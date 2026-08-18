МАКАРОВ СТЕПАН ОСИПОВИЧ

МАКАРОВ СТЕПАН ОСИПОВИЧ - российский фло­то­во­дец и учё­ный, ви­це-адмирал (1896 год).

Из се­мьи пра­пор­щи­ка фло­та.

Окон­чил морское училище флот­ских штур­ма­нов в городе Ни­ко­ла­евск-на-Аму­ре (1865 год).

На во­енной служ­бе с 1865 года. На кли­пе­ре «Аб­рек» и кор­ве­те «Бо­га­тырь» уча­ст­во­вал в Экс­пе­ди­ции рус­ско­го фло­та в США 1863-1864 годы. По­сле окон­ча­ния учи­ли­ща в зва­нии кон­дук­то­ра слу­жил на ко­раб­лях Си­бир­ской во­енной фло­ти­лии и эс­кад­ры Ти­хо­го океана. В 1866-1867 годы на ко­раб­ле «Ас­кольд» пе­ре­шёл в Крон­штадт ; за вы­даю­щие­ся ус­пе­хи в служ­бе был пе­ре­ат­те­сто­ван в гар­де­ма­ри­ны с за­чис­ле­ни­ем в вос­пи­тан­ни­ки Морского ка­дет­ско­го кор­пу­са и про­из­ве­дён в мич­ма­ны (1869 год). На Бал­тий­ском фло­те: слу­жил на кор­ве­те «Дмит­рий Дон­ской», ба­шен­ной бро­не­нос­ной лод­ке «Ру­сал­ка», бро­не­нос­ном фре­га­те «Князь По­жар­ский». На вин­то­вой шху­не «Тун­гус» в 1870-1872 годы со­вер­шил пе­ре­ход на Даль­ний Вос­ток, по­сле че­го вновь слу­жил на Бал­ти­ке.

С 1867 года про­во­дил ис­сле­до­ва­ния по про­бле­мам жи­ву­че­сти ко­раб­ля, явил­ся ос­но­во­по­лож­ни­ком тео­рии не­по­то­п­ляе­мо­сти; ряд его пред­ло­же­ний и изо­бре­те­ний впо­след­ст­вии бы­ли ис­поль­зо­ва­ны в ко­раб­ле­строе­нии: во­до­не­про­ни­цае­мые от­се­ки, ма­ги­ст­раль­ные тру­бо­про­во­ды с во­до­от­лив­ны­ми сред­ст­ва­ми, специальный пла­стырь для за­дел­ки про­бо­ин и другое.

С 1876 года на Чер­но­мор­ском фло­те, командир па­ро­хо­да «Ве­ли­кий князь Кон­стан­тин», ко­то­рый пе­ре­обо­ру­до­вал для транс­пор­ти­ро­ва­ния мин­ных ка­те­ров, чем по­ло­жил на­ча­ло соз­да­нию ми­но­нос­ных ко­раб­лей и тор­пед­ных ка­те­ров. Во вре­мя русско-турецкой вой­ны 1877-1878 годов осу­ще­ст­вил ряд ус­пеш­ных атак турецких ко­раб­лей ка­те­ра­ми с шес­то­вы­ми ми­на­ми и впер­вые в бое­вой прак­ти­ке при­ме­нил са­мо­дви­жу­щую­ся ми­ну-тор­пе­ду Уайт­хе­да. С 1879 года командир от­ря­да ми­но­но­сок. В 1880-1881 годы в долж­но­сти заведующего морской ча­стью при вой­сках генерал-лейтенанта М.Д. Ско­бе­ле­ва, дей­ст­во­вав­ших в За­кас­пий­ском крае, уча­ст­во­вал во 2-й Ахал­те­кин­ской экс­пе­ди­ции (смотри в статье Ахал­те­кин­ские экс­пе­ди­ции).

В 1881-1882 годы, ко­ман­дуя па­ро­хо­дом «Та­мань», про­вёл де­таль­ную раз­вед­ку турецкого по­бе­ре­жья, осу­ще­ст­вил ком­плекс гид­ро­ло­гических ра­бот в Бос­фо­ре и позд­нее из­дал труд «Об об­ме­не вод Чёр­но­го и Сре­ди­зем­но­го мо­рей» (1885 год), удо­сто­ен­ный пре­мии Пе­тербургской АН.

С 1883 года флаг-ка­пи­тан прак­ти­че­ской шхер­ной эс­кад­ры Бал­тий­ско­го мо­ря, с 1884 года флаг-ка­пи­тан прак­тической эс­кад­ры Бал­тий­ско­го мо­ря, хо­дил на различных ко­раб­лях.

С 1885 года командир фре­га­та «Князь По­жар­ский», за­тем кор­ве­та «Ви­тязь», на ко­то­ром в 1886-1889 годы со­вер­шил кру­го­свет­ное пла­ва­ние и про­из­вёл океа­но­гра­фические ис­сле­до­ва­ния. По ре­зуль­та­там ис­сле­до­ва­ний из­дал книгу «"Ви­тязь" и Ти­хий оке­ан» (1894 год; премия Пе­тербургской АН и зо­ло­тая ме­даль РГО). Ма­карь­ев­ская премия Пе­тербургской АН за гид­ро­гра­фические ис­сле­до­ва­ния чер­но­мор­ских про­ли­вов (1887 год).

С 1890 года млад­ший флаг­ман Бал­тий­ско­го мо­ря, в 1891-1893 годы главный ин­спек­тор морской ар­тил­ле­рии, ввёл раз­ра­бо­тан­ный Д.И. Мен­де­лее­вым без­дым­ный по­рох в со­став бое­при­па­сов ко­ра­бель­ной ар­тил­ле­рии, вы­дви­нул идею соз­да­ния так называемого под­ка­ли­бер­но­го сна­ря­да, ко­то­рая с ус­пе­хом бы­ла ис­поль­зо­ва­на за гра­ни­цей, но не на­шла под­держ­ки в Рос­сии.

В 1894 году ко­ман­до­вал прак­тической эс­кад­рой Бал­тий­ско­го мо­ря, за­тем на­зна­чен ко­мандующим Сре­ди­зем­но­мор­ской эс­кад­рой, пе­ре­вёл её на Даль­ний Вос­ток для уси­ле­ния эс­кад­ры Ти­хо­го океана в пе­ри­од ос­лож­не­ния от­но­ше­ний с Япо­ни­ей. По воз­вра­ще­нии в 1896 году на­зна­чен стар­шим флаг­ма­ном 1-й флот­ской ди­ви­зии Бал­тий­ско­го мо­ря.

Раз­ра­бо­тал про­ект ле­до­ко­ла «Ер­мак», на­блю­дал за его по­строй­кой в Ве­ли­ко­бри­та­нии, а в 1899 и 1901 годы со­вер­шил на нём по­хо­ды в Арк­ти­ку, дос­тиг­нув рай­онов Шпиц­бер­ге­на, Но­вой Зем­ли и Зем­ли Фран­ца-Ио­си­фа.

В 1898 году ко­ман­до­вал прак­тической эс­кад­рой Бал­тий­ско­го мо­ря, в 1899 году командир 1-й флот­ской ди­ви­зии Бал­тий­ско­го мо­ря, за­тем главный командир Крон­штадт­ско­го пор­та и во­енный гу­бер­на­тор Крон­штад­та.

С на­ча­лом русско- японской вой­ны 1904-1905 годов ко­мандующий 1-й Ти­хо­оке­ан­ской эс­кад­рой. При­быв в Порт-Ар­тур (ны­не Люй­шунь, Ки­тай), за ко­рот­кий срок ак­ти­ви­зи­ро­вал дей­ст­вия сил фло­та (до­зор­ная служ­ба, мин­ные по­ста­нов­ки, тра­ле­ние, контр­ба­та­рей­ная борь­ба, от­ра­же­ние атак про­тив­ни­ка в ноч­ное вре­мя).

По­гиб при под­ры­ве на ми­не эс­кад­рен­но­го бро­не­нос­ца «Пе­тро­пав­ловск» (пер­вый в российской ис­то­рии ад­ми­рал, по­гиб­ший в морском бою). В ию­не 1913 года по­сле подъ­ё­ма бро­не­нос­ца ос­тан­ки Макарова по­гре­бе­ны в городе Дай­рен (ны­не Да­лянь, Ки­тай) на клад­би­ще российских мо­ря­ков.

Ав­тор мно­го­численных на­учных ра­бот по различным от­рас­лям во­енно-морского де­ла: так­ти­ке, ар­тил­ле­рии, ко­раб­ле­строе­нию, мин­но­му де­лу, океа­но­ло­гии и прочим. Внёс зна­чительный вклад в ре­ше­ние за­дач строи­тель­ст­ва и при­ме­не­ния фло­та, улуч­ше­ния бое­вых ка­честв ко­раб­лей, гид­ро­гра­фии, ко­раб­ле­строе­ния, обу­че­ния и вос­пи­та­ния во­енных мо­ря­ков; раз­ра­бо­тал так­ти­ку бро­не­нос­но­го фло­та и другое.

Его име­нем на­зва­ны 17 гео­гра­фических объ­ек­тов в Ти­хом океане, Арк­ти­ке и Ан­тарк­ти­де, ко­раб­ли и су­да, учеб­ные за­ве­де­ния.

На­гра­ж­дён ор­де­ном Святого Ге­ор­гия 4-й сте­пе­ни (1877 год) и другими, а так­же зо­ло­тым ору­жи­ем.

Сочинения:

«Ер­мак» во льдах. СПб., 1901;

Бро­не­нос­цы или без­брон­ные су­да? СПб., 1903;

Во­про­сы мор­ской так­ти­ки и под­го­тов­ки офи­церов. М., 1943;

Рас­су­ж­де­ния по во­про­сам мор­ской так­ти­ки. М., 1943;

Океа­но­гра­фи­че­ские ра­бо­ты. М., 1950.