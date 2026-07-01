МАКАРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

МАКАРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ - сатирическая или шу­точ­ная по­эзия, в ко­то­рой сме­ши­ва­ют­ся сло­ва и грам­ма­тические фор­мы раз­ных язы­ков.

Сме­шан­ные гре­ко-латинские сти­хи встре­ча­ют­ся у Ав­со­ния (IV век), сти­хи на сме­си ла­ты­ни и национальных язы­ков (не­мец­ко­го, фран­цуз­ско­го) - в по­эзии ва­ган­тов, в фар­сах, в про­из­ве­де­ни­ях Т. Мур­не­ра («О боль­шом лю­те­ров­ском ду­ра­ке...», 1522 год), Г. Сак­са и других.

Наи­выс­ше­го рас­цве­та макароническая поэзия дос­тиг­ла в Ита­лии в XV-XVI веках (главным образом в по­эзии гу­ма­ни­стов, вклю­чав­ших в латинский язы­ко­вой кон­текст сло­ва из национальных язы­ков, из­ме­няе­мые по пра­ви­лам латинской грам­ма­ти­ки), то­гда же и по­лу­чи­ла своё на­зва­ние: пер­вое боль­шое про­из­ве­де­ние в этом ро­де - вы­смеи­ваю­щая па­ду­ан­цев са­ти­рическая по­эма Ти­фи де­льи Ода­зи «Ма­ка­ро­нии» (1490). По­пу­ляр­но­сти макаронической поэзии спо­соб­ст­во­ва­ло твор­че­ст­во Т. Фо­лен­го, ав­то­ра бур­ле­ск­ных «Ма­ка­ро­ний» (1517-1521 годы) - со­б­ра­ния по­эм (наи­бо­лее из­вест­ная из них - «Баль­дус», 1517 годы), эк­лог и эпи­грамм на сме­си литературного итальянского язы­ка, его диа­лек­тов и ла­ты­ни.

Об­раз­цы макаронической поэзии соз­да­ли: в Анг­лии - Дж. Скел­тон, У. Драм­монд; во Фран­ции - А. де ла Сабль; в Гер­ма­нии - И. Фи­шарт.

В Рос­сии сла­ву ав­то­ра ма­ка­ро­ни­че­ских сти­хов, ос­но­ван­ных на сме­ше­нии «фран­цуз­ско­го с ни­же­го­род­ским», сни­скал по­эт И.П. Мят­лев (по­эма «Сен­са­ции и за­ме­ча­ния гос­по­жи Кур­дю­ко­вой за гра­ни­цею, дан л’этран­же», 1840-1844 годы). Ма­ка­ро­ни­че­ские сти­хи встре­ча­ют­ся в «Энеи­де» И.П. Кот­ля­рев­ско­го (1798 год), в поэ­зии В.В. Мая­ков­ско­го («Аме­ри­кан­ские рус­ские», 1925 год), са­ти­рах Д. Бед­но­го. Отдельные ма­ка­ро­низ­мы встре­ча­ют­ся в про­зе: «Пур­куа ву ту­ше, пур­куа ву ту­ше, - за­кри­чал Ан­тон Паф­нуть­ич, спря­гая с гре­хом по­по­лам рус­ский гла­гол "ту­шу" на фран­цуз­ский лад. - Я не мо­гу дор­мир в по­тём­ках» ( А.С. Пуш­кин . «Дуб­ров­ский», 1832-1833 годы. Глава Х).

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