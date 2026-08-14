МАКАРТУР ДУГЛАС

МАКАРТУР ДУГЛАС - американский во­енный дея­тель, генерал ар­мии (1944 год).

Сын генерала А. Ма­кар­ту­ра - участ­ни­ка Гражданской вой­ны в США 1861-1865 годов.

Окон­чил во­енное училище Вест-Пойнт (1903 год).

На во­енной служ­бе с 1899 года. На­чал служ­бу в инженерных вой­сках на Фи­лип­пи­нах.

В рус­ско-япон­скую вой­ну 1904-1905 годов со­сто­ял на­блю­да­те­лем при японской ар­мии. В 1906 году не­ко­то­рое вре­мя был во­енным адъ­ю­тан­том пре­зи­ден­та США Т. Руз­вель­та.

Уча­ст­ник 1-й ми­ро­вой вой­ны, с октября 1917 года в со­ста­ве аме­ри­кан­ских экс­пе­ди­ци­он­ных сил во Фран­ции, начальник шта­ба и командир 43-й пехотной ди­ви­зии.

В 1919-1922 годы су­пер­ин­тен­дант (начальник) во­енного училища Вест-Пойнт. С 1922 ко­мандующий американскими вой­ска­ми на Фи­лип­пи­нах. В 1930-1935 годы начальник шта­ба Воо­руженных сил США. В июле 1932 года санк­цио­ни­ро­вал раз­гон с при­ме­не­ни­ем войск 15-ты­сяч­ной де­мон­ст­ра­ции без­ра­бот­ных ве­те­ра­нов 1-й ми­ро­вой вой­ны в Ва­шинг­то­не, тре­бо­вав­ших вы­пла­ты пен­сий. В 1935-1937 годы во­енный со­вет­ник на Фи­лип­пи­нах. В 1937 году по со­гла­со­ва­нию с пра­ви­тель­ст­вом США уво­лен из ар­мии, ру­ко­во­дил соз­да­ни­ем филип­пин­ской ар­мии (1937-1941 годы), фельд­мар­шал Фи­лип­пин (1937 год).

Во вре­мя 2-й ми­ро­вой вой­ны воз­вра­щён (в 1941 году) на во­енную служ­бу и на­зна­чен ко­мандующим американскими вой­ска­ми на Даль­нем Вос­то­ке. В 1942 году глав­но­ко­мандующий опе­ра­тив­но-стра­те­гической груп­пи­ров­кой американцев, а с апреля 1944 по апрель 1945 годов - со­юз­ных войск в юго-западной час­ти Ти­хо­го океана. С апреля 1945 года глав­но­ко­мандующий су­хо­пут­ны­ми си­ла­ми со­юз­ни­ков на Ти­хом океане, 2 августа 1945 года на бор­ту американского лин­ко­ра «Мис­су­ри» от со­юз­но­го ко­ман­до­ва­ния под­пи­сал Акт о ка­пи­ту­ля­ции Япо­нии.

В 1945-1951 годы воз­глав­лял американские ок­ку­пационные вой­ска в Япо­нии.

В на­ча­ле Ко­рей­ской вой­ны 1950-1953 годов ру­ко­во­дил (в 1950-1951 годы) морскими, воздушными и де­сант­ны­ми опе­ра­ция­ми сил ООН. Вы­сту­пал за рас­ши­ре­ние во­енных дей­ст­вий и пе­ре­нос их на тер­ри­то­рию КНР. В апреле 1951 года за не­уда­чи американских войск в Ко­рее уво­лен в от­став­ку.

С 1952 года ру­ко­во­ди­тель прав­ле­ний ря­да круп­ных американских кор­по­ра­ций.

Сочинения:

Reminiscences. Greenwich, 2001.