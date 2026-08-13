МАК-МАГОН ПАТРИС

МАК-МАГОН ПАТРИС ГРАФ ДЕ, ГЕРЦОГ ДЕ МАДЖЕНТА - французский военный, государственный и по­ли­тический дея­тель, мар­шал Фран­ции (1859 год).

Из ирландской дво­рян­ской се­мьи, эмиг­ри­ро­вав­шей во Фран­цию в конце XVII века. В 1827 году окон­чил Сен-Сир­ское во­енное училище.

С 1830 года слу­жил в Ал­жи­ре, уча­ст­во­вал в опе­ра­ци­ях про­тив бе­дуи­нов , в 1837 году от­ли­чил­ся при оса­де города Кон­стан­ти­на. С 1848 года бри­гад­ный, с 1852 года ди­ви­зи­он­ный ге­не­рал.

Во вре­мя Крым­ской вой­ны 1853-1856 годов ко­ман­до­вал ди­ви­зи­ей, уча­ст­ник штур­ма Ма­ла­хо­ва кур­га­на и взя­тия города Се­ва­сто­поль. По воз­вра­ще­нии во Фран­цию на­зна­чен се­на­то­ром, с 1857 года ко­ман­до­вал вой­ска­ми в Ал­жи­ре.

Во вре­мя ав­ст­ро-ита­ло-фран­цуз­ской вой­ны 1859 года во гла­ве кор­пу­са одер­жал по­бе­ду при Мад­жен­те, за что по­лу­чил ти­тул гер­цо­га и зва­ние мар­ша­ла. В сра­же­нии при Соль­фе­ри­но ко­ман­до­вал цен­тром французской армии. С 1864 года генерал-гу­бер­на­тор Ал­жи­ра.

Во вре­мя фран­ко-прус­ской вой­ны 1870-1871 годов вой­ска под ко­мандованием Мак-Магона по­тер­пе­ли ряд по­ра­же­ний в Эль­за­се. В сра­же­нии при Се­да­не был ра­нен и взят нем­ца­ми в плен. В 1871 году ос­во­бо­ж­дён, ко­ман­до­вал так называемой вер­саль­ской ар­ми­ей, по­да­вив­шей Па­риж­скую ком­му­ну 1871 года.

По­сле от­став­ки А. Тье­ра в мае 1873 года при под­держ­ке кле­ри­каль­но-мо­нар­хических кру­гов из­бран пре­зи­ден­том Французской Рес­пуб­ли­ки. До­бил­ся рас­ши­ре­ния пре­зи­дент­ских пол­но­мо­чий и уве­ли­че­ния сро­ка пре­бы­ва­ния на по­сту пре­зи­ден­та до 7 лет. Стре­мил­ся рес­тав­ри­ро­вать мо­нар­хический строй, но в борь­бе с рес­пуб­ли­кан­ца­ми по­тер­пел по­ра­же­ние и в январе 1879 года дос­роч­но сло­жил с се­бя пол­но­мо­чия гла­вы го­су­дар­ст­ва.