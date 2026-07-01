МАКАРЕВИЧ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ

МАКАРЕВИЧ АНДРЕЙ ВАДИМОВИЧ - российский рок-му­зы­кант, народный артист РФ (1999 год).

В 1977 году окон­чил Московский ар­хитектурный институт.

По­лу­чил из­вест­ность как со­зда­тель (1969 год) и уча­стник груп­пы «Ма­ши­на вре­ме­ни» (пер­во­на­чаль­но «Ма­ши­ны вре­ме­ни», современное название с 1973 года), ра­ботаю­щей в сти­ле бард-рок.

Ав­тор тек­стов и му­зы­ки зна­чительной час­ти пе­сен груп­пы: «Ты или я», «Ма­рио­нет­ки», «За тех, кто в мо­ре», «Си­няя пти­ца», «По­ка го­рит све­ча» и другого.

В со­ста­ве груп­пы ак­тив­но га­ст­ро­ли­ро­вал в стра­не и за ру­бе­жом.

С начала 1980-х годов вы­сту­па­ет так­же с соль­ны­ми кон­цер­та­ми.

В 2002 году ор­га­ни­зо­вал про­ект «Ор­кестр кре­оль­ско­го тан­го», в рам­ках ко­то­ро­го реа­ли­зу­ет различные музыкальные про­грам­мы.

Вы­пус­тил аль­бо­мы: «Пес­ни под ги­та­ру» (1989 год), «У лом­бар­да» (1991 год), «Я ри­сую те­бя» (1994 год), «Жен­ский аль­бом» (с груп­пой «Па­по­рот­ник», 1998 год), «Вре­мя на­про­кат» (с груп­пой «Квар­тал», 2000 год), «Ста­рая ма­ши­на» (2006 год), «Штан­дер» (2007 год, оба - с «Ор­ке­ст­ром кре­оль­ско­го тан­го») и другое.

Сни­ма­ет­ся в ки­но, соз­да­ёт му­зы­ку к ки­но­филь­мам («Ско­рость», 1983 год, совместно с А.В. Ку­ти­ко­вым и А.В. Зай­це­вым; «Нач­ни сна­ча­ла», 1986 год, совместно с А.В. Ку­ти­ко­вым; «Пе­ре­крё­сток», 1998 год, и другое). Осу­ще­ст­вил ряд те­ле­про­ек­тов.

За­ни­ма­ет­ся жи­во­пи­сью; с 1991 года пер­со­наль­ные вы­став­ки Макаревича про­хо­дят в Мо­ск­ве и за ру­бе­жом.

Сочинения:

Все очень про­сто... М., 1991;

Семь ты­сяч го­ро­дов. М., 1999;

«Сам ов­ца». М., 2001.