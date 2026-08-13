МАК-КЛИНТОК ФРЭНСИС ЛЕОПОЛЬД
МАК-КЛИНТОК ФРЭНСИС ЛЕОПОЛЬД - английский исследователь Арктики, адмирал (1884 год).
Участвуя в 1848-1854 годы в трёх экспедициях, направленных английским правительством к Канадскому Арктическому архипелагу на поиски пропавшей экспедиции Дж. Франклина, Мак-Клинток в 1853 году завершил исследование острова Мелвилл и открыл остров Принс-Патрик и другие острова. В 1857-1859 годы командовал судном «Фокс», снаряжённым на средства вдовы Дж. Франклина; в 1859 году Мак-Клинток и лейтенант У. Хобсон обнаружили остатки экспедиции Франклина на северо-западном берегу острова Кинг-Уильям.
Возведён в рыцарское достоинство (1860 год).
Именем Мак-Клинток названы пролив между островом Принца Уэльского и островом Виктория (Канада) и южный остров Земли Франца-Иосифа (Россия).
Сочинения:
The voyage of the «Fox» in the Arctic seas. L., 1859.