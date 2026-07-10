МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЁНОВИЧ
МАКАРЕНКО АНТОН СЕМЁНОВИЧ - российский педагог, писатель.
По окончании Кременчугского городского училища и педагогических курсов при нём (1905 году) преподавал в железнодорожных училищах в Крюкове (1905-1911 годы), на станции Долинская (1911-1914 годы) и в Полтавском высшем начальном училище (1917 год). Окончив Полтавский учительский институт (1917 год), заведовал Высшим начальным училищем в Крюкове (1917-1919 годы) и начальным училищем в Полтаве (1919-1920 годы).
В сентябре 1920 года возглавил колонию для беспризорных и несовершеннолетних правонарушителей под Полтавой [с 1921 года колония имени М. Горького; в 1926 года переведена в Куряж (ныне поселок Подворки) близ Харькова], руководил трудовой коммуной имени Ф.Э. Дзержинского (1927-1935 годы, в пригороде Харькова). В 1935-1937 годы в НКВД УССР (начальник, затем заместитель начальника отдела трудовых колоний), заведующий колонией для несовершеннолетних в Броварах (под Киевом; октябрь 1936 - январь 1937 годов).
С 1937 года в Москве; занимался в основном литературной деятельностью.
Макаренко создал оригинальное и значимое направление в воспитании - «педагогику отношений», которая была направлена на преодоление отчуждения людей друг от друга, личности от общества, труда и культуры. Разработал новаторскую и целостную теорию воспитания в коллективе и через коллектив на основе единства свободы и ответственности, прав и обязанностей личности как необходимого условия её свободного развития. Подчёркивал необходимость одновременного внимания к формированию каждой личности в отдельности, воспитательного воздействия на неё через коллектив («педагогика параллельного действия») и непосредственно педагогом. Макаренко создал методику целесообразного, в зависимости от конкретных условий, организационного строения коллектива воспитанников, взаимоотношений личности и коллектива, самоуправления, формирования общественного мнения как регулятора отношений в коллективе, непрерывного выдвижения перед ним системы перспективных линий, укрепления и развития традиций.
Предложил конкретные методики воспитания: метод «создания событий» (воспитательных ситуаций, имеющих поворотное значение), коллективное осуждение, бойкот («педагогический взрыв»), авансирование воспитанников «завтрашней радостью».
Макаренко осуществил беспримерный в педагогической практике опыт массового перевоспитания детей-правонарушителей, создал эффективную социально-педагогическую систему работы с беспризорниками. Сущность своего педагогического опыта определял принципом «как можно больше требования к человеку и как можно больше уважения к нему». Акцентировал воспитание на стимулировании положительных задатков личности («проектирование лучшего в человеке»). В созданных и руководимых Макаренко колониях и коммунах («школы-хозяйства») основой воспитатательного процесса выступало передовое сельскохозяйственное, а затем промышленное производство, базирующееся на высоком уровне науки и техники. У коммунаров вырабатывались умения и навыки коллективного хозяйствования (разновозрастные отряды, советы командиров), осуществлялась новая система экономических отношений (хозрасчёт, полная самоокупаемость), развивались принципы трудовой морали. Это достигалось благодаря пафосу активно-творческой деятельности («труд - забота»), неразрывной связи обучения с воспитанием, школы с жизнью и трудом, яркими праздниками, ритуалами и традициями, создающими стимулирующий эмоциональный настрой.
Макаренко внёс существенный вклад в теорию семейного воспитания. В «Книге для родителей» (1937 год, совместно с Г.С. Макаренко) утверждал, что воспитать ребёнка правильно и нормально гораздо легче, чем перевоспитать его. Главным принципом семейной педагогики считал высокие требования родителей к себе, подчёркивал необходимость серьёзного и искреннего тона в отношениях с детьми.
В литературных произведениях [повести «Марш 30 года» (1932 год), «Флаги на башнях» (1938 год), «Педагогическая поэма» (часть 1-3, 1933-36 годы)] на материале собственного опыта показал сложнейшую гамму полнокровного взаимодействия детства и юности с жизнью взрослых, социальной действительностью.
Созданная Макаренко социально-личностная, жизненно ориентированная педагогика актуальна и перспективна.
В Москве действуют: Педагогический музей А.С. Макаренко (основан в 1983 год, открыт в 1992 год), штаб-квартира Международной ассоциации Макаренко А.С. (создана в 1991 году). «Макаренковские лаборатории» работают в Полтавском государственном педагогическом институте (с 1985 года), Нижегородском государственном педагогическом университете (с 2003 года); музеи Макаренко открыты в Кременчуге, поселок Подворки, село Ковалёвка (Полтавская область) и другие. Лаборатория «Макаренко-реферат» действует при Марбургском университете (Германия; основана в 1968 году Л. Фрёзе). С 1976 года лаборатория издаёт собрание сочинений Макаренко с параллельной публикацией факсимильных текстов и их переводом на немецком языке (к 1982 году вышло 8 книг).
Произведения Макаренко изданы на большинстве языков стран Западной Европы и Азии.
Сочинения:
Педагогические соч. М., 1983-1986. Т. 1-8;
Педагогическая поэма. М., 2003;
Школа жизни, труда, воспитания: учебная книга по истории, теории и практике воспитания. Н. Новгород, 2007-2009. Ч. 1-3.