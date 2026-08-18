МАКАРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
МАКАРОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ - российский спортсмен (хоккей с шайбой), заслуженный мастер спорта СССР (1979 год).
Один из лучших нападающих мирового хоккея в конце 1970-х - 1980-х годов. 2-кратный чемпион Олимпийских зимних игр (Сараево, 1984 год; Калгари, 1988 год) в составе сборной команды СССР. Трижды признавался лучшим хоккеистом СССР (1980, 1985, 1989 годы).
Занимался спортом с 5 лет, играя в хоккей со старшим братом Николаем [родился 19 декабря 1948 года; защитник челябинского «Трактора» и сборной СССР; заслуженный мастер спорта СССР (1981 год), чемпион мира и Европы в 1981 году; с 1984 года тренер].
Первый тренер Макарова - В.В. Стариков.
В 18 лет Макаров дебютировал в чемпионате СССР в составе команды «Трактор» (Челябинск). В 1978 годы В.В. Тихонов пригласил Макарова выступать в составе команды ЦСКА (1978-1989 годы), в том же году Макаров дебютировал в сборной СССР.
В чемпионатах СССР (1976-1989 годы) провёл 519 матчей, забил 322 гола, сделал 388 результативных передач. Многократный чемпион СССР (1979-1989 годы). В составе сборной СССР (1978-1991 годы) участник трёх Олимпийских зимних игр: 1984, 1988 годы - 1-е место, 1980 год - 2-е; многократный чемпион мира (8 раз) и Европы (9 раз) в 1978-1990 годах, обладатель Кубка вызова (1979 год) и Кубка Канады (1981 год); сыграл в этих состязаниях 148 матчей, забил 84 гола.
Тройка нападения В.Е. Крутов - И.Н. Ларионов - Макаров - одна из сильнейших в истории отечественного и мирового хоккея.
В 1989/1990 годы дебютировал в НХЛ в составе клуба «Калгари Флеймс» (1989-1993 годы) и стал обладателем приза лучшему новичку НХЛ в сезоне - «Колдер Трофи» (1990 год). Выступал также за клубы НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» (1993-1995 годы) и «Даллас Старс» (1996-1997 годы). В НХЛ сыграл 424 матча, забил 134 гола, сделал 250 результативных передач.
По окончании спортивной карьеры возглавлял Агентство физкультурно-спортивных мероприятий при Госкомспорте России.