МАКАРОВА НАТАЛИЯ РОМАНОВНА

Российская ар­ти­ст­ка ба­ле­та, ба­лет­мей­стер, заслуженная артистка РСФСР (1969 год).

По окон­ча­нии ЛХУ (уче­ни­ца Е.В. Ши­ри­пи­ной) в 1959-1970 годы в Ле­нинградском те­ат­ре опе­ры и ба­ле­та имени С.М. Ки­ро­ва.

Пер­вая ис­пол­ни­тель­ни­ца пар­тий в ба­ле­тах хо­рео­гра­фов: Л.В. Якоб­со­на (Зоя - «Клоп» Ф. От­ка­зо­ва и Г.И. Фир­ти­ча, Со­ли­ст­ка - «Валь­сы Ра­ве­ля», Де­ви­ца-кра­са - «Стра­на чу­дес» И.И. Швар­ца), К.М. Сер­гее­ва (Пла­не­та - «Да­лё­кая пла­не­та» Б.С. Май­зе­ля), К.Ф. Бо­яр­ско­го (Жем­чу­жи­на - «Жем­чу­жи­на» Н.С. Си­мо­ня­на), А.Г. Лив­ши­ца (Лю­бовь - «Че­ло­век» на музыку В.Н. Сал­ма­но­ва).

Сре­ди других пар­тий: Жи­зель («Жи­зель» А. Ада­на), Одет­та - Одил­лия, Ав­ро­ра («Ле­бе­ди­ное озе­ро», «Спя­щая кра­са­ви­ца» П.И. Чай­ков­ско­го ), Рай­мон­да («Рай­мон­да» А.К. Гла­зу­но­ва), Джуль­ет­та, Зо­луш­ка («Ро­мео и Джуль­ет­та», «Зо­луш­ка» С.С. Про­кофь­е­ва), Царь-де­ви­ца («Ко­нёк-Гор­бу­нок» Ч. Пу­ньи), Со­ли­ст­ка («Шо­пе­ниа­на» на музыку Ф. Шо­пе­на), Ма­рия («Бах­чи­са­рай­ский фон­тан» Б.В. Асафь­е­ва), Ни­на («Мас­ка­рад» Л.А. Ла­пу­ти­на), Де­вуш­ка («Ле­нин­град­ская сим­фо­ния» Д.Д. Шос­та­ко­ви­ча), а так­же несколько пар­тий в спек­так­ле Якоб­со­на «Хо­рео­гра­фи­че­ские ми­ниа­тю­ры».

Макарова дос­ти­га­ла пла­стического со­вер­шен­ст­ва в ли­ри­ко-дра­ма­тическом ре­пер­туа­ре. Её ис­пол­ни­тель­скую ма­не­ру от­ли­ча­ли изы­скан­ность ли­ний, чув­ст­во сти­ля, кан­ти­ле­на дви­же­ний, сво­бо­да и вы­ра­зи­тель­ность жес­та.

С 1970 года жи­вёт и ра­бо­та­ет за ру­бе­жом. В 1970-1980-х годах при­ма-ба­ле­ри­на «Аме­ри­кан бал­ле ти­этр» (Нью-Йорк) и Ко­ро­лев­ско­го ба­ле­та (Лон­дон), вы­сту­па­ла на многих сце­нах ми­ра.

Пар­тии, соз­дан­ные для Макаровой: Де­вуш­ка («Чу­дес­ный ман­да­рин» Б. Бар­то­ка, ба­летмейстер У. Джад), Из­бран­ни­ца («Вес­на свя­щен­ная» И.Ф. Стра­вин­ско­го, ба­летмейстер Дж. Та­рас), па-де-де («Эпи­лог» на музыку Г. Ма­ле­ра, ба­летмейстер Дж. Ной­май­ер), Со­ли­ст­ка («Дру­гие тан­цы» на музыку Шо­пе­на, ба­летмейстер Дж. Роб­бинс), «Контр­дан­сы» на музыку А. фон Ве­бер­на (ба­летмейстер Г. Тет­ли), «Ме­фи­сто-вальс» Ф. Лис­та (ба­летмейстер М. Бе­жар), Со­ло­вей («Со­ло­вей» Стра­вин­ско­го, ба­летмейстер Ф. Аш­тон), Ро­за («Го­лу­бой ан­гел» М. Кон­ста­на, ба­летмейстер Р. Пе­ти).

Од­ной из луч­ших пар­тий Макаровой ста­ла Тать­я­на в ба­ле­те Дж. Кран­ко «Оне­гин» на музыку Чай­ков­ско­го. Ис­крен­но­стью и са­мо­заб­вен­ной си­лой чувств от­ли­ча­лась её Ма­нон («Ма­нон» на музыку Ж. Масс­не, ба­летмейстер К. Мак­мил­лан).

Ис­пол­ня­ла ве­ду­щие пар­тии в ба­ле­тах: Дж. Ба­лан­чи­на («Те­ма с ва­риа­ция­ми» Чай­ков­ско­го, «Апол­лон Му­са­гет» Стра­вин­ско­го), А. Тю­до­ра («Си­ре­не­вый сад» на музыку Э. Шос­со­на, «Ро­мео и Джуль­ет­та» Ф. Ди­лиу­са, «Мрач­ные эле­гии» на музыку Г. Ма­ле­ра , «Ог­нен­ный столп» А. Шён­бер­га) и многое другое.

Пред­став­ляя луч­шие тра­ди­ции пе­тербургской ба­лет­ной шко­лы, ока­за­ла влия­ние на ми­ро­вое ис­пол­ни­тель­ское искусство.

В 1980-1990-х годы осу­ще­ст­ви­ла собственные ре­дак­ции ба­ле­тов «Бая­дер­ка» Л. Ф. Мин­ку­са, «Жи­зель» Ада­на, «Ле­бе­ди­ное озе­ро» и «Спя­щая кра­са­ви­ца» Чай­ков­ско­го, ко­то­рые идут на ве­ду­щих сце­нах ми­ра.

Вы­сту­па­ла как дра­ма­тическая ак­три­са в ко­ме­дии Ж. Де­ва­ля «То­ва­рищ» (Лон­дон, 1991 год), в спек­так­ле режиссера Р.Г. Вик­тю­ка «Двое на ка­че­лях» У. Гиб­со­на (Мо­ск­ва, 1992 год).

Те­ле­филь­мы с уча­сти­ем Макаровой: «Спя­щая кра­са­ви­ца», «Ас­со­лю­та», «На­та­ша», «Воз­вра­ще­ние Ма­ка­ро­вой», «Ле­нин­град­ская ле­ген­да».

Ав­тор сце­на­рия и ве­ду­щая 4-се­рий­ной про­грам­мы Би-Би-Си «Ба­ле­ри­на» (1986 год).

1-я премия Ме­ж­ду­народного кон­кур­са артистов ба­ле­та (Вар­на, 1965 год), премия имени Ан­ны Пав­ло­вой Па­риж­ской ака­де­мии тан­ца (1970 год).

Сочинения:

On your toes. N. Y., 1984;

Ал­ла, Ал­лоч­ка… // А. Оси­пен­ко. СПб., 2007;

Биография в танце. М., 2011.