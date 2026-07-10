МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЁНОВИЧ

МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЁНОВИЧ - российский пе­да­гог, пи­са­тель.

По окон­ча­нии Кре­мен­чуг­ско­го городского учи­ли­ща и пе­да­го­гических кур­сов при нём (1905 году) пре­по­да­вал в железнодорожных учи­ли­щах в Крю­ко­ве (1905-1911 годы), на станции До­лин­ская (1911-1914 годы) и в Пол­тав­ском выс­шем на­чаль­ном учи­ли­ще (1917 год). Окон­чив Пол­тав­ский учи­тель­ский институт (1917 год), за­ве­до­вал Выс­шим на­чаль­ным учи­ли­щем в Крю­ко­ве (1917-1919 годы) и на­чаль­ным учи­ли­щем в Пол­та­ве (1919-1920 годы).

В сентябре 1920 года воз­гла­вил ко­ло­нию для бес­при­зор­ных и не­со­вер­шен­но­лет­них пра­во­на­ру­ши­те­лей под Пол­та­вой [с 1921 года ко­ло­ния имени М. Горь­ко­го; в 1926 года пе­ре­ве­де­на в Ку­ряж (ны­не поселок Под­вор­ки) близ Харь­ко­ва], ру­ко­во­дил тру­до­вой ком­му­ной имени Ф.Э. Дзер­жин­ского (1927-1935 годы, в при­го­ро­де Харь­ко­ва). В 1935-1937 годы в НКВД УССР (начальник, за­тем заместитель начальника от­де­ла тру­до­вых ко­ло­ний), заведующий ко­ло­ни­ей для не­со­вер­шен­но­лет­них в Бро­ва­рах (под Кие­вом; октябрь 1936 - январь 1937 годов).

С 1937 года в Мо­ск­ве; за­ни­мал­ся в основном литературной дея­тель­но­стью.

Макаренко соз­дал ори­ги­наль­ное и зна­чи­мое на­прав­ле­ние в вос­пи­та­нии - «пе­да­го­ги­ку от­но­ше­ний», ко­то­рая бы­ла на­прав­ле­на на пре­одо­ле­ние от­чу­ж­де­ния лю­дей друг от дру­га, лич­но­сти от об­ще­ст­ва, тру­да и куль­ту­ры. Раз­ра­бо­тал но­ва­тор­скую и це­ло­ст­ную тео­рию вос­пи­та­ния в кол­лек­ти­ве и че­рез кол­лек­тив на ос­но­ве един­ст­ва сво­бо­ды и от­вет­ст­вен­но­сти, прав и обя­зан­но­стей лич­но­сти как не­об­хо­ди­мо­го ус­ло­вия её сво­бод­но­го раз­ви­тия. Под­чёр­ки­вал не­об­хо­ди­мость од­но­вре­мен­но­го вни­ма­ния к фор­ми­ро­ва­нию ка­ж­дой лич­но­сти в от­дель­но­сти, вос­пи­тательного воз­дей­ст­вия на неё че­рез кол­лек­тив («пе­да­го­ги­ка па­рал­лель­но­го дей­ст­вия») и не­по­сред­ст­вен­но пе­да­го­гом. Макаренко соз­дал ме­то­ди­ку це­ле­со­об­раз­но­го, в за­ви­си­мо­сти от кон­крет­ных ус­ло­вий, ор­га­ни­за­ци­он­но­го строе­ния кол­лек­ти­ва вос­пи­тан­ни­ков, взаи­мо­от­но­ше­ний лич­но­сти и кол­лек­ти­ва, са­мо­управ­ле­ния, фор­ми­ро­ва­ния об­щественного мне­ния как ре­гу­ля­то­ра от­но­ше­ний в кол­лек­ти­ве, не­пре­рыв­но­го вы­дви­же­ния пе­ред ним сис­те­мы пер­спек­тив­ных ли­ний, ук­ре­п­ле­ния и раз­ви­тия тра­ди­ций.

Пред­ло­жил кон­крет­ные ме­то­ди­ки вос­пи­та­ния: ме­тод «соз­да­ния со­бы­тий» (вос­пи­тательных си­туа­ций, имею­щих по­во­рот­ное зна­че­ние), кол­лек­тив­ное осу­ж­де­ние, бой­кот («пе­да­го­ги­че­ский взрыв»), аван­си­ро­ва­ние вос­пи­тан­ни­ков «зав­траш­ней ра­до­стью».

Макаренко осу­ще­ст­вил бес­при­мер­ный в пе­да­го­гической прак­ти­ке опыт мас­со­во­го пе­ре­вос­пи­та­ния де­тей-пра­во­на­ру­ши­те­лей, соз­дал эф­фек­тив­ную со­ци­аль­но-пе­да­го­гическую сис­те­му ра­бо­ты с бес­при­зор­ни­ка­ми. Сущ­ность сво­его пе­да­го­гического опы­та оп­ре­де­лял прин­ци­пом «как мож­но боль­ше тре­бо­ва­ния к че­ло­ве­ку и как мож­но боль­ше ува­же­ния к не­му». Ак­цен­ти­ро­вал вос­пи­та­ние на сти­му­ли­ро­ва­нии по­ло­жительных за­дат­ков лич­но­сти («про­ек­ти­ро­ва­ние луч­ше­го в че­ло­ве­ке»). В соз­дан­ных и ру­ково­ди­мых Макаренко ко­ло­ни­ях и ком­му­нах («шко­лы-хо­зяй­ст­ва») ос­но­вой вос­пи­татательного про­цес­са вы­сту­па­ло пе­ре­до­вое сель­ско­хо­зяй­ст­вен­ное, а за­тем промышленное про­изводство, ба­зи­рую­щее­ся на вы­со­ком уров­не нау­ки и тех­ни­ки. У ком­му­на­ров вы­ра­ба­ты­ва­лись уме­ния и на­вы­ки кол­лек­тив­но­го хо­зяй­ст­во­ва­ния (раз­но­воз­ра­ст­ные от­ря­ды, со­ве­ты ко­ман­ди­ров), осу­ще­ст­в­ля­лась но­вая сис­те­ма эко­но­мических от­но­ше­ний (хоз­рас­чёт, пол­ная са­мо­оку­пае­мость), раз­ви­ва­лись прин­ци­пы тру­до­вой мо­ра­ли. Это дос­ти­га­лось бла­го­да­ря па­фо­су ак­тив­но-твор­че­ской дея­тель­но­сти («труд - за­бо­та»), не­раз­рыв­ной свя­зи обу­че­ния с вос­пи­та­ни­ем, шко­лы с жиз­нью и тру­дом, яр­ки­ми празд­ни­ка­ми, ри­туа­ла­ми и тра­ди­ция­ми, соз­даю­щи­ми сти­му­ли­рую­щий эмо­цио­наль­ный на­строй.

Макаренко внёс су­ще­ст­вен­ный вклад в тео­рию се­мей­но­го вос­пи­та­ния. В «Кни­ге для ро­ди­те­лей» (1937 год, совместно с Г.С. Ма­ка­рен­ко) ут­вер­ждал, что вос­пи­тать ре­бён­ка пра­виль­но и нор­маль­но го­раз­до лег­че, чем пе­ре­вос­пи­тать его. Главным прин­ци­пом се­мей­ной пе­да­го­ги­ки счи­тал вы­со­кие тре­бо­ва­ния ро­ди­те­лей к се­бе, под­чёр­ки­вал не­об­хо­ди­мость серь­ёз­но­го и ис­крен­не­го то­на в от­но­ше­ни­ях с деть­ми.

В литературных про­из­ве­де­ни­ях [по­вес­ти «Марш 30 го­да» (1932 год), «Фла­ги на баш­нях» (1938 год), «Пе­да­го­ги­че­ская по­эма» (часть 1-3, 1933-36 годы)] на ма­те­риа­ле собственного опы­та по­ка­зал слож­ней­шую гам­му пол­но­кров­но­го взаи­мо­дей­ст­вия дет­ст­ва и юно­сти с жиз­нью взрос­лых, со­ци­аль­ной дей­ст­ви­тель­но­стью.

Соз­дан­ная Макаренко со­ци­аль­но-лич­но­ст­ная, жиз­нен­но ори­ен­ти­ро­ван­ная пе­да­го­ги­ка ак­ту­аль­на и пер­спек­тив­на.

В Мо­ск­ве дей­ст­ву­ют: Пе­да­го­гический му­зей А.С. Ма­ка­рен­ко (ос­но­ван в 1983 год, от­крыт в 1992 год), штаб-квар­ти­ра Ме­ж­ду­народной ас­со­циа­ции Ма­ка­рен­ко А.С. (соз­да­на в 1991 году). «Ма­ка­рен­ков­ские ла­бо­ра­то­рии» ра­бо­та­ют в Пол­тав­ском государственном пе­да­го­гическом институте (с 1985 года), Ни­же­го­род­ском государственном пе­да­го­гическом университете (с 2003 года); му­зеи Макаренко от­кры­ты в Кре­мен­чу­ге, поселок Под­вор­ки, село Ко­ва­лёв­ка (Пол­тав­ская область) и другие. Ла­бо­ра­то­рия «Ма­ка­рен­ко-ре­фе­рат» дей­ст­ву­ет при Мар­бург­ском университете (Гер­ма­ния; ос­но­ва­на в 1968 году Л. Фрё­зе). С 1976 года ла­бо­ра­то­рия из­да­ёт со­б­ра­ние со­чи­не­ний Макаренко с па­рал­лель­ной пуб­ли­ка­ци­ей фак­си­миль­ных тек­стов и их пе­ре­во­дом на немецком языке (к 1982 году вы­шло 8 книг).

Про­из­ве­де­ния Макаренко из­да­ны на боль­шин­ст­ве язы­ков стран Западной Ев­ро­пы и Азии.

Сочинения:

Пе­да­го­ги­че­ские соч. М., 1983-1986. Т. 1-8;

Пе­да­го­ги­че­ская по­эма. М., 2003;

Шко­ла жиз­ни, тру­да, вос­пи­та­ния: учеб­ная кни­га по ис­то­рии, тео­рии и прак­ти­ке вос­пи­та­ния. Н. Нов­го­род, 2007-2009. Ч. 1-3.