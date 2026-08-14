МАКАРЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА
МАКАРЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА - крупнейшая ярмарка в России в XVII - начала XIX веков.
Возникла в 1620-е годы у стен Свято-Троицкого Макариево-Желтоводского монастыря (ныне в поселок Макарьево), на середине торгового пути по реке Волга, по которому издревле проходил торговый обмен между Азией и Европой. Впервые Макарьевская ярмарка упоминается в уставной грамоте царя Михаила Фёдоровича игумену Макариево-Желтоводского монастыря Авраамию от 19(29) сентября 1627 года. Официально учреждена указом Михаила Фёдоровича от 10(20) июня 1641 года.
Ярмарочная торговля проводилась один раз в году, торг первоначально вёлся один день - 25 июля старый стиль, в день памяти основателя Макариево-Желтоводского монастыря Препододного Макария Желтоводского и Унженского, в 1667 году срок проведения ярмарки увеличен до двух, в 1681 году - до четырёх [1-30 июля (11 июля - 9 августа)] недель и продолжал меняться в дальнейшем.
Во 2-й половине XVII века ярмарочная торговля частично перенесена на правый берег Волги, к селу Лысково. В конце XVII - начале XVIII веков Макарьевская ярмарка приобрела широкую известность не только в России, но и за рубежом, на ней торговали ежегодно до 60 тысяч человек. Макарьевская ярмарка была тесным образом связана со всеми крупными торговыми центрами страны. Западноевропейские товары поступали на Макарьевскую ярмарку первоначально из Архангельска, в XVIII - начале XIX веков - из Санкт-Петербурга. В конце XVIII - начале XIX веков Макарьевская ярмарка стала выполнять роль «менового двора Европы с Азией».
Основными отечественными товарами, продававшимися на ярмарке, были соль, рыба, хлеб, мёд, лён и домотканые ткани, железо, сибирские меха, лошади и скот, колокола, изделия кустарных промыслов. Из Европы на ярмарку поступали голландская сталь и медь, английское сукно, шведское оружие, немецкие изделия из золота, бумага, посуда, с Востока - индийский жемчуг и драгоценные камни, китайский фаянс, шёлк, бархат, среднеазиатские хлопчатобумажные ткани и ковры, восточные пряности.
В годы Континентальной блокады Великобритании и Отечественной войны 1812 года более половины привезённых на Макарьевскую ярмарку товаров оставались не проданными.
Ярмарочный товарооборот в конце XVII века составил 80 тысяч рублей, в середине XVIII века - 490 тысяч рублей, в конце XVIII века - 30 миллионов рублей ассигнациями, в 1814 году - 44 миллиона рублей ассигнациями. По своим оборотам Макарьевская ярмарка в концу XVIII - начале XIX веков являлась крупнейшей в России (её обороты превышали обороты Ирбитской ярмарки на 20-25%) и в Европе, торговля на ней приобрела биржевой характер (на Макарьевской ярмарке действовали «биржевая зала», а также «справочный стол» для совершения сделок судовладельцев и торговцев хлебом). Ведущая роль на Макарьевской ярмарке принадлежала купцам Москвы, Казани, Ярославля, Нижнего Новгорода, Астрахани, Санкт-Петербурга.
В начале XIX века Макарьевскую ярмарку ежегодно посещали до 170 тысяч человек.
Доходы от организации ярмарочной торговли первоначально поступали в пользу Свято-Троицкого Макариево-Желтоводского монастыря. С 1667 года правительство пыталось направить таможенные сборы от доставленных на ярмарку товаров в государственную казну, однако из-за сопротивления монастырских властей этот процесс завершился лишь в 1700 году указом царя Петра I от 19(30) июля. Ярмарка находилась в ведении приказов Большой казны и Казанского, с 1718 года - Коммерц-коллегии, с 1804 года - ярмарочной конторы при губернаторе Нижегородской губернии. С 1804 года действовало Общество макарьевских торговых гостей (состояло из трёх выборных торговцев от каждого ряда), представлявшее интересы торговцев ярмарки перед правительством.
Первоначально ярмарочные помещения были временными. Ежегодно на средства монастыря на деревянных настилах возводились ряды деревянных разборных балаганов, составлявших Гостиный двор (впервые упомянут в 1683 году), который окружали деревянные крепостные стены с четырьмя проезжими башнями и одной глухой. За пределами Гостиного двора хаотично размещались отдельные лавки, харчевни, кабаки и балаганы.
В 1755 году разборный Гостиный двор на средства казны заменён постоянным; он состоял из 8 торговых рядов и 830 больших балаганов, что существенно повысило полавочный доход от ярмарки.
В 1805-1809 годы казной построен новый огромный Гостиный двор (архитектор А.Д. Захаров), который состоял из 32 торговых корпусов, включавших до 2 тысяч двухэтажных лавок. В центре Гостиного двора находилось единственное каменное сооружение ярмарки - первый в России торговый пассаж площадью 5,5 тысяч м2. Близ Гостиного двора располагались товарные склады, мечеть, армянская церковь, театр, балаганы, трактиры, бани. Со всех сторон торговых рядов был прорыт глубокий ров шириной 19 м, отделявший основную торговую зону от складской территории.
Гостиный двор ярмарки был уничтожен пожаром 18(30) августа 1816 года. В связи с невозможностью расширить ярмарочную территорию и отсутствием удобной переправы через Волгу близ Лысково ярмарку на прежнем месте решено не возобновлять, она была переведена в Нижний Новгород [высочайше утверждённое 15(27) февраля 1817 года Положение Комитета министров], где возникла Нижегородская ярмарка.