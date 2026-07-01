МАКДОНАЛЬД ДЖЕЙМС РАМСЕЙ

МАКДОНАЛЬД ДЖЕЙМС РАМСЕЙ (Рам­сей) - британский государственный и по­ли­тический дея­тель.

Не­за­кон­но­ро­ж­ден­ный сын слу­жан­ки и сельскохозяйственного ра­бо­че­го.

По окон­ча­нии шко­лы с 1885 года ра­бо­тал по­мощ­ни­ком клер­ка в городе Бри­столь. Там же всту­пил в Со­ци­ал-де­мо­кра­тическую фе­де­ра­цию.

Пе­ре­ехав в Лон­дон в 1886 году, ра­бо­тал клер­ком, за­тем по­мощ­ни­ком кан­ди­да­та в де­пу­та­ты пар­ла­мен­та, ак­тив­но за­ни­мал­ся са­мо­об­ра­зо­ва­ни­ем.

В 1886 году всту­пил в Фа­би­ан­ское об­ще­ст­во, в 1894-1900 годы вхо­дил в его ру­ко­во­дство. В 1894 году при­сое­ди­нил­ся к Не­за­ви­си­мой ра­бо­чей пар­тии (НРП) . В 1900 году из­бран сек­ре­та­рём соз­дан­но­го британскими проф­сою­за­ми, НРП и не­сколь­ки­ми со­циа­ли­стическими организация­ми Комитета ра­бо­че­го пред­ста­ви­тель­ст­ва (КРП). По­сле пе­ре­име­но­ва­ния КРП в 1906 году в Лей­бо­ри­ст­скую пар­тию (ЛП) до 1912 года сек­ре­тарь этой пар­тии (од­но­вре­мен­но в 1906-1909 годы председатель НРП). В 1906-1918 годы депутат Па­ла­ты об­щин британского пар­ла­мен­та, с 1911 года ли­дер (председатель пар­ла­мент­ской фрак­ции) ЛП, в 1912-1929 годы так­же ка­зна­чей пар­тии. В 1914 году, по­сле на­ча­ла 1-й ми­ро­вой вой­ны , ос­та­вил пост председателя фрак­ции из-за не­со­гла­сия с ре­ше­ни­ем ЛП го­ло­со­вать за во­енные кре­ди­ты. С 1922 вновь депутат Па­ла­ты об­щин, ли­дер ЛП. По­сле по­бе­ды лей­бо­ри­стов на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах 1923 году пре­мьер-министр и министр иностранных дел Ве­ли­ко­бри­та­нии (январь - но­ябрь 1924 года).

Ка­би­нет Макдональда при­нял ряд за­ко­нов, от­ве­чав­ших ин­те­ре­сам тру­дя­щих­ся (уве­ли­чил по­со­бия по без­ра­бо­ти­це, при­нял до­пол­не­ния к за­ко­нам о со­ци­аль­ном стра­хо­ва­нии, за­кон о жи­лье, уве­ли­чив­ший дос­туп­ность му­ни­ци­паль­но­го жи­лья для низ­ко­оп­ла­чи­вае­мых ра­бо­чих, и другое), ак­тив­но со­дей­ст­во­вал при­ня­тию Дау­эса пла­на и уст­ра­не­нию по­след­ст­вий Рур­ско­го кон­флик­та 1922-1923 годов, в 1924 году де-юре при­знал СССР.

С но­ября 1924 года ли­дер пар­ла­мент­ской оп­по­зи­ции. 5 июня 1929 года вновь за­нял пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра, од­на­ко в ус­ло­ви­ях ми­ро­во­го эко­но­мического кри­зи­са 1929-1933 годы не смог реа­ли­зо­вать за­яв­лен­ные в хо­де пред­вы­бор­ной кам­па­нии со­ци­аль­ные ини­циа­ти­вы (от­ме­на за­ко­на 1927 года об ог­ра­ни­че­нии пра­ва на за­бас­тов­ки, вве­де­ние 7-ча­со­во­го ра­бо­че­го дня для шах­тё­ров, сни­же­ние уров­ня без­ра­бо­ти­цы). Ка­би­нет Макдональда осе­нью 1929 года вос­ста­но­вил ди­пло­ма­тические от­но­ше­ния с СССР, ра­зо­рван­ные в 1927 году кон­сер­ва­тив­ным пра­ви­тель­ст­вом, в 1930 году под­пи­сал Лон­дон­ский до­го­вор об ог­ра­ни­че­нии и со­кра­ще­нии морских воо­ру­же­ний, а так­же отдельное со­гла­ше­ние ме­ж­ду Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей, США и Япо­ни­ей о со­кра­ще­нии морских воо­ру­же­ний.

В августе 1931 года в ре­зуль­та­те рас­ко­ла ка­би­не­та, вы­зван­но­го во­про­сом о со­кра­ще­нии по­со­бий по без­ра­бо­ти­це, Макдональд ос­та­вил пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра, по­сле че­го по прось­бе ко­ро­ля Ге­ор­га V и с со­гла­сия ли­де­ров Кон­сер­ва­тив­ной пар­тии и Ли­бе­раль­ной пар­тии сфор­ми­ро­вал национальное коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во. Дей­ст­вия Макдональда ру­ко­во­дство лей­бо­ри­стов ква­ли­фи­ци­ро­ва­ло как «пре­да­тель­ст­во». В cентябре 1931 года он был ис­клю­чён из ЛП; то­гда же вме­сте с другими ис­клю­чён­ны­ми лей­бо­ри­ста­ми Дж.Г. То­ма­сом и Ф. Сно­уде­ном ос­но­вал Национальную лей­бо­ри­ст­скую пар­тию (не поль­зо­ва­лась влия­ни­ем) и за­нял пост её ли­де­ра.

Коа­лиционному пра­ви­тель­ст­ву Макдональда уда­лось ста­би­ли­зи­ро­вать фи­нан­со­вую си­туа­цию в стра­не и по­лу­чить на пар­ла­мент­ских вы­бо­рах в октябре 1931 года под­держ­ку боль­шин­ст­ва из­би­ра­те­лей. В но­ябре 1931 года Макдональд сфор­ми­ро­вал и воз­гла­вил 2-е национальное коа­лиционное пра­ви­тель­ст­во.

В ию­не 1935 года по со­стоя­нию здо­ро­вья пе­ре­дал пост пре­мьер-ми­ни­ст­ра ли­де­ру кон­сер­ва­то­ров С. Бол­дуи­ну. На до­пол­нительных вы­бо­рах в январе 1936 года вновь из­бран в пар­ла­мент и за­нял в ка­би­не­те Бол­дуи­на пост лор­да-пре­зи­ден­та Со­ве­та. По ре­ко­мен­да­ции вра­чей от­пра­вил­ся в морское пу­те­ше­ст­вие, во вре­мя ко­то­ро­го скон­чал­ся.

Сочинения:

Socialism and society. L., 1905;

The so­cialist movement. L., 1911;

Labour and peace. L., 1912;

Parliament and revolution. [S. l.], 1919;

The foreign policy of the Labour Party. L., 1923;

Margaret Ethel MacDonald. 6th ed. L., 1929.