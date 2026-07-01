МАКДОНАЛЬД ДЖОН АЛЕКСАНДР

МАКДОНАЛЬД ДЖОН АЛЕКСАНДР - государственный и по­ли­тический дея­тель Ка­на­ды , ад­во­кат.

Из се­мьи тор­гов­ца.

В 1820 году вме­сте с ро­ди­те­ля­ми пе­ре­ехал в Ка­на­ду.

В 1836 году по­лу­чил ад­во­кат­скую ли­цен­зию в Верх­ней Ка­на­де, имел юри­дическую прак­ти­ку в городе Кинг­стон. С 1844 года депутат За­ко­но­дательного со­б­ра­ния провинции Ка­на­да. В 1847 году во­шёл в со­став про­винциального пра­ви­тель­ст­ва в ка­че­ст­ве ге­не­раль­но­го ре­си­ве­ра (управ­ляю­ще­го спор­ным иму­ще­ст­вом), стал ли­де­ром Ли­бе­раль­но-кон­сер­ва­тив­ной пар­тии. В 1854 году в коа­лиционный ка­би­не­те Ж.Э. Кар­тье за­нял пост ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра про­вин­ции. В 1857-1858, 1858-1862 годы де­лил с Кар­тье пол­но­мо­чия пре­мьер-ми­ни­ст­ра про­винциального ка­би­не­та. Ав­тор ря­да ре­зо­лю­ций, ко­то­рые лег­ли в ос­но­ву пер­вой кон­сти­ту­ции Ка­на­ды - Ак­та о Британской Северной Аме­ри­ке (1867 год). Убе­ж­дён­ный мо­нар­хист и сто­рон­ник со­хра­не­ния Ка­на­дой тес­ных свя­зей с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей. Пре­мьер-министр фе­де­раль­но­го пра­ви­тель­ст­ва Ка­на­ды от кон­сер­ва­то­ров в 1867-1873, 1878-1891 годы. Од­но­вре­мен­но за­ни­мал по­сты министра юс­ти­ции и ге­не­раль­но­го про­ку­ро­ра (1867-1873 годы), министр внутренних дел и ге­не­раль­но­го су­пер­ин­тен­дан­та по де­лам ин­дей­цев (1878-1887 годы), министр же­лез­ных до­рог и ка­на­лов (1889-1891 годы).

Во гла­ве ка­би­не­тов про­во­дил по­ли­ти­ку, на­прав­лен­ную на вклю­че­ние в со­став Ка­на­ды зе­мель «от мо­ря до мо­ря» и все­мер­ное раз­ви­тие и ук­ре­п­ле­ние ка­надской го­су­дар­ст­вен­но­сти как поль­зую­ще­го­ся внутренним са­мо­управ­ле­ни­ем до­ми­нио­на британской ко­ро­ны. Пра­ви­тель­ст­во Макдональда в 1869 году вы­ку­пи­ло у Гуд­зо­но­ва за­ли­ва ком­па­нии 1670 года Зем­лю Ру­пер­та (на ней бы­ли об­ра­зо­ва­ны про­вин­ции Аль­бер­та, Ма­ни­то­ба и Сас­ка­че­ван), до­би­лось вклю­че­ния в со­став Ка­надской кон­фе­де­ра­ции на пра­вах про­вин­ций Британской Ко­лум­бии (1871 год) и Ос­т­рова Прин­ца Эду­ар­да (1873 год), по­да­ви­ло вос­ста­ние ме­ти­сов и ин­дей­цев (1869-1870 годы), раз­вер­ну­ло транс­кон­ти­нен­таль­ное железнодорожное строи­тель­ст­во, слу­жив­шее ин­те­ре­сам ос­вое­ния и ко­ло­ни­за­ции но­вых тер­ри­то­рий. В 1873 году ка­би­нет Макдональда ока­зал­ся в цен­тре кор­руп­цион­но­го скан­да­ла, что ста­ло при­чи­ной по­ра­же­ния кон­сер­ва­то­ров на вы­бо­рах. Вновь за­няв пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра в 1878 году, Макдональд про­во­дил в эко­но­мических во­про­сах жё­ст­кий про­тек­цио­ни­ст­ский курс, по­лу­чив­ший название «национальная по­ли­ти­ка». В 1885 году санк­цио­ни­ро­вал по­дав­ле­ние но­во­го вос­ста­ния ме­ти­сов и ин­дей­цев и казнь его пред­во­ди­те­ля Л. Ри­эля, что при­ве­ло к об­ост­ре­нию фе­де­раль­но-про­винциальных про­ти­во­ре­чий и от­но­ше­ний ме­ж­ду фран­ко- и анг­ло­ка­над­ца­ми.

Сочинения:

Memoirs / Ed. J. Pope. L., 1894. Vol. 1-2;

The letters. 1836-1861 / Ed. J. K. Johnson. Ottawa, 1968-1969. Vol. 1-2.