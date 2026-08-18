МАКАЁНОК АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ

МАКАЁНОК (Ма­каё­нак) АНДРЕЙ ЕГОРОВИЧ - бе­ло­русский дра­ма­тург, народный пи­са­тель БССР (1977 год).

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье.

Уча­ст­ник Великой Отечественной вой­ны; по­сле тя­жё­ло­го ра­не­ния ко­мис­со­ван (1942 год). В 1944-1947 годы ра­бо­тал учи­те­лем; окон­чил парт­шко­лу при ЦК КП Бе­ло­рус­сии (1949 год), на­хо­дил­ся на ком­со­моль­ской и пар­тий­ной ра­бо­те. С 1949 года ра­бо­тал в са­ти­рическом журнале «Ёжик» («Во­жык»), в 1966-1978 годы главный редактор журнала «Не­ман». Пе­ча­тал­ся с 1946 года.

В сво­их пье­сах Макаёнок об­ли­чал бю­ро­кра­тию, по­пра­ние мо­раль­ных норм: са­ти­рические ко­ме­дии «Из­ви­ни­те, по­жа­луй­ста!» («Вы­ба­чай­це, калi лас­ка!», 1953 год) и «Ле­во­ни­ха на ор­би­те» («Лявонiха на арбіце», 1961 год; Государственная премия БССР, 1962 год). В дра­ма­тур­гии 1970-х годов воз­рос­ла роль гро­те­ска, фан­та­сти­ки, сце­нической ус­лов­но­сти: тра­ги­ко­ме­дии «За­тю­кан­ный апо­стол» («За­цю­ка­ны апо­стал», 1969 год), «Три­бу­нал» («Тры­бу­нал», 1970 год), «Таб­лет­ку под язык» («Таб­лет­ку пад язык», 1973 год), «По­го­рель­цы» («Па­га­рэль­цы», 1980 год), «Ды­ши­те эко­ном­но» («Ды­хай­це эка­ном­на», 1982 год) и другие. Государственная премия БССР (1974 год).

Сочинения:

Из­бран­ное. М., 1984;

Збор твораў. Мiнск, 1987-1990. Т. 1-5.