МАКАЁНОК АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ
МАКАЁНОК (Макаёнак) АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ - белорусский драматург, народный писатель БССР (1977 год).
Родился в крестьянской семье.
Участник Великой Отечественной войны; после тяжёлого ранения комиссован (1942 год). В 1944-1947 годы работал учителем; окончил партшколу при ЦК КП Белоруссии (1949 год), находился на комсомольской и партийной работе. С 1949 года работал в сатирическом журнале «Ёжик» («Вожык»), в 1966-1978 годы главный редактор журнала «Неман». Печатался с 1946 года.
В своих пьесах Макаёнок обличал бюрократию, попрание моральных норм: сатирические комедии «Извините, пожалуйста!» («Выбачайце, калi ласка!», 1953 год) и «Левониха на орбите» («Лявонiха на арбіце», 1961 год; Государственная премия БССР, 1962 год). В драматургии 1970-х годов возросла роль гротеска, фантастики, сценической условности: трагикомедии «Затюканный апостол» («Зацюканы апостал», 1969 год), «Трибунал» («Трыбунал», 1970 год), «Таблетку под язык» («Таблетку пад язык», 1973 год), «Погорельцы» («Пагарэльцы», 1980 год), «Дышите экономно» («Дыхайце эканомна», 1982 год) и другие. Государственная премия БССР (1974 год).
Сочинения:
Избранное. М., 1984;
Збор твораў. Мiнск, 1987-1990. Т. 1-5.