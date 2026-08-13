МАКАПАНСГАТ
МАКАПАНСГАТ - комплекс пещерных памятников на северо-востоке ЮАР (Лимпопо).
Исследовался с 1920-х годов Р. Дартом, Р. Брумом и другими.
Наиболее известна пещера «Каменоломня».
Обнаружены останки свыше 35 особей австралопитековых, выделенных Дартом в вид Australopithecus prometheus; ныне включаются в вид африканский австралопитек. Древность 2,5-3,2 миллионов лет.
В 1925 году в «Каменоломне» найдена также галька из камня пурпурного цвета с углублениями естественного происхождения, напоминающими изображение человеческого лица. Предполагается, что она специально принесена на это место (ближайшее месторождение такой породы более чем в 30 км от Макапансгат), поскольку её цвет и форма привлекали внимание, и в этом видят проявление символического мышления и эстетические чувства у австралопитеков.
Другие пещеры Макапансгат содержат археологические материалы от периода Ашель до XVI века.