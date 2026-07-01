МАКАО

Макао (Аомэнь; кит. Aomen; порт. Macau) — особый административный район Китайской Народной Республики (КНР) с центром в г. Аомэнь (Макао). Находится на п-ове Аомэнь, в районе впадения р. Чжуцзян (Жемчужной) в Южно-Китайское море, также включает о-ва Данцзыдао (Тайпа) и Цзюаодао (Колоане). Площадь — около 26 кв. км. Численность населения — 685,4 тыс. человек (2020), один из самых густонаселенных районов мира. Этнический состав (перепись 2011): 94,2 % — китайцы, 2,7 % — филиппинцы, 1,5 % — португальцы (или потомки португальцев от смешанных браков). Конфессиональный состав: 30 % — приверженцы традиционных народных верований, 10 % — буддисты и даосы, 5 % — последователи различных деноминаций христианства (в основном католицизма), 10 % — других религий; около 50 % не относят себя к какой-либо конфессии. Официальные языки — китайский (доминирует кантонский диалект) и португальский.М. был основан португальцами, появившимися у южных берегов империи Мин в начале

М. был основан португальцами, появившимися у южных берегов империи Мин в начале XVI в. и стремившимися получить там удобно расположенную факторию. Этому противостояли местные китайские власти, но после ряда конфликтов и столкновений с ними территория М., благодаря подкупу, была передана португальцам в 1557 на правах аренды. До этого там существовали китайские рыбацкие поселения и храм А-Ма (или Магэ-мяо, в южной части современного города). Вскоре основанная португальцами укрепленная фактория превратилась в важный торговый порт, расположенный на путях из Японии и материкового Китая, а также Америки и Филиппин в Юго-Вост. Азию и Индию. Через несколько лет здесь появились и иезуиты, стремившиеся христианизировать китайское население, позднее М. превратился в важный центр их деятельности в Вост. Азии. В 1586 город получил права самоуправления.В конце

В конце XVI — начале XVII в. были возведены первые церкви (в последующие столетия значительно перестраивавшиеся): Св. Доминика, Св. Антония, Св. Лаврентия и др. Лишь частично сохранившаяся до наших дней, но до XIX в. являвшаяся крупнейшей в Вост. Азии церковь Божией Матери с семинарией Св. Павла сочетала в себе элементы стиля мануэлино и традиции буддистской архитектуры. В ней хранились мощи японских христианских мучеников (найдены в ходе раскопок в 1990-х). Также был основан Святой дом милосердия (благотворительный госпиталь), построена крепость Форталеза-ду-Монте (сохранились стены начала XVII в.), где сейчас расположен Музей Макао.В 1622 М. безуспешно попытались захватить соперничавшие с португальцами голландцы, а в 1680 сюда был назначен первый португальский губернатор. Поражение империи Цин в

В 1622 М. безуспешно попытались захватить соперничавшие с португальцами голландцы, а в 1680 сюда был назначен первый португальский губернатор. Поражение империи Цин в Англо-китайской войне 1840—1842 позволило португальцам в 1845—1849 перестать платить за аренду М., объявить о независимости порта от Китая, ликвидировать китайскую таможню, а затем и захватить о-ва Тайпа и Колоане. Португалия практически превратила М. в свою колонию, но официально получила право на «вечное управление» М. лишь в 1887. Во 2-й половине XIX — начале XX в. появились новые общественные здания и богатые особняки, были разбиты несколько традиционных китайских парков, в том числе сад Лоу-Лим-Леок (Луюань) в сучжоуском стиле.В последующие десятилетия трения между португальцами и китайским населением М. приводили к протестным выступлениям (например, столкновения с властями и забастовки китайских рабочих в 1922). Хотя М. и не был занят в годы Второй мировой войны японскими войсками (в связи с официальным нейтралитетом, объявленным Португалией), колония, куда устремились сотни тысяч беженцев из оккупированных соседних районов Китая, находилась под влиянием японских советников.

В последующие десятилетия трения между португальцами и китайским населением М. приводили к протестным выступлениям (например, столкновения с властями и забастовки китайских рабочих в 1922). Хотя М. и не был занят в годы Второй мировой войны японскими войсками (в связи с официальным нейтралитетом, объявленным Португалией), колония, куда устремились сотни тысяч беженцев из оккупированных соседних районов Китая, находилась под влиянием японских советников.

После образования КНР в 1949 китайские власти потребовали передачи им М., с чем не согласилась Португалия, в 1951 закрепившая за М. статус «заморской провинции». Город был разделен на португальскую и китайскую части, имевшие собственное управление, образование в школах также было раздельным для китайцев и португальцев. Эта политика привела к новой волне протестов и забастовок в 1966, которые, наряду с оказанным со стороны КНР давлением, вынудили Португалию предоставить М. широкую автономию. При установлении дипломатических отношений между Лиссабоном и Пекином в 1979 КНР признал М. китайской территорией, находящейся под португальским управлением. В 1987 было подписано соглашение о переходе М. под суверенитет КНР с конца 1999 с гарантиями сохранения его политической и экономической системы на 50 лет. В 2000 М. был включен Международным валютным фондом в список оффшорных финансовых центров. Здесь развиты банковский и страховой сегменты финансового рынка. Придерживаясь политики «одна страна — две системы», руководство КНР стремится увеличить сотрудничество М. и Гонконга ( Сянгана ) с внутренними районами страны, чтобы достичь их постепенной интеграции.

В современной экономике М. большую роль играет туризм. Исторический центр города, где памятники колониальной португальской архитектуры сочетаются с традиционными китайскими домами и храмами, в 2005 был внесен в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Для китайских культовых сооружений в М. характерен синкретизм даосизма, буддизма и конфуцианства, популярны культы Мацзу, покровительницы мореходов, и бодхисатвы Гуаньинь, также почитающейся как заступница рыбаков, моряков и пиратов.

М. является также крупным центром игорного бизнеса, привлекавшего миллионы иностранных туристов и способствовавшего значительному росту экономики района с 1999 до середины 2010-х. В последние десятилетия были построены многочисленные здания казино, отелей, развлекательных комплексов и торговых центров, многие из которых являют собой интересные образцы современной архитектуры (например, казино-небоскреб «Grand Lisboa» в стиле постмодернизма, 2008).

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