МАКАПАГАЛ-АРРОЙО , МАРИЯ ГЛОРИЯ

Макапагал-Арройо ( филипп. Maca-pagal-Arroyo) , Мария Глория (род. 05.04.1947, Сан-Хуан, Манила) — вице-президент (1998—2001) и президент Филиппин (2001—2010). Дочь бывшего президента страны Диосдадо Макапагала . Окончила школу дипломатической службы Джорджтаунского университета в Вашингтоне (1966), а также Успенский колледж Сан-Лоренцо (1968, бакалавриат), университет Атенео-де-Манила (1978, магистратура) и Филиппинский университет в Дилимане (1985, докторантура). Имеет докторскую степень по экономике. В 1977—1987 преподавала в университете Атенео-де-Манила и в Филиппинском университете. С 1987 по приглашению президента Корасон Акино стала работать в министерстве торговли и промышленности на различных должностях. В 1992 и 1996 избиралась в Сенат, где выступила инициатором 55 законопроектов. На выборах 1998 выдвинула свою кандидатуру на пост вице-президента страны от партии «Власть — христианские мусульманские демократы» и победила. При этом президентом стал кандидат другой партии актер Джозеф Эстрада. Обвиненный в коррупции, он вынужден был уйти с поста президента в 2001, уступив место М.-А., которая смогла сохранить свой пост и на выборах 2004. Ее президентство не было спокойным. В 2003 ей пришлось пережить путч бывших военных, обвинивших ее в коррупции, в 2005 — попытку импичмента в сенате (так называемый глориягейт), в 2006 — заговор правых генералов армии, для подавления которого в стране с 24 февраля по 3 марта было объявлено чрезвычайное положение. Экономическая политика М.-А. и, в частности, ее реформа налогообложения, способствовала сохранению темпов развития на уровне 4,5 % и позволила сравнительно безболезненно преодолеть глобальный экономический кризис 2008. Несмотря на это, уровень бедности оставался на прежнем уровне из-за высоких темпов роста населения и неравномерного распределения доходов. М.-А. сохраняла курс на тесные отношения с США. Она была одним из первых мировых лидеров, выразивших поддержку возглавляемой США коалиции против глобального терроризма после терактов 11 сентября 2001. После вторжения США в Ирак 2003 Филиппины направили туда небольшой гуманитарный контингент, в который входили медики и инженеры. В рамках развития связей с другими странами М.-А. совершила 16 поездок за рубеж, в том числе в 2009 в Россию. В выборах 2010 она не участвовала, а сменила своего сына на посту члена Палаты представителей, в 2018 избрана ее спикером.

Лит .: Mamot P. R. The Rise and Decline of President Gloria Macapagal-Arroyo. Manila, 2008; Fuller K . The Long Crisis: Gloria Macapagal-Arroyo and Philippine Underdevelopment. Michigan, 2013; Гореславская Н. Женщина во власти. М., 2017. В. А. Погадаев.