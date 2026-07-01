МАКДОНАЛЬД ДЖЕЙМС РАМСЕЙ
МАКДОНАЛЬД ДЖЕЙМС РАМСЕЙ (Рамсей) - британский государственный и политический деятель.
Незаконнорожденный сын служанки и сельскохозяйственного рабочего.
По окончании школы с 1885 года работал помощником клерка в городе Бристоль. Там же вступил в Социал-демократическую федерацию.
Переехав в Лондон в 1886 году, работал клерком, затем помощником кандидата в депутаты парламента, активно занимался самообразованием.
В 1886 году вступил в Фабианское общество, в 1894-1900 годы входил в его руководство. В 1894 году присоединился к Независимой рабочей партии (НРП). В 1900 году избран секретарём созданного британскими профсоюзами, НРП и несколькими социалистическими организациями Комитета рабочего представительства (КРП). После переименования КРП в 1906 году в Лейбористскую партию (ЛП) до 1912 года секретарь этой партии (одновременно в 1906-1909 годы председатель НРП). В 1906-1918 годы депутат Палаты общин британского парламента, с 1911 года лидер (председатель парламентской фракции) ЛП, в 1912-1929 годы также казначей партии. В 1914 году, после начала 1-й мировой войны, оставил пост председателя фракции из-за несогласия с решением ЛП голосовать за военные кредиты. С 1922 вновь депутат Палаты общин, лидер ЛП. После победы лейбористов на парламентских выборах 1923 году премьер-министр и министр иностранных дел Великобритании (январь - ноябрь 1924 года).
Кабинет Макдональда принял ряд законов, отвечавших интересам трудящихся (увеличил пособия по безработице, принял дополнения к законам о социальном страховании, закон о жилье, увеличивший доступность муниципального жилья для низкооплачиваемых рабочих, и другое), активно содействовал принятию Дауэса плана и устранению последствий Рурского конфликта 1922-1923 годов, в 1924 году де-юре признал СССР.
С ноября 1924 года лидер парламентской оппозиции. 5 июня 1929 года вновь занял пост премьер-министра, однако в условиях мирового экономического кризиса 1929-1933 годы не смог реализовать заявленные в ходе предвыборной кампании социальные инициативы (отмена закона 1927 года об ограничении права на забастовки, введение 7-часового рабочего дня для шахтёров, снижение уровня безработицы). Кабинет Макдональда осенью 1929 года восстановил дипломатические отношения с СССР, разорванные в 1927 году консервативным правительством, в 1930 году подписал Лондонский договор об ограничении и сокращении морских вооружений, а также отдельное соглашение между Великобританией, США и Японией о сокращении морских вооружений.
В августе 1931 года в результате раскола кабинета, вызванного вопросом о сокращении пособий по безработице, Макдональд оставил пост премьер-министра, после чего по просьбе короля Георга V и с согласия лидеров Консервативной партии и Либеральной партии сформировал национальное коалиционное правительство. Действия Макдональда руководство лейбористов квалифицировало как «предательство». В cентябре 1931 года он был исключён из ЛП; тогда же вместе с другими исключёнными лейбористами Дж.Г. Томасом и Ф. Сноуденом основал Национальную лейбористскую партию (не пользовалась влиянием) и занял пост её лидера.
Коалиционному правительству Макдональда удалось стабилизировать финансовую ситуацию в стране и получить на парламентских выборах в октябре 1931 года поддержку большинства избирателей. В ноябре 1931 года Макдональд сформировал и возглавил 2-е национальное коалиционное правительство.
В июне 1935 года по состоянию здоровья передал пост премьер-министра лидеру консерваторов С. Болдуину. На дополнительных выборах в январе 1936 года вновь избран в парламент и занял в кабинете Болдуина пост лорда-президента Совета. По рекомендации врачей отправился в морское путешествие, во время которого скончался.
Сочинения:
Socialism and society. L., 1905;
The socialist movement. L., 1911;
Labour and peace. L., 1912;
Parliament and revolution. [S. l.], 1919;
The foreign policy of the Labour Party. L., 1923;
Margaret Ethel MacDonald. 6th ed. L., 1929.