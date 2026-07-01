МАКАРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

МАКАРОВА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА - российский ар­хео­лог и ис­то­рик куль­ту­ры.

Дочь ис­то­ри­ка И.С. Ма­ка­ро­ва и ис­кус­ст­во­ве­да В.А. Си­до­ро­вой.

В 1954 году окон­чи­ла ис­то­рический факультет МГУ, уче­ни­ца Б.А. Ры­ба­кова . За­тем ра­бо­та­ла в Спе­ци­альной рес­пуб­ли­кан­ской на­учно-рес­тав­рационной про­из­вод­ст­вен­ной мас­тер­ской Управ­ле­ния по де­лам ар­хи­тек­ту­ры; ру­ко­во­ди­ла рас­коп­ка­ми в Вы­со­ко­пет­ров­ском монастыря Мо­ск­вы; в 1955-2007 годы в Ар­хео­ло­гии ин­сти­ту­те (от ла­бо­ран­та до ве­ду­ще­го на­учного со­труд­ни­ка).

Уча­ст­ник ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ций с 1952 года. Ру­ко­во­ди­ла рас­коп­ка­ми в Кер­чи в 1963-1964, 1970-1971, 1976, 1980 годы.

Тру­ды по куль­ту­ре и ху­дожественному ре­мес­лу Древ­ней и Мо­с­ков­ской Ру­си. Один из за­чи­на­те­лей меж­дис­ци­п­ли­нар­но­го под­хо­да в этой об­лас­ти.

Соз­да­ла клас­си­фи­ка­цию и фун­даментальные ка­та­ло­ги ук­ра­ше­ний в тех­ни­ке эма­ли и чер­ни из древнерусских кла­дов; раз­ра­бо­та­ла их хро­но­ло­гию, вы­де­ли­ла тех­но­ло­гические шко­лы. Ав­тор ба­зо­вой ра­бо­ты по по­лив­ной ке­ра­ми­ке из древнерусских па­мят­ни­ков, ря­да тру­дов по русской ор­на­мен­ти­ке, о средневековых па­мят­ни­ках Кер­чи, ху­дожественных из­де­ли­ях ран­не­сред­не­ве­ко­вых ко­чев­ни­ков.

Ис­сле­до­вав об­ла­че­ния митрополита Алек­сия и других, по­ка­за­ла со­хра­не­ние древнерусского на­сле­дия в юве­лир­ном де­ле Мо­с­ков­ской Ру­си.

Ре­дак­тор и со­ав­тор то­мов «Древ­няя Русь. Быт и куль­ту­ра» (1997 год), «Крым, Се­ве­ро-Вос­точ­ное При­чер­но­мо­рье и За­кав­ка­зье в эпо­ху сред­не­ве­ко­вья. IV-XIII ве­ка» (2003 год) в ака­де­мической се­рии «Ар­хео­ло­гия».

Сочинения:

По­лив­ная по­су­да. Из ис­то­рии ке­ра­ми­че­ско­го им­пор­та и про­из­вод­ст­ва Древ­ней Ру­си. М., 1967;

По­лив­ная ке­ра­ми­ка в Древ­ней Ру­си. М., 1972;

Пе­ре­го­род­ча­тые эма­ли Древ­ней Ру­си. М., 1975;

Чер­не­вое де­ло Древ­ней Ру­си. М., 1986;

Крест - хра­ни­тель всея Все­лен­ныя. Минск, 1996 (совм. с Л. В. Алек­сее­вым, Н.П. Кузь­ми­чем);

Древ­не­рус­ское на­сле­дие в юве­лир­ном де­ле ран­ней Мо­ск­вы. XIV век. М., 1998;

Ар­хео­ло­ги­че­ские рас­коп­ки в Кер­чи око­ло церк­ви Ио­ан­на Пред­те­чи // Ма­те­риа­лы по ар­хео­ло­гии, ис­то­рии и эт­но­гра­фии Тав­рии. Сим­фе­ро­поль, 1998. Вып. 6;

Древ­не­рус­ский дра­го­цен­ный убор - сплав влия­ний и тра­ди­ций. IX-XIII вв. М., 2008 (совм. с Н.В. Жи­ли­ной).