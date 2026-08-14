МАКАРОВА НАТАЛИЯ РОМАНОВНА
Российская артистка балета, балетмейстер, заслуженная артистка РСФСР (1969 год).
По окончании ЛХУ (ученица Е.В. Ширипиной) в 1959-1970 годы в Ленинградском театре оперы и балета имени С.М. Кирова.
Первая исполнительница партий в балетах хореографов: Л.В. Якобсона (Зоя - «Клоп» Ф. Отказова и Г.И. Фиртича, Солистка - «Вальсы Равеля», Девица-краса - «Страна чудес» И.И. Шварца), К.М. Сергеева (Планета - «Далёкая планета» Б.С. Майзеля), К.Ф. Боярского (Жемчужина - «Жемчужина» Н.С. Симоняна), А.Г. Лившица (Любовь - «Человек» на музыку В.Н. Салманова).
Среди других партий: Жизель («Жизель» А. Адана), Одетта - Одиллия, Аврора («Лебединое озеро», «Спящая красавица» П.И. Чайковского), Раймонда («Раймонда» А.К. Глазунова), Джульетта, Золушка («Ромео и Джульетта», «Золушка» С.С. Прокофьева), Царь-девица («Конёк-Горбунок» Ч. Пуньи), Солистка («Шопениана» на музыку Ф. Шопена), Мария («Бахчисарайский фонтан» Б.В. Асафьева), Нина («Маскарад» Л.А. Лапутина), Девушка («Ленинградская симфония» Д.Д. Шостаковича), а также несколько партий в спектакле Якобсона «Хореографические миниатюры».
Макарова достигала пластического совершенства в лирико-драматическом репертуаре. Её исполнительскую манеру отличали изысканность линий, чувство стиля, кантилена движений, свобода и выразительность жеста.
С 1970 года живёт и работает за рубежом. В 1970-1980-х годах прима-балерина «Американ балле тиэтр» (Нью-Йорк) и Королевского балета (Лондон), выступала на многих сценах мира.
Партии, созданные для Макаровой: Девушка («Чудесный мандарин» Б. Бартока, балетмейстер У. Джад), Избранница («Весна священная» И.Ф. Стравинского, балетмейстер Дж. Тарас), па-де-де («Эпилог» на музыку Г. Малера, балетмейстер Дж. Ноймайер), Солистка («Другие танцы» на музыку Шопена, балетмейстер Дж. Роббинс), «Контрдансы» на музыку А. фон Веберна (балетмейстер Г. Тетли), «Мефисто-вальс» Ф. Листа (балетмейстер М. Бежар), Соловей («Соловей» Стравинского, балетмейстер Ф. Аштон), Роза («Голубой ангел» М. Констана, балетмейстер Р. Пети).
Одной из лучших партий Макаровой стала Татьяна в балете Дж. Кранко «Онегин» на музыку Чайковского. Искренностью и самозабвенной силой чувств отличалась её Манон («Манон» на музыку Ж. Массне, балетмейстер К. Макмиллан).
Исполняла ведущие партии в балетах: Дж. Баланчина («Тема с вариациями» Чайковского, «Аполлон Мусагет» Стравинского), А. Тюдора («Сиреневый сад» на музыку Э. Шоссона, «Ромео и Джульетта» Ф. Дилиуса, «Мрачные элегии» на музыку Г. Малера, «Огненный столп» А. Шёнберга) и многое другое.
Представляя лучшие традиции петербургской балетной школы, оказала влияние на мировое исполнительское искусство.
В 1980-1990-х годы осуществила собственные редакции балетов «Баядерка» Л. Ф. Минкуса, «Жизель» Адана, «Лебединое озеро» и «Спящая красавица» Чайковского, которые идут на ведущих сценах мира.
Выступала как драматическая актриса в комедии Ж. Деваля «Товарищ» (Лондон, 1991 год), в спектакле режиссера Р.Г. Виктюка «Двое на качелях» У. Гибсона (Москва, 1992 год).
Телефильмы с участием Макаровой: «Спящая красавица», «Ассолюта», «Наташа», «Возвращение Макаровой», «Ленинградская легенда».
Автор сценария и ведущая 4-серийной программы Би-Би-Си «Балерина» (1986 год).
1-я премия Международного конкурса артистов балета (Варна, 1965 год), премия имени Анны Павловой Парижской академии танца (1970 год).
Сочинения:
On your toes. N. Y., 1984;
Алла, Аллочка… // А. Осипенко. СПб., 2007;
Биография в танце. М., 2011.