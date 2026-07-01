МАКАРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ
МАКАРОНИЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ - сатирическая или шуточная поэзия, в которой смешиваются слова и грамматические формы разных языков.
Смешанные греко-латинские стихи встречаются у Авсония (IV век), стихи на смеси латыни и национальных языков (немецкого, французского) - в поэзии вагантов, в фарсах, в произведениях Т. Мурнера («О большом лютеровском дураке...», 1522 год), Г. Сакса и других.
Наивысшего расцвета макароническая поэзия достигла в Италии в XV-XVI веках (главным образом в поэзии гуманистов, включавших в латинский языковой контекст слова из национальных языков, изменяемые по правилам латинской грамматики), тогда же и получила своё название: первое большое произведение в этом роде - высмеивающая падуанцев сатирическая поэма Тифи дельи Одази «Макаронии» (1490). Популярности макаронической поэзии способствовало творчество Т. Фоленго, автора бурлескных «Макароний» (1517-1521 годы) - собрания поэм (наиболее известная из них - «Бальдус», 1517 годы), эклог и эпиграмм на смеси литературного итальянского языка, его диалектов и латыни.
Образцы макаронической поэзии создали: в Англии - Дж. Скелтон, У. Драммонд; во Франции - А. де ла Сабль; в Германии - И. Фишарт.
В России славу автора макаронических стихов, основанных на смешении «французского с нижегородским», снискал поэт И.П. Мятлев (поэма «Сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границею, дан л’этранже», 1840-1844 годы). Макаронические стихи встречаются в «Энеиде» И.П. Котляревского (1798 год), в поэзии В.В. Маяковского («Американские русские», 1925 год), сатирах Д. Бедного. Отдельные макаронизмы встречаются в прозе: «Пуркуа ву туше, пуркуа ву туше, - закричал Антон Пафнутьич, спрягая с грехом пополам русский глагол "тушу" на французский лад. - Я не могу дормир в потёмках» (А.С. Пушкин. «Дубровский», 1832-1833 годы. Глава Х).