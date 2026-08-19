МАКАПАГАЛ , ДИОСДАДО

Макапагал ( филипп. Macapagal) , Диосдадо (28.09.1910, Лубао, Пампанга — 21.04.1997, Макати) — филиппинский государственный и по­литический деятель, президент страны в 1961—1965. Окончил университет Св. Томаса по специальности «гражданское право» (бакалавриат в 1936, магистратура в 1941, докторантура в 1947), а также Университет Филиппин (1957, докторантура по экономике). Работал адвокатом в Маниле. С 1941 был советником по правовым вопросам в администрации президента. Во время японской оккупации тайно помогал антияпонскому сопротивлению. После провозглашения независимости в 1946 работал в министерстве иностранных дел, в том числе в 1948—1949 вторым секретарем посольства Филиппин в Вашингтоне. В 1949 и 1953 избирался в палату представителей от Либеральной партии Филиппин (ЛПФ), где возглавлял комиссию по иностранным делам. Неоднократно представлял страну на Генеральной ассамблее ООН, участвовал в переговорах с США по заключению договора об обороне (1951) и соглашения Лауреля Лэнгли по торгово-экономическому сотрудничеству (1955), а также Сан-Францисского мирного договора (1951). В 1957 избран вице-президентом от ЛПФ при президенте Карлосе Гарсии, представлявшем Партию националистов, а в 1961 — президентом, заняв также через месяц пост главы ЛПФ.

Во внешней политике выступил как консерватор: пытался направить войска во Вьетнам в помощь американцам, предъявил территориальные претензии на Сабах и разорвал дипломатические отношения с Малайзией, когда Сабах стал ее частью (1963). Во внутренней политике вел активную борьбу с коррупцией, принимал меры по развитию экономики (отменил валютный контроль, стимулировал экспорт, принял первый в стране закон о земельной реформе, вел борьбу с уклонением богатых семей от уплаты подоходного налога). Его реформы были реализованы лишь частично из-за сопротивления Палаты представителей и Сената, в которых доминировали националисты, а также поражения на президентских выборах 1965, в которых он проиграл Фердинанду Маркосу . Но М. продолжал участвовать в политической жизни страны. В 1971 возглавлял комиссию по подготовке конституции 1973, в 1979 создал оппозиционный Маркосу Национальный союз освобождения, а в 1986 уже после падения Маркоса входил в состав совещательного Государственного совета Филиппин. Опубликовал мемуары и несколько книг о социально-политическом развитии Филиппин. В память о заслугах в 2009 на его родине открыт музей и библиотека его имени. Его дочь от второго брака Глория Макапагал-Арройо продолжила дело отца и в 2001—2010 занимала пост президента страны.

Ист. : Speeches of President Diosdado Macapagal. Manila, 1961; From Nipa Hut to Presidential Palace: Autobio­graphy of President Diosdado P. Macapagal. Quezon City, 2002. Лит.:

Лит.: Сумский В. В . Фиеста Филипина. Кн. 1. М., 2003. В. А. Погадаев.