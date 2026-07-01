МАКАМ

МАКАМ - основное понятие в профессиональной му­зы­ке уст­ной тра­ди­ции Ближ­не­го и Среднего Вос­то­ка.

Объ­е­ди­ня­ет ком­плекс зна­че­ний: макам - это об­щий прин­цип му­зи­ци­ро­ва­ния, ос­но­ван­ный на со­че­та­нии стро­го ка­но­ни­зи­ро­ван­ных ме­ло­дических и мет­ро­рит­мических кли­ше и им­про­ви­за­ци­он­но­го раз­вёр­ты­ва­ния; круп­ная цик­личная во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ная ком­по­зи­ция, а так­же от­дель­ные её час­ти (как во­каль­ные, так и ин­ст­ру­мен­таль­ные); сис­те­ма ла­дов; от­дель­ный лад, ла­до­ме­ло­ди­че­ское кли­ше, тет­ра­хорд; основной тон ла­да, ус­тои ла­да; по­ло­же­ние паль­ца на гри­фе струн­но­го ин­ст­ру­мен­та.

Макам - один из главных ви­дов (жан­ров) су­фий­ской му­зы­ки; встре­ча­ет­ся в ара­бо-иранской, иракской, ту­рец­кой, сирийской, египетской, йе­мен­ской и других тра­ди­ци­ях. Ему род­ст­вен­ны узбекско-таджикский ма­ком, азербаджанский му­гам, уй­гур­ский му­кам и другое; все эти ви­ды об­ра­зу­ют об­щую сис­те­му профессиональной му­зы­ки уст­ной тра­ди­ции, на­зы­вае­мую «ма­ка­мат» (множественное число от «ма­кам»). Тра­ди­ция макам со­хра­ня­ет­ся и раз­ви­ва­ет­ся по­ны­не.

Как круп­ная цик­лическая ком­по­зи­ция макам сфор­ми­ро­вал­ся в эпо­ху Араб­ско­го ха­ли­фа­та в городской двор­цо­вой куль­ту­ре; это искусство для из­бран­ных, по­свя­щён­ных. Макам бы­ту­ет и пе­ре­да­ёт­ся от учи­те­ля к уче­нику ис­клю­чи­тель­но уст­но. Им­про­ви­за­ци­он­ность, ра­фи­ни­ро­ван­ность музыкальной тка­ни, бо­гат­ст­во ор­на­мен­ти­ки оп­ре­де­ля­ют слож­ность ос­вое­ния это­го искусства; про­цесс ис­пол­не­ния макам од­но­вре­мен­но яв­ля­ет­ся про­цес­сом твор­че­ст­ва. Для ком­по­зи­ции макам ха­рак­тер­но че­ре­до­ва­ние во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ных час­тей (на сти­хи клас­сических восточных по­этов) с ин­ст­ру­мен­таль­ны­ми эпи­зо­да­ми.

Ка­ж­дый макам но­сит на­зва­ние ла­да, в ко­то­ром зву­чит. В клас­сическую сис­те­му ма­ка­ма­та вхо­дят 12 макам-ла­дов, на­зва­ния ко­то­рых от­ра­жа­ют их музыкальные осо­бен­но­сти (например, на­ва - «ме­ло­дич­ный», бу­зург - «ве­ли­кий»), ме­сто про­ис­хо­ж­де­ния (ирах, хид­жас, ис­фа­хан) и другие . Ла­до­ин­то­на­ци­он­ная сфе­ра свя­за­на с ха­рак­те­ром ла­да (лю­бов­ные, фи­лософские и другие макам-ла­ды), оп­ре­де­ля­ет об­раз­но-эмо­цио­наль­ное на­пол­не­ние ма­кам­ной ком­по­зи­ции, её пси­холо­гическое и те­ра­пев­тическое воз­дей­ст­вие на слу­ша­те­ля. Макам пе­ре­да­ют пол­ную гам­му че­ло­ве­че­ских чувств от буй­ной ра­до­сти до мрач­но­го раз­оча­ро­ва­ния. Ка­ж­до­му из макам-ла­дов при­пи­сы­ва­ют­ся це­ли­тель­ные свой­ст­ва (важ­ным в этом пла­не счи­та­ет­ся и вре­мя ис­пол­не­ния).

Мет­ро­рит­мическая ор­га­ни­за­ция макам опи­ра­ет­ся на ка­но­ни­зи­ро­ван­ные рит­мические фор­му­лы. Су­ще­ст­ву­ют основные рит­мы (ха­задж, ра­маль, са­киль, ау­валь и другие) и боль­шое ко­ли­че­ст­во про­из­вод­ных от них. За­дан­ные рит­мо­фор­му­лы впле­та­ют­ся в ла­до­ме­ло­дическое раз­вёр­ты­ва­ние ком­по­зи­ции в раз­ных со­че­та­ни­ях, транс­фор­ми­ру­ясь и дро­бясь, и об­ра­зу­ют слож­ный ри­су­нок.

Ос­но­ва фор­мо­об­ра­зо­ва­ния - по­сле­до­ва­тель­ное вос­хо­ж­де­ние к куль­ми­на­ции (дос­ти­га­ет­ся ла­до­ин­то­на­ци­он­ной раз­ра­бот­кой на раз­ных ре­ги­ст­ро­вых и ди­на­мических уров­нях, рит­мическим на­гне­та­ни­ем) с воз­вра­том в кон­це ком­по­зи­ции к ос­нов­но­му то­ну макам-ла­да.

Макам ис­пол­ня­ет­ся соль­но во­ка­ли­стом, ак­ком­па­ни­рую­щим се­бе на струн­ном ин­ст­ру­мен­те, или в со­про­во­ж­де­нии ан­самб­ля ин­ст­ру­мен­та­ли­стов. Ши­ро­ко рас­про­стра­не­но от­дель­ное ис­пол­не­ние ин­ст­ру­мен­таль­ных час­тей макам как соль­но, так и ан­самб­лем.

Основные ин­ст­ру­мен­ты ан­самб­ля: лют­ня уд, струн­ный смыч­ко­вый ре­баб (в современных ма­кам­ных ан­самб­лях час­то за­ме­ня­ет­ся ев­ропейской скрип­кой), струн­ный щип­ко­вый ка­нун, флей­та най, бу­бен дафф, ба­ра­бан в фор­ме куб­ка дар­бу­ка.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)