МАКЕБА МИРИАМ

МАКЕБА МИРИАМ (настоящее имя Зен­зи­ле) - южноафриканская эс­т­рад­ная пе­ви­ца, об­щественный дея­тель.

Учи­лась пе­нию в институте Кил­мер­тон в Пре­то­рии .

С 1954 года со­ли­ст­ка южноафриканского ан­самб­ля «Ман­хэт­тен бра­зерс», за­тем вы­сту­па­ла с груп­пой «Скай­ларкс» в те­ат­ра­ли­зо­ван­ном шоу в ря­де стран Аф­ри­ки.

Звез­да южноафриканского джа­за, в 1959 году с ус­пе­хом вы­сту­пи­ла в главной ро­ли в мю­зик­ле «Кинг Конг» Т. Мат­чи­ки­зы (Йо­хан­нес­бург).

Ме­ж­ду­народную по­пу­ляр­ность Макебе при­нес­ло уча­стие в американском ан­ти­ра­си­ст­ском филь­ме «Вер­нись, Аф­ри­ка!» (режиссер Л. Ро­го­зин, 1959 год).

В 1959-1968 годы жи­ла в США (в 1963 году, по­сле вы­сту­п­ле­ния в ООН с ре­чью про­тив ре­жи­ма апарт­хей­да, ли­ше­на гра­ж­дан­ст­ва ЮАР), вы­сту­па­ла с аф­роа­мериканским пев­цом Г. Бе­ла­фон­те и другими зна­ме­ни­то­стя­ми, за­пи­са­ла мно­же­ст­во пе­сен («Па­та Па­та», «Ма­лай­ка» и другие; аль­бом «Ве­чер с Бе­ла­фон­те и Ма­ке­ба», 1965 год).

В 1968 году вы­шла за­муж за С. Кар­майк­ла - бор­ца за гражданские пра­ва аф­роа­ме­ри­кан­цев (в свя­зи с этим в США от­ме­ни­ли её за­пи­си и кон­цер­ты) и пе­ре­еха­ла в Гви­нею ; бы­ла пред­ста­ви­те­лем Гви­неи в ООН.

С 1973 года (по­сле раз­во­да с Кар­майк­лом) про­дол­жа­ла вы­сту­пать в Аф­ри­ке, Латинской Аме­ри­ке и Ев­ро­пе, ис­пол­няя пес­ни главным образом ан­ти­ми­ли­та­ри­ст­ской на­прав­лен­но­сти.

В 1990 году вер­ну­лась в ЮАР.

Сни­ма­лась в ки­но, в чис­ле филь­мов с её уча­сти­ем - «Амок» (режиссер С. Бен Бар­ка, 1982 год; главная премия Мкф в Мо­ск­ве, 1983 год).

В 2000 году в ЮАР вы­шел аль­бом пе­сен «Ро­ди­на» («Homeland»). В 2005 году на­ча­ла про­щаль­ное ми­ро­вое тур­не.

Скон­ча­лась во вре­мя га­ст­ро­лей.

Сочинения:

The world of African song. Chi., 1971;

Makeba: My story. N. Y., 1987 (with J. Hall).