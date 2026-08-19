МАКАРОВ, СТЕПАН ОСИПОВИЧ

Макаров, Степан Осипович (27.12.1848[08.01.1849], Николаев Херсонской губ. — 31.03[13.04].1904, ок. Порт-Артура) — выдающийся русский военно-морской деятель, ученый-океанограф, полярный исследователь, вице-адмирал (1898). Родился в семье прапорщика флота. В 1858 семья М. переехала на Дальний Восток в Николаевск. В 1865 окончил местное морское училище в звании кондуктора. В 1866—1867 совершил плавание на корвете «Аскольд» в Японию и Африку. За особые успехи в службе в 1867 переаттестован в гардемарины с зачислением в воспитанники Морского кадетского корпуса и переведен на Балтийский флот. В 1869 М. получил первый офицерский чин мичмана. Одновременно он публиковал научные статьи в «Морском сборнике». В 1869 на броненосной лодке «Русалка» М. начал исследования проблемы живучести судов. В 1870—1872 на шхуне «Тунгус» принял участие в переходе с Балтики на Дальний Восток. В 1876 переведен на Черноморский флот, где во время Русско-турецкой войны 1877—1878 командовал вооруженным пароходом «Великий князь Константин». Впервые на русском флоте применил торпеды, потопив в январе 1878 на батумском рейде турецкий сторожевик. За боевые действия в ходе войны М. за год получил два внеочередных звания, став капитаном 2-го ранга. В 1880—1881 принимал участие в Ахалтекинской экспедиции генерала М. Д. Скобелева. В начале 1882 был переведен на Балтийский флот и произведен в капитаны 1-го ранга. В 1886—1889 совершил кругосветное плавание на корвете «Витязь» и провел ряд научных исследований. Изданная им по результатам исследований в 1894 книга «”Витязь” и Тихий океан» была удостоена премии Академии наук (АН) и золотой медали Российского географического общества. В 1891 контр-адмирал М. был назначен главным инспектором морской артиллерии. В 1895 разработал русскую семафорную азбуку. С 1896 — командующий эскадрой Балтийского флота. В 1897 опубликовал труд «Рассуждения по вопросам морской тактики». М. был одним из инициаторов использования ледоколов для освоения Северного морского пути. В 1898 М. совершил плавания в Арктику к Шпицбергену, Земле Франца-Иосифа и Новой Земле на ледоколе «Ермак». С 1899 — военный губернатор Кронштадта. После начала Русско-японской войны 1904—1905 М. был назначен командующим Тихоокеанской эскадрой. Прибыл 24 февраля 1904 на главную базу флота Порт-Артур, где предпринял энергичные меры по укреплению флота, однако 31 марта [13 апреля] 1904 флагман Тихоокеанской эскадры броненосец «Петропавловск» подорвался на мине и затонул. Погибли около 700 членов экипажа, в том числе вице-адмирал М., находившийся на его борту. Гибель командующего крайне отрицательно сказалась на всем дальнейшем ходе Русско-японской войны. В 1913, после подъема броненосца, останки адмирала были погребены в г. Дайрен на кладбище погибших русских моряков. М. — автор свыше 50 научных работ по различным отраслям военно-морского дела, удостоен премиями АН и Русского географического общества. Его именем названы 17 географических пунктов, в том числе город в Сахалинской области, корабли, Тихоокеанское высшее военно-морское училище МО РФ во Владивостоке.

Соч. : О непотопляемости судов. СПб., 1875; Об уменьшении гибельных последствий при столкновениях судов. СПб., 1891; О трудах русских моряков по исследованию вод Северного Тихого океана. СПб., 1892; «Ермак» во льдах. СПб., 1901; Рассуждения по вопросам морской тактики. М., 1942 и др.

Лит.: Лурье А. Я. С. О. Макаров (1848—1904). М., 1949; Потапов Ю. П . Степан Осипович Макаров. Л., 1982; Семанов С. Н. Макаров. Жизнь замечательных людей. М., 1988; Его же . Тайна гибели адмирала Макарова. М., 2000. В. К. Шацилло.