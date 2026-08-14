МАКАРЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА

МАКАРЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА - круп­ней­шая яр­мар­ка в Рос­сии в XVII - начала XIX веков.

Воз­ник­ла в 1620-е годы у стен Свя­то-Тро­иц­ко­го Ма­ка­рие­во-Жел­то­вод­ско­го монастыря (ны­не в поселок Ма­карь­е­во), на се­ре­ди­не тор­го­во­го пу­ти по реке Вол­га, по ко­то­ро­му из­древ­ле про­хо­дил тор­го­вый об­мен ме­ж­ду Ази­ей и Ев­ро­пой. Впер­вые Макарьевская ярмарка упо­ми­на­ет­ся в ус­тав­ной гра­мо­те ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча игу­ме­ну Ма­ка­рие­во-Жел­то­вод­ско­го монастыря Ав­раа­мию от 19(29) сентября 1627 года. Офи­ци­аль­но уч­ре­ж­де­на ука­зом Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча от 10(20) июня 1641 года.

Яр­ма­роч­ная тор­гов­ля про­во­ди­лась один раз в го­ду, торг пер­во­на­чаль­но вёл­ся один день - 25 ию­ля старый стиль, в день па­мя­ти ос­но­ва­те­ля Ма­ка­ри­ево-Жел­то­вод­ско­го монастыря Препододного Ма­ка­рия Жел­то­вод­ско­го и Ун­жен­ско­го, в 1667 году срок про­ве­де­ния яр­мар­ки уве­ли­чен до двух, в 1681 году - до че­ты­рёх [1-30 ию­ля (11 ию­ля - 9 августа)] не­дель и про­дол­жал ме­нять­ся в даль­ней­шем.

Во 2-й половине XVII века яр­ма­роч­ная тор­гов­ля час­тич­но пе­ре­не­се­на на пра­вый бе­рег Вол­ги, к селу Лыс­ко­во. В конце XVII - начале XVIII веков Макарьевская ярмарка при­об­ре­ла ши­ро­кую из­вест­ность не толь­ко в Рос­сии, но и за ру­бе­жом, на ней тор­го­ва­ли еже­год­но до 60 тысяч человек. Макарьевская ярмарка бы­ла тес­ным об­ра­зом свя­за­на со все­ми круп­ны­ми тор­го­вы­ми цен­тра­ми стра­ны. Западноев­ропейские то­ва­ры по­сту­па­ли на Макарьевскую ярмарку пер­во­на­чаль­но из Ар­хан­гель­ска, в XVIII - начале XIX веков - из Санкт-Пе­тер­бур­га. В конце XVIII - начале XIX веков Макарьевская ярмарка ста­ла вы­пол­нять роль «ме­но­во­го дво­ра Ев­ро­пы с Ази­ей».

Основными отечественными то­ва­ра­ми, про­да­вав­ши­ми­ся на яр­мар­ке, бы­ли соль, ры­ба, хлеб, мёд, лён и до­мо­тка­ные тка­ни, же­ле­зо, си­бир­ские ме­ха, ло­ша­ди и скот, ко­ло­ко­ла, из­де­лия кус­тар­ных про­мы­слов. Из Ев­ро­пы на яр­мар­ку по­сту­па­ли голландская сталь и медь, английское сук­но, шведское ору­жие, немецкие из­де­лия из зо­ло­та, бу­ма­га, по­су­да, с Вос­то­ка - индийский жем­чуг и дра­го­цен­ные кам­ни, китайский фа­янс, шёлк, бар­хат, среднеази­атские хлоп­ча­то­бу­маж­ные тка­ни и ков­ры, восточные пря­но­сти.

В го­ды Кон­ти­нен­таль­ной бло­ка­ды Ве­ли­ко­бри­та­нии и Отечественной вой­ны 1812 года бо­лее по­ло­ви­ны при­ве­зён­ных на Макарьевскую ярмарку то­ва­ров ос­та­ва­лись не про­дан­ны­ми.

Яр­ма­роч­ный то­ва­ро­обо­рот в конце XVII века со­ста­вил 80 тысяч рублей, в середине XVIII века - 490 тысяч рублей, в конце XVIII века - 30 миллионов рублей ас­сиг­на­ция­ми, в 1814 году - 44 миллиона рублей ас­сиг­на­ция­ми. По сво­им обо­ро­там Макарьевская ярмарка в концу XVIII - начале XIX веков яв­ля­лась круп­ней­шей в Рос­сии (её обо­ро­ты пре­вы­ша­ли обо­ро­ты Ир­бит­ской яр­мар­ки на 20-25%) и в Ев­ро­пе, тор­гов­ля на ней при­об­ре­ла бир­же­вой ха­рак­тер (на Макарьевской ярмарке дей­ст­во­ва­ли «бир­же­вая за­ла», а так­же «спра­воч­ный стол» для со­вер­ше­ния сде­лок су­до­вла­дель­цев и тор­гов­цев хле­бом). Ве­ду­щая роль на Макарьевской ярмарке при­над­ле­жа­ла куп­цам Мо­ск­вы, Ка­за­ни, Яро­слав­ля, Ниж­не­го Нов­го­ро­да, Ас­т­ра­ха­ни, Санкт-Пе­тер­бур­га.

В начале XIX века Макарьевскую ярмарку еже­год­но по­се­ща­ли до 170 тысяч человек.

До­хо­ды от ор­га­ни­за­ции яр­ма­роч­ной тор­гов­ли пер­во­на­чаль­но по­сту­па­ли в поль­зу Свя­то-Тро­иц­ко­го Ма­ка­ри­ево-Жел­то­вод­ско­го монастыря. С 1667 года пра­ви­тель­ст­во пы­та­лось на­пра­вить та­мо­жен­ные сбо­ры от дос­тав­лен­ных на яр­мар­ку то­ва­ров в государственную каз­ну, од­на­ко из-за со­про­тив­ле­ния мо­на­стыр­ских вла­стей этот про­цесс за­вер­шил­ся лишь в 1700 году ука­зом ца­ря Пет­ра I от 19(30) ию­ля. Яр­мар­ка на­хо­ди­лась в ве­де­нии при­ка­зов Боль­шой каз­ны и Ка­зан­ско­го, с 1718 года - Ком­мерц-кол­ле­гии, с 1804 года - яр­ма­роч­ной кон­то­ры при гу­бер­на­то­ре Ни­же­го­род­ской губернии. С 1804 года дей­ст­во­ва­ло Общество ма­карь­ев­ских тор­го­вых гос­тей (со­стоя­ло из трёх вы­бор­ных тор­гов­цев от ка­ж­до­го ря­да), пред­став­ляв­шее ин­те­ре­сы тор­гов­цев яр­мар­ки пе­ред пра­ви­тель­ст­вом.

Пер­во­на­чаль­но яр­ма­роч­ные по­ме­ще­ния бы­ли вре­мен­ны­ми. Еже­год­но на сред­ст­ва мо­на­сты­ря на де­ревянных на­сти­лах воз­во­ди­лись ря­ды де­ревянных раз­бор­ных ба­ла­га­нов, со­став­ляв­ших Гос­ти­ный двор (впер­вые упо­мя­нут в 1683 году), ко­то­рый ок­ру­жали де­ревянные кре­по­ст­ные сте­ны с че­тырь­мя про­ез­жи­ми баш­ня­ми и од­ной глу­хой. За пре­де­ла­ми Гос­ти­но­го дво­ра хао­тич­но раз­ме­ща­лись отдельные лав­ки, хар­чев­ни, ка­ба­ки и ба­ла­га­ны.

В 1755 году раз­бор­ный Гос­ти­ный двор на сред­ст­ва каз­ны за­ме­нён по­сто­ян­ным; он со­сто­ял из 8 тор­го­вых ря­дов и 830 боль­ших ба­ла­га­нов, что су­щест­вен­но по­вы­си­ло по­ла­воч­ный до­ход от яр­мар­ки.

В 1805-1809 годы каз­ной по­стро­ен но­вый ог­ром­ный Гос­ти­ный двор (архитектор А.Д. За­ха­ров), ко­то­рый со­сто­ял из 32 тор­го­вых кор­пу­сов, вклю­чав­ших до 2 тысяч двух­этаж­ных ла­вок. В цен­тре Гос­ти­но­го дво­ра на­хо­ди­лось един­ст­вен­ное ка­мен­ное со­ору­же­ние яр­мар­ки - пер­вый в Рос­сии тор­го­вый пас­саж площадью 5,5 тысяч м2. Близ Гос­ти­но­го дво­ра располага­лись то­вар­ные скла­ды, ме­четь, армянская цер­ковь, те­атр, ба­ла­га­ны, трак­ти­ры, ба­ни. Со всех сто­рон тор­го­вых ря­дов был про­рыт глу­бо­кий ров ши­ри­ной 19 м, от­де­ляв­ший основную тор­го­вую зо­ну от склад­ской тер­ри­то­рии.

Гос­ти­ный двор яр­мар­ки был унич­то­жен по­жа­ром 18(30) августа 1816 года. В свя­зи с не­воз­мож­но­стью рас­ши­рить яр­ма­роч­ную тер­ри­то­рию и от­сут­ст­ви­ем удоб­ной пе­ре­пра­вы че­рез Вол­гу близ Лыс­ко­во яр­мар­ку на преж­нем мес­те ре­ше­но не во­зоб­нов­лять, она бы­ла пе­ре­ве­де­на в Ниж­ний Нов­го­род [вы­со­чай­ше ут­вер­ждён­ное 15(27) февраля 1817 года По­ло­же­ние Комитета ми­ни­ст­ров], где воз­ник­ла Ни­же­го­род­ская яр­мар­ка.

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