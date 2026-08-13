МАКАРТ ХАНС
МАКАРТ ХАНС - австрийский живописец.
Занимался в АХ в Вене (1858 год; с 1879 года профессор исторической живописи АХ) и в Мюнхене (1860-1865 годы) у К.Т. фон Пилоти. Посетил Лондон, Париж (1862 год), Рим (1863 год).
Произведения 1860-х годов написаны в основном на литературные темы или сюжеты из итальянской истории («Послеполуденная беседа знатного венецианского общества», 1863-1864 годы, Новая пинакотека, Мюнхен; «Чума во Флоренции», 1868 год, собрание Шефера, Швайнфурт; «Венеция, чествующая Катерину Корнаро», 1873 год, Австрийская галерея, Бельведер, Вена, и другие). Испытанное Макартом влияние Пилоти и искусства барокко, подражание палитре венецианских мастеров, сильная светотеневая моделировка, обилие костюмированных персонажей, детальная разработка их мимики и жестов, конкретность воспроизведения среды в духе историзма середины XIX века придают его большим полотнам неизменную помпезность и велеречивость.
В 1869 году Макарт был приглашён в Вену императором Францем Иосифом I для исполнения монументально-декоративных работ в новых общественных зданиях на Рингштрасе. В стилистике салонного академизма исполнены фрески для АХ, «Бургтеатера», Художественно-исторического музея (1881-1883 годы), оформление покоев императрицы Елизаветы на Вилле Гермеса (около 1882 года) и другое.
В больших полотнах Макарта («Дары земли» и «Дары моря», 1870 год, Лувр, Париж; серия картин «Пять чувств», 1872-1879 годы, Австрийская галерея, и другое) всегда присутствуют театральный пафос, искусственность цветовых разработок. В женских портретах [М. фон Плах (1870 год, Австрийская галерея), Д. Фурнье-Габийон (1880 год, Художественно-исторический музей, Вена) и другое] большое внимание уделяется выписанности костюма и аксессуаров.
После путешествия в Каир (вместе с Ф. фон Ленбахом, 1875-1876 годы) написал ряд картин на сюжеты из эпохи царицы Клеопатры («Охота на Ниле», 1875-1876 годы, Австрийская галерея, и другое); пребывание в Антверпене (1876 год) вдохновило его на создание исторического полотна «Вступление Карла V в Антверпен» (1878 год, Кунстхалле, Гамбург).