МАК-ОРЛАН ПЬЕР

МАК-ОРЛАН ПЬЕР (псевдоним; настоящая фамилия Дю­мар­ше) - французский пи­са­тель.

Сын офи­це­ра; ра­но оси­ро­тел, вос­пи­ты­вал­ся дя­дей.

Окон­чил ли­цей в Ор­леа­не.

Пе­ре­брав­шись в Па­риж (1899 год), вёл бо­гем­ную жизнь, пе­ре­би­ва­ясь слу­чай­ны­ми за­ра­бот­ка­ми. Пе­ре­про­бо­вал мно­же­ст­во спе­ци­аль­но­стей. При­ни­мал уча­стие в 1-й ми­ро­вой вой­не , был ра­нен.

Де­бю­ти­ро­вал эро­тическим ро­ма­ном «Кнут для гра­фи­ни» («La comtesse au fouet», 1909 год). Из­вест­ность по­лу­чи­ли ро­ма­ны в тра­ди­ци­ях де­ка­дан­са «Дом без­ра­до­ст­но­го воз­вра­ще­ния» («La maison du retour écœurant», 1912 год, русский перевод 1928 год), «Жёл­тый смех» («Le rire jaune», 1914 год, русский перевод 1926 год), в ко­то­рых пре­об­ла­да­ют мо­ти­вы стра­ха, от­чая­ния и смер­ти.

В твор­че­ст­ве Мак-Орлана по­сле 1914 года, ори­ен­ти­ро­ван­ном на мас­со­вую пуб­ли­ку, вы­де­ля­ют­ся ро­ма­ны социальной и во­енной те­ма­ти­ки, близ­кие по ду­ху экс­прес­сио­низ­му : «Жи­вот­ное - за­вое­ва­тель» («La bête conqué­rante», 1920 год), «Ко­вар­ст­во» («Malice», 1923 год, русский перевод 1925 год), «На­бе­реж­ная ту­ма­нов» («Le quai des brumes», 1927 год, эк­ра­ни­за­ция М. Кар­не, 1938 год; в русский перевод 1928 год - «Па­риж в сне­гу»), «Ла­герь До­ми­но» («Le camp Domineau», 1937 год) и другое.

Сре­ди других про­из­ве­де­ний Мак-Орлана: ав­то­био­гра­фические кни­ги, пес­ни, эс­се.

Сочинения:

Œuvres complètes. P., 1969-1971. Vol. 1-23.