МАКАРЕНКО НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

МАКАРЕНКО НИКОЛАЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ - российский и украинский ар­хео­лог и ис­то­рик ис­кус­ст­ва, об­щественный дея­тель.

Окон­чил Центральное училище тех­ническо­го ри­со­ва­ния ба­ро­на А.Л. Штиг­ли­ца (ны­не Санкт-Пе­тербургская государственная ху­дожественно-промышленная ака­де­мия имени А. Л. Штиг­ли­ца) в 1902 году и Пе­тер­бург­ский ар­хео­ло­ги­че­ский ин­сти­тут (1905 год), где был уче­ни­ком А.А. Спи­цы­на.

В 1902-1919 годы со­труд­ник, за­тем по­мощ­ник главного хра­ни­те­ля Эр­ми­та­жа; член Со­ве­та Ар­хео­ло­ги­че­ской ко­мис­сии, со­труд­ник Мо­с­ков­ско­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го об­ще­ст­ва и Пе­тербургского ар­хео­ло­гического института; чи­тал лек­ции на Выс­ших жен­ских ар­хитектурных кур­сах, в шко­ле Общества по­ощ­ре­ния ху­до­жеств, ра­бо­тал в журнале «Ста­рые го­ды».

Пе­ре­ехал на Ук­раи­ну в 1919 году, где воз­гла­вил сек­цию ис­кусств Украинского на­учного общества. В 1920-1925 годы ди­рек­тор Ки­ев­ско­го му­зея ис­кусств Все­ук­ра­ин­ской АН (ны­не Му­зей ис­кусств имени Б. и В. Ха­нен­ко); член Комитета ох­ра­ны па­мят­ни­ков ста­ри­ны и искусства, Рес­тав­ра­ци­он­ной ко­мис­сии (с 1924 года); действительный член Все­ук­ра­ин­ско­го ар­хео­ло­гического комитета (1924-1929 годы). Профессор Ки­ев­ско­го ху­дожественного института (1919-1930 годы); пре­по­да­вал в Ки­ев­ском университете. В 1933-1934 годы ру­ко­во­дил сек­то­ром в Сек­ции (с 1934 года Институте) ис­то­рии ма­те­ри­аль­ной куль­ту­ры Все­ук­ра­ин­ской АН (ныне Институт ар­хео­ло­гии Национальной АН Ук­раи­ны).

При­ни­мал ак­тив­ное уча­стие в ох­ра­не ис­то­рических па­мят­ни­ков. В 1922 году от­ка­зал­ся уча­ст­во­вать в ра­бо­те Ли­к­ви­да­ци­он­ной ко­мис­сии. В 1933-1934 годы выступал против раз­ру­ше­ния в Кие­ве Ми­хай­лов­ско­го Зла­то­вер­хо­го со­бо­ра (XII век), ко­ло­коль­ни и ми­тро­по­личь­е­го до­ма при Со­фий­ском со­бо­ре. Это ста­ло од­ним из основных об­ви­не­ний при аре­сте Макаренко в 1934 году. По при­го­во­ру вы­слан в Ка­зань, где ра­бо­тал кон­суль­тан­том Государственного му­зея Татарской АССР и пре­по­да­вал в ху­дожественном тех­ни­ку­ме.

Тру­ды по ар­хео­ло­гии Восточной Ев­ро­пы, искусству и ар­хи­тек­ту­ре Древ­ней Ру­си и средневековой Ук­раи­ны.

С Н.К. Ре­ри­хом и Б.К. Ре­ри­хом про­вёл пер­вые рас­коп­ки в Нов­го­ро­де Ве­ли­ком (1910 год). От­крыл и изу­чал славянские па­мят­ни­ки пред­го­су­дар­ст­вен­но­го пе­рио­да на днеп­ров­ском Ле­во­бе­ре­жье - го­ро­ди­ща ро­мен­ской куль­ту­ры Мо­на­сты­ри­ще, Шумск, Мед­ве­жье, Глинск и другие. На­чал ис­сле­до­ва­ния Ма­яц­ко­го ар­хео­ло­ги­че­ско­го ком­плек­са и объ­еди­нил их с па­мят­ни­ка­ми Сал­тов­ско­го ком­плек­са в один куль­тур­ный тип (смотри в статье Сал­то­во-ма­яц­кая куль­ту­ра). От­крыл и ис­сле­до­вал Ма­риу­поль­ский мо­гиль­ник не­оли­та и эне­о­ли­та, дав­ший название Ма­риу­поль­ской куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской об­ла­сти. Ис­сле­до­вал ряд па­мят­ни­ков три­поль­ской куль­ту­ры, скиф­ской ар­хео­ло­ги­че­ской куль­ту­ры, древнерусской куль­ту­ры (в том числе Спас­ский со­бор в Чер­ни­го­ве); с Б.К. Ре­ри­хом про­во­дил ра­бо­ты по рес­тав­ра­ции Со­фий­ско­го со­бо­ра и Ан­д­ре­ев­ской церкви в Кие­ве; в 1926 году был за­мес­ти­те­лем Б.В. Фар­ма­ков­ско­го на рас­коп­ках в Оль­вии; ра­бо­тал в ар­хео­ло­гической экс­пе­ди­ции при строи­тель­ст­ве Днеп­ро­гэс. Сре­ди уче­ни­ков Макаренко - спе­циа­лист по три­поль­ской куль­ту­ре и Древ­ней Ру­си С.С. Ма­гу­ра.

Аре­сто­ван в 1936 году, в 1937 году при­го­во­рён к смерт­ной каз­ни, рас­стре­лян. Реа­би­ли­ти­ро­ван в 1989 году.

Сочинения:

Ху­до­же­ст­вен­ные со­кро­ви­ща Им­пе­ра­тор­ско­го Эр­ми­та­жа. СПб., 1916;

Го­ро­ди­ща и кур­га­ны Пол­тав­ской гу­бер­нии. Пол­та­ва, 1917;

Ис­кус­ст­во древ­ней Ру­си. У Со­ли Вы­че­год­ской. П., 1919;

Орнаментація української книж­ки XVI-XVIII ст. Київ, 1926;

Чернігівський Спас.