МАК-КЛУР РОБЕРТ ДЖОН
МАК-КЛУР РОБЕРТ ДЖОН - английский мореплаватель, исследователь Арктики, вице-адмирал (1873 год).
В 1848-1854 годы участвовал в экспедициях, направленных английским правительством к Канадскому Арктическому архипелагу на поиски пропавшей экспедиции Дж. Франклина. В 1850-1852 годы капитан судна «Инвестигейтор», прошёл через Берингов пролив и Северный Ледовитый океан, открыл южный и западный берега острова Банкс и проливы, отделяющие его от островов Виктория и Мелвилл. В 1853 году, оставив во льдах на северном берегу острова Банкс своё судно, Мак-Клур и его команда с экспедицией Э. Белчера вышли в Баффинов залив, доказав наличие Северо-Западного прохода, за что Мак-Клур получил Большие золотые медали Лондонского и Парижского географического обществ, а также другие награды.
Возведён в рыцарское достоинство (1854 год).
По материалам Мак-Клура издана (1856 год) книга «Открытие Северо-Западного прохода», которая до конца 1850-х годов выдержала несколько изданий.
Именем Мак-Клура назван пролив между островом Банкс и островами Виктория и Мелвилл.