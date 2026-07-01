МАКАРЬЕВО
МАКАРЬЕВО - посёлок в Лысковском районе Нижегородской области.
Население 0,2 тысяч человек (2010 год).
Пристань на левом берегу Чебоксарского водохранилища (на реке Волга).
В 1435 году на месте современного Макарьево в урочище Жёлтые Воды монах нижегородского Печерского Вознесенского монастыря Преподобный Макарий Желтоводский и Унженский основал Свято-Троицкий Макариево-Желтоводский монастырь. В 1439 году монастырь был сожжён ханом Улуг-Мухаммедом, сам Макарий попал в плен, но вскоре был отпущен. Улуг-Мухаммед не позволил восстановить монастырь на прежнем месте, в результате чего Макарий перешёл жить на реку Унжа, где основал Свято-Троицкий Макариево-Унженский монастырь (ныне - в городе Макарьев Костромской области).
Около 1620 года Свято-Троицкий Макариево-Желтоводский монастырь был возобновлён на прежнем месте уроженцем Мурома монахом Авраамием. Вокруг обители сформировалась подмонастырская слобода, ставшая важным экономическим центром региона. В 1620-х годах - 1816 году здесь проходила Макарьевская ярмарка. В 1641 году по указу царя Михаила Фёдоровича монастырь получил право ежегодно собирать в свою пользу пошлины с торговли на ярмарке 25 июля старого стиля, вплоть до 1700 года ярмарка находилась под управлением монастырских властей.
В 1670 году, во время Разина восстания 1670-1671 годов, монастырь и его окрестности подверглись нападению восставших, которым несмотря на активную оборону, организованную архимандритом Пахомием, удалось захватить обитель. Монастырь был разорён, но вскоре восстановлен.
В 1779 году подмонастырская слобода преобразована в город Макарьев. Уездный город Нижегородской губернии (1779-1920 годы; до 1796 года Нижегородское наместничество). В городе активно развивалось промышленное производство (прежде всего, кирпичные заводы И. Степанова и В. Баженова) и промыслы (в особенности изготовление сундуков, обуви, ткачество, вязание и другие).
Разрушительный пожар 18(30) августа 1816 года уничтожил ярмарочный комплекс и часть городской застройки. После переноса Макарьевской ярмарки в Нижний Новгород (1817 год) город утратил торговое значение, уступая позиции в том числе и крупному селу Лысково, располагавшемуся на противоположном берегу Волги.
В 1868 году монастырь был закрыт.
В 1882 году в пустующие монастырские здания вселилась женская община, в 1883 году преобразованная в женский монастырь.
С 1920 года Макарьев - заштатный город Лысковского уезда, в 1925 году преобразован в село Макарьево. В 1927 году закрыт монастырь. В 1958-2009 годы рабочий посёлок. Серьёзно пострадал в результате строительства Чебоксарской ГЭС (1967-1986 годы): часть жителей была переселена, водозащитные сооружения исказили облик Макарьево.
В 1991 году Свято-Троицкий Макариево-Желтоводский монастырь передан в ведение Нижегородской епархии и возрождён как женский. С 2007 года в монастыре находится глава преподобная Макария.
С 2009 Макарьево - посёлок.
В XVIII-XIX веках Макарьев развивался по плану регулярной застройки, утверждённому императрицей Екатериной II 26.февраля (9 марта) 1782 года (около 1784 года в него внесены изменения). Центральная часть сохраняет преимущественно регулярную планировку с застройкой 1-2-этажными домами XIX-XX веков вдоль улиц, расположенных примерно параллельно руслу Волги. Композиционный центр Макарьева - одноглавая церковь типа «восьмерик на четверике» в честь Казанской иконы Божией Матери (1790 год).
Основная доминанта Макарьева со стороны Волги - ансамбль Свято-Троицкого Макариево-Желтоводского монастырь с планом в форме 4-угольника со сторонами около 200 м. Обитель ограждена крепостной стеной (высота около 8 м) с круглыми 4-ярусными башнями по углам и квадратными проездными башнями по центру каждого фасада (1662-1677 годы). Обращённая к Волге южная стена украшена Святыми воротами (сохранились фрагменты росписей XVII века) с надвратной 5-главой церковь Архангела Михаила (1670 год, первоначально одноглавая; перестроена в 1671-1674 годы) и укреплена 2 дополнительными квадратными башнями (в западной в 1786 году устроена церковь Святого Григория Пельшемского) и корпусом келий.
В монастыре - 6-столпный 5-главый Троицкий собор (1650-е годы - 1664 год, построен предположительно московским каменных дел подмастерьем Максимом Апсиным; центральный купол восстановлен в 1909-1910 годы после обрушения в 1859 году; росписи конца XVII - начала XVIII веков); он соединён крытой галереей с небольшой классицистической церковью Преподобного Макария Желтоводского и Унженского (1808-1809 годы). Близ собора - ансамбль одностолпной трапезной с украшенной 5 декоративными главами бесстолпной Успенской церковью, нижней Воскресенской церковью (сохранились росписи) и с шатровой колокольней (1651-1654 годы; предположительно первые каменные постройки в Макарьеве). В 1689-1692 годы мастер Семён Леонтьев возвёл корпус настоятельских покоев (в 1786 году в нём устроен храм Преподобного Антония Великого).
Среди других построек в монастыре - ротондальная часовня на месте захоронения монаха Авраамия (1-я половина XIX века), Сретенская церковь у западных ворот (не сохранилась). Монастырь имел 2-ю линию стен со стороны Волги (ныне на её месте подпорная стенка) и огороженную 3 стенами западную территорию с каменным Гостиным двором (окончательно разобрана в 1970-е годы). В Макарьеве также сохранились придорожная часовня-столб (2-я половина XIX века) и особняки XIX века.