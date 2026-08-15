МАКАРОВ НИКОЛАЙ ФЁДОРОВИЧ
Российский конструктор автоматического стрелкового оружия, Герой Социалистического Труда (1974 год).
После окончания рязанского училища (1931 год) работал слесарем паровозоремонтного депо в Сасово. В 1936-1941 годах учился в Тульском механическом институте, в 1944 году завершил обучение.
В годы Великой Отечественной войны работал мастером, затем ведущим конструктором на заводе оборонной промышленности.
С 1945 года в тульском КБ приборостроения, где начал работу над новым самозарядным пистолетом, призванным заменить морально устаревший ТТ калибра 7,62 мм. Подготовил два образца: ТКБ-412 калибра 7,62 мм и ТКБ-429 калибра 9 мм. Последний принят на вооружение в 1951 году под названием «Пистолет Макарова» (ПМ-9).
Совместно с конструктором Н.М. Афанасьевым создал 23-мм авиационную пушку (АМ-23); принята на вооружение в Советской Армии в 1953 году (снята с вооружения в 1972 году).
Макаров участвовал в разработке противотанковых управляемых ракетных комплексов «Фагот» и «Конкурс», принятых на вооружение в 1970 и 1974 годах соответственно.
Государственная премия СССР (1952, 1967 годы). Награждён орденами Ленина (1971, 1974 годы).