­пар­тии Гре­ции и Гре­че­ско­го на­цио­наль­но-ос­во­бо­ди­тель­но­го фрон­та (ЭАМ) Славянский на­род­но-ос­во­бо­дительный фронт (СНОФ), бо­ров­ший­ся про­тив «Ох­ра­ны» и вер­бо­вав­ший её чле­нов в свои ря­ды. К 1944 году ме­ж­ду СНОФ и «Ох­ра­ной» сло­жи­лось со­труд­ни­че­ст­во в борь­бе за не­за­ви­си­мость Ма­ке­до­нии. По­сле рос­пус­ка СНОФ (1944 год) многие его чле­ны при­ня­ли уча­стие в Дви­же­нии Со­про­тив­ле­ния в Вар­дар­ской Ма­ке­до­нии. Для за­щи­ты славянского на­се­ле­ния Северной Гре­ции в апреле 1945 года был соз­дан На­род­но-ос­во­бо­дительный фронт (НОФ), всту­пав­ший в столк­но­ве­ния с пра­ви­тельственными вой­ска­ми и впо­след­ст­вии уча­ст­во­вав­ший в Гра­ж­дан­ской вой­не в Гре­ции 1946-1949 годов на сто­ро­не Де­мо­кра­тической ар­мии Гре­ции (ДАГ). На тер­ри­то­ри­ях, кон­тро­ли­ро­вав­ших­ся ДАГ, от­кры­ва­лись ма­кедонские шко­лы, те­ат­ры и тому подобное. По­сле раз­гро­ма ДАГ из Гре­ции бе­жа­ли ты­ся­чи македонцев; бы­ло эва­куи­ро­ва­но и рас­се­ле­но по стра­нам Восточной Ев­ро­пы около 30 тысяч де­тей. Часть македонцев бы­ла на­силь­ст­вен­но пе­ре­се­ле­на в Южную Гре­цию.

В Гре­ции македонцы не при­зна­ют­ся эт­ническим мень­шин­ст­вом; «македонцами» на­зы­ва­ет­ся сла­вя­но- («сла­вя­не», «сла­во-ма­ке­дон­цы») и гре­коя­зыч­ное на­се­ле­ние Эгей­ской Ма­ке­до­нии (до­пии - буквально «ме­ст­ные»), мно­гие име­ют греческое са­мо­соз­на­ние (грко­ма­ни). В 1993 году об­ра­зо­ва­лось Ма­кедонское дви­же­ние за бал­кан­ское про­цве­та­ние (MAKIVE), в 1994 году - пар­тия «Ра­ду­га» («Ви­но­жи­то»). В Бол­га­рии в 1947-1958 годы македонцы при­зна­ва­лись эт­ническим мень­шин­ст­вом, ма­кедонский язык был официальным язы­ком области Бла­го­ев­град, вы­хо­ди­ла ма­кедонская газета «Пи­рин­ский вест­ник»; дея­те­ли ВМРО под­вер­га­лись пре­сле­до­ва­ни­ям. По пе­ре­пи­си 1956 года, в стра­не про­жи­ва­ло 187,8 тысяч македонцев (из них 178,9 тысяч - в области Бла­го­ев­град, где они со­став­ля­ли 63,6% населения; ны­не они со­став­ля­ют там 0,9% населения). В 1958 году пле­нум ЦК Болгарской КП по­ста­но­вил счи­тать македонцев су­бэт­нической груп­пой бол­гар. Ли­ния на от­ри­ца­ние эт­нич­но­сти пи­рин­ских македонцев под­дер­жи­ва­ет­ся воз­ник­шей в 1989 году пар­ти­ей ВМРО - Болгарское национальное дви­же­ние (ВМРО - БНД). С 1999 года за­да­чу за­щи­ты прав ма­кедонского мень­шин­ст­ва про­воз­гла­си­ла пар­тия Объ­е­ди­нён­ная ма­кедонская организация Илин­ден-Пи­рин (за­пре­ще­на в 2000 году). В Бла­го­ев­гра­де вы­хо­дит ма­кедонская газета «На­род­на во­ля». В Сер­бии, Ал­ба­нии и Ру­мы­нии македонцы поль­зу­ют­ся пра­ва­ми эт­нического мень­шин­ст­ва, ак­тив­но уча­ст­ву­ют в по­ли­тические жиз­ни, ма­кедонский язык пре­по­да­ёт­ся в шко­лах, на нём вы­хо­дит прес­са, ве­дёт­ся ра­дио- и те­ле­ве­ща­ние. Во мно­гих стра­нах ди­ас­по­ры македонцев об­ра­зу­ют ком­пакт­ные по­се­ле­ния и квар­та­лы, со­хра­ня­ют пра­во­слав­ное ве­ро­ис­по­ве­да­ние и час­тич­но ма­кедонский язык (так, в Ав­ст­ра­лии на ма­кедонском языке в бы­ту го­во­рят свыше 80% македонцев), су­ще­ст­ву­ют эт­нические по­ли­тические и куль­тур­ные ор­га­ни­за­ции. Дей­ст­ву­ют ме­ж­ду­народные ма­кедонские ор­га­ни­за­ции; в 2004 году воз­ник­ла организация Объ­е­ди­нён­ная ма­кедонская ди­ас­по­ра.

Тра­диционная куль­ту­ра ти­пич­на для на­ро­дов Юго-Восточной Ев­ро­пы. Основные за­ня­тия - зем­ле­де­лие (пше­ни­ца, рожь, яч­мень, овёс, кар­то­фель, в до­ли­нах - ку­ку­ру­за, ово­щи; в XX веке рас­про­стра­ня­ют­ся по­сад­ки ви­но­гра­да, та­ба­ка, фрук­тов) и от­гон­ное ско­то­вод­ст­во. Раз­ви­ты резь­ба по де­ре­ву, юве­лир­ное ре­мес­ло и другое. Ха­рак­те­рен тра­диционный плуг с мас­сив­ным по­ло­зом и уз­ким ле­ме­хом.

По­се­ле­ния ску­чен­ные (из­вест­ны по­се­ле­ния кру­го­вой пла­ни­ров­ки), в го­рах - раз­бро­сан­ные. Жи­ли­ще 2- или 3-этаж­ное: вни­зу на­хо­дят­ся хо­зяйственные по­ме­ще­ния, во 2-м эта­же - кух­ня и ота­п­ли­вае­мые ком­на­ты, в верх­нем - лет­ние ком­на­ты; верх­ние эта­жи вы­сту­па­ют над ниж­ни­ми, име­ют бал­ко­ны. Пе­ред вхо­дом ча­сто - тер­ра­са (трем). Усадь­ба ого­ро­же­на.

Жен­ский кос­тюм - ту­ни­ко­об­раз­ная ру­ба­ха (в рай­оне Ско­пье и Ку­ма­но­во - с клинь­я­ми) с во­рот­ни­ком-стой­кой и вы­шив­кой (пре­об­ла­да­ет крас­ный цвет, в рай­оне Ско­пье и Ку­ма­но­во - чёр­ный и си­ний); по­лу­длин­ная рас­паш­ная оде­ж­да из хлоп­ка или сук­на бе­ло­го цве­та, без ру­ка­вов (клаш­ник) или с ко­рот­ки­ми ру­ка­ва­ми (сая, гу­ня), ино­гда с лож­ны­ми ру­ка­ва­ми (Ско­пье, Ку­ма­но­во, Те­то­во, Га­лич­ник); по­верх неё - жи­лет (елек), пе­ред­ник (ску­ти­ни, дип­ла, фу­та), шер­стя­ной тка­ный раз­но­цвет­ный по­яс с боль­шой се­ре­бря­ной пряж­кой (паф­ти­те), тём­ный су­кон­ный каф­тан (до­ла­ма), боль­шое ко­ли­чест­во мо­нет­ных ук­ра­ше­ний, на го­ло­ве - по­ло­тен­ча­тый убор или круг­лая ша­поч­ка (фес) с плат­ком, на но­гах - раз­но­цвет­ные шер­стя­ные чул­ки и по­сто­лы (опин­ки). Муж­ской кос­тюм - ру­ба­ха (ко­шу­ля), шта­ны, каф­тан из бе­ло­го, позд­нее - чёр­но­го сук­на (до­ла­ма, джем­дан), шер­стя­ной по­яс дли­ной до 5 м, ши­ри­ной до 30 см, на го­ло­ве - ов­чин­ная шап­ка (шу­ба­ра).

Основная пи­ща - пше­нич­ный, в го­рах - ржа­ной и ку­ку­руз­ный хлеб, ове­чье, ко­зье или ко­ро­вье мо­ло­ко, мя­со, ово­щи.

До начала XX века бы­то­ва­ли нор­мы обыч­но­го пра­ва, боль­шие се­мьи (за­дру­га) во гла­ве с до­ма­ки­ном, ро­до­вые квар­та­лы в по­се­ле­ни­ях, эк­зо­гам­ные па­тро­ни­мические груп­пы, крос­ску­зен­ный брак, умы­ка­ние; брак с родст­вен­ни­ка­ми по от­цов­ской ли­нии был за­пре­щён вплоть до 9-го ко­ле­на. Си­сте­ма тер­ми­нов род­ст­ва би­фур­ка­тив­но-ли­ней­но­го ти­па в по­ко­ле­нии ро­ди­те­лей (со­хра­ня­ет­ся древнеславянское тер­ми­но­ло­ги­чес­кое раз­де­ле­ние меж­ду дя­дя­ми по от­цу и по ма­те­ри) и ли­ней­но­го ти­па в по­ко­ле­нии го­во­ря­ще­го; сиб­лин­ги де­лят­ся по по­лу. Со­хра­ня­ют­ся от­но­ше­ния ку­мов­ст­ва, обы­чай взаи­мо­по­мо­щи (мо­ба, тла­ка), де­ви­чьи по­си­дел­ки (се­ден­ки); ве­ра в ду­хов-хра­ни­те­лей (сто­пан, та­ласм) в об­ра­зах змеи, всад­ни­ка и тому подобное, в злых ду­хов (ка­ра­кон­д­жо, се­ниш­те, на­ви), ведьм (веш­ти­ци), дра­ко­нов (ла­ми) и другое; по­кло­не­ние де­ревь­ям, кам­ням, ис­точ­ни­кам, зна­хар­ст­во. На Ро­ж­де­ст­во (Бо­жик) кла­дут в очаг ду­бо­вое по­ле­но, Свят­ки со­про­во­ж­да­ют­ся ря­же­ни­ем [джа­ма­ла­ри в Ско­пье и Гев­ге­лие, ба­бу­че­ри в Би­то­ле, еш­ка­ри в Кас­то­рии и Эде­се (Во­ден), трка­ляш в Стру­ге и Ох­ри­де], ко­ля­до­ва­ни­ем, те­ат­ра­ли­зованными пред­став­ле­ния­ми (Гев­ге­лия), муж­ским об­ря­дом Ру­са­лии, сход­ным с болгарскими Ку­ке­ра­ми; на День святого Три­пу­на (Три­фо­на; 14 фев­ра­ля) со­вер­ша­ют­ся ви­но­дельческие об­ря­ды; на Ла­за­ре­ву суб­бо­ту до­ма об­хо­дят груп­пы де­ву­шек (ла­зар­ки); на Пас­ху кра­сят яй­ца, ка­ча­ют­ся на ка­че­лях, по­ют «ве­лик­ден­ские» пес­ни, тан­цу­ют кру­го­вой та­нец оро; на День святого Ге­ор­гия (23 ап­ре­ля) со­вер­ша­ют ско­то­водческие об­ря­ды, ле­том тор­же­ст­вен­но празд­ну­ют Ива­нов (Ени­ев) день и Пет­ров день; на Иль­ин день (Илин­ден) окан­чи­ва­ли жат­ву (с 1944 года Илин­ден - государственный празд­ник День рес­пуб­ли­ки в па­мять Илин­ден­ско­го вос­ста­ния 1903 года ).

Уст­ное твор­че­ст­во.

Жан­ро­вая ос­но­ва об­ще­сла­вян­ско­го ти­па. Сказ­ки (ге­рои бы­то­вых ска­зок - Хит­рый Пётр, Ход­жа На­сред­дин и другие), бал­ла­ды, пре­да­ния, юнац­кий и гай­дуц­кий эпос (о Мар­ко Кра­ле­ви­че, Куз­ма­не Ка­пи­та­не и других), со­про­во­ж­даю­щий­ся иг­рой на гус­ле; вы­де­ля­ют­ся бла­го­по­же­ла­тель­ные и ве­ли­чаль­ные ла­зар­ские пес­ни, сва­деб­ные и другие; из ли­рических пе­сен - пе­чал­бар­ские (от­ход­ни­ков-пе­чал­ба­ров). Пе­сен­ный и тан­це­валь­ный фольк­лор (основной та­нец - кру­го­вой оро) осо­бен­но бли­зок бол­гар­ско­му, в том числе спе­ци­фической рит­ми­кой бы­ст­рых пе­сен и пля­сок. В них на­ря­ду с рав­но­доль­ны­ми рит­мическими струк­ту­ра­ми («так­та­ми») ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны не­рав­но­доль­ные с по­лу­тор­ным со­от­но­ше­ни­ем рит­мических до­лей. Су­ще­ст­ву­ют так­же мед­лен­ные пес­ни в сво­бод­ном мет­ре. Ла­до­вая ос­но­ва - диа­то­ни­ка, в южной, юго-восточной и восточной об­лас­тях Ма­ке­до­нии встре­ча­ет­ся пен­та­то­ни­ка. На­ря­ду с од­но­го­ло­си­ем рас­про­стра­не­но 2-го­ло­сие (в пе­сен­ной и ин­ст­ру­мен­таль­ной тра­ди­циях). 2-го­лос­ное пе­ние раз­ли­ча­ет­ся по ма­не­ре: бур­дон­ное (бур­дон мо­жет быть вы­дер­жан­ным или рит­ми­зо­ван­ным) и ге­те­ро­фон­ное, с ха­рак­тер­ным се­кун­до­вым рас­слое­ни­ем го­ло­сов (в рай­онах Те­то­во и Гос­ти­ва­ра). Встре­ча­ет­ся ан­ти­фон­ное пе­ние, где ка­ж­дая из 2 групп уча­ст­ни­ков по­ёт в бур­дон­ной ма­не­ре. По­пу­ляр­но ин­ст­ру­мен­таль­ное му­зи­ци­ро­ва­ние; иг­рой на ин­ст­ру­мен­тах со­про­во­ж­да­ет­ся пе­ние, ис­пол­не­ние о­ро. В городской тра­диционной ин­ст­ру­мен­таль­ной му­зы­ке за­мет­ны восточные влия­ния, вклю­чая эле­мен­ты ма­ка­ма.

Основные музыкальные ин­ст­ру­мен­ты: 3-струн­ный смыч­ко­вый - че­ме­не, или гус­ла (по­хож на болгарскую га­дул­ку, сербскую ли­ри­цу); щип­ко­вый - там­бу­ра (ва­ри­ант клас­си­че­ско­го тан­бу­ра; су­ще­ст­ву­ет в 2 раз­но­вид­но­стях - с 2 и 4 стру­на­ми); флей­ты - дво­ян­ка (пар­ная), ду­дук, ка­вал (ка­фал); во­лын­ка - гай­да, или меш­ни­ца (с бур­дон­ной труб­кой); зур­на (зур­ла); бу­бен - дай­ре, дэф; ба­ра­ба­ны - та­пан (боль­шой двух­сто­рон­ний), та­ра­бу­ка (в фор­ме куб­ка). Ти­пич­ный ин­ст­ру­мен­таль­ный ан­самбль - зур­на и та­пан. В современные городские ан­самб­ли вхо­дят ин­ст­ру­мен­ты как западно-ев­ропейского, так и восточного про­ис­хо­ж­де­ния: скрип­ка, клар­нет, лют­ня, уд, ка­нун и дай­ре. Рас­про­стра­ни­лись гар­мо­ни­ка, ман­до­ли­на, ги­та­ра.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)