МАКДОНАЛЬД ДЖОН АЛЕКСАНДР
МАКДОНАЛЬД ДЖОН АЛЕКСАНДР - государственный и политический деятель Канады, адвокат.
Из семьи торговца.
В 1820 году вместе с родителями переехал в Канаду.
В 1836 году получил адвокатскую лицензию в Верхней Канаде, имел юридическую практику в городе Кингстон. С 1844 года депутат Законодательного собрания провинции Канада. В 1847 году вошёл в состав провинциального правительства в качестве генерального ресивера (управляющего спорным имуществом), стал лидером Либерально-консервативной партии. В 1854 году в коалиционный кабинете Ж.Э. Картье занял пост генерального прокурора провинции. В 1857-1858, 1858-1862 годы делил с Картье полномочия премьер-министра провинциального кабинета. Автор ряда резолюций, которые легли в основу первой конституции Канады - Акта о Британской Северной Америке (1867 год). Убеждённый монархист и сторонник сохранения Канадой тесных связей с Великобританией. Премьер-министр федерального правительства Канады от консерваторов в 1867-1873, 1878-1891 годы. Одновременно занимал посты министра юстиции и генерального прокурора (1867-1873 годы), министр внутренних дел и генерального суперинтенданта по делам индейцев (1878-1887 годы), министр железных дорог и каналов (1889-1891 годы).
Во главе кабинетов проводил политику, направленную на включение в состав Канады земель «от моря до моря» и всемерное развитие и укрепление канадской государственности как пользующегося внутренним самоуправлением доминиона британской короны. Правительство Макдональда в 1869 году выкупило у Гудзонова залива компании 1670 года Землю Руперта (на ней были образованы провинции Альберта, Манитоба и Саскачеван), добилось включения в состав Канадской конфедерации на правах провинций Британской Колумбии (1871 год) и Острова Принца Эдуарда (1873 год), подавило восстание метисов и индейцев (1869-1870 годы), развернуло трансконтинентальное железнодорожное строительство, служившее интересам освоения и колонизации новых территорий. В 1873 году кабинет Макдональда оказался в центре коррупционного скандала, что стало причиной поражения консерваторов на выборах. Вновь заняв пост премьер-министра в 1878 году, Макдональд проводил в экономических вопросах жёсткий протекционистский курс, получивший название «национальная политика». В 1885 году санкционировал подавление нового восстания метисов и индейцев и казнь его предводителя Л. Риэля, что привело к обострению федерально-провинциальных противоречий и отношений между франко- и англоканадцами.
Сочинения:
Memoirs / Ed. J. Pope. L., 1894. Vol. 1-2;
The letters. 1836-1861 / Ed. J. K. Johnson. Ottawa, 1968-1969. Vol. 1-2.