МАКАМ
МАКАМ - основное понятие в профессиональной музыке устной традиции Ближнего и Среднего Востока.
Объединяет комплекс значений: макам - это общий принцип музицирования, основанный на сочетании строго канонизированных мелодических и метроритмических клише и импровизационного развёртывания; крупная цикличная вокально-инструментальная композиция, а также отдельные её части (как вокальные, так и инструментальные); система ладов; отдельный лад, ладомелодическое клише, тетрахорд; основной тон лада, устои лада; положение пальца на грифе струнного инструмента.
Макам - один из главных видов (жанров) суфийской музыки; встречается в арабо-иранской, иракской, турецкой, сирийской, египетской, йеменской и других традициях. Ему родственны узбекско-таджикский маком, азербаджанский мугам, уйгурский мукам и другое; все эти виды образуют общую систему профессиональной музыки устной традиции, называемую «макамат» (множественное число от «макам»). Традиция макам сохраняется и развивается поныне.
Как крупная циклическая композиция макам сформировался в эпоху Арабского халифата в городской дворцовой культуре; это искусство для избранных, посвящённых. Макам бытует и передаётся от учителя к ученику исключительно устно. Импровизационность, рафинированность музыкальной ткани, богатство орнаментики определяют сложность освоения этого искусства; процесс исполнения макам одновременно является процессом творчества. Для композиции макам характерно чередование вокально-инструментальных частей (на стихи классических восточных поэтов) с инструментальными эпизодами.
Каждый макам носит название лада, в котором звучит. В классическую систему макамата входят 12 макам-ладов, названия которых отражают их музыкальные особенности (например, нава - «мелодичный», бузург - «великий»), место происхождения (ирах, хиджас, исфахан) и другие . Ладоинтонационная сфера связана с характером лада (любовные, философские и другие макам-лады), определяет образно-эмоциональное наполнение макамной композиции, её психологическое и терапевтическое воздействие на слушателя. Макам передают полную гамму человеческих чувств от буйной радости до мрачного разочарования. Каждому из макам-ладов приписываются целительные свойства (важным в этом плане считается и время исполнения).
Метроритмическая организация макам опирается на канонизированные ритмические формулы. Существуют основные ритмы (хазадж, рамаль, сакиль, ауваль и другие) и большое количество производных от них. Заданные ритмоформулы вплетаются в ладомелодическое развёртывание композиции в разных сочетаниях, трансформируясь и дробясь, и образуют сложный рисунок.
Основа формообразования - последовательное восхождение к кульминации (достигается ладоинтонационной разработкой на разных регистровых и динамических уровнях, ритмическим нагнетанием) с возвратом в конце композиции к основному тону макам-лада.
Макам исполняется сольно вокалистом, аккомпанирующим себе на струнном инструменте, или в сопровождении ансамбля инструменталистов. Широко распространено отдельное исполнение инструментальных частей макам как сольно, так и ансамблем.
Основные инструменты ансамбля: лютня уд, струнный смычковый ребаб (в современных макамных ансамблях часто заменяется европейской скрипкой), струнный щипковый канун, флейта най, бубен дафф, барабан в форме кубка дарбука.