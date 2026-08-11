МАКАРОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ
МАКАРОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ - российский государственный деятель, тайный советник (1800 год).
Дворянин.
Секретарь рижского и ревельского генерал-губернатора графа Ю.Ю. Броуна (с 1786 года) и генерал-прокурора Сената графа А.Н. Самойлова (с 1792 года). Обер-секретарь Тайной экспедиции [12(23) апреля 1794-2(14) апреля 1801 годов].
По докладу Макарова о неудовлетворительном состоянии деревянной тюрьмы для политических заключённых в Алексеевском равелине (внешнее укрепление Петропавловской крепости) в 1796-1797 годы сооружён так называемый Секретный дом - каменная одноэтажная тюрьма на 20 одиночных камер (снесён в 1893 году).
В декабре 1796 инспектировал Кексгольмскую крепость, где содержалась семья Е.И. Пугачёва, однако доклад Макарова императору Павлу I не облегчил положение заключённых.
По воспоминаниям подследственных [пастор Ф.Н. Зейдер, майор В.В. Пассек (старший), А.П. Ермолов и другие], был «честнейшим и порядочным» человеком, «весьма добрым и приветливым» следователем, облегчавшим их пребывание в Тайной экспедиции.
Сенатор (с 1800 года). Совместно с группой сенаторов (И.С. Захаров, П.И. Пущин, князь С.И. Салагов) выступил против проекта преобразования Сената в высший исполнительный и судебный орган, подготовленного П.В. Завадовским, и вынесения смертных приговоров без утверждения их императором.
Член Комиссии для пересмотра прежних уголовных дел, учреждённой указом Александра I от 15(27) сентября 1801 года. Член Комитета охранения общей безопасности (1807-1809 годы).