МАКАРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА
МАКАРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА - российский археолог и историк культуры.
Дочь историка И.С. Макарова и искусствоведа В.А. Сидоровой.
В 1954 году окончила исторический факультет МГУ, ученица Б.А. Рыбакова. Затем работала в Специальной республиканской научно-реставрационной производственной мастерской Управления по делам архитектуры; руководила раскопками в Высокопетровском монастыря Москвы; в 1955-2007 годы в Археологии институте (от лаборанта до ведущего научного сотрудника).
Участник археологической экспедиций с 1952 года. Руководила раскопками в Керчи в 1963-1964, 1970-1971, 1976, 1980 годы.
Труды по культуре и художественному ремеслу Древней и Московской Руси. Один из зачинателей междисциплинарного подхода в этой области.
Создала классификацию и фундаментальные каталоги украшений в технике эмали и черни из древнерусских кладов; разработала их хронологию, выделила технологические школы. Автор базовой работы по поливной керамике из древнерусских памятников, ряда трудов по русской орнаментике, о средневековых памятниках Керчи, художественных изделиях раннесредневековых кочевников.
Исследовав облачения митрополита Алексия и других, показала сохранение древнерусского наследия в ювелирном деле Московской Руси.
Редактор и соавтор томов «Древняя Русь. Быт и культура» (1997 год), «Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху средневековья. IV-XIII века» (2003 год) в академической серии «Археология».
Сочинения:
Поливная посуда. Из истории керамического импорта и производства Древней Руси. М., 1967;
Поливная керамика в Древней Руси. М., 1972;
Перегородчатые эмали Древней Руси. М., 1975;
Черневое дело Древней Руси. М., 1986;
Крест - хранитель всея Вселенныя. Минск, 1996 (совм. с Л. В. Алексеевым, Н.П. Кузьмичем);
Древнерусское наследие в ювелирном деле ранней Москвы. XIV век. М., 1998;
Археологические раскопки в Керчи около церкви Иоанна Предтечи // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь, 1998. Вып. 6;
Древнерусский драгоценный убор - сплав влияний и традиций. IX-XIII вв. М., 2008 (совм. с Н.В. Жилиной).