МАКЕБА МИРИАМ
МАКЕБА МИРИАМ (настоящее имя Зензиле) - южноафриканская эстрадная певица, общественный деятель.
Училась пению в институте Килмертон в Претории.
С 1954 года солистка южноафриканского ансамбля «Манхэттен бразерс», затем выступала с группой «Скайларкс» в театрализованном шоу в ряде стран Африки.
Звезда южноафриканского джаза, в 1959 году с успехом выступила в главной роли в мюзикле «Кинг Конг» Т. Матчикизы (Йоханнесбург).
Международную популярность Макебе принесло участие в американском антирасистском фильме «Вернись, Африка!» (режиссер Л. Рогозин, 1959 год).
В 1959-1968 годы жила в США (в 1963 году, после выступления в ООН с речью против режима апартхейда, лишена гражданства ЮАР), выступала с афроамериканским певцом Г. Белафонте и другими знаменитостями, записала множество песен («Пата Пата», «Малайка» и другие; альбом «Вечер с Белафонте и Макеба», 1965 год).
В 1968 году вышла замуж за С. Кармайкла - борца за гражданские права афроамериканцев (в связи с этим в США отменили её записи и концерты) и переехала в Гвинею; была представителем Гвинеи в ООН.
С 1973 года (после развода с Кармайклом) продолжала выступать в Африке, Латинской Америке и Европе, исполняя песни главным образом антимилитаристской направленности.
В 1990 году вернулась в ЮАР.
Снималась в кино, в числе фильмов с её участием - «Амок» (режиссер С. Бен Барка, 1982 год; главная премия Мкф в Москве, 1983 год).
В 2000 году в ЮАР вышел альбом песен «Родина» («Homeland»). В 2005 году начала прощальное мировое турне.
Скончалась во время гастролей.
Сочинения:
The world of African song. Chi., 1971;
Makeba: My story. N. Y., 1987 (with J. Hall).