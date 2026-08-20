МАК-ЛЕННАН ДЖОН ФЕРГЮСОН

МАК-ЛЕННАН ДЖОН ФЕРГЮСОН - британский ан­тро­по­лог и юрист.

Пер­вый по­лу­чив­ший из­вест­ность пред­ста­ви­тель клас­си­че­ско­го (од­но­ли­ней­но­го) эво­лю­цио­низ­ма в ан­тро­по­ло­гии Ве­ли­ко­бри­та­нии.

Ро­дил­ся в шот­ланд­ской се­мье, окон­чил Ко­ро­лев­ский кол­ледж в Абер­ди­не по спе­ци­аль­но­сти «юрис­пру­ден­ция» (1849 год), за­тем до 1855 года учил­ся в Три­ни­ти-кол­лед­же в Кем­брид­же. В 1855-1857 годы жил в Лон­до­не, за­ни­ма­ясь жур­на­ли­сти­кой. С 1857 года в Эдин­бур­ге, в 1857-1870 годы член Шотландской кол­ле­гии ад­во­ка­тов. С 1868 года сек­ре­тарь Шотландского общества усо­вер­шен­ст­во­ва­ния за­ко­но­да­тель­ст­ва, в 1871-1875 годы раз­ра­бот­чик пар­ла­мент­ских за­ко­нов для Шот­лан­дии. Доктор пра­ва Абер­дин­ско­го университета (1874 год).

В 1857 году, ра­бо­тая над статьей «Пра­во» для эн­цик­ло­пе­дии «Бри­тан­ни­ка», за­ин­те­ре­со­вал­ся ар­ха­ическими брач­ны­ми обы­чая­ми. Один из пер­вых ис­сле­до­ва­те­лей ис­то­рии бра­ка, се­мьи и род­ст­ва. На ос­но­ве обоб­ще­ния эт­но­гра­фических, ис­то­рических и фольк­лор­ных дан­ных раз­ра­бо­тал «пат­ри­ар­халь­ную тео­рию». Со­глас­но ей, наи­бо­лее ран­ней уни­вер­саль­ной ста­ди­ей раз­ви­тия че­ло­ве­че­ско­го об­ще­ст­ва был мат­ри­ар­хат , от ко­то­ро­го впо­след­ст­вии осу­ще­ст­вил­ся пе­ре­ход к пат­ри­ар­ха­ту (в этом Мак-Леннан схо­дил­ся с И.Я. Ба­хо­фе­ном, с книгой ко­то­ро­го «Ма­те­рин­ское пра­во» он оз­на­ко­мил­ся уже по­сле пуб­ли­ка­ции сво­ей ра­бо­ты «При­ми­тив­ный брак», 1865 год). Тео­рия Мак-Леннана ос­но­вы­ва­лась на пред­по­ла­гае­мой свя­зи ме­ж­ду обы­чая­ми бра­ка че­рез умы­ка­ние, эк­зо­га­мии, по­ли­ан­д­рии и мат­ри­ли­ней­но­го счё­та род­ст­ва, ко­то­рые он объ­яс­нял не­хват­кой в ар­ха­ических об­ще­ст­вах жен­щин, яко­бы по­ро­ж­дён­ной обы­ча­ем умер­щв­лять но­во­рож­дён­ных де­во­чек. Все­об­щей ста­дии мат­ри­ар­ха­та, со­глас­но Мак-Леннану, со­от­вет­ст­во­ва­ла столь же уни­вер­саль­ная фа­за то­те­миз­ма, обес­пе­чи­вав­ше­го ре­ли­ги­оз­но-идео­ло­гическое един­ст­во эк­зо­гам­но­го мат­ри­ли­ней­но­го ро­да как со­ци­аль­ной груп­пы. Мак-Леннан яро­ст­но по­ле­ми­зи­ро­вал с Г.Дж.С. Мэй­ном и с Л.Г. Мор­га­ном по во­про­су клас­си­фи­ка­ци­он­ной сис­те­мы род­ст­ва, в тер­ми­но­ло­гии ко­то­рой Мак-Леннан ви­дел не от­ра­же­ние родственных от­но­ше­ний, а лишь «тер­ми­ны веж­ли­во­сти», или «сис­те­му вза­им­ных при­вет­ст­вий».

Тру­ды Мак-Леннана как од­но­го из пио­не­ров ан­тро­по­ло­гии за­ло­жи­ли ос­но­вы для под­го­тов­ки пер­во­го по­ко­ле­ния профессиональных ан­тро­по­ло­гов. Глав­ной его за­слу­гой счи­та­ет­ся вве­де­ние в нау­ку тер­ми­нов «эк­зо­га­мия» и «эн­до­га­мия», хо­тя его по­ис­ки ис­то­ков эк­зо­га­мии в обы­чае умы­ка­ния от­верг­ну­ты современной нау­кой. Бес­пер­спек­тив­ной при­зна­ёт­ся ны­не и «пат­ри­ар­халь­ная тео­рия» в це­лом, ока­зав­шая су­ще­ст­вен­ное влия­ние на со­ци­аль­ные нау­ки 2-й половине XIX - начале XX веков, в ча­ст­но­сти на Э. Дюрк­гей­ма, З. Фрей­да, Дж. Фрэ­зе­ра и других.

Сочинения:

The worship of ani­mals and plants: to­tems and totemism // Fort­nightly Review. 1869-1870. Vol. 6-7;

Studies in ancient history. L., 1876;

The patriarchal theory. L., 1885;

The ori­gin of exogamy // The English Historical Review. 1888. Vol. 3. № 9.