МАКАРЬЕВО

МАКАРЬЕВО - по­сё­лок в Лыс­ков­ском районе Ни­же­го­род­ской области.

Население 0,2 тысяч человек (2010 год).

При­стань на ле­вом бе­ре­гу Че­бок­сар­ско­го во­до­хра­ни­ли­ща (на реке Вол­га).

В 1435 году на мес­те современного Макарьево в уро­чи­ще Жёл­тые Во­ды мо­нах ни­же­го­род­ско­го Пе­чер­ско­го Воз­не­сен­ско­го монастыря Преподобный Ма­ка­рий Жел­то­вод­ский и Ун­жен­ский ос­но­вал Свя­то-Тро­иц­кий Ма­ка­рие­во-Жел­то­вод­ский монастырь. В 1439 году мо­на­стырь был со­жжён ха­ном Улуг-Му­хам­ме­дом, сам Ма­ка­рий по­пал в плен, но вско­ре был от­пу­щен. Улуг-Му­хам­мед не по­зво­лил вос­ста­но­вить мо­на­стырь на преж­нем мес­те, в ре­зуль­та­те че­го Ма­ка­рий пе­ре­шёл жить на реку Ун­жа, где ос­но­вал Свя­то-Тро­иц­кий Ма­ка­рие­во-Ун­жен­ский монастырь (ны­не - в городе Ма­карь­ев Ко­ст­ром­ской области).

Около 1620 года Свя­то-Тро­иц­кий Ма­ка­рие­во-Жел­то­вод­ский монастырь был во­зоб­нов­лён на преж­нем мес­те уро­жен­цем Му­ро­ма мо­на­хом Ав­раа­ми­ем. Во­круг оби­те­ли сфор­ми­ро­ва­лась под­мо­на­стыр­ская сло­бо­да, став­шая важ­ным эко­но­мическим цен­тром ре­гио­на. В 1620-х годах - 1816 году здесь про­хо­ди­ла Ма­карь­ев­ская яр­мар­ка. В 1641 году по ука­зу ца­ря Ми­хаи­ла Фё­до­ро­ви­ча мо­на­стырь по­лу­чил пра­во еже­год­но со­би­рать в свою поль­зу по­шли­ны с тор­гов­ли на яр­мар­ке 25 ию­ля старого стиля, вплоть до 1700 года яр­мар­ка на­хо­ди­лась под управ­ле­ни­ем мо­на­стыр­ских вла­стей.

В 1670 году, во вре­мя Ра­зи­на вос­ста­ния 1670-1671 годов, мо­на­стырь и его ок­ре­ст­но­сти под­верг­лись на­па­де­нию вос­став­ших, ко­то­рым не­смот­ря на ак­тив­ную обо­ро­ну, ор­га­ни­зо­ван­ную ар­химандритом Па­хо­ми­ем, уда­лось за­хва­тить оби­тель. Мо­на­стырь был ра­зо­рён, но вско­ре вос­ста­нов­лен.

В 1779 году под­мо­на­стыр­ская сло­бо­да пре­об­ра­зо­ва­на в город Ма­карь­ев. Уезд­ный го­род Ни­же­го­род­ской губернии (1779-1920 годы; до 1796 года Ни­же­го­род­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В го­ро­де ак­тив­но раз­ви­ва­лось промышленное про­изводство (пре­ж­де все­го, кир­пич­ные за­во­ды И. Сте­па­но­ва и В. Ба­же­но­ва) и про­мыс­лы (в осо­бен­но­сти из­го­тов­ле­ние сун­ду­ков, обу­ви, тка­че­ст­во, вя­за­ние и другие).

Раз­ру­шительный по­жар 18(30) августа 1816 года унич­то­жил яр­ма­роч­ный ком­плекс и часть городской за­строй­ки. По­сле пе­ре­но­са Ма­карь­ев­ской яр­мар­ки в Ниж­ний Нов­го­род (1817 год) го­род ут­ра­тил тор­го­вое зна­че­ние, ус­ту­пая по­зи­ции в том числе и круп­но­му селу Лыс­ко­во, рас­по­ла­гав­ше­му­ся на про­ти­во­по­лож­ном бе­ре­гу Вол­ги.

В 1868 году мо­на­стырь был за­крыт.

В 1882 году в пус­тую­щие мо­на­стыр­ские зда­ния все­ли­лась жен­ская об­щи­на, в 1883 году пре­об­ра­зо­ван­ная в жен­ский мо­на­стырь.

С 1920 года Ма­карь­ев - за­штат­ный го­род Лыс­ков­ско­го уезда, в 1925 году пре­об­ра­зо­ван в село Ма­карь­е­во. В 1927 году за­крыт мо­на­стырь. В 1958-2009 годы ра­бо­чий по­сё­лок. Серь­ёз­но по­стра­дал в ре­зуль­та­те строи­тель­ст­ва Че­бок­сар­ской ГЭС (1967-1986 годы): часть жи­те­лей бы­ла пе­ре­се­ле­на, во­до­за­щит­ные со­ору­же­ния ис­ка­зи­ли об­лик Макарьево.

В 1991 году Свя­то-Тро­иц­кий Ма­ка­рие­во-Жел­то­вод­ский монастырь пе­ре­дан в ве­де­ние Ни­же­го­род­ской епар­хии и воз­ро­ж­дён как жен­ский. С 2007 года в мо­на­сты­ре на­хо­дит­ся гла­ва преподобная Ма­ка­рия.

С 2009 Макарьево - по­сё­лок.

В XVIII-XIX веках Ма­карь­ев раз­ви­вал­ся по пла­ну ре­гу­ляр­ной за­строй­ки, ут­вер­ждён­но­му императрицей Ека­те­ри­ной II 26.февраля (9 марта) 1782 года (около 1784 года в не­го вне­се­ны из­ме­не­ния). Центральная часть со­хра­ня­ет пре­имущественно ре­гу­ляр­ную пла­ни­ров­ку с за­строй­кой 1-2-этаж­ны­ми до­ма­ми XIX-XX веков вдоль улиц, рас­по­ло­жен­ных при­мер­но па­рал­лель­но рус­лу Вол­ги. Ком­по­зиционный центр Макарьева - од­но­гла­вая цер­ковь ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1790 год).

Основная до­ми­нан­та Макарьева со сто­ро­ны Вол­ги - ан­самбль Свя­то-Тро­иц­ко­го Ма­ка­рие­во-Жел­то­вод­ско­го монастырь с пла­ном в фор­ме 4-уголь­ни­ка со сто­ро­на­ми около 200 м. Оби­тель ог­ра­ж­де­на кре­по­ст­ной сте­ной (высота около 8 м) с круг­лы­ми 4-ярус­ны­ми баш­ня­ми по уг­лам и квад­рат­ны­ми про­езд­ны­ми баш­ня­ми по цен­тру ка­ж­до­го фа­са­да (1662-1677 годы). Об­ра­щён­ная к Вол­ге южная сте­на ук­ра­ше­на Свя­ты­ми во­ро­та­ми (со­хра­ни­лись фраг­мен­ты рос­пи­сей XVII века) с над­врат­ной 5-гла­вой церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла (1670 год, пер­во­на­чаль­но од­но­гла­вая; пе­ре­строе­на в 1671-1674 годы) и ук­ре­п­ле­на 2 до­пол­нительными квад­рат­ны­ми баш­ня­ми (в за­пад­ной в 1786 году уст­рое­на церковь Святого Гри­го­рия Пель­шем­ско­го) и кор­пу­сом ке­лий.

В мо­на­сты­ре - 6-столп­ный 5-гла­вый Тро­иц­кий со­бор (1650-е годы - 1664 год, по­стро­ен пред­по­ло­жи­тель­но мос­ков­ским ка­мен­ных дел под­мас­терь­ем Мак­си­мом Ап­си­ным; центральный ку­пол вос­ста­нов­лен в 1909-1910 годы по­сле об­ру­ше­ния в 1859 году; рос­пи­си конца XVII - начала XVIII веков); он со­еди­нён кры­той га­ле­ре­ей с не­боль­шой клас­си­ци­стической церковью Преподобного Ма­ка­рия Жел­то­вод­ско­го и Ун­жен­ско­го (1808-1809 годы). Близ со­бо­ра - ан­самбль од­но­столп­ной тра­пез­ной с ук­ра­шен­ной 5 де­ко­ра­тив­ны­ми гла­ва­ми бес­столп­ной Ус­пен­ской церковью, ниж­ней Вос­кре­сен­ской церковью (со­хра­ни­лись рос­пи­си) и с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней (1651-1654 годы; пред­по­ло­жи­тель­но пер­вые ка­мен­ные по­строй­ки в Макарьеве). В 1689-1692 годы мас­тер Се­мён Ле­он­ть­ев воз­вёл кор­пус на­стоя­тель­ских по­ко­ев (в 1786 году в нём уст­ро­ен храм Преподобного Ан­то­ния Ве­ли­ко­го).

Сре­ди других по­стро­ек в мо­на­сты­ре - ро­тон­даль­ная ча­сов­ня на мес­те за­хо­ро­не­ния мо­на­ха Ав­раа­мия (1-я половина XIX века), Сре­тен­ская церковь у западных во­рот (не сохранилась). Мо­на­стырь имел 2-ю ли­нию стен со сто­ро­ны Вол­ги (ны­не на её мес­те под­пор­ная стен­ка) и ого­ро­жен­ную 3 сте­на­ми западную тер­ри­то­рию с ка­мен­ным Гос­ти­ным дво­ром (окон­ча­тель­но ра­зо­бра­на в 1970-е годы). В Макарьеве так­же со­хра­ни­лись при­до­рож­ная ча­сов­ня-столб (2-я половина XIX века) и особ­ня­ки XIX века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)