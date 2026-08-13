МАКАРИЙ

Макарий (1481/82, Москва — 31.12.1563, там же) — митрополит Московский и всея Руси, крупный церковный и политический деятель, автор грамот, поучений, посланий, инициатор и составитель летописных сводов и ряда кодексов (Степенная книга, Великие минеи четьи, Лицевой летописный свод). Содействовал открытию первой русской типографии в Москве. В конце XV в. М. принял постриг в Пафнутиево-Боровском монастыре, где был последовательно произведен «...в четцы, и в подьяконы, и во дьяконы, и свершен бысть в попы». В феврале 1523 митрополитом Даниилом поставлен в архимандриты Лужецкого монастыря. В сане новгородского архиепископа (1526—1542) поддерживал великого князя Василия III Ивановича в его борьбе с удельными князьями (мятеж князя Андрея Ивановича Старицкого 1537), способствовал усилению влияния Москвы в Новгородской земле и на прилежащих к ней территориях. Провел решения церковного собора 1503, введя в новгородских монастырях общежительный устав и заменив им «особножитие» (с 1528), разграничил мужские и женские монастыри и пр. Содействовал распространению христианства среди карело-финского населения и строительству монастырей на северных окраинах Русского государства. При нем осуществлено поновление новгородских икон и церквей, отлит большой колокол, а также обновлены фрески и иконостас новгородского Софийского собора. В 1535 М. инициировал строительство архиепископского дворца в Пскове, где, вероятно, разместился владычный скрипторий. При поддержке М. была построена первая в России водяная мельница на р. Волхов, впоследствии смытая весенним паводком. Около 1539 в продолжение Новгородской IV летописи инициировал создание владычного летописного свода (Владычный свод митрополита М.). В 1540 вместе со священником Агафоном составил Великий миротворный круг, в котором пасхалия была рассчитана на 532 года вперед. Опираясь на книгописные традиции кружка новгородского архиепископа Геннадия, широко используя связи с книгописным центром Иосифо-Волоколамского монастыря и свое литературное окружение, к концу своего архиепископства в Новгороде сумел собрать воедино «чтомые» на Руси оригинальные и переводные сборники агиографического и дидактического содержания. Начало этим трудам положил монах Досифей Топорков, который по поручению М. редактировал (1528—1529) славянский текст Синайского патерика, впоследствии вошедший в состав Великих миней четьих. В 1535 по благословению М. толмач Д. Герасимов перевел толковую Псалтирь Бруно Вюрцбургского. В 1537 В. М. Тучков создал новую редакцию жития преподобного Михаила Клопского. На основе этих и других произведений под руководством М. были составлены Великие минеи четьи («Ма­карьевские минеи») — грандиозный 12-томный помесячный свод житийных памятников, располагавшихся в порядке церковного календаря и предназначавшихся для ежедневного чтения. Созданный свод (Первая редакция, или Софийский список Великих миней четьих) был пожалован М. вкладом в Софийский собор на помин души своих родителей (1541). Позднее на основе Первой были созданы две другие редакции Великих миней четьих. М. проявил себя как последовательный союзник московских государей. Его возвышение усилилось после его приезда в Москву в 1534 в связи с кончиной московского великого князя Василия III. Став митрополитом Московским и всея Руси 19 марта1542, после низведения с престола митрополита Иоасафа (Скрипицына), М. усилил позиции иосифлян («стяжателей»), поддерживаемые Саввой Крутицким (Черным), новгородским архиепископом Феодосием, рязанским и муромским епископом Леонидом и др. При Иване IV занял позиции советника, принимал участие в решении важнейших государственных вопросов, содействовал утверждению самодержавной власти московских государей, союзу светской и церковной власти, принятию Иваном Грозным царского титула (16 ян­варя 1547). Поставление Ивана Грозного было совершено по «Чину венчания на царство», составленному М. После июньских пожаров и восстания («смущения») 1547 сблизился с Сильвестром, склонявшим Ивана Грозного к участию во всеобщих публичных покаяниях, в духе которых прошли первые созванные по инициативе М. «соборы примирения» 1547, 1549, 1550. М. участвовал в разработке и осуществлении реформ государственного управления (Реформы правительства Избранной рады). На соборах 1547 и 1549 осуществил канонизацию многочисленных местночтимых святых в качестве общерусских, что способствовало ликвидации местных культов, дальнейшей централизации Русского государства и церковного управления, а также унификации церковных обрядов. Пантеон общерусских святых при М. увеличился с 22 более чем на 30 имен. Масштабные работы по сбору материалов о «новых чудотворцах», написанию житий и составлению похвальных слов потребовали от М. привлечения широкого круга русских и иностранных авторов (В. М. Тучков, Лев Филолог, Василий-Варлаам и др.), что способствовало развитию агиографического жанра в русской литературе. После прихода к власти правительства Избранной рады (1549), поддерживающей секуляризационную политику, между Иваном Грозным и М. произошел обмен посланиями по вопросу о митрополичьих и монастырских слободах. Позднее в Ответном послании царю о святительском суде (1550) и в Наказной грамоте Стоглавому собору (1551) М. выступил с обоснованием прав церкви на землевладение, проявив себя ярым сторонником сильной воинствующей церкви. Провел серию соборов против «еретиков». Выступил за отлучение от церкви архимандрита московского Чудовского монастыря Исаака Собаки (1549), ранее уже осужденного за «порчу» книг вместе с Максимом Греком. На соборах октября 1533 — января 1554 М. способствовал осуждению за «измену» (критику пышной церковной обрядности) Матвея Башкина и троицкого старца Артемия. В 1554—1555 созвал собор, осудивший Феодосия Косого, но не поддержал попытку дьяка Посольского приказа И. М. Висковатого привлечь к обвинению по делу Башкина Сильвестра за будто бы поощрение им неканонической росписи кремлевского Благовещенского собора. Во время первого неудачного похода Ивана IV на Казань осудил царившие в русском войске местничество и беспорядки (1549/1550), выступил в качестве одного из идейных вдохновителей Казанского похода 1552. Этим временем датируются два послания М. царю и боярам, содержащие призывы к единению подданных под властью самодержца для победы над врагами «неверными» («Послание поучительно» в Свияжск 21 мая и «Учительное послание» царю 13 июля). В 1555 М. провел церковный собор, на котором учреждалась новая Казанская епархия, а 3 февраля участвовал в поставлении первого казанского архиепископа Гурия. Примерно в то же время завершается составительская и редакторская работа М. над московскими списками Великих миней четьих — Успенским (предна­значавшимся для Успенского собора Московского Кремля) и Царским (сделанным для царя Ивана IV). В середине 1550-х намечается постепенное отдаление М. от государственных дел. В 1553 во время тяжелой болезни Ивана Грозного и споров о престолонаследии М. не поддержал ни сторонников царевича Димитрия Пеленочника, ни двоюродного брата царя князя Владимира Андреевича Старицкого. 30 января 1557 М. участвовал в отправлении к Константинопольскому патриарху вместе с приезжавшим за «милостыней» греческим митрополитом Иоасафом послов И. Волкова и архимандрита Феодорита для получения грамоты, утверждающей царский титул Ивана Грозного. В 1560 М. участвовал в соборе, заочно осудившем на казнь за «колдовство» руководителей Избранной рады А. Ф. Адашева и Сильвестра. В последние годы жизни руководил работой над составлением Степенной книги. М. скончался ночью 31 декабря 1563, похоронен на следующий день в Успенском соборе Московского Кремля.

Лит. : Голубинский Е. Е. История Русской Церкви. М., 1900. Т. 2. [Ч. 1]. С. 744—875; Зимин А. А. Иван Семенович Пересветов и его современники. М., 1958; Казакова Н. А. Очерки по истории русской общественной мысли: Первая треть XVI века. Л., 1970; Клосс Б. М. Дея­тельность митрополичьей книгописной мастерской в 20—30-х годах XVI века и происхождение Никоновской летописи // Древнерусское искусство: Рукописная книга. М., 1972. С. 318—338; Фонкич Б. Л. Греческая ру­копись митрополита Фотия // Там же. С. 191; Шмидт С. О. Становление российского самодержавства: Исследование социально-политической истории времени Ивана Грозного. М., 1973; Фонкич Б. Л. Греческо-русские культурные связи в XV—XVII вв.: Греческие рукописи в России. М., 1977; Дробленкова Н. Ф. Макарий // Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 2, ч. 2. Л., 1989. С. 76—88; Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 4. М., 1996; Макарий (Веретенников), архим . Московский Митрополит Макарий и его время. М., 1996; Емченко Е. Б. Стоглав: исследование и текст. М., 2000; Макарий (Веретенников), архим. Святитель Макарий, Митрополит Московский, и архиереи его времени. М., 2007; Сиренов А. В. Степенная книга: история текста. М., 2007. Л. В. Столярова.