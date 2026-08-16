МАКДОНАЛЬД , ДЖОН АЛЕКСАНДР

Макдональд ( анг . Macdonald) , Джон Александр (10.01.1815, Глазго, Шотландия — 06.06.1891, Оттава, Канада) — первый премьер-министр Канады, политик, адвокат, ­коммерсант. Родители М. иммигрировали в британскую провинцию Верхнюю Канаду с 5-летним сыном, который провел детство и юность в г. Кингстоне. С 15 лет трудился в одной из адвокатских контор, в 19 открыл собственную юридическую фирму. М. был свидетелем восстания 1837 в Верхней Канаде. В 1840-е занимался адвокатской практикой, сделками с коммерческой недвижимостью, стал собственником крупных земельных участков, директором нескольких коммерческих фирм. Политическую карьеру начал в муниципалитете г. Кингстона. С 1844 — депутат законодательного собрания, затем генеральный прокурор и один из сопредседателей правительства объединенной провинции Канада, лидер либерально-консервативной парламентской коалиции, подготовившей объединение британских североамериканских колоний в единое централизованное государство. Монархист, англофил, сторонник тесных имперских связей и канадский националист М. выступил главным автором резолюций, легших в основу Акта о Британской Северной Америке (1867), первой Конституции Канады, самоуправляемого британского доминиона. Лидер и основной «архитектор» консервативной партии. В первый срок правления (1867—1873) М. завершилось территориальное объединение Канады. К конфедерации присоединились провинции Манитоба (1870), Британская Колумбия (1871), остров Принца Эдуарда (1873). Выкуп у Компании Гудзонова залива Северо-западных территорий, учреждение королевской конной полиции, заключение договоров с индейцами подготовили земли для новых поселенцев. Вытеснение коренных жителей и нарушение их земельных прав привело к двум восстаниям на Западе под руководством франко-метиса Л. Риэля (1869, 1885), подавленных войсками. Казнь Риэля и противостояние между федеральными и провинциальными властями по вопросам образования, языковых и религиозных прав французского католического населения обострили национальные противоречия. В 1873 М. оказался в центре коррупционного скандала, связанного с участием крупного бизнеса в избирательной кампании тори, и ушел в отставку. Вновь избранный премьер-министром (1878—1891) М. проводил «Национальную политику» экономического национализма, промышленно-торгового протекционизма, железнодорожного строительства, заселения Запада в целях построения государства «от моря до моря» и защиты от экспансионистских угроз со стороны США. М. скончался от инсульта в должности премьер-министра после 18 лет правления. Роль и влияние М. как «отца нации» и одной из наиболее влиятельных фигур в истории Канады подверглись в 2010-е критике. Поводом послужили факты расовой дискриминации китайских иммигрантов и разоблачения жестокого обращения и гибели детей из индейских семей в организованных М. резидентных школах. Некоторые памятники М. были разрушены радикалами либо демонтированы. Акты вандализма осуждены официальными властями, национальные историки призвали к более глубокому и непредвзятому изучению наследия М.

Ист .: Memoirs of Sir John Macdo­nald / Ed. J. Pope. 2 vols. London, 1894; The Letters of Sir John Ale­xander Macdonald. 1858—1861 / Ed. J. K. Johnson. 2 vols. Ottawa, 1969.

Лит. : Сороко-Цюпа О. С. История Канады. М., 1982; Creighton D. G. , Waite P. B. John A. Macdonald: the Young Politician, the Old Chieftain. Toronto, 1998; Gwyn R. J. Nation Maker: Sir John A. Macdonald. His Life, Our Times. Toronto, 2011. И. А. Аггеева.