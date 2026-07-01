МАКАРЕВИЧ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ
МАКАРЕВИЧ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ - российский рок-музыкант, народный артист РФ (1999 год).
В 1977 году окончил Московский архитектурный институт.
Получил известность как создатель (1969 год) и участник группы «Машина времени» (первоначально «Машины времени», современное название с 1973 года), работающей в стиле бард-рок.
Автор текстов и музыки значительной части песен группы: «Ты или я», «Марионетки», «За тех, кто в море», «Синяя птица», «Пока горит свеча» и другого.
В составе группы активно гастролировал в стране и за рубежом.
С начала 1980-х годов выступает также с сольными концертами.
В 2002 году организовал проект «Оркестр креольского танго», в рамках которого реализует различные музыкальные программы.
Выпустил альбомы: «Песни под гитару» (1989 год), «У ломбарда» (1991 год), «Я рисую тебя» (1994 год), «Женский альбом» (с группой «Папоротник», 1998 год), «Время напрокат» (с группой «Квартал», 2000 год), «Старая машина» (2006 год), «Штандер» (2007 год, оба - с «Оркестром креольского танго») и другое.
Снимается в кино, создаёт музыку к кинофильмам («Скорость», 1983 год, совместно с А.В. Кутиковым и А.В. Зайцевым; «Начни сначала», 1986 год, совместно с А.В. Кутиковым; «Перекрёсток», 1998 год, и другое). Осуществил ряд телепроектов.
Занимается живописью; с 1991 года персональные выставки Макаревича проходят в Москве и за рубежом.
Сочинения:
Все очень просто... М., 1991;
Семь тысяч городов. М., 1999;
«Сам овца». М., 2001.