МАК-КЛИНТОК ФРЭНСИС ЛЕОПОЛЬД

МАК-КЛИНТОК ФРЭНСИС ЛЕОПОЛЬД - английский ис­следо­ва­тель Арк­ти­ки, ад­ми­рал (1884 год).

Уча­ст­вуя в 1848-1854 годы в трёх экс­пе­ди­ци­ях, на­прав­лен­ных английским пра­ви­тель­ст­вом к Ка­над­ско­му Арк­ти­че­ско­му ар­хи­пе­ла­гу на по­ис­ки про­пав­шей экс­пе­ди­ции Дж. Фран­к­ли­на, Мак-Клинток в 1853 году за­вер­шил ис­сле­до­ва­ние острова Мел­вилл и от­крыл остров Принс-Пат­рик и другие острова. В 1857-1859 годы ко­ман­до­вал суд­ном «Фокс», сна­ря­жён­ным на сред­ст­ва вдо­вы Дж. Франк­ли­на; в 1859 году Мак-Клинток и лейтенант У. Хоб­сон об­на­ру­жи­ли ос­тат­ки экс­пе­ди­ции Франк­ли­на на северо-западном бе­ре­гу острова Кинг-Уиль­ям.

Возведён в рыцарское достоинство (1860 год).

Име­нем Мак-Клинток на­зва­ны про­лив ме­ж­ду островом Прин­ца Уэль­ско­го и островом Вик­то­рия ( Ка­на­да ) и южный ост­ров Зем­ли Фран­ца-Ио­си­фа ( Рос­сия ).

Сочинения:

The voyage of the «Fox» in the Arctic seas. L., 1859.