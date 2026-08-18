МАКАРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

МАКАРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский спорт­смен (хок­кей с шай­бой), заслуженный мас­тер спор­та СССР (1979 год).

Один из луч­ших на­па­даю­щих ми­ро­во­го хок­кея в конце 1970-х - 1980-х годов. 2-крат­ный чем­пи­он Олим­пий­ских зим­них игр (Са­рае­во, 1984 год; Кал­га­ри, 1988 год) в со­ста­ве сбор­ной ко­ман­ды СССР. Три­ж­ды при­зна­вал­ся луч­шим хок­кеи­стом СССР (1980, 1985, 1989 годы).

За­ни­мал­ся спор­том с 5 лет, иг­рая в хок­кей со стар­шим бра­том Ни­ко­ла­ем [родился 19 декабря 1948 года; за­щит­ник че­ля­бин­ско­го «Трак­то­ра» и сбор­ной СССР; заслуженный мас­тер спор­та СССР (1981 год), чем­пи­он ми­ра и Ев­ро­пы в 1981 году; с 1984 года тре­нер].

Пер­вый тре­нер Макарова - В.В. Ста­ри­ков.

В 18 лет Макаров де­бю­ти­ро­вал в чем­пио­на­те СССР в со­ста­ве ко­ман­ды «Трак­тор» (Че­ля­бинск). В 1978 годы В.В. Ти­хо­нов при­гла­сил Макарова вы­сту­пать в со­ста­ве ко­ман­ды ЦСКА (1978-1989 годы), в том же го­ду Макаров де­бю­ти­ро­вал в сбор­ной СССР.

В чем­пио­на­тах СССР (1976-1989 годы) про­вёл 519 мат­чей, за­бил 322 го­ла, сде­лал 388 ре­зуль­та­тив­ных пе­ре­дач. Мно­го­крат­ный чем­пи­он СССР (1979-1989 годы). В со­ста­ве сбор­ной СССР (1978-1991 годы) уча­ст­ник трёх Олим­пий­ских зим­них игр: 1984, 1988 годы - 1-е ме­сто, 1980 год - 2-е; мно­го­крат­ный чем­пи­он ми­ра (8 раз) и Ев­ро­пы (9 раз) в 1978-1990 годах, об­ла­да­тель Куб­ка вы­зо­ва (1979 год) и Куб­ка Ка­на­ды (1981 год); сыг­рал в этих со­стя­за­ни­ях 148 мат­чей, за­бил 84 го­ла.

Трой­ка на­па­де­ния В.Е. Кру­тов - И.Н. Ла­рио­нов - Макаров - од­на из силь­ней­ших в ис­то­рии отечественного и ми­ро­во­го хок­кея.

В 1989/1990 годы де­бю­ти­ро­вал в НХЛ в со­ста­ве клу­ба «Кал­га­ри Флеймс» (1989-1993 годы) и стал об­ла­да­те­лем при­за луч­ше­му но­вич­ку НХЛ в се­зо­не - «Кол­дер Тро­фи» (1990 год). Вы­сту­пал так­же за клу­бы НХЛ «Сан-Хо­се Шаркс» (1993-1995 годы) и «Дал­лас Старс» (1996-1997 годы). В НХЛ сыг­рал 424 мат­ча, за­бил 134 го­ла, сде­лал 250 ре­зуль­та­тив­ных пе­ре­дач.

По окон­ча­нии спор­тив­ной карь­е­ры воз­глав­лял Агент­ст­во физ­куль­тур­но-спор­тив­ных ме­ро­прия­тий при Гос­ком­спор­те Рос­сии.