МАКАРЬЕВ
МАКАРЬЕВ - город в России, в юго-восточной части Костромской области, центр Макарьевского района.
Население 7,4 тысяч человек (2010 год).
Расположен на правом берегу реки Унжа (пристань), в 53 км от железнодорожной станции Нея.
На месте современного Макарьева около 1439 года Преподобный Макарий Желтоводский и Унженский основал Свято-Троицкий Макариево-Унженский монастырь (закрыт в 1929 году, возрождён как женский в 1993 году), вокруг которого возникла подмонастырская слобода. В 1552 году монастырь приобрёл большую известность после чудесного спасения от казанских татар, разоривших окрестные земли, но неожиданно отступивших от стен обители. В 1611 году на богомолье в монастырь приходил М.Ф. Романов, вторично он посетил монастырь уже как царь Михаил Фёдорович в 1619 году. Свой расцвет монастырь переживал в XVII веке, когда его посещали и делали щедрые вклады князья Волконские, Оболенские, Черкасские, Шуйские, бояре Милославские и другие.
Жители слободы занимались главным образом кожевенным, салотопенным и мыловаренным промыслами. В середине - конце XVIII века близ слободы действовал серный завод.
В 1778 году монастырь, подмонастырская слобода, село Коврово, окрестные деревни и починки объединены в город Макарьев. Уездный город Костромской губернии (1778-1922 годы, до 1796 года Костромское наместничество), центр Унженской области (1778-1796 годы). В XIX веке в Макарьеве ежегодно проводились 3 ярмарки. В 1861 году в городе открылось первое частное пароходство. Во 2-й половине XIX века построены 4 кирпичных завода, ликёро-водочный и винокуренный заводы, спичечная фабрика. Уездный город Иваново-Вознесенской губернии (1922-1929 годы), районный центр Ивановской промышленной (1929-1936 годы), Ивановской (1936-1944 годы), Костромской (с 1944 года) областей.
В 1781 году императрицей Екатериной II утверждён регулярный план застройки Макарьева, который изменён после пожара 1802 года (так называемый звёздный план). На центральной площади, к которой веером сходятся радиальные улицы, расположен кирпичный 5-шатровый собор в честь Тихвинской иконы Божией Матери (1896-1906 годы, боковые барабаны и шатры не сохранились), окружённый жилыми домами, торговыми помещениями (фрагмент западной части гостиного двора, 1-я половина XIX века). Ближе к берегу, на холме - ансамбль Свято-Троицкого Макариево-Унженского монастыря с 5-главым 4-столпным Троицким собором (1664-1669 годы; росписи XIX века) и 2-столпной церковью Преподобного Макария Желтоводского и Унженского (1670-1674 годы; трапезная с приделами - 1823-1824 годы; притвор 1871 год), одноглавыми трапезной Благовещенской церковью (1677-1680 годы, построена в игуменство святого Митрофана Воронежского; колокольня обрушилась в 2003 году), надвратной церковью Святого Николая (1682-1685 годы, трапезная - 1849-1854 годы) и больничной Успенской церковью типа «восьмерик на четверике» (1732-1735 годы), окружёнными каменной оградой (1754-1764 годы). Близ монастыря - колодец с часовней в русском стиле (1869 год).
Среди других архитектурных памятников - церковь Рождества Христова (1775 год), кладбищенская церковь Пророка Илии (1827 год), кирпичные здания XIX - начала XX веков, в том числе здание ремесленного училища Ф.В. Чижова (1892 год; ныне профтехучилище имени Ю.В. Смирнова), здания Романовского реального училища (1910-1913 годы), земской больницы (1914 год), водонапорная башня (1912 год). Краеведческий музей (с 1997 года расположен в главном корпусе присутственных мест, 1806-1807 годы).
Деревообрабатывающие предприятия, в том числе завод компании «Аквалес Групп» (пущен в 2004 году). Сыродельный завод и другие. Лесхоз.
В 15 км от Макарьева расположено село Унжа - один из древнейших городов на территории Костромской области (первое летописное упоминание относится к 1218 году, с 1924 года село). Сохранились: городище (XII-XV веков), церковь Вознесения (около 1777 года) - яркий памятник провинциального барокко, Воскресенский собор (1810, 1881-1883 годы), церковь Преподобного Макария Унженского (1822 год), деревянная застройка середины - 2-й половины XIX века.