МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МАКАРОВ (Ма­карь­ев) АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ - российский государственный дея­тель, тайный советник (1726 год), один из бли­жай­ших спо­движ­ни­ков Пет­ра I .

Сын по­дья­че­го во­ло­год­ской при­каз­ной из­бы.

С 1695 года слу­жил по­дья­чим в Нов­го­род­ском при­ка­зе, за­тем под на­ча­лом А.Д. Мен­ши­ко­ва в Ижор­ской кан­це­ля­рии (1703-1704 годы). С 1704 года за­ве­до­вал по­ход­ной кан­це­ля­ри­ей ца­ря Пет­ра I, име­но­вал­ся «го­су­да­ре­ва дво­ра по­дья­чий» (с 1706 года), «его ве­ли­че­ст­ва сек­ре­тарь» (с 1710 года), «го­су­да­ре­ва Ка­би­не­та сек­ре­тарь» (с 1711 года), тай­ный ка­би­нет-сек­ре­тарь (1722-1727 годы). Прак­ти­че­ски по­сто­ян­но со­про­во­ж­дал Пет­ра I в по­хо­дах во вре­мя Се­вер­ной вой­ны 1700-1721 годов , в Прут­ском по­хо­де 1711 года, а так­же в за­гра­нич­ном пу­те­ше­ст­вии 1716-1717 годов.

Макаров ре­дак­ти­ро­вал и вёл об­шир­ную пе­ре­пис­ку Пет­ра I с российскими ди­пло­ма­та­ми, гу­бер­на­то­ра­ми, кол­ле­гия­ми, Си­но­дом и Се­на­том. Поль­зо­вал­ся осо­бым до­ве­ри­ем Пет­ра, ко­то­рый по­ру­чал ему, по сло­вам ка­мер-юн­ке­ра Ф.В. Берк­голь­ца, «все де­ла сек­рет­ные и та­кие, о ко­то­рых ни­че­го не да­ёт­ся знать Се­на­ту», что за­кре­пи­ло за ним ста­тус влия­тель­но­го са­нов­ни­ка и де­ла­ло его од­ним из са­мых мо­гу­ще­ст­вен­ных лю­дей сре­ди ок­ру­же­ния ца­ря. Макаров ве­дал со­дер­жа­ни­ем при­двор­но­го шта­та, лич­ны­ми рас­хо­да­ми Пет­ра I, за­ни­мал­ся ор­га­ни­за­ци­ей обу­че­ния российских дво­рян за гра­ни­цей, при­ни­мал че­ло­бит­ные на имя ца­ря и другое. В во­про­сах внутренней по­ли­ти­ки имел влия­ние на Пет­ра I, от­ве­чая за под­го­тов­ку его лич­ной пе­ре­пис­ки с чле­на­ми цар­ской се­мьи и бли­жай­шим ок­ру­же­ни­ем; ца­ре­вич Алек­сей Пет­ро­вич, Мен­ши­ков, князь В.В. Дол­го­ру­ков и другие об­ра­ща­лись к Макарову за по­мо­щью в про­дви­же­нии не­об­хо­ди­мых ре­ше­ний и ука­зов.

Один из со­ста­ви­те­лей сбор­ни­ка ре­ля­ций о по­бе­дах над шве­да­ми - «Кни­га Мар­со­ва» (1713 год; 2-е издание, 1766 год). Вме­сте с Пет­ром I, российскими ди­пло­ма­та­ми П.П. Ша­фи­ро­вым, В.В. Сте­па­но­вым и другими в 1718-1725 годы ре­дак­ти­ро­вал «Гис­то­рию Свей­ской вой­ны», ос­ве­щав­шую со­бы­тия Се­вер­ной вой­ны и прав­ле­ние Пет­ра I, в 1726-1731 годы про­дол­жал сбор ма­те­риа­лов (труд ос­тал­ся не­за­вер­шён­ным).

На со­ве­ща­ни­ях с уча­сти­ем свет­лей­ше­го князя А.Д. Мен­ши­ко­ва, графа П.А. Тол­сто­го и других под­дер­жал вос­ше­ст­вие на пре­стол императрицы Ека­те­ри­ны I по­сле смер­ти Пет­ра I.

Уча­ст­во­вал в соз­да­нии в 1726 году Вер­хов­но­го тай­но­го со­ве­та (ВТС), од­на­ко в его со­став не во­шёл. Со­зы­вал ВТС, объ­яв­лял «вер­хов­ни­кам» ука­зы от име­ни им­пе­рат­ри­цы, а ей со­об­щал их мне­ния.

Один из ини­циа­то­ров мер по де­ми­ли­та­ри­за­ции фис­каль­но­го и ме­ст­но­го управ­ле­ния (осу­ще­ст­в­ле­ны на ос­но­ве за­пис­ки «О го­су­дар­ст­вен­ных ну­ж­дах», со­став­лен­ной в 1726 году Макаровым, бароном А.И. Ос­тер­ма­ном, Мен­ши­ко­вым и его сек­ре­та­рём А.Я. Вол­ко­вым).

Пы­тал­ся ог­ра­ни­чить пре­ро­га­ти­вы ВТС в поль­зу Ка­би­не­та Его (Её) Им­пе­ра­тор­ско­го Ве­ли­че­ст­ва, что по­сле смер­ти императрицы Ека­те­ри­ны I при­ве­ло к уп­разд­не­нию «вер­хов­ни­ка­ми» Ка­би­не­та Его (Её) Императорского Величества.

Гла­ва ко­мис­сии по раз­де­лу дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва Ека­те­ри­ны I ме­ж­ду её до­черь­ми - це­са­рев­на­ми Ан­ной Пет­ров­ной и Ели­за­ве­той Пет­ров­ной (1727 год). Во вре­мя ме­ж­ду­цар­ст­вия 1730 года Макаров под­пи­сал один из дво­рян­ских про­ек­тов («про­ект 364»), ог­ра­ни­чи­вав­ший власть «вер­хов­ни­ков».

Пре­зи­дент Ка­мер-кол­ле­гии (1727-1731 годы), раз­ра­бо­тал её но­вый рег­ла­мент 1731 год, воз­ла­гав­ший от­вет­ст­вен­ность за сбор по­душ­ной по­да­ти и не­дои­мок на по­ме­щи­ков.

Круп­ный ду­ше­вла­де­лец (ему при­над­ле­жа­ло около 1,5 тысяч кре­сть­ян муж­ско­го по­ла в 1730-х годы).

Тор­го­вал ви­ном, хле­бом, пень­кой и другим, вёл рос­тов­щи­че­скую дея­тель­ность. Ос­но­вал су­кон­ную ма­ну­фак­ту­ру в селе Крас­ное близ Мо­ск­вы (в 1718 году за­ве­де­на на день­ги Макарова, но на имя жи­те­ля Ого­род­ной сло­бо­ды И. Со­боль­ни­ко­ва, в 1723 году пе­ре­ве­де­на на имя Макарова), ви­но­ку­рен­ный за­вод в селе Бо­го­слов­ское Московской губернии (1712 год).

В 1731-1732 годы на­хо­дил­ся под след­ст­ви­ем по до­но­су бывших под­чи­нён­ных (об­ви­нён в каз­но­крад­ст­ве), а в 1732-1734 годы - по до­но­су од­но­го из род­ст­вен­ни­ков из-за раз­де­ла на­след­ст­ва (об­ви­нён в со­кры­тии бу­маг Ка­би­не­та Его (Её) Им­пе­ра­тор­ско­го Ве­ли­че­ст­ва), оба об­ви­не­ния не до­ка­за­ны, Макаров оп­рав­дан. Для третье­го след­ст­вия в 1734-1736 годы по­ли­тические про­тив­ни­ки Макарова ис­поль­зо­ва­ли по­ка­за­ния его ду­хов­ни­ка о яко­бы кри­тических су­ж­де­ни­ях Макарова о внутренней по­ли­ти­ке императрицы Ан­ны Ива­нов­ны, уча­стие Макарова в «за­го­во­ре» про­тив им­пе­рат­ри­цы не бы­ло до­ка­за­но. Не­смот­ря на это, с 1734 года на­хо­дил­ся под до­маш­ним аре­стом. Умер, не по­лу­чив оп­рав­да­ния.

Исторические ис­точники:

Ше­ре­ме­тев­ский В.В. Де­ла след­ст­вен­ной о ка­би­нет-сек­ре­та­ре Пет­ра I А.В. Ма­ка­ро­ве ко­мис­сии (1732-1734) // Опи­са­ние до­ку­мен­тов и бу­маг, хра­ня­щих­ся в Мо­с­ков­ском ар­хи­ве Ми­ни­стер­ст­ва юс­ти­ции. М., 1889. Кн. 6;

Пись­ма и бу­ма­ги им­пе­ра­то­ра Пет­ра Ве­ли­ко­го. СПб.; Л.; М., 1900-2003. Т. 4-13;

Гис­то­рия Свей­ской вой­ны / Сост. Т.С. Май­ко­ва. М., 2004. Вып. 1-2.