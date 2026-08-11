МАКАРОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ

МАКАРОВ АЛЕКСАНДР СЕМЁНОВИЧ - российский государственный деятель, тайный советник (1800 год).

Дво­ря­нин.

Сек­ре­тарь риж­ско­го и ре­вель­ско­го генерал-гу­бер­на­то­ра графа Ю.Ю. Бро­уна (с 1786 года) и генерал-про­ку­ро­ра Се­на­та графа А.Н. Са­мой­ло­ва (с 1792 года). Обер-сек­ре­тарь Тай­ной экс­пе­ди­ции [12(23) апреля 1794-2(14) апреля 1801 годов].

По док­ла­ду Макарова о не­удов­ле­тво­ри­тель­ном со­стоя­нии де­ревянной тюрь­мы для по­ли­тических за­клю­чён­ных в Алек­се­ев­ском ра­ве­ли­не (внеш­нее ук­ре­п­ле­ние Пе­тро­пав­лов­ской кре­по­сти ) в 1796-1797 годы со­ору­жён так называемый Сек­рет­ный дом - ка­мен­ная од­но­этаж­ная тюрь­ма на 20 оди­ноч­ных ка­мер (сне­сён в 1893 году).

В декабре 1796 ин­спек­ти­ро­вал Кекс­гольм­скую кре­пость, где со­дер­жа­лась се­мья Е.И. Пу­га­чё­ва , од­на­ко док­лад Макарова императору Пав­лу I не об­лег­чил по­ло­же­ние за­клю­чён­ных.

По вос­по­ми­на­ни­ям под­след­ст­вен­ных [пас­тор Ф.Н. Зей­дер, май­ор В.В. Пас­сек (стар­ший), А.П. Ер­мо­лов и другие], был «че­ст­ней­шим и по­ря­доч­ным» че­ло­ве­ком, «весь­ма до­б­рым и при­вет­ли­вым» сле­до­ва­те­лем, об­лег­чав­шим их пре­бы­ва­ние в Тай­ной экс­пе­ди­ции.

Се­на­тор (с 1800 года). Совместно с груп­пой се­на­то­ров (И.С. За­ха­ров, П.И. Пу­щин, князь С.И. Са­ла­гов) вы­сту­пил про­тив про­ек­та пре­об­ра­зо­ва­ния Се­на­та в выс­ший ис­пол­нительный и су­деб­ный ор­ган, под­го­тов­лен­но­го П.В. За­ва­дов­ским, и вы­не­се­ния смерт­ных при­го­во­ров без ут­вер­жде­ния их им­пе­ра­то­ром.

Член Ко­мис­сии для пе­ре­смот­ра преж­них уго­лов­ных дел, уч­ре­ж­дён­ной ука­зом Алек­сан­д­ра I от 15(27) сентября 1801 года. Член Комитета ох­ра­не­ния об­щей безо­пас­но­сти (1807-1809 годы).