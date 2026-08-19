МАКАРОВ Игорь Анатольевич
Родился в 1967 г. Окончил исторический факультет МГУ в 1991 г.
Кандидатская диссертация: Формы идеологического обоснования ранней греческой тирании (ИВИ РАН, 1995).
Кандидат исторических наук, доцент кафедры классической филологии Института восточных культур и античности РГГУ, старший научный сотрудник Центра истории Причерноморья Отдела сравнительного изучения древних цивилизаций Института всеобщей истории РАН.
Область интересов: История древней Греции, греческая эпиграфика, история античного Сев. Причерноморья.
Сочинения: Тирания и Дельфы в рамках политической истории Греции второй половины VII – VI вв. до н.э. // Вестник древней истории. 1995. №4;
Орфизм и греческое общество в VI – IV вв. до н.э. // Вестник древней истории. 1999. 1;
Филон Александрийский. «О том, что худшее склонно нападать на лучшее» / Пер. с древнегреч. и комм. // Филон Александрийский. Трактаты. Москва, 2000.
From the Нistогу of Religious Cults in Tauric Chersonesus // Ancient Civilizations from Scythia to Siberia, Leiden, 2002, 8, 3-4.
Документальное досье о налоге на проституцию из Херсонеса Таврического (к интерпретации 10SPE 12, 404) // Вестник древней истории. 2003. № 4.
Epitaphe du commandant des archers de Chersonèse Taurique // Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik. Köln. Bd. 155, 2006. S. 150-160.
Новые надписи из Херсонеса Таврического // Вестник древней истории, 2006, 4. Стр. 83-97.
Les données épigraphiques sur l’histoire de Chersonèse Taurique entre le Ier s. a.C. et le Ier s. p.C. // Acta XII Congressus Internationalis Epigraphiae Graecae et Latinae. Barcelona, 2007. Pp. 877-884.
Боспор, Фракия и Херсонес Таврический в первой четверти I в. н.э. // Вестник древней истории, 2007, 4. Стр. 62-69.
La ville libre grecque et l’administration romaine: le cas de Chersonèse Taurique // Koinè Pontique. Cités grecques, sociétés indigènes et empires mondiaux dans la région nord-pontique. Bordeaux, 2007. Pp. 327-342.
Краснофигурный килик с надписью из раскопок Херсонеса Таврического // Вестник древней истории, 2008, 4. Стр. 173-183 (совместно с С.В. Ушаковым).
Греческое письмо, найденное в Херсонесе Таврическом, и проблемы интерпретации термина SASTER (IOSPE I(2) 401) // Вестник древней истории 2009, 2, 49-61.
Две метрические эпитафии римского времени их Херсонеса Таврического // Вестник древней истории, 2009, 3. Стр. 113-121