МАК-МАГОН ПАТРИС
МАК-МАГОН ПАТРИС ГРАФ ДЕ, ГЕРЦОГ ДЕ МАДЖЕНТА - французский военный, государственный и политический деятель, маршал Франции (1859 год).
Из ирландской дворянской семьи, эмигрировавшей во Францию в конце XVII века. В 1827 году окончил Сен-Сирское военное училище.
С 1830 года служил в Алжире, участвовал в операциях против бедуинов, в 1837 году отличился при осаде города Константина. С 1848 года бригадный, с 1852 года дивизионный генерал.
Во время Крымской войны 1853-1856 годов командовал дивизией, участник штурма Малахова кургана и взятия города Севастополь. По возвращении во Францию назначен сенатором, с 1857 года командовал войсками в Алжире.
Во время австро-итало-французской войны 1859 года во главе корпуса одержал победу при Мадженте, за что получил титул герцога и звание маршала. В сражении при Сольферино командовал центром французской армии. С 1864 года генерал-губернатор Алжира.
Во время франко-прусской войны 1870-1871 годов войска под командованием Мак-Магона потерпели ряд поражений в Эльзасе. В сражении при Седане был ранен и взят немцами в плен. В 1871 году освобождён, командовал так называемой версальской армией, подавившей Парижскую коммуну 1871 года.
После отставки А. Тьера в мае 1873 года при поддержке клерикально-монархических кругов избран президентом Французской Республики. Добился расширения президентских полномочий и увеличения срока пребывания на посту президента до 7 лет. Стремился реставрировать монархический строй, но в борьбе с республиканцами потерпел поражение и в январе 1879 года досрочно сложил с себя полномочия главы государства.