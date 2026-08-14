МАКАРТУР ДУГЛАС
МАКАРТУР ДУГЛАС - американский военный деятель, генерал армии (1944 год).
Сын генерала А. Макартура - участника Гражданской войны в США 1861-1865 годов.
Окончил военное училище Вест-Пойнт (1903 год).
На военной службе с 1899 года. Начал службу в инженерных войсках на Филиппинах.
В русско-японскую войну 1904-1905 годов состоял наблюдателем при японской армии. В 1906 году некоторое время был военным адъютантом президента США Т. Рузвельта.
Участник 1-й мировой войны, с октября 1917 года в составе американских экспедиционных сил во Франции, начальник штаба и командир 43-й пехотной дивизии.
В 1919-1922 годы суперинтендант (начальник) военного училища Вест-Пойнт. С 1922 командующий американскими войсками на Филиппинах. В 1930-1935 годы начальник штаба Вооруженных сил США. В июле 1932 года санкционировал разгон с применением войск 15-тысячной демонстрации безработных ветеранов 1-й мировой войны в Вашингтоне, требовавших выплаты пенсий. В 1935-1937 годы военный советник на Филиппинах. В 1937 году по согласованию с правительством США уволен из армии, руководил созданием филиппинской армии (1937-1941 годы), фельдмаршал Филиппин (1937 год).
Во время 2-й мировой войны возвращён (в 1941 году) на военную службу и назначен командующим американскими войсками на Дальнем Востоке. В 1942 году главнокомандующий оперативно-стратегической группировкой американцев, а с апреля 1944 по апрель 1945 годов - союзных войск в юго-западной части Тихого океана. С апреля 1945 года главнокомандующий сухопутными силами союзников на Тихом океане, 2 августа 1945 года на борту американского линкора «Миссури» от союзного командования подписал Акт о капитуляции Японии.
В 1945-1951 годы возглавлял американские оккупационные войска в Японии.
В начале Корейской войны 1950-1953 годов руководил (в 1950-1951 годы) морскими, воздушными и десантными операциями сил ООН. Выступал за расширение военных действий и перенос их на территорию КНР. В апреле 1951 года за неудачи американских войск в Корее уволен в отставку.
С 1952 года руководитель правлений ряда крупных американских корпораций.
Сочинения:
Reminiscences. Greenwich, 2001.