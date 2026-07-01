МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАКАРОВ (Макарьев) АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный деятель, тайный советник (1726 год), один из ближайших сподвижников Петра I.
Сын подьячего вологодской приказной избы.
С 1695 года служил подьячим в Новгородском приказе, затем под началом А.Д. Меншикова в Ижорской канцелярии (1703-1704 годы). С 1704 года заведовал походной канцелярией царя Петра I, именовался «государева двора подьячий» (с 1706 года), «его величества секретарь» (с 1710 года), «государева Кабинета секретарь» (с 1711 года), тайный кабинет-секретарь (1722-1727 годы). Практически постоянно сопровождал Петра I в походах во время Северной войны 1700-1721 годов, в Прутском походе 1711 года, а также в заграничном путешествии 1716-1717 годов.
Макаров редактировал и вёл обширную переписку Петра I с российскими дипломатами, губернаторами, коллегиями, Синодом и Сенатом. Пользовался особым доверием Петра, который поручал ему, по словам камер-юнкера Ф.В. Беркгольца, «все дела секретные и такие, о которых ничего не даётся знать Сенату», что закрепило за ним статус влиятельного сановника и делало его одним из самых могущественных людей среди окружения царя. Макаров ведал содержанием придворного штата, личными расходами Петра I, занимался организацией обучения российских дворян за границей, принимал челобитные на имя царя и другое. В вопросах внутренней политики имел влияние на Петра I, отвечая за подготовку его личной переписки с членами царской семьи и ближайшим окружением; царевич Алексей Петрович, Меншиков, князь В.В. Долгоруков и другие обращались к Макарову за помощью в продвижении необходимых решений и указов.
Один из составителей сборника реляций о победах над шведами - «Книга Марсова» (1713 год; 2-е издание, 1766 год). Вместе с Петром I, российскими дипломатами П.П. Шафировым, В.В. Степановым и другими в 1718-1725 годы редактировал «Гисторию Свейской войны», освещавшую события Северной войны и правление Петра I, в 1726-1731 годы продолжал сбор материалов (труд остался незавершённым).
На совещаниях с участием светлейшего князя А.Д. Меншикова, графа П.А. Толстого и других поддержал восшествие на престол императрицы Екатерины I после смерти Петра I.
Участвовал в создании в 1726 году Верховного тайного совета (ВТС), однако в его состав не вошёл. Созывал ВТС, объявлял «верховникам» указы от имени императрицы, а ей сообщал их мнения.
Один из инициаторов мер по демилитаризации фискального и местного управления (осуществлены на основе записки «О государственных нуждах», составленной в 1726 году Макаровым, бароном А.И. Остерманом, Меншиковым и его секретарём А.Я. Волковым).
Пытался ограничить прерогативы ВТС в пользу Кабинета Его (Её) Императорского Величества, что после смерти императрицы Екатерины I привело к упразднению «верховниками» Кабинета Его (Её) Императорского Величества.
Глава комиссии по разделу движимого имущества Екатерины I между её дочерьми - цесаревнами Анной Петровной и Елизаветой Петровной (1727 год). Во время междуцарствия 1730 года Макаров подписал один из дворянских проектов («проект 364»), ограничивавший власть «верховников».
Президент Камер-коллегии (1727-1731 годы), разработал её новый регламент 1731 год, возлагавший ответственность за сбор подушной подати и недоимок на помещиков.
Крупный душевладелец (ему принадлежало около 1,5 тысяч крестьян мужского пола в 1730-х годы).
Торговал вином, хлебом, пенькой и другим, вёл ростовщическую деятельность. Основал суконную мануфактуру в селе Красное близ Москвы (в 1718 году заведена на деньги Макарова, но на имя жителя Огородной слободы И. Собольникова, в 1723 году переведена на имя Макарова), винокуренный завод в селе Богословское Московской губернии (1712 год).
В 1731-1732 годы находился под следствием по доносу бывших подчинённых (обвинён в казнокрадстве), а в 1732-1734 годы - по доносу одного из родственников из-за раздела наследства (обвинён в сокрытии бумаг Кабинета Его (Её) Императорского Величества), оба обвинения не доказаны, Макаров оправдан. Для третьего следствия в 1734-1736 годы политические противники Макарова использовали показания его духовника о якобы критических суждениях Макарова о внутренней политике императрицы Анны Ивановны, участие Макарова в «заговоре» против императрицы не было доказано. Несмотря на это, с 1734 года находился под домашним арестом. Умер, не получив оправдания.
Исторические источники:
Шереметевский В.В. Дела следственной о кабинет-секретаре Петра I А.В. Макарове комиссии (1732-1734) // Описание документов и бумаг, хранящихся в Московском архиве Министерства юстиции. М., 1889. Кн. 6;
Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб.; Л.; М., 1900-2003. Т. 4-13;
Гистория Свейской войны / Сост. Т.С. Майкова. М., 2004. Вып. 1-2.